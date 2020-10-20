"Украерорух" прокоментував опублікований Гео Леросом документ: "Ступінь політичних маніпуляцій повинна мати свою межу"

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") прокоментувало опублікований виключеним із фракції СН після критики Зеленського і Єрмака депутатом Гео Леросом документ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Украероруху".

У понеділок народний депутат Гео Лерос опублікував витяги з інструкцій "Украероруху", що регламентують поведінку диспетчерів у разі захоплення цивільного літака, отримані ним у відповідь на депутатський запит. На його думку, розпорядження про внесення змін готували для забезпечення спецоперації з "вагнерівцями".

У відповідь "Украерорух" опублікував заяву такого змісту: "Сьогодні "Украерорух" надав відповідь на офіційний запит одного з народних депутатів, який згодом був використаний з маніпулятивною метою для отримання політичних девідендів і хайпу".

У пресслужбі "Украероруху" щодо оприлюднених документів повідомили таке:

Україна є членом Міжнародної організації цивільної авіації з 1992 року і, відповідно, дотримується її конвенції. Згідно зі статтею 3 bis, кожна держава для забезпечення свого суверенітету має право вимагати посадки від цивільного повітряного судна в будь-якому визначеному аеропорту, якщо цей політ виконується над територією держави без дозволу, або якщо є підстави стверджувати, що це ПС використовується з метою, несумісною з цілями Чиказької Конвенції. Як відомо, Україна ратифікувала Чиказьку конвенцію і, відповідно, вона є обов'язковою до виконання на території України. Порядок дій операційного персоналу структурних підрозділів "Украероруху" та їхня взаємодія визначаються відповідними робочими інструкціями. Подібні інструкції передбачені у більшості провайдерів аеронавігаційних послуг світу. Ці інструкції проходять постійні оновлення - безвідносно до дат, з якими їх хочуть пов'язати. Такі документи давно передбачені на підприємстві з урахуванням специфіки виконуваних ним завдань. Публікація в відкритих джерелах отриманої на запит інформації про діяльність стратегічного державного об'єкта, який гарантує безпеку в небі країни, не має нічого спільного з патріотизмом. Ступінь політичних маніпуляцій повинна мати свою межу.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.