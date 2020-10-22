РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10820 посетителей онлайн
Новости Убийство Шеремета
4 348 16

На фигурантку дела об убийстве Шеремета Кузьменко снова надели электронный браслет

На фигурантку дела об убийстве Шеремета Кузьменко снова надели электронный браслет

На обвиняемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врача и волонтера Юлию Кузьменко во второй раз надели электронный браслет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Фейсбуке, выложив соответствующее фото.

"Меня снова новым гаджетом осчастливили", - написала Кузьменко.

На фигурантку дела об убийстве Шеремета Кузьменко снова надели электронный браслет 01

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

21 октября суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

Также на Цензор.НЕТ: Антоненко продлили арест на 2 месяца. ВИДЕО

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

Автор: 

электронный браслет (21) Кузьменко Юлия (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
_Бандиты в форме и судейских рясах напали на патриотов Украины! Что должны сделать украинцы с врагами народа и Украины?
показать весь комментарий
22.10.2020 18:01
+13
Мені справді цікаво, доки буде продовжуватися цей театр повного абсурду. Цікаво, скільки часу можна тримати під вартою, тобто ураженого у правах, гарантований Конституцією громадянина, провина якого не доведена. Ба, мало того, аргументів, щоб тримати під вартою саме його, зовсім немає.
показать весь комментарий
22.10.2020 18:02
+8
_Врагам Украины плевать на агрументы, они руководствуются не законом, и тем паче не справедливостью, а злым умыслом, желанием причинить боль конкретным украинцам и Украине в целом. Распять Украину. Говорить с ними глупо и бессмысленно, их нужно уничтожать физически.
показать весь комментарий
22.10.2020 18:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
_Бандиты в форме и судейских рясах напали на патриотов Украины! Что должны сделать украинцы с врагами народа и Украины?
показать весь комментарий
22.10.2020 18:01 Ответить
Залежно від того, хто є тим народом. Якщо 73 відсотки його обирають президента на основі серіалу, то народ буде мовчки спостерігати, думаючи, що це чергове шоу. Частково так і є.
показать весь комментарий
22.10.2020 18:04 Ответить
Мені справді цікаво, доки буде продовжуватися цей театр повного абсурду. Цікаво, скільки часу можна тримати під вартою, тобто ураженого у правах, гарантований Конституцією громадянина, провина якого не доведена. Ба, мало того, аргументів, щоб тримати під вартою саме його, зовсім немає.
показать весь комментарий
22.10.2020 18:02 Ответить
_Врагам Украины плевать на агрументы, они руководствуются не законом, и тем паче не справедливостью, а злым умыслом, желанием причинить боль конкретным украинцам и Украине в целом. Распять Украину. Говорить с ними глупо и бессмысленно, их нужно уничтожать физически.
показать весь комментарий
22.10.2020 18:08 Ответить
Думаю - Ви здогадуєтесь, що Законом це ажніяк не обмежено. Все залежить від слідчих, прокурорів, і судді.
показать весь комментарий
22.10.2020 18:15 Ответить
Не скажіть. Ліпити замову справу без серйозних аргументів - то вже злочин. З боку слідчих. І цього не бачити - теж злочин. З боку суддів і прокурорів. І свого часу це легко доведуть. Тобто для багаторазового продовження терміну попереднього у римання повинні бути серйозні юридичні аргументи і бездоганна доказова база. продовження
показать весь комментарий
22.10.2020 20:22 Ответить
Я відповідав на питання чи обмежено Законом строки знаходження в СІЗО - вони не обмежені.
https://dumskaya.net/news/delo-gratciotova-vse-vysshiy-spetcsud-ostavil-v-078625/ Ось, наприклад, людина 7 років сиділа в СІЗО за самозахист.
показать весь комментарий
23.10.2020 02:05 Ответить
Так і я про те. Про людський фактор, який не керує ься не те, що наявністю доказів, а просто здоровим глуздом. І це потрібно усувати. Маю на увазі цих суддів-слідчих-прокурорів, поклавши на них особисту відповідальність, в тому числі і майнову за такі абсурдні рішення.
показать весь комментарий
23.10.2020 03:56 Ответить
Погоджуюсь - безвідповідальність завжди погано!
Взагалі строки розслідування справ треба якось обмежити... хоча й буваюсь особливо тяжкі і заплутані випадки
показать весь комментарий
23.10.2020 19:06 Ответить
Кати знущаються над нами , а наша правда п'яна спить... яку воду дивився наш геній Т,Г. Шевченко.
показать весь комментарий
22.10.2020 19:38 Ответить
Улик против обвиняемых - нет, мотива "преступления" - тоже нет. Но обвиняемых год держат за решеткой. Только не говорите мне, что зеленский лично не заинтересован в том чтобы держали невинных гражан по сфабрикованному делу
показать весь комментарий
22.10.2020 19:51 Ответить
_Кремлю нужно деморализовать украинцев, а также дискредитировать врагов кремля. Зелёная падла выполняет.
показать весь комментарий
22.10.2020 19:54 Ответить
Без улик не держали бы. Значит есть.
показать весь комментарий
22.10.2020 20:32 Ответить
«- Только не Порошенко !!!»
Кукарекали они.
«- Если они перейдут красньіе линии, мьі их сметем !!!»
Кукарекали они».

«Песнь о сметунах.»
показать весь комментарий
22.10.2020 20:01 Ответить
ванну принимать мешает, ноги помыть
показать весь комментарий
22.10.2020 21:53 Ответить
Якого х...а ти йшов в оті презеденти? Краще грав би на своєму роялі. І наріду потіха і тобі спокійно, довбень!
показать весь комментарий
22.10.2020 22:47 Ответить
 
 