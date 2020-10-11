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Новини
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Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан

Практично всіх залучених до

Ситуацію зі зривом спецоперації щодо затримання "вагнерівців" вперше прокоментував її куратор, представник українських спецслужб із псевдо Богдан.

Своєю інформацією він поділився в програмі "Прямий доказ" на телеканалі "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ.

Богдан зазначає, що ідея виманити російських найманців, які брали участь у війні на Донбасі, і пред'явити їм обвинувачення за злочини, виникла серед оперативників ГУР МО. Потім її підтримало керівництво. Так влітку 2019 року почалася так звана "вагнерівська" спецоперація.

"Особливо вона розвинулася восени, коли збиралися, відповідно, ці десятки людей, які підпадали під тих, хто наробив біди у нас на сході", - розповів розвідник.

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За його словами, ОП не віддав належного цій спецоперації від самого початку, а особливо на завершальній стадії. Крім того, стався витік інформації.

"У нас у високому керівництві держави сидить "миша". Така величезна "миша", явно з можливостями зателефонувати комусь туди і сказати про це. Це не рівень прибиральниці, секретарки чи особи, яка миє вікна.

Цей рівень має бути такий, щоб його там почули такі люди і таким чином, щоб сталося те, що сталося", - констатує Богдан.

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Після цього, за словами розвідника, почалася "зачистка" в кадровому складі і приховування слідів проведення спецоперації.

"Банально, майже всіх осіб, які були задіяні в цій спецоперації, з керівного складу, було звільнено. І проти них вже порушено кримінальні справи", - розповідає Богдан.

Водночас, зазначає він, справи не стосуються розголошення державної таємниці. "Шиють" розкрадання майна, використання службового становища тощо.

"Це банальна помста, не більше", - впевнений Богдан.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Автор: 

СБУ (13052) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+85
придет время и зеленая власть ответит за все
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11.10.2020 14:04 Відповісти
+66
Практически все привлеченные к "вагнеровской спецоперации" сотрудники спецслужб уволены. Им "шьют" дела, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 1693
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11.10.2020 14:10 Відповісти
+58
Больше никто и ничего не будет делать в Украине на пользу собственно Украине.
Мудрому 73% нариду оно в хер не вперлось.
Стырить бабла и наснимать роликов с зонтиками.
Все.
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11.10.2020 14:14 Відповісти
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зеЛя/ермак и остальные зеленые мрази.за все ответят
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11.10.2020 14:50 Відповісти
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 3967
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11.10.2020 14:54 Відповісти
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 7962
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11.10.2020 14:55 Відповісти
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 6665
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11.10.2020 15:50 Відповісти
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12.10.2020 00:22 Відповісти
А вот "меня гложут смутные сомнения", уж очень источник вонючий -целый Прямо-Пятый, и уж точно, что этого супер-секретного перца туда на верёвочке привели, не сам он напросился.
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11.10.2020 15:00 Відповісти
Інша справа,якби це був г+г або ньюсван,тоді ти б повірив.
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11.10.2020 17:07 Відповісти
Не смеши, 1+1 и супер агент ПеПо? ..
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11.10.2020 18:14 Відповісти
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 8674
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11.10.2020 20:14 Відповісти
нагадує-"пакращення вже сьогодні"...2010...рік...
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12.10.2020 00:30 Відповісти
І те, і інше - брехня.

Бо Зеля - кловун, але не путінський аж ніяк.
От якби 21 квітня був вибір між кимось і Мертведчуком - тоді це була б правда.
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12.10.2020 10:41 Відповісти
Але ж не важко було передбачити, що його використатимуть всі. Особливо путинські!
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12.10.2020 10:54 Відповісти
Браво! Зедебилы в восторге.
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11.10.2020 15:04 Відповісти
І кричать: «Нас рать!».
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11.10.2020 19:51 Відповісти
Тут даже не надо тыкать пальцем на кого-то. И так всем понятно.
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11.10.2020 15:06 Відповісти
очень интересные дела произходит у вас, кстати это хорошо.
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11.10.2020 15:12 Відповісти
У этого государства нет будущего
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11.10.2020 15:13 Відповісти
Добрe було б приєднатися до Британськоі Імпeріі.
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11.10.2020 15:45 Відповісти
Не у государства, а у этой территории нет будущего.
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11.10.2020 17:06 Відповісти
Ви про Вірменію? Згоден. Це єдина країна у світі у якій живе менше населення (2 - 3 млн) ніж живе вірмен за кордоном (8 - 9 млн). А ті що залишились, то хочуть також виїхати, якщо вдасться.
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11.10.2020 21:29 Відповісти
Нет,я про Украину.В Армении нету дискуссии о том что враг это друг,о государственном языке,о территориальной целостности,о героях и исторических событиях,очень монолитная нация.С другой стороны судьбы двух стран очень похожи,нищенский уровень жизни,миллионы своих сограждан за границей в поисках лучшей жизни.
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12.10.2020 00:07 Відповісти
Є в українців таке прислів'я: "Коваль коню ногу кує, а жаба й собі наставляє". Образно висловлюючись, Україна - це кінь, а Вірменія - це жаба. Пів Києва - оце і вся Вірменія. А той рівень життя, який мають сьогодні українці вірменам і не снився. Не одне десятиліття прийдеться вам трудитись щоб досягти хоч би такого рівня життя, як зараз мають українці. До речі, українці їдуть працювати в ЄС, а не у Вірменію. А от вірмени їдуть на заробітки в Україну. Це про щось говорить. Їдуть туди де краще.
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12.10.2020 23:13 Відповісти
Армяне в Украину уже давно едут работать,так было года до 10-12.Многие мои знакомые вернулись на родину.Армяне едут на заработки в первую очередь в РФ.Хотя есть много тех кто едет в США и Францию.
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13.10.2020 21:03 Відповісти
Да и разницы в средней зарплате уже практически нет,в Украине 400$,в Армении 300$.И то и то бюджет скромного проедания а не зарплата...
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13.10.2020 21:06 Відповісти
Я извиняюсь,дезинформировал Вас,в Армении средняя ЗП 385$.Это информация за май месяц.Данные в открытом доступе
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13.10.2020 21:09 Відповісти
Вопрос, на чьей стороне Зеленский и его зе-команда, собственно, больше не стоит. Не на стороне Украины.
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11.10.2020 15:14 Відповісти
Цікаво,що язиком ляпальщики,можуть зробити зрадникам України,забовтати до смерті?
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11.10.2020 15:22 Відповісти
Что ещё должно случиться , чтобы народ скинул Зеленского и его квартал ???🤔🤦🤫🙄
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11.10.2020 15:27 Відповісти
Некому скидывать. Все пишут комментарии.
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11.10.2020 17:08 Відповісти
по логікє усі звільненні та репресовані вже давно повинні бути на прямоп*ятому та давати свідчення проти свавілля зехестапо...А доки з*явився тільки бохдан...Це неподобство та зрада!
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11.10.2020 15:36 Відповісти
Вороги захопили владу, от й результат.
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11.10.2020 15:40 Відповісти
там у керівництві країною сидить та сама миш, що зжерла весь запас зерна з держрезерву
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11.10.2020 15:41 Відповісти
все знают хто хлебальник раскрыл и кацапам разболтал.
найдет награда "героев" - не может быть шо бы не нашла...
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11.10.2020 15:41 Відповісти
Хто то там говорил, что операцию надо отложить, а то обмен сорвется.В итоге операция провалена и обмена не произошло и даже не придвидится.Так что теперь скажет господин ермак?
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11.10.2020 16:37 Відповісти
А вообще можно планировать операции без уведомления Зеленского и Ермака? Если нет, то незачем и планировать.
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11.10.2020 16:43 Відповісти
Примітивна зелена мантра - цар хороший, боярє погані - збиває з пантелику політично недорозвинених українців. Вони вперто купляються на неї.
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11.10.2020 17:44 Відповісти
ТАК ВОТ ЭТА МЫШЬ ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ )))
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 4340
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11.10.2020 17:46 Відповісти
Чому маєм таку гірку долю…?Завжди маємо двох запеклик ворогів і завжди ведемо подвійну війну з ворогом. Чи жовго уитримаємо два фронти…?
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11.10.2020 17:49 Відповісти
ЗАВЖДИ !)
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11.10.2020 20:51 Відповісти
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 256
Україно, в твоїй хаті сидить лютий ворог!
Здає москалям Вкраїну! І з тебе сміється!
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11.10.2020 17:58 Відповісти
Ирмак - гнида.
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11.10.2020 18:17 Відповісти
Корпоративщик - гнида.
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11.10.2020 18:19 Відповісти
Коментарі зайві...
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 3688
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11.10.2020 18:31 Відповісти
Ненавижу тупое стадо, голосующее за клоунов!
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11.10.2020 19:42 Відповісти
73%, вас совість не мучить, ви щось робити збираєтесь, чи вам на все на...ть, крім блага свого кишечника? Могильщики України!
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11.10.2020 19:47 Відповісти
Знайшли кого питати про совість.
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11.10.2020 21:32 Відповісти
Ох, висеть вам скоморохи на родных ваших березках.
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11.10.2020 20:27 Відповісти
Ну во-первых, не мышь, а крот и во вторых, этого крота знает вся Украина
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 8736
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11.10.2020 20:46 Відповісти
во туфта мармеладная.
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11.10.2020 21:38 Відповісти
Не клеится история с этой операцией. Я за полноценное расследование по этому поводу, чтобы разораться с самого начала, была ли операция! А не с конца, мол кто виноват в ее провале.
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11.10.2020 22:30 Відповісти
а те, кого обвиняют в провале, не хотят полноценного расследования
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12.10.2020 11:35 Відповісти
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 3861
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11.10.2020 23:27 Відповісти
П О П Р И К О Л У
.
Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
.
Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
.
В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
.
Без прикола, мой друг, без прикола…
.
ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
.
Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
.
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11.10.2020 23:42 Відповісти
невже намає спеца щоб зажмури зрадника єрмака
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11.10.2020 23:43 Відповісти
там роботи непочатий край...але всі "специ"на передовій-захищають країну...
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12.10.2020 00:27 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3224250/kachura_ob_obedinenii_sn_i_opzj_v_mestnyh_sovetah_eto_odnoznachno_budet_etogo_ne_izbejat_video/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74813850

и эта статья...как всё "красиво" складывается в пазл..."зелень" кинула и людей и Украину...
тварюки- безидейные и беспринципные...х_лолизы...
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12.10.2020 00:25 Відповісти
так, В.А.ЗЕЛЕН-ий вже всрався по самі вуха разом зі своїм дьЄРМАКОМ... на всі свої 150 см. насрав! Пора клована викидати з ролі президента!
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12.10.2020 00:35 Відповісти
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 8168
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12.10.2020 00:43 Відповісти
ЗЕнедиктова старается отработать жилье в элитном поселке за смешные деньги?!!
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12.10.2020 08:16 Відповісти
Больно такое читать, основной аргумент тех кто голосовал за это ничтожество главное не Петя, а мочему не петя они сейчас уже и не помнят
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12.10.2020 09:36 Відповісти
Всі розвідки світу знають що найбільш схильні до зрадництва жиди. Успіх" Моссаду базується і забезпечується роботою "сайенім" - євреях які працюють в різних структурах і симпатизують Ізраїлю або ******* гроші і не мають ніяких сентиментів до країни тимчасового перебування. Також жиди не виносять найменших тортур та легко піддаються шантажу стосовно родичів і навіть цахал це враховує - полоненний жид здасть все що знає. А тут у нас просто "постсовковий заповідник" - біробіджан в квадраті. Які на фіг "державні таємниці" коли жидобільшовики зєлєньського на пряму телефонують жидобільшовикам шаломова з адміністрації президента?...
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12.10.2020 10:40 Відповісти
73% це ваших рук справа... дебіли!
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12.10.2020 11:36 Відповісти
"Банально, почти все лица, которые были задействованы в этой спецоперации, из руководящего состава, были уволены. И против них уже возбуждены уголовные дела", - рассказывает Богдан. Источник: https://censor.net/ru/n3224211

Що тут казати - прийшов час вже ФІЗИЧНО ВІДСТОРОНИТИ ВІД ВЛАДИ Зе у рамках закону і ІЗОЛЮВАТИ РИГІВ з націоналізацією всіх ТБ каналів олігархів
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12.10.2020 12:06 Відповісти
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 5130
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12.10.2020 12:11 Відповісти
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