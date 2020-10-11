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Новости
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Практически все привлеченные к "вагнеровской спецоперации" сотрудники спецслужб уволены. Им "шьют" дела, - куратор Богдан

Практически все привлеченные к

Ситуацию со срывом спецоперации по задержанию "вагнеровцев" впервые прокомментировал ее куратор, представитель украинских спецслужб с псевдо Богдан.

Своей информацией он поделился в программе "Прямое доказательство" на телеканале "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

Богдан отмечает, что идея выманить русских наемников, которые участвовали в войне на Донбассе и предъявить им обвинения за преступления, возникла среди оперативников ГУР МО. Затем ее поддержало руководство. Так летом 2019 началась так называемая "вагнеровская" спецоперация.

"Особенно она развилась осенью, когда собирались, соответственно, эти десятки человек, которые подпадали под тех, кто наделал беды у нас на Востоке", - рассказал разведчик.

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По его словам, ОП не отдал должного этой спецоперации с самого начала, особенно на этапе завершающей стадии. Кроме того, случилась утечка информации.

"У нас в высоком руководстве государства сидит "мышь". Такая огромная "мышь", явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом. Это не уровень уборщицы, секретарши или лица, которое моет окна.

Этот уровень должен быть такой, чтобы его там услышали такие люди и таким образом, чтобы произошло то, что произошло," - констатирует Богдан.

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После этого, по словам разведчика, началась "зачистка" в кадровом составе и сокрытие следов проведения спецоперации.

"Банально, почти все лица, которые были задействованы в этой спецоперации, из руководящего состава, были уволены. И против них уже возбуждены уголовные дела", - рассказывает Богдан.

При этом, отмечает он, дела не касаются разглашения государственной тайны. "Шьют" хищение имущества, использование служебного положения и тому подобное.

"Это банальная месть, не более", - уверен Богдан.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

СБУ (20120) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+85
придет время и зеленая власть ответит за все
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11.10.2020 14:04 Ответить
+66
Практически все привлеченные к "вагнеровской спецоперации" сотрудники спецслужб уволены. Им "шьют" дела, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 1693
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11.10.2020 14:10 Ответить
+58
Больше никто и ничего не будет делать в Украине на пользу собственно Украине.
Мудрому 73% нариду оно в хер не вперлось.
Стырить бабла и наснимать роликов с зонтиками.
Все.
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11.10.2020 14:14 Ответить
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зеЛя/ермак и остальные зеленые мрази.за все ответят
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11.10.2020 14:50 Ответить
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 3967
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11.10.2020 14:54 Ответить
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 7962
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11.10.2020 14:55 Ответить
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 6665
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11.10.2020 15:50 Ответить
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12.10.2020 00:22 Ответить
А вот "меня гложут смутные сомнения", уж очень источник вонючий -целый Прямо-Пятый, и уж точно, что этого супер-секретного перца туда на верёвочке привели, не сам он напросился.
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11.10.2020 15:00 Ответить
Інша справа,якби це був г+г або ньюсван,тоді ти б повірив.
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11.10.2020 17:07 Ответить
Не смеши, 1+1 и супер агент ПеПо? ..
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11.10.2020 18:14 Ответить
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 8674
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11.10.2020 20:14 Ответить
нагадує-"пакращення вже сьогодні"...2010...рік...
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12.10.2020 00:30 Ответить
І те, і інше - брехня.

Бо Зеля - кловун, але не путінський аж ніяк.
От якби 21 квітня був вибір між кимось і Мертведчуком - тоді це була б правда.
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12.10.2020 10:41 Ответить
Але ж не важко було передбачити, що його використатимуть всі. Особливо путинські!
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12.10.2020 10:54 Ответить
Браво! Зедебилы в восторге.
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11.10.2020 15:04 Ответить
І кричать: «Нас рать!».
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11.10.2020 19:51 Ответить
Тут даже не надо тыкать пальцем на кого-то. И так всем понятно.
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11.10.2020 15:06 Ответить
очень интересные дела произходит у вас, кстати это хорошо.
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11.10.2020 15:12 Ответить
У этого государства нет будущего
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11.10.2020 15:13 Ответить
Добрe було б приєднатися до Британськоі Імпeріі.
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11.10.2020 15:45 Ответить
Не у государства, а у этой территории нет будущего.
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11.10.2020 17:06 Ответить
Ви про Вірменію? Згоден. Це єдина країна у світі у якій живе менше населення (2 - 3 млн) ніж живе вірмен за кордоном (8 - 9 млн). А ті що залишились, то хочуть також виїхати, якщо вдасться.
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11.10.2020 21:29 Ответить
Нет,я про Украину.В Армении нету дискуссии о том что враг это друг,о государственном языке,о территориальной целостности,о героях и исторических событиях,очень монолитная нация.С другой стороны судьбы двух стран очень похожи,нищенский уровень жизни,миллионы своих сограждан за границей в поисках лучшей жизни.
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12.10.2020 00:07 Ответить
Є в українців таке прислів'я: "Коваль коню ногу кує, а жаба й собі наставляє". Образно висловлюючись, Україна - це кінь, а Вірменія - це жаба. Пів Києва - оце і вся Вірменія. А той рівень життя, який мають сьогодні українці вірменам і не снився. Не одне десятиліття прийдеться вам трудитись щоб досягти хоч би такого рівня життя, як зараз мають українці. До речі, українці їдуть працювати в ЄС, а не у Вірменію. А от вірмени їдуть на заробітки в Україну. Це про щось говорить. Їдуть туди де краще.
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12.10.2020 23:13 Ответить
Армяне в Украину уже давно едут работать,так было года до 10-12.Многие мои знакомые вернулись на родину.Армяне едут на заработки в первую очередь в РФ.Хотя есть много тех кто едет в США и Францию.
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13.10.2020 21:03 Ответить
Да и разницы в средней зарплате уже практически нет,в Украине 400$,в Армении 300$.И то и то бюджет скромного проедания а не зарплата...
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13.10.2020 21:06 Ответить
Я извиняюсь,дезинформировал Вас,в Армении средняя ЗП 385$.Это информация за май месяц.Данные в открытом доступе
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13.10.2020 21:09 Ответить
Вопрос, на чьей стороне Зеленский и его зе-команда, собственно, больше не стоит. Не на стороне Украины.
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11.10.2020 15:14 Ответить
Цікаво,що язиком ляпальщики,можуть зробити зрадникам України,забовтати до смерті?
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11.10.2020 15:22 Ответить
Что ещё должно случиться , чтобы народ скинул Зеленского и его квартал ???🤔🤦🤫🙄
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11.10.2020 15:27 Ответить
Некому скидывать. Все пишут комментарии.
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11.10.2020 17:08 Ответить
по логікє усі звільненні та репресовані вже давно повинні бути на прямоп*ятому та давати свідчення проти свавілля зехестапо...А доки з*явився тільки бохдан...Це неподобство та зрада!
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11.10.2020 15:36 Ответить
Вороги захопили владу, от й результат.
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11.10.2020 15:40 Ответить
там у керівництві країною сидить та сама миш, що зжерла весь запас зерна з держрезерву
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11.10.2020 15:41 Ответить
все знают хто хлебальник раскрыл и кацапам разболтал.
найдет награда "героев" - не может быть шо бы не нашла...
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11.10.2020 15:41 Ответить
Хто то там говорил, что операцию надо отложить, а то обмен сорвется.В итоге операция провалена и обмена не произошло и даже не придвидится.Так что теперь скажет господин ермак?
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11.10.2020 16:37 Ответить
А вообще можно планировать операции без уведомления Зеленского и Ермака? Если нет, то незачем и планировать.
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11.10.2020 16:43 Ответить
Примітивна зелена мантра - цар хороший, боярє погані - збиває з пантелику політично недорозвинених українців. Вони вперто купляються на неї.
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11.10.2020 17:44 Ответить
ТАК ВОТ ЭТА МЫШЬ ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ )))
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 4340
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11.10.2020 17:46 Ответить
Чому маєм таку гірку долю…?Завжди маємо двох запеклик ворогів і завжди ведемо подвійну війну з ворогом. Чи жовго уитримаємо два фронти…?
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11.10.2020 17:49 Ответить
ЗАВЖДИ !)
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11.10.2020 20:51 Ответить
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 256
Україно, в твоїй хаті сидить лютий ворог!
Здає москалям Вкраїну! І з тебе сміється!
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11.10.2020 17:58 Ответить
Ирмак - гнида.
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11.10.2020 18:17 Ответить
Корпоративщик - гнида.
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11.10.2020 18:19 Ответить
Коментарі зайві...
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 3688
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11.10.2020 18:31 Ответить
Ненавижу тупое стадо, голосующее за клоунов!
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11.10.2020 19:42 Ответить
73%, вас совість не мучить, ви щось робити збираєтесь, чи вам на все на...ть, крім блага свого кишечника? Могильщики України!
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11.10.2020 19:47 Ответить
Знайшли кого питати про совість.
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11.10.2020 21:32 Ответить
Ох, висеть вам скоморохи на родных ваших березках.
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11.10.2020 20:27 Ответить
Ну во-первых, не мышь, а крот и во вторых, этого крота знает вся Украина
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 8736
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11.10.2020 20:46 Ответить
во туфта мармеладная.
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11.10.2020 21:38 Ответить
Не клеится история с этой операцией. Я за полноценное расследование по этому поводу, чтобы разораться с самого начала, была ли операция! А не с конца, мол кто виноват в ее провале.
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11.10.2020 22:30 Ответить
а те, кого обвиняют в провале, не хотят полноценного расследования
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12.10.2020 11:35 Ответить
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 3861
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11.10.2020 23:27 Ответить
П О П Р И К О Л У
.
Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
.
Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
.
В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
.
Без прикола, мой друг, без прикола…
.
ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
.
Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
.
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11.10.2020 23:42 Ответить
невже намає спеца щоб зажмури зрадника єрмака
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11.10.2020 23:43 Ответить
там роботи непочатий край...але всі "специ"на передовій-захищають країну...
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12.10.2020 00:27 Ответить
https://censor.net/ru/news/3224250/kachura_ob_obedinenii_sn_i_opzj_v_mestnyh_sovetah_eto_odnoznachno_budet_etogo_ne_izbejat_video/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74813850

и эта статья...как всё "красиво" складывается в пазл..."зелень" кинула и людей и Украину...
тварюки- безидейные и беспринципные...х_лолизы...
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12.10.2020 00:25 Ответить
так, В.А.ЗЕЛЕН-ий вже всрався по самі вуха разом зі своїм дьЄРМАКОМ... на всі свої 150 см. насрав! Пора клована викидати з ролі президента!
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12.10.2020 00:35 Ответить
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 8168
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12.10.2020 00:43 Ответить
ЗЕнедиктова старается отработать жилье в элитном поселке за смешные деньги?!!
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12.10.2020 08:16 Ответить
Больно такое читать, основной аргумент тех кто голосовал за это ничтожество главное не Петя, а мочему не петя они сейчас уже и не помнят
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12.10.2020 09:36 Ответить
Всі розвідки світу знають що найбільш схильні до зрадництва жиди. Успіх" Моссаду базується і забезпечується роботою "сайенім" - євреях які працюють в різних структурах і симпатизують Ізраїлю або ******* гроші і не мають ніяких сентиментів до країни тимчасового перебування. Також жиди не виносять найменших тортур та легко піддаються шантажу стосовно родичів і навіть цахал це враховує - полоненний жид здасть все що знає. А тут у нас просто "постсовковий заповідник" - біробіджан в квадраті. Які на фіг "державні таємниці" коли жидобільшовики зєлєньського на пряму телефонують жидобільшовикам шаломова з адміністрації президента?...
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12.10.2020 10:40 Ответить
73% це ваших рук справа... дебіли!
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12.10.2020 11:36 Ответить
"Банально, почти все лица, которые были задействованы в этой спецоперации, из руководящего состава, были уволены. И против них уже возбуждены уголовные дела", - рассказывает Богдан. Источник: https://censor.net/ru/n3224211

Що тут казати - прийшов час вже ФІЗИЧНО ВІДСТОРОНИТИ ВІД ВЛАДИ Зе у рамках закону і ІЗОЛЮВАТИ РИГІВ з націоналізацією всіх ТБ каналів олігархів
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12.10.2020 12:06 Ответить
Практично всіх залучених до "вагнерівської спецоперації" співробітників спецслужб звільнено. Їм "шиють" справи, - куратор Богдан - Цензор.НЕТ 5130
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12.10.2020 12:11 Ответить
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