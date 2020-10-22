На фигурантку дела об убийстве Шеремета Кузьменко снова надели электронный браслет

На обвиняемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врача и волонтера Юлию Кузьменко во второй раз надели электронный браслет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Фейсбуке, выложив соответствующее фото.

"Меня снова новым гаджетом осчастливили", - написала Кузьменко.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

21 октября суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

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После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.