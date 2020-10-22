На фігурантку справи про вбивство Шеремета Кузьменко знову надягли електронний браслет
На обвинувачену у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко вдруге надягли електронний браслет.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в Фейсбуці, виклавши відповідне фото.
"Мене знову новим гаджетом ощасливили", - написала Кузьменко.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.
Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.
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https://dumskaya.net/news/delo-gratciotova-vse-vysshiy-spetcsud-ostavil-v-078625/ Ось, наприклад, людина 7 років сиділа в СІЗО за самозахист.
Взагалі строки розслідування справ треба якось обмежити... хоча й буваюсь особливо тяжкі і заплутані випадки
Кукарекали они.
«- Если они перейдут красньіе линии, мьі их сметем !!!»
Кукарекали они».
«Песнь о сметунах.»