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Новини Убивство Шеремета
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На фігурантку справи про вбивство Шеремета Кузьменко знову надягли електронний браслет

На фігурантку справи про вбивство Шеремета Кузьменко знову надягли електронний браслет

На обвинувачену у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко вдруге надягли електронний браслет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в Фейсбуці, виклавши відповідне фото.

"Мене знову новим гаджетом ощасливили", - написала Кузьменко.

На фігурантку справи про вбивство Шеремета Кузьменко знову надягли електронний браслет 01

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

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Автор: 

електронний браслет (23) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+16
_Бандиты в форме и судейских рясах напали на патриотов Украины! Что должны сделать украинцы с врагами народа и Украины?
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22.10.2020 18:01
+13
Мені справді цікаво, доки буде продовжуватися цей театр повного абсурду. Цікаво, скільки часу можна тримати під вартою, тобто ураженого у правах, гарантований Конституцією громадянина, провина якого не доведена. Ба, мало того, аргументів, щоб тримати під вартою саме його, зовсім немає.
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22.10.2020 18:02
+8
_Врагам Украины плевать на агрументы, они руководствуются не законом, и тем паче не справедливостью, а злым умыслом, желанием причинить боль конкретным украинцам и Украине в целом. Распять Украину. Говорить с ними глупо и бессмысленно, их нужно уничтожать физически.
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22.10.2020 18:08
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_Бандиты в форме и судейских рясах напали на патриотов Украины! Что должны сделать украинцы с врагами народа и Украины?
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22.10.2020 18:01 Відповісти
Залежно від того, хто є тим народом. Якщо 73 відсотки його обирають президента на основі серіалу, то народ буде мовчки спостерігати, думаючи, що це чергове шоу. Частково так і є.
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22.10.2020 18:04 Відповісти
Мені справді цікаво, доки буде продовжуватися цей театр повного абсурду. Цікаво, скільки часу можна тримати під вартою, тобто ураженого у правах, гарантований Конституцією громадянина, провина якого не доведена. Ба, мало того, аргументів, щоб тримати під вартою саме його, зовсім немає.
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22.10.2020 18:02 Відповісти
_Врагам Украины плевать на агрументы, они руководствуются не законом, и тем паче не справедливостью, а злым умыслом, желанием причинить боль конкретным украинцам и Украине в целом. Распять Украину. Говорить с ними глупо и бессмысленно, их нужно уничтожать физически.
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22.10.2020 18:08 Відповісти
Думаю - Ви здогадуєтесь, що Законом це ажніяк не обмежено. Все залежить від слідчих, прокурорів, і судді.
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22.10.2020 18:15 Відповісти
Не скажіть. Ліпити замову справу без серйозних аргументів - то вже злочин. З боку слідчих. І цього не бачити - теж злочин. З боку суддів і прокурорів. І свого часу це легко доведуть. Тобто для багаторазового продовження терміну попереднього у римання повинні бути серйозні юридичні аргументи і бездоганна доказова база. продовження
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22.10.2020 20:22 Відповісти
Я відповідав на питання чи обмежено Законом строки знаходження в СІЗО - вони не обмежені.
https://dumskaya.net/news/delo-gratciotova-vse-vysshiy-spetcsud-ostavil-v-078625/ Ось, наприклад, людина 7 років сиділа в СІЗО за самозахист.
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23.10.2020 02:05 Відповісти
Так і я про те. Про людський фактор, який не керує ься не те, що наявністю доказів, а просто здоровим глуздом. І це потрібно усувати. Маю на увазі цих суддів-слідчих-прокурорів, поклавши на них особисту відповідальність, в тому числі і майнову за такі абсурдні рішення.
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23.10.2020 03:56 Відповісти
Погоджуюсь - безвідповідальність завжди погано!
Взагалі строки розслідування справ треба якось обмежити... хоча й буваюсь особливо тяжкі і заплутані випадки
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23.10.2020 19:06 Відповісти
Кати знущаються над нами , а наша правда п'яна спить... яку воду дивився наш геній Т,Г. Шевченко.
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22.10.2020 19:38 Відповісти
Улик против обвиняемых - нет, мотива "преступления" - тоже нет. Но обвиняемых год держат за решеткой. Только не говорите мне, что зеленский лично не заинтересован в том чтобы держали невинных гражан по сфабрикованному делу
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22.10.2020 19:51 Відповісти
_Кремлю нужно деморализовать украинцев, а также дискредитировать врагов кремля. Зелёная падла выполняет.
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22.10.2020 19:54 Відповісти
Без улик не держали бы. Значит есть.
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22.10.2020 20:32 Відповісти
«- Только не Порошенко !!!»
Кукарекали они.
«- Если они перейдут красньіе линии, мьі их сметем !!!»
Кукарекали они».

«Песнь о сметунах.»
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22.10.2020 20:01 Відповісти
ванну принимать мешает, ноги помыть
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22.10.2020 21:53 Відповісти
Якого х...а ти йшов в оті презеденти? Краще грав би на своєму роялі. І наріду потіха і тобі спокійно, довбень!
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22.10.2020 22:47 Відповісти
 
 