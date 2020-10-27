"Недружественными шагами" Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции, - Сийярто
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на местных выборах было "жалким и бессмысленным".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Решение Украины запретить въезд двум венгерским правительственным чиновникам из-за того, что она назвала вмешательством в местные выборы, было "жалким и бессмысленным", - говорится в сообщении.
В видеообращении Сийярто сказал, что Будапешт не получал официального уведомления о запрете на въезд двум венгерским чиновникам.
Сийярто приветствовал победу венгерских кандидатов на местных выборах в Украине, что, по его словам, означает, что необходимо учитывать мнение венгров для будущего региона, граничащего с Венгрией, где проживает большое этническое венгерское меньшинство.
По словам главы МИД Венгрии, Украина предприняла "недружественные шаги" в отношении Венгрии, вызвав венгерского посла и решив запретить въезд двум чиновникам.
"Этим Украина дает сигнал ... что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", - подчеркнул Сийярто.
Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Сийярто в день выборов в Украине агитировал за одну из партий Закарпатья.
МИД Украины заявил, что "Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины".
Позже стало известно, что Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье.
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Типа, "Порошенко - плохой, с венграми поругался, путину в глаза не посмотрел, мы сейчас всё разрулим и будет мир, дружба, жувачка".
Хлопчики - проблема не в Порошенко, а в аппетитах Орбана и путина на украинские земли (реально путём оккупации или де-факто, путём влияния - это уже детали). И рано или поздно, но вы упрётесь (уже упираетесь) в этот факт и начинаете огрызаться, понимая, что нифига вы там не "порешаете", что их жёстко прессовать надо.
Вопрос : так а зачем потрачено полтора года ? Зачем сделано столько уступок ?
Нет, приход новой власти даёт возможность перевернуть какие-то страницы, снять некоторые противоречия, но когда это встречное движение. А тут встречным и не пахло. Так зачем тогда "вот это вот всё" ?
Господин Зеленский, ну не может Порошенко, мирно уступивший Вам власть, не фальсифицировавший выборы, не преследовавший Вас, как кандидата, быть Вам большим врагом, чем путин. НЕ МОЖЕТ. Поэтому когда он уходил с поста, надо было встретиться, закрыться в кабинете на полдня, взять блокнот-ручку и сказать : "Выборы прошли, а теперь давай, Петро, под запись, на каком направлении куда стоит бежать, а куда нет. Какие есть нюансы ? Где с кем какие договорённости, а кого, наоборот, мочить надо ради Украины". Петро бы своё мнение сказал, а ты поступай уже, как считаешь. Но последовательность политики была бы.
А так шарахаемся из стороны в сторону, в зависимости от результатов выборов, и по кругу ходим из первого класса во второй и опять в первый.