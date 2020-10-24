Книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии, - Кипиани
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Книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Великолепная утренняя новость. "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии. Стус будет звучать голосом моего замечательного друга, режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева", - сообщил автор книги Вахтанг Кипиани
Генеральный директор издательства "Vivat" Юлия Орлова уточнила, что, несмотря на большое количество архивных материалов, книга будет специально адаптирована для аудиоверсии.
"Вы же помните, что книга на 80% состоит из архивных документов. Некоторые из них трудно воспринимать на слух, поэтому мы адаптируем аудиоверсию для облегчения восприятия на слух и несколько сократим ее. Но будьте уверены - самое важное точно будет озвучено", - рассказала Орлова.
Напоминаем, книга "Дело Василия Стуса" вышла в издательстве Vivat в 2019 году. Книга содержит документы из архива бывшего КГБ УССР о резонансном деле поэта Василия Стуса, показания свидетелей, письма поэта из тюрьмы, воспоминания его родных и друзей.
Дарницкий районный суд Киева 19 октября 2020 г. частично удовлетворил иск народного депутата Виктора Медведчука против издательства Vivat и историка и журналиста Вахтанга Кипиани о запрете издания и распространения книги "Дело Василия Стуса".
Медведчук подал в суд на автора книги о Стусе Кипиани в конце августа 2019 года. Он отрицал 9 эпизодов из книги и требовал запретить ее распространение.
В издательстве заявили, что подадут апелляцию на решение суда. Исходя из того, что уже было распространено около 20 тыс. экземпляров книги, ее решили допечатать.
Пожалуйста, подождите...
дрібні людці, гієни стервоїдні,
які ж ви ласі на чужу біду
до речі, жоден з місцевих таращанських ресурсів про цю "новину" анічичирк, у соцмережах - тільки перепости мосційчучки
найраніше, як виглядає, цей вкид почали поширювати - еге ж, росіянські лжерела
Плохо, если ты ЗЕбил!
Ведь не пашут у ЗЕбила
Ни компьютер, ни мобила.
Так всегда, наверно было -
Нету счастья у ЗЕбила.
Нищ деньгами, нищий духом,
Всякий может врезать в ухо.
Каждый мог его послать,
Обмануть и оболгать.
Кто-б ЗЕбила полюбил?
Да такой же вот ЗЕбил!
Даже свет ему не мил,
Потому что он - ЗЕбил.
В чем спасение ЗЕбила?
Путь единственный - могила!
Похмурий сидить Мертвечук:
Х*йця посмоктав восени.
(хокку)
(за десятиліття до того, як "фтопку" стало мейнстрімом )
Розвернутися тут є де. Шутерів про Другу Світову багато, теми про Другий фронт та тихоокеанську кампанію вже неодноразово використані - а тут раптом маловідома для широкого загалу тема війни у Карпатах...
Как не было бы в этом году решения Стокгольмского суда о взыскании с Газпрома в пользу Нефтегаза, если бы другой шпион не подписал договор о газе с Путиным в 2009 году.