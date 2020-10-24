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Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії, - Кіпіані

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Книга

Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чудова ранкова новина. "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії. Стус звучатиме голосом мого чудового друга, режисера та актора Ахтема Сеїтаблаєва", - повідомив автор книги Вахтанг Кіпіані.

Засновниця видавництва "Vivat" Юлія Орлова уточнила, що, зважаючи на велику кількість архівних матеріалів, книгу буде спеціально адаптовано для аудіоверсії.

"Ви ж пам'ятаєте, що книга на 80% складається з архівних документів. Деякі з них важко сприймати на слух, тому ми адаптуємо аудіоверсію для полегшення сприйняття на слух і дещо скоротимо її. Але будьте певні: найважливіше точно буде озвучено", - розповіла Орлова.

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Нагадуємо, книгу "Справа Василя Стуса" видано видавництвом Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з в'язниці, спогади його рідних і друзів.

Дарницький районний суд Києва 19 жовтня 2020 року частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання та розповсюдження книги "Справа Василя Стуса".

Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечував 9 епізодів із книги і вимагав заборонити її розповсюдження.

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У видавництві заявили, що подадуть апеляцію на рішення суду. З огляду на те, що вже було розповсюджено близько 20 тис. примірників книги, її вирішили додрукувати.
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Топ коментарі
+24
Вот это действительно хорошая новость!
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24.10.2020 14:02
+12
Когда уже этот адвокат дьявола мЕРТВЕЧУК выйдет в усеченной версии? Ведь заслужил, гад!!!
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24.10.2020 14:02
+9
Просто прелестная новость! Так красиво нагнули зеленско-портновское кривосудие и мокнули в говнецо гебнявую шлюху - мертведчука
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24.10.2020 14:10
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Вот это действительно хорошая новость!
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24.10.2020 14:02 Відповісти
Браво, мертвечук! Лучше рекламу книги и не придумаешь!
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24.10.2020 14:33 Відповісти
Когда уже этот адвокат дьявола мЕРТВЕЧУК выйдет в усеченной версии? Ведь заслужил, гад!!!
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24.10.2020 14:02 Відповісти
...і от від цього Г+Г відволікають зараз "новиною" про померлих від ковідки лікарів у Таращі

дрібні людці, гієни стервоїдні,
які ж ви ласі на чужу біду

до речі, жоден з місцевих таращанських ресурсів про цю "новину" анічичирк, у соцмережах - тільки перепости мосційчучки
найраніше, як виглядає, цей вкид почали поширювати - еге ж, росіянські лжерела
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24.10.2020 14:05 Відповісти
Молоток Кипиани... Тем более, сын шуцмана такую промоцию сделал, - грех не воспользоваться=)
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24.10.2020 14:07 Відповісти
Та шо ж ви робите? Медгачгук запретил в Украине писать, а теперь запретит и говорить?
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24.10.2020 14:08 Відповісти
Просто прелестная новость! Так красиво нагнули зеленско-портновское кривосудие и мокнули в говнецо гебнявую шлюху - мертведчука
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24.10.2020 14:10 Відповісти
Книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии, - Кипиани - Цензор.НЕТ 1710 Книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии, - Кипиани - Цензор.НЕТ 2416
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24.10.2020 14:12 Відповісти
Федя, лапоть рязанскай! Иди-кось высасони кой-чаво другово и бояркой сверху-та полирни!
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24.10.2020 14:34 Відповісти
А твоє ***** лише за гроші все робить?
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24.10.2020 14:42 Відповісти
Дави скотиняк Медведчука-Порошенка
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24.10.2020 14:15 Відповісти
Що ,загострення параноїдальної шизофреніі ??))
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24.10.2020 14:25 Відповісти
Мальчик, ты зебил?
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24.10.2020 14:34 Відповісти
Знак вопрісу тут зайвий.
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24.10.2020 14:34 Відповісти
Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 9984
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24.10.2020 14:38 Відповісти
Кто бы что не говорил-
Плохо, если ты ЗЕбил!
Ведь не пашут у ЗЕбила
Ни компьютер, ни мобила.

Так всегда, наверно было -
Нету счастья у ЗЕбила.
Нищ деньгами, нищий духом,
Всякий может врезать в ухо.

Каждый мог его послать,
Обмануть и оболгать.
Кто-б ЗЕбила полюбил?
Да такой же вот ЗЕбил!

Даже свет ему не мил,
Потому что он - ЗЕбил.
В чем спасение ЗЕбила?
Путь единственный - могила!
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24.10.2020 14:40 Відповісти
Бажано з ілюстраціями.
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24.10.2020 14:15 Відповісти
Для тех кто не умеет читать.
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24.10.2020 15:33 Відповісти
Для тих, хто любить слухати.
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24.10.2020 15:40 Відповісти
Ахахахаха тупой Дарницкий суд а про аудиокнигу они непредусмотрели ..И вообще если решение суда распространяется только на територию Украины то ее можно смело печатать в Молдавии или Румынии
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24.10.2020 14:27 Відповісти
Стала бестселером книга.
Похмурий сидить Мертвечук:
Х*йця посмоктав восени.

(хокку)
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24.10.2020 14:32 Відповісти
Хороше діло👍
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24.10.2020 14:33 Відповісти
Пірова перемога Медведчука))
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24.10.2020 14:36 Відповісти
Та це навіть не пірова перемога (у якої значення трохи інше) - це потужний і доволі комічний ґавтозашквар Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 7220
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24.10.2020 15:02 Відповісти
Ну ВСЕ! Знают что Мертвечук *****....сын полицая....родился в Красноярске.......
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24.10.2020 14:42 Відповісти
Ты ватник хоть переписку Маркса с Каутским осилил что твоему деду Швондер дал?!
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24.10.2020 14:44 Відповісти
Так її Зінка тоді за розпорядженням професора в піч
(за десятиліття до того, як "фтопку" стало мейнстрімом Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 3007 )
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24.10.2020 14:53 Відповісти
А еще и игру надо выпустить где Мертвейчук глав монстр босс! Ну или ввиде квеста с пошуках правды про Стуса назвать можно!
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24.10.2020 14:43 Відповісти
Окрім жартів, якось я тут писав, коли темою були фільми про УПА і дописувачі констатували, що бракує коштів на кіно категорії А, щоб популяризувати тему в широкому всесвітньому прокаті... У нас потужний ігропром (із топовими серіями Сталкер, Метро...) - можна було б зробити гру в стилі Metro та Far Cry, але з ухилом у воєнну драму (наприклад, біографія бійця у такому форматі, або кількох персонажів, як у CoD). З усіма подробицями про злочини комуняк, сайд-місіями зі стелс-ліквідаціями совєцьких функціонерів та іншим.
Розвернутися тут є де. Шутерів про Другу Світову багато, теми про Другий фронт та тихоокеанську кампанію вже неодноразово використані - а тут раптом маловідома для широкого загалу тема війни у Карпатах...
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24.10.2020 15:01 Відповісти
Выпускники советского времени.......Особенно Универа Тараса Шевченко.....ВСЕ СЕК соты..........
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24.10.2020 14:47 Відповісти
А почему нет Кравчука-- главного обвинителя о КП СС
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24.10.2020 15:08 Відповісти
вот такой он, еффект стрейзадницьі
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24.10.2020 15:16 Відповісти
Ліл, влучний неологізм вийшов для Мертвечука - stray англійською "блукати, заблудлий, приблудний", а також "поміха, перешкода" Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 7332
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24.10.2020 15:20 Відповісти
Через неделю добрые люди сделают электронную версию для интернета. Короче, обосрался агент Соколовский по полной
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24.10.2020 15:36 Відповісти
Когда-то ( при определенном раскладе сил, естественно, если у гебнявого агента сохранится хоть какое-то будущее в новых реалиях, в чем я очень, и очень, сомневаюсь) Медведчук-Соколовский, заноет на каком-то зловонном Г+Г анале, что он имеет очень большие заслуги перед Украиной, ибо он, и только он, сумел пропиарить книгу о Стусе. Да и самого Стуса, в свое время, "создал", как автора (вместо сраной Спилки совписов) и как патриота (лучше разных диссидентов), что его могло бы не получиться, без его, как адвоката, участия.
Как не было бы в этом году решения Стокгольмского суда о взыскании с Газпрома в пользу Нефтегаза, если бы другой шпион не подписал договор о газе с Путиным в 2009 году.
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24.10.2020 15:58 Відповісти
ФІЛЬМ ПРО СТУСА " ЗАБОРОНЕНИЙ " !!!
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24.10.2020 16:42 Відповісти
 
 