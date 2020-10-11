Практически все привлеченные к "вагнеровской спецоперации" сотрудники спецслужб уволены. Им "шьют" дела, - куратор Богдан

Ситуацию со срывом спецоперации по задержанию "вагнеровцев" впервые прокомментировал ее куратор, представитель украинских спецслужб с псевдо Богдан.

Своей информацией он поделился в программе "Прямое доказательство" на телеканале "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

Богдан отмечает, что идея выманить русских наемников, которые участвовали в войне на Донбассе и предъявить им обвинения за преступления, возникла среди оперативников ГУР МО. Затем ее поддержало руководство. Так летом 2019 началась так называемая "вагнеровская" спецоперация.

"Особенно она развилась осенью, когда собирались, соответственно, эти десятки человек, которые подпадали под тех, кто наделал беды у нас на Востоке", - рассказал разведчик.

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По его словам, ОП не отдал должного этой спецоперации с самого начала, особенно на этапе завершающей стадии. Кроме того, случилась утечка информации.

"У нас в высоком руководстве государства сидит "мышь". Такая огромная "мышь", явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом. Это не уровень уборщицы, секретарши или лица, которое моет окна.

Этот уровень должен быть такой, чтобы его там услышали такие люди и таким образом, чтобы произошло то, что произошло," - констатирует Богдан.

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После этого, по словам разведчика, началась "зачистка" в кадровом составе и сокрытие следов проведения спецоперации.

"Банально, почти все лица, которые были задействованы в этой спецоперации, из руководящего состава, были уволены. И против них уже возбуждены уголовные дела", - рассказывает Богдан.

При этом, отмечает он, дела не касаются разглашения государственной тайны. "Шьют" хищение имущества, использование служебного положения и тому подобное.

"Это банальная месть, не более", - уверен Богдан.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.