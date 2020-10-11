Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан

Ситуацію зі зривом спецоперації щодо затримання "вагнерівців" вперше прокоментував її куратор, представник українських спецслужб із псевдо Богдан.

Своєю інформацією він поділився в програмі "Прямий доказ" на телеканалі "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ.

Богдан зазначає, що ідея виманити російських найманців, які брали участь у війні на Донбасі, і пред'явити їм обвинувачення за злочини, виникла серед оперативників ГУР МО. Потім її підтримало керівництво. Так влітку 2019 року почалася так звана "вагнерівська" спецоперація.

"Особливо вона розвинулася восени, коли збиралися, відповідно, ці десятки людей, які підпадали під тих, хто наробив біди у нас на сході", - розповів розвідник.

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За його словами, ОП не віддав належного цій спецоперації від самого початку, а особливо на завершальній стадії. Крім того, стався витік інформації.

"У нас у високому керівництві держави сидить "миша". Така величезна "миша", явно з можливостями зателефонувати комусь туди і сказати про це. Це не рівень прибиральниці, секретарки чи особи, яка миє вікна.

Цей рівень має бути такий, щоб його там почули такі люди і таким чином, щоб сталося те, що сталося", - констатує Богдан.

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Після цього, за словами розвідника, почалася "зачистка" в кадровому складі і приховування слідів проведення спецоперації.

"Банально, майже всіх осіб, які були задіяні в цій спецоперації, з керівного складу, було звільнено. І проти них вже порушено кримінальні справи", - розповідає Богдан.

Водночас, зазначає він, справи не стосуються розголошення державної таємниці. "Шиють" розкрадання майна, використання службового становища тощо.

"Це банальна помста, не більше", - впевнений Богдан.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.