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Книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии, - Кипиани

Новости Цензор.НЕТ Общество

Книга

Книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Великолепная утренняя новость. "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии. Стус будет звучать голосом моего замечательного друга, режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева", - сообщил автор книги Вахтанг Кипиани

Генеральный директор издательства "Vivat" Юлия Орлова уточнила, что, несмотря на большое количество архивных материалов, книга будет специально адаптирована для аудиоверсии.

"Вы же помните, что книга на 80% состоит из архивных документов. Некоторые из них трудно воспринимать на слух, поэтому мы адаптируем аудиоверсию для облегчения восприятия на слух и несколько сократим ее. Но будьте уверены - самое важное точно будет озвучено", - рассказала Орлова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения"

Напоминаем, книга "Дело Василия Стуса" вышла в издательстве Vivat в 2019 году. Книга содержит документы из архива бывшего КГБ УССР о резонансном деле поэта Василия Стуса, показания свидетелей, письма поэта из тюрьмы, воспоминания его родных и друзей.

Дарницкий районный суд Киева 19 октября 2020 г. частично удовлетворил иск народного депутата Виктора Медведчука против издательства Vivat и историка и журналиста Вахтанга Кипиани о запрете издания и распространения книги "Дело Василия Стуса".

Медведчук подал в суд на автора книги о Стусе Кипиани в конце августа 2019 года. Он отрицал 9 эпизодов из книги и требовал запретить ее распространение.

Также читайте: Минкульт рекомендует читать книгу Кипиани о деле Стуса, - Ткаченко

В издательстве заявили, что подадут апелляцию на решение суда. Исходя из того, что уже было распространено около 20 тыс. экземпляров книги, ее решили допечатать.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+24
Вот это действительно хорошая новость!
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24.10.2020 14:02
+12
Когда уже этот адвокат дьявола мЕРТВЕЧУК выйдет в усеченной версии? Ведь заслужил, гад!!!
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24.10.2020 14:02
+9
Просто прелестная новость! Так красиво нагнули зеленско-портновское кривосудие и мокнули в говнецо гебнявую шлюху - мертведчука
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24.10.2020 14:10
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Вот это действительно хорошая новость!
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24.10.2020 14:02 Ответить
Браво, мертвечук! Лучше рекламу книги и не придумаешь!
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24.10.2020 14:33 Ответить
Когда уже этот адвокат дьявола мЕРТВЕЧУК выйдет в усеченной версии? Ведь заслужил, гад!!!
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24.10.2020 14:02 Ответить
...і от від цього Г+Г відволікають зараз "новиною" про померлих від ковідки лікарів у Таращі

дрібні людці, гієни стервоїдні,
які ж ви ласі на чужу біду

до речі, жоден з місцевих таращанських ресурсів про цю "новину" анічичирк, у соцмережах - тільки перепости мосційчучки
найраніше, як виглядає, цей вкид почали поширювати - еге ж, росіянські лжерела
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24.10.2020 14:05 Ответить
Молоток Кипиани... Тем более, сын шуцмана такую промоцию сделал, - грех не воспользоваться=)
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24.10.2020 14:07 Ответить
Та шо ж ви робите? Медгачгук запретил в Украине писать, а теперь запретит и говорить?
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24.10.2020 14:08 Ответить
Просто прелестная новость! Так красиво нагнули зеленско-портновское кривосудие и мокнули в говнецо гебнявую шлюху - мертведчука
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24.10.2020 14:10 Ответить
Книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии, - Кипиани - Цензор.НЕТ 1710 Книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии, - Кипиани - Цензор.НЕТ 2416
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24.10.2020 14:12 Ответить
Федя, лапоть рязанскай! Иди-кось высасони кой-чаво другово и бояркой сверху-та полирни!
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24.10.2020 14:34 Ответить
А твоє ***** лише за гроші все робить?
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24.10.2020 14:42 Ответить
Дави скотиняк Медведчука-Порошенка
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24.10.2020 14:15 Ответить
Що ,загострення параноїдальної шизофреніі ??))
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24.10.2020 14:25 Ответить
Мальчик, ты зебил?
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24.10.2020 14:34 Ответить
Знак вопрісу тут зайвий.
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24.10.2020 14:34 Ответить
Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 9984
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24.10.2020 14:38 Ответить
Кто бы что не говорил-
Плохо, если ты ЗЕбил!
Ведь не пашут у ЗЕбила
Ни компьютер, ни мобила.

Так всегда, наверно было -
Нету счастья у ЗЕбила.
Нищ деньгами, нищий духом,
Всякий может врезать в ухо.

Каждый мог его послать,
Обмануть и оболгать.
Кто-б ЗЕбила полюбил?
Да такой же вот ЗЕбил!

Даже свет ему не мил,
Потому что он - ЗЕбил.
В чем спасение ЗЕбила?
Путь единственный - могила!
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24.10.2020 14:40 Ответить
Бажано з ілюстраціями.
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24.10.2020 14:15 Ответить
Для тех кто не умеет читать.
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24.10.2020 15:33 Ответить
Для тих, хто любить слухати.
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24.10.2020 15:40 Ответить
Ахахахаха тупой Дарницкий суд а про аудиокнигу они непредусмотрели ..И вообще если решение суда распространяется только на територию Украины то ее можно смело печатать в Молдавии или Румынии
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24.10.2020 14:27 Ответить
Стала бестселером книга.
Похмурий сидить Мертвечук:
Х*йця посмоктав восени.

(хокку)
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24.10.2020 14:32 Ответить
Хороше діло👍
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24.10.2020 14:33 Ответить
Пірова перемога Медведчука))
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24.10.2020 14:36 Ответить
Та це навіть не пірова перемога (у якої значення трохи інше) - це потужний і доволі комічний ґавтозашквар Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 7220
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24.10.2020 15:02 Ответить
Ну ВСЕ! Знают что Мертвечук *****....сын полицая....родился в Красноярске.......
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24.10.2020 14:42 Ответить
Ты ватник хоть переписку Маркса с Каутским осилил что твоему деду Швондер дал?!
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24.10.2020 14:44 Ответить
Так її Зінка тоді за розпорядженням професора в піч
(за десятиліття до того, як "фтопку" стало мейнстрімом Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 3007 )
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24.10.2020 14:53 Ответить
А еще и игру надо выпустить где Мертвейчук глав монстр босс! Ну или ввиде квеста с пошуках правды про Стуса назвать можно!
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24.10.2020 14:43 Ответить
Окрім жартів, якось я тут писав, коли темою були фільми про УПА і дописувачі констатували, що бракує коштів на кіно категорії А, щоб популяризувати тему в широкому всесвітньому прокаті... У нас потужний ігропром (із топовими серіями Сталкер, Метро...) - можна було б зробити гру в стилі Metro та Far Cry, але з ухилом у воєнну драму (наприклад, біографія бійця у такому форматі, або кількох персонажів, як у CoD). З усіма подробицями про злочини комуняк, сайд-місіями зі стелс-ліквідаціями совєцьких функціонерів та іншим.
Розвернутися тут є де. Шутерів про Другу Світову багато, теми про Другий фронт та тихоокеанську кампанію вже неодноразово використані - а тут раптом маловідома для широкого загалу тема війни у Карпатах...
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24.10.2020 15:01 Ответить
Выпускники советского времени.......Особенно Универа Тараса Шевченко.....ВСЕ СЕК соты..........
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24.10.2020 14:47 Ответить
А почему нет Кравчука-- главного обвинителя о КП СС
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24.10.2020 15:08 Ответить
вот такой он, еффект стрейзадницьі
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24.10.2020 15:16 Ответить
Ліл, влучний неологізм вийшов для Мертвечука - stray англійською "блукати, заблудлий, приблудний", а також "поміха, перешкода" Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 7332
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24.10.2020 15:20 Ответить
Через неделю добрые люди сделают электронную версию для интернета. Короче, обосрался агент Соколовский по полной
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24.10.2020 15:36 Ответить
Когда-то ( при определенном раскладе сил, естественно, если у гебнявого агента сохранится хоть какое-то будущее в новых реалиях, в чем я очень, и очень, сомневаюсь) Медведчук-Соколовский, заноет на каком-то зловонном Г+Г анале, что он имеет очень большие заслуги перед Украиной, ибо он, и только он, сумел пропиарить книгу о Стусе. Да и самого Стуса, в свое время, "создал", как автора (вместо сраной Спилки совписов) и как патриота (лучше разных диссидентов), что его могло бы не получиться, без его, как адвоката, участия.
Как не было бы в этом году решения Стокгольмского суда о взыскании с Газпрома в пользу Нефтегаза, если бы другой шпион не подписал договор о газе с Путиным в 2009 году.
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24.10.2020 15:58 Ответить
ФІЛЬМ ПРО СТУСА " ЗАБОРОНЕНИЙ " !!!
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24.10.2020 16:42 Ответить
 
 