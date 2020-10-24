Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії, - Кіпіані
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Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Чудова ранкова новина. "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії. Стус звучатиме голосом мого чудового друга, режисера та актора Ахтема Сеїтаблаєва", - повідомив автор книги Вахтанг Кіпіані.
Засновниця видавництва "Vivat" Юлія Орлова уточнила, що, зважаючи на велику кількість архівних матеріалів, книгу буде спеціально адаптовано для аудіоверсії.
"Ви ж пам'ятаєте, що книга на 80% складається з архівних документів. Деякі з них важко сприймати на слух, тому ми адаптуємо аудіоверсію для полегшення сприйняття на слух і дещо скоротимо її. Але будьте певні: найважливіше точно буде озвучено", - розповіла Орлова.
Нагадуємо, книгу "Справа Василя Стуса" видано видавництвом Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з в'язниці, спогади його рідних і друзів.
Дарницький районний суд Києва 19 жовтня 2020 року частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання та розповсюдження книги "Справа Василя Стуса".
Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечував 9 епізодів із книги і вимагав заборонити її розповсюдження.
У видавництві заявили, що подадуть апеляцію на рішення суду. З огляду на те, що вже було розповсюджено близько 20 тис. примірників книги, її вирішили додрукувати.
Будь ласка, зачекайте...
дрібні людці, гієни стервоїдні,
які ж ви ласі на чужу біду
до речі, жоден з місцевих таращанських ресурсів про цю "новину" анічичирк, у соцмережах - тільки перепости мосційчучки
найраніше, як виглядає, цей вкид почали поширювати - еге ж, росіянські лжерела
Плохо, если ты ЗЕбил!
Ведь не пашут у ЗЕбила
Ни компьютер, ни мобила.
Так всегда, наверно было -
Нету счастья у ЗЕбила.
Нищ деньгами, нищий духом,
Всякий может врезать в ухо.
Каждый мог его послать,
Обмануть и оболгать.
Кто-б ЗЕбила полюбил?
Да такой же вот ЗЕбил!
Даже свет ему не мил,
Потому что он - ЗЕбил.
В чем спасение ЗЕбила?
Путь единственный - могила!
Похмурий сидить Мертвечук:
Х*йця посмоктав восени.
(хокку)
(за десятиліття до того, як "фтопку" стало мейнстрімом )
Розвернутися тут є де. Шутерів про Другу Світову багато, теми про Другий фронт та тихоокеанську кампанію вже неодноразово використані - а тут раптом маловідома для широкого загалу тема війни у Карпатах...
Как не было бы в этом году решения Стокгольмского суда о взыскании с Газпрома в пользу Нефтегаза, если бы другой шпион не подписал договор о газе с Путиным в 2009 году.