На фигурантку дела об убийстве Шеремета Кузьменко снова надели электронный браслет
На обвиняемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врача и волонтера Юлию Кузьменко во второй раз надели электронный браслет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Фейсбуке, выложив соответствующее фото.
"Меня снова новым гаджетом осчастливили", - написала Кузьменко.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
21 октября суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.
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После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.
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https://dumskaya.net/news/delo-gratciotova-vse-vysshiy-spetcsud-ostavil-v-078625/ Ось, наприклад, людина 7 років сиділа в СІЗО за самозахист.
Взагалі строки розслідування справ треба якось обмежити... хоча й буваюсь особливо тяжкі і заплутані випадки
Кукарекали они.
«- Если они перейдут красньіе линии, мьі их сметем !!!»
Кукарекали они».
«Песнь о сметунах.»