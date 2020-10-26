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Новини Політика України Опитування Зеленського
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опитування (1403) Кравчук Євгенія (361)

Результати "опитування Зеленського" опублікують ближче до вечора, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Результати

У партії "Слуга народу" анонсували оприлюднення результатів всеукраїнського опитування. Як проголосували українці, стане відомо ввечері.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила в ефірі одного з українських телеканалів заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Офіційні результати мають збігатися з результатами екзитполу.

"Офіційні результати, вони будуть сьогодні оприлюднені. Ближче до вечора", - сказала вона.

Кравчук нагадала, що опитування не має жодних юридичних наслідків.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і запропонують українцям відповісти на п'ять питань.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Результати "опитування Зеленського" опублікують ближче до вечора, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8154
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26.10.2020 11:16
+11
зачем? зачем нам знать что вы там нарисовали?
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26.10.2020 11:12
+8
173 % зуб даюРезультаты "опроса Зеленского" опубликуют ближе к вечеру, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9481 Результаты "опроса Зеленского" опубликуют ближе к вечеру, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2687
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26.10.2020 11:11
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173 % зуб даюРезультаты "опроса Зеленского" опубликуют ближе к вечеру, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9481 Результаты "опроса Зеленского" опубликуют ближе к вечеру, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2687
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26.10.2020 11:11 Відповісти
покажуть папірець ,що заповнював наркоман на коліні ?
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26.10.2020 11:12 Відповісти
зачем? зачем нам знать что вы там нарисовали?
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26.10.2020 11:12 Відповісти
Официальные результаты должны совпадать с результатами экзит-пола.



КАК ЭТО ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО ?????????????????
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26.10.2020 11:24 Відповісти
Результаты "опроса Зеленского" опубликуют ближе к вечеру, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 881 Результаты "опроса Зеленского" опубликуют ближе к вечеру, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7156 Результаты "опроса Зеленского" опубликуют ближе к вечеру, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7156
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26.10.2020 11:13 Відповісти
Учитывая низкую явку на этих выборах и тот факт, что многие из тех, кто пришел, просто игнорировалали "опрос", можно представить его результаты и их объективность.
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26.10.2020 11:15 Відповісти
по самым оптимистичным данным участие в этом шапито приняло 10 % от пришедших на выборы
выборцев в Украине 35 млн. явка составила 36%. т.е. участие приняли 35*0,36*0,1=1,26
при охвате 50 % участков в опоросе поставили галки примерно 67 человек на участке на котором были малолетки в белых манишках
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26.10.2020 11:19 Відповісти
тю! а нафига так долго ждать? результаты ваших подсчётов известны были всем ещё до опросов. там же 146% поддержали все инициативы.
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26.10.2020 11:15 Відповісти
Результати "опитування Зеленського" опублікують ближче до вечора, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8154
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26.10.2020 11:16 Відповісти
Результати "опитування Зеленського" опублікують ближче до вечора, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2992 Результати "опитування Зеленського" опублікують ближче до вечора, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5834
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26.10.2020 11:23 Відповісти
Ну це занадто. Бубочка актор і говорити може навіть мовою племені Очоа.
Інше діло, що він зрозуміє те, що сказав, так само як і мову Очоа.
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26.10.2020 11:52 Відповісти
результатом будет продажа канабиаса в свободной экономической зоне Донбасса
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26.10.2020 11:16 Відповісти
вірити їм можуть лише лошари з числа 73% Результати "опитування Зеленського" опублікують ближче до вечора, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 573
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26.10.2020 11:18 Відповісти
10-15% в лучшем случае. ЦВК покажет реальную картину
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26.10.2020 11:23 Відповісти
Опублікують на парканах?
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26.10.2020 11:18 Відповісти
ага, волонтеры досчитывают последние подтертые бумажки ))
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26.10.2020 11:21 Відповісти
Мариуполь удивил...Путлер кум Ведмедчука поливал их Градами....а они за кума....удивительные бараны.........
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26.10.2020 11:23 Відповісти
Ну надо же,ЦИК будет сводить почти такое же количество бюллетеней еще дня 3-4 а проворные уродцы "обработают" 5 млн.до конца дня и спрашивается на х..а проводили,если могли заказать соцопрос и применить все тот же екзитпол
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26.10.2020 11:23 Відповісти
І навіщо нам ті сепарські опитування і сепарські думки?
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26.10.2020 11:25 Відповісти
Результати "опитування Зеленського" опублікують ближче до вечора, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7503
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26.10.2020 11:25 Відповісти
Ввечері в телевізор вилізе пабідун і скаже що народ його підтримує.

Результати "опитування Зеленського" опублікують ближче до вечора, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1654
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26.10.2020 11:26 Відповісти
це як псевдореферендуми в Криму та ОРДЛо, нічим не відрізняються, тому що фейкові. Президент явно не туди пливе. Підправлять, можеш не сумніватися.
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26.10.2020 11:26 Відповісти
Захотів і провів опитування. Немає наслідків? Та є
Нацчоколяда обдрищеться і дристатиме місяць.
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26.10.2020 11:29 Відповісти
к рифирендуму в Кріму і на Дамбасе у тебя тоже претензий нет ?
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26.10.2020 11:48 Відповісти
У мене претензії до Міністра економіки Януковича, який назвав підписання угоди про продовження розміщення чорноморського флоту Росії в українському Криму "іскусством компроміса".
Прізвище цього міністра Порошенко.
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26.10.2020 12:03 Відповісти
ты давай не про "сказал", а про действия.

"сказал" у каждого можно про шо хочешь нарыть
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26.10.2020 12:26 Відповісти
Та всё нормалёк с действиями. До войны у него миллиард, в 2020 уже 1,4 млрд. Данные рейтинга Forbes, США. Где взял? Мать родна принесла.
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28.10.2020 12:27 Відповісти
и ссылку можешь дать за 2013 и 2019 годы с такими цифрами ? )))
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28.10.2020 12:40 Відповісти
Гугл і сайт Forbes тобі все дасть, а я не подаю.
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31.10.2020 14:16 Відповісти
так саме в тому й справа, шо гугл і форбс показують, шо ти брехун
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31.10.2020 16:15 Відповісти
Ткну тебя мордой в говно, пожалуй. Время отнимает, но удовольствие доставит.

Порохло до войны, сообщение зарубежных СМИ:
"In March 2012, Forbes placed him on the Forbes list of billionaires... with US$1 billion."

Перевод: "В марте 2012 Форбс помещает его в "список миллиардеров Форбс", с 1 миллиардом долларов".

После президентства:
Ссылка на Forbes, где сообщается, что по состоянию на 2020 год порохло упаковалось на 1,4В = 1,4 billion = 1,4 миллиарда долларов.
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01.11.2020 10:25 Відповісти
почему ты берешь 2012 и 2020, а не 2013 и 2019 ?
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01.11.2020 10:28 Відповісти
Сколько бы я не ссал тебе в глаза, ты будешь визжать о "божьей росе".
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03.11.2020 16:11 Відповісти
так а ты не испражняйся, а просто ответь на заданный вопрос, не прячась за свою ссанину
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04.11.2020 13:59 Відповісти
Засуньте свою порнографию себе в дупы Результати "опитування Зеленського" опублікують ближче до вечора, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5223
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26.10.2020 11:30 Відповісти
из сети

Finita la Commedia
Вот и всё.
С завтрашнего дня.
Каждый на тебя будет открыто плевать.
Каждый будет класть на тебя болт.
Каждый будет умножать тебя и твоё скудное умом окружение на ноль.
Хорошие к тебе уже не пойдут.
Умные в ближайшие месяцы уйдут.
Тупые зная, что скоро конец - будут безбожно воровать.
Вертикаль будет тебя ежедневно сливать.
Оппозиция будет тебя круглосуточно шатать.
Силовики будут тебя и твоих друзей-воров системно документировать.
Люди будут тебя с каждым днём все больше ненавидеть.
Ты просрал всё.
Просрал за полтора года.
ОПЗЖ на марше.
Попов во втором туре.
Сепары возвращаются.
Рыги в местных советах.
А ты.
Ты со своими тупыми друзьями-соратниками в жопе.
Нет смысла больше сидеть.
Время вышло - дальше будет только хуже.
Вали.
Вали обратно в своё привычное шапито пока мы ещё можем этот пи...ец остановить и что-то изменить.
Результат этих выборов - это не оценка твоих безликих слуг.
Это приговор лично тебе.
Уходи.
Твоё время вышло.
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26.10.2020 11:30 Відповісти
А як дишав, а як брехав? Прям такий лідер з беніного екрану, в білих рукавичках і в українські справи. Все хлопчик знає, всі вміє і розуміє... і тупоголовий нарід повівся. Як будете зимувати? Свою дочку не відправили до зубніка із зони, щоб поставив їй рундольові зуби, чи до камерного гінеколога і хірурга ПТУ 17 Слісарчука, доречі дважди героя радянського союзу?
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26.10.2020 12:04 Відповісти
брат, я честно пытался понять то что ты написал. у тебя видимо какой то кабздец в жизни случился. ты держись там...
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26.10.2020 12:12 Відповісти
Вы думаете, это Зеленский похудел на 105 млн. грн, потраченных на "опитування дурників"? не, єто он так просто отмыл деньги/вывел в офшор (нужное подчеркнуть) чтоб не мазолили глаза. ни копейка не попала в экономику! ибо в большинстве своем стояли волонтеры/дети/простачки
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26.10.2020 11:55 Відповісти
А зачем его вообще публиковать? Неужели, это кого-то еще интересует? Кроме "Зе!", конечно.
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26.10.2020 11:57 Відповісти
Навіщо нам результати думок і маніпуляцій людини, яка має дуже малий рейтинг і тільки зашквари? Ця людина вже в минулому. Навіть народні дупутати його фракції розуміючи політичну смерть шукають собі інші сили, чи групи. Давай, Вова, досвідос. Бери свої опитування і здаси на мукулатуру, багато отримаєш грошенят.
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26.10.2020 12:07 Відповісти
Можете не спешить ,все равно в это лайно никто не поверит🤔😭🙄🤫
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26.10.2020 12:20 Відповісти
Результати "опитування Зеленського" опублікують ближче до вечора, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5632
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26.10.2020 12:36 Відповісти
ну и правильно.
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26.10.2020 12:54 Відповісти
Придурок. При таких можливостях міг би замакітрити онлайн опитування, набагато більше презентативне.
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26.10.2020 13:34 Відповісти
 
 