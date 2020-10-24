Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії, - Кіпіані

Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чудова ранкова новина. "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії. Стус звучатиме голосом мого чудового друга, режисера та актора Ахтема Сеїтаблаєва", - повідомив автор книги Вахтанг Кіпіані.

Засновниця видавництва "Vivat" Юлія Орлова уточнила, що, зважаючи на велику кількість архівних матеріалів, книгу буде спеціально адаптовано для аудіоверсії.

"Ви ж пам'ятаєте, що книга на 80% складається з архівних документів. Деякі з них важко сприймати на слух, тому ми адаптуємо аудіоверсію для полегшення сприйняття на слух і дещо скоротимо її. Але будьте певні: найважливіше точно буде озвучено", - розповіла Орлова.

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Нагадуємо, книгу "Справа Василя Стуса" видано видавництвом Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з в'язниці, спогади його рідних і друзів.

Дарницький районний суд Києва 19 жовтня 2020 року частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання та розповсюдження книги "Справа Василя Стуса".

Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечував 9 епізодів із книги і вимагав заборонити її розповсюдження.

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У видавництві заявили, що подадуть апеляцію на рішення суду. З огляду на те, що вже було розповсюджено близько 20 тис. примірників книги, її вирішили додрукувати.