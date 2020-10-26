Результаты "опроса Зеленского" опубликуют ближе к вечеру, - "слуга народа" Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В партии "Слуга народа" анонсировали обнародование результатов всеукраинского опроса. Как проголосовали украинцы, станет известно вечером.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Официальные результаты должны совпадать с результатами экзит-пола.
"Официальные результаты, они будут сегодня обнародованы. Ближе к вечеру", - сказала она.
Кравчук напомнила, что опрос не имеет никаких юридических последствий.
Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.
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КАК ЭТО ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО ?????????????????
выборцев в Украине 35 млн. явка составила 36%. т.е. участие приняли 35*0,36*0,1=1,26
при охвате 50 % участков в опоросе поставили галки примерно 67 человек на участке на котором были малолетки в белых манишках
Інше діло, що він зрозуміє те, що сказав, так само як і мову Очоа.
Нацчоколяда обдрищеться і дристатиме місяць.
Прізвище цього міністра Порошенко.
"сказал" у каждого можно про шо хочешь нарыть
Порохло до войны, сообщение зарубежных СМИ:
"In March 2012, Forbes placed him on the Forbes list of billionaires... with US$1 billion."
Перевод: "В марте 2012 Форбс помещает его в "список миллиардеров Форбс", с 1 миллиардом долларов".
После президентства:
Ссылка на Forbes, где сообщается, что по состоянию на 2020 год порохло упаковалось на 1,4В = 1,4 billion = 1,4 миллиарда долларов.
Finita la Commedia
Вот и всё.
С завтрашнего дня.
Каждый на тебя будет открыто плевать.
Каждый будет класть на тебя болт.
Каждый будет умножать тебя и твоё скудное умом окружение на ноль.
Хорошие к тебе уже не пойдут.
Умные в ближайшие месяцы уйдут.
Тупые зная, что скоро конец - будут безбожно воровать.
Вертикаль будет тебя ежедневно сливать.
Оппозиция будет тебя круглосуточно шатать.
Силовики будут тебя и твоих друзей-воров системно документировать.
Люди будут тебя с каждым днём все больше ненавидеть.
Ты просрал всё.
Просрал за полтора года.
ОПЗЖ на марше.
Попов во втором туре.
Сепары возвращаются.
Рыги в местных советах.
А ты.
Ты со своими тупыми друзьями-соратниками в жопе.
Нет смысла больше сидеть.
Время вышло - дальше будет только хуже.
Вали.
Вали обратно в своё привычное шапито пока мы ещё можем этот пи...ец остановить и что-то изменить.
Результат этих выборов - это не оценка твоих безликих слуг.
Это приговор лично тебе.
Уходи.
Твоё время вышло.