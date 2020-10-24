Книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии, - Кипиани

Книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Великолепная утренняя новость. "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии. Стус будет звучать голосом моего замечательного друга, режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева", - сообщил автор книги Вахтанг Кипиани

Генеральный директор издательства "Vivat" Юлия Орлова уточнила, что, несмотря на большое количество архивных материалов, книга будет специально адаптирована для аудиоверсии.

"Вы же помните, что книга на 80% состоит из архивных документов. Некоторые из них трудно воспринимать на слух, поэтому мы адаптируем аудиоверсию для облегчения восприятия на слух и несколько сократим ее. Но будьте уверены - самое важное точно будет озвучено", - рассказала Орлова.

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Напоминаем, книга "Дело Василия Стуса" вышла в издательстве Vivat в 2019 году. Книга содержит документы из архива бывшего КГБ УССР о резонансном деле поэта Василия Стуса, показания свидетелей, письма поэта из тюрьмы, воспоминания его родных и друзей.

Дарницкий районный суд Киева 19 октября 2020 г. частично удовлетворил иск народного депутата Виктора Медведчука против издательства Vivat и историка и журналиста Вахтанга Кипиани о запрете издания и распространения книги "Дело Василия Стуса".

Медведчук подал в суд на автора книги о Стусе Кипиани в конце августа 2019 года. Он отрицал 9 эпизодов из книги и требовал запретить ее распространение.

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В издательстве заявили, что подадут апелляцию на решение суда. Исходя из того, что уже было распространено около 20 тыс. экземпляров книги, ее решили допечатать.