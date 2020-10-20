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Новини
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"Украерорух" прокоментував опублікований Гео Леросом документ: "Ступінь політичних маніпуляцій повинна мати свою межу"

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") прокоментувало опублікований виключеним із фракції СН після критики Зеленського і Єрмака депутатом Гео Леросом документ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Украероруху".

У понеділок народний депутат Гео Лерос опублікував витяги з інструкцій "Украероруху", що регламентують поведінку диспетчерів у разі захоплення цивільного літака, отримані ним у відповідь на депутатський запит. На його думку, розпорядження про внесення змін готували для забезпечення спецоперації з "вагнерівцями".

У відповідь "Украерорух" опублікував заяву такого змісту: "Сьогодні "Украерорух" надав відповідь на офіційний запит одного з народних депутатів, який згодом був використаний з маніпулятивною метою для отримання політичних девідендів і хайпу".

У пресслужбі "Украероруху" щодо оприлюднених документів повідомили таке:

  1. Україна є членом Міжнародної організації цивільної авіації з 1992 року і, відповідно, дотримується її конвенції.
  2. Згідно зі статтею 3 bis, кожна держава для забезпечення свого суверенітету має право вимагати посадки від цивільного повітряного судна в будь-якому визначеному аеропорту, якщо цей політ виконується над територією держави без дозволу, або якщо є підстави стверджувати, що це ПС використовується з метою, несумісною з цілями Чиказької Конвенції.
  3. Як відомо, Україна ратифікувала Чиказьку конвенцію і, відповідно, вона є обов'язковою до виконання на території України.
  4. Порядок дій операційного персоналу структурних підрозділів "Украероруху" та їхня взаємодія визначаються відповідними робочими інструкціями.
  5. Подібні інструкції передбачені у більшості провайдерів аеронавігаційних послуг світу.
  6. Ці інструкції проходять постійні оновлення - безвідносно до дат, з якими їх хочуть пов'язати. Такі документи давно передбачені на підприємстві з урахуванням специфіки виконуваних ним завдань.
  7. Публікація в відкритих джерелах отриманої на запит інформації про діяльність стратегічного державного об'єкта, який гарантує безпеку в небі країни, не має нічого спільного з патріотизмом.
  8. Ступінь політичних маніпуляцій повинна мати свою межу.

Також читайте: Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Автор: 

Украерорух (173) ПВК Вагнер (1540) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+7
Из ОП позвонили-"Украэрорух" возбудился.
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20.10.2020 14:34
+6
та досить вже смердючої зеленої брехні, чуєте, срані гравці куями на роялях?
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20.10.2020 15:07
+3
Лерос не знает, что еще высосать. Но к баблу его все равно пускать нельзя. "в 2018 году, будучи куратором одного из проектов Министерства информационной политики "честный" Лерос украл из государства 3,6 млн гривен".
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20.10.2020 15:06
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Из ОП позвонили-"Украэрорух" возбудился.
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20.10.2020 14:34 Відповісти
В свое время делали материал про коррупции в Аэрорухе это еще при Юще было, не думаю что в этой организации монополисте что-то поменялось, гнилая госсконтора, как любая госсконтора монополист. В этой свзяи гораздо интересней кто стоит за Леросом, чем заявления Украэроруха, которые подверждают, что таки Лерос попал в десятку с этими вагнеровцами. Дураки в ОП, а так бы никто и не заметил заявление Лероса.
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20.10.2020 14:51 Відповісти
Народ має право знати ВСЕ, що стосується конкретно кожного громадянина. Секретним для пересічного може бути лише те, що стосується ДЕРЖАВИ, та й то для деяких категорій громадян, як от держслужбовців чи депутатів, будь-яка інформація не може бути секретною апріорі. А за засекречені (?!!) СЛУЖБОВІ ІНСТРУКЦІЇ, що їх оприлюднив депутат Лєрос, нужно зносити голову будь-якому керівнику, що утнув таку нахабну дурню, бо він зазіхнув на право народа на доступ до інформації, забезпечений Конституцією.
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20.10.2020 15:06 Відповісти
Лерос не знает, что еще высосать. Но к баблу его все равно пускать нельзя. "в 2018 году, будучи куратором одного из проектов Министерства информационной политики "честный" Лерос украл из государства 3,6 млн гривен".
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20.10.2020 15:06 Відповісти
та досить вже смердючої зеленої брехні, чуєте, срані гравці куями на роялях?
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20.10.2020 15:07 Відповісти
у блаЗЄнських вся повнота влади. Чому б "скромному_ребитові" не надати свої докази про крадіжку та не подати до суду? як результат "ЛерОса" посадили б і повернули б 3,6 млн грн. до скарбниці. Чи якщо ЛерОс украв, то публікація даних про зрадників у оточенні блаЗЄнського автоматично навіть не перевіряється? Чи то сам блаЗЄнський працює на кацапію?
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20.10.2020 15:45 Відповісти
на Лероса два уголовных дела заведено. Не исключено, что он таким образом пытается защититься. А вообще, похоже, просто не до него сейчас.
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20.10.2020 16:08 Відповісти
Кого ты хочешь удивить наличием уголовки среди СН ? Вот только если бы это реально было у Лероса, Шкрек давно бы уже орал про это.
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20.10.2020 17:31 Відповісти
А проти Порошенка порушено 222 справи. Чи 2222. So what? В тім то й річ, що блаЗЄнські злодії нічого не можуть довести.
"... просто не до него сейчас..." -- зрозуміло, треба інтенсивно розграбовувати Україну, бо можуть не добути свою каденцію До ростова чи хайфи прийдеться тікати
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21.10.2020 09:09 Відповісти
Якщо "вона", то не "ступінь", а "ступенька", але краще "сходинка".
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20.10.2020 16:08 Відповісти
Караче, "вагнеровский самолёт" могли посадить без пробдем.
Так про что срач?
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20.10.2020 16:15 Відповісти
ну правильно! і по цих інструкціях мали садити літак! чи як? чи що? і видача туркам того мужика, і справи проти журналістів за розголошення держ. таємниці, і звільнення бурби, і відмова Зе-коМанди в Раді створювати ТСК, і інші документи і відео злиті в мережу про спец. операцію какБЕ намєкає....
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20.10.2020 17:56 Відповісти
Чей холоп гей Гео Лерос ?
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20.10.2020 17:59 Відповісти
инструкции эти везде унифицированные, так, что эти инфо вбросы - туфта.
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21.10.2020 03:36 Відповісти
 
 