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Новости Политика Украины Е-декларации госслужащих Конституционный кризис
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Головатый (102) КС (2131) НАПК (1164) Новиков Александр (69)

Мы выявили недостоверную информацию в декларациях 2 судей. Здесь есть конфликт интересов, - НАПК о решении КС про лишение полномочий агентства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы выявили недостоверную информацию в декларациях 2 судей. Здесь есть конфликт интересов, - НАПК о решении КС про лишение полномочий агентства

Коррупционные практики в Украине побеждают на самом высоком уровне судьи Конституционного Суда приняли решение в "деле о незаконном обогащении" в собственных интересах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАПК. 

В сообщении отмечается: "Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда - Ирины Завгородней и Сергея Головатого.

Это нарушение статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Сегодня судьи голосовали по делу о признании этой статьи неконституционной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд отменил "незаконное обогащение" и лишил полномочий НАПК, - Лещенко

Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях.

Так, в декларации Сергея Головатого за 2019 год выявлено 3,6 млн грн. недостоверных сведений.

В декларации Ирины Завгородней за 2018 обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 - 754 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отмена КС уголовной ответственности за ложь в декларациях - убийство всей системы декларирования, - нардеп "Голоса" Устинова

"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного Суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которой зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ Украинской к правде о жизни чиновников ", - отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

Отметим, что во время проверки ежегодных деклараций судьи Конституционного Суда Владимира Мойсика НАПК установило признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - использование заведомо поддельного документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение КС о незаконном декларировании принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов, - представитель Зеленского в суде Вениславский

Ранее НАПК также составило административные протоколы по непредставлению сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями КСУ Владимиром Мойсиком и Игорем Слиденко.

После обнародования решения мы продолжим информировать общество о дальнейших результатах работы в направлении развития указанных практик".

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
Так может надо с этих судей кожу содрать и обивку для стульев сделать, в кабинете где КСУ заседает?
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27.10.2020 23:34
+12
"Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый",
Источник: https://censor.net/ru/n3227442

Це тому Головатий виступив проти суддівського беззаконня?
Може в НАПК дійсно ідіоти працюють?
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27.10.2020 23:40
+11
Короче , нормальных судов в Украине не будет, ПОКА СУДЕЙ НЕ НАЧНУТ САДИТЬ
Вот в Словакии 11 судей в один день арестовали за телефонные консультации с властью .

Причём их слушали с 2006 года . И сейчас антикоррупционные органы потянули за ниточку - короче судебная власть в ауте , никто не знает кого опять прихватят в полиции 😀😀😀
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27.10.2020 23:45
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Так может надо с этих судей кожу содрать и обивку для стульев сделать, в кабинете где КСУ заседает?
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27.10.2020 23:34 Ответить
Можно и ОАСК на шкуры и ДБР и Портнова с Венедиктовой.
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28.10.2020 00:11 Ответить
Опана! Зацепочка...Ну а если серьезно, то все эти "выявления" только ради того, что бы самим срубить бабла на шантаже или самим, или под заказ. Вот и весь смысл борьбы с коррупцией.
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27.10.2020 23:39 Ответить
"Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый",
Источник: https://censor.net/ru/n3227442

Це тому Головатий виступив проти суддівського беззаконня?
Може в НАПК дійсно ідіоти працюють?
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27.10.2020 23:40 Ответить
"недостовірні відомості" про доходи - це ще не означає, що вони незаконі. Тим більше, аж на 4 лями. Можливо, НАЗК може не погоджуватися з документами, які Головатий надав для їх підтвердження. Можливо, ксерокопії банківських виписок, тощо, чи щось подібне. Їхня справа - розібратися.
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28.10.2020 00:23 Ответить
Не будь лохом. головатый специально проголосовал "пчелы против меда" чтобы лохи повелись, что он якобы не в сговоре с опзеже
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28.10.2020 08:09 Ответить
Да да да ... Ми виявили недостовірну інформацію в деклараціях 2 суддів. Тут є конфлікт інтересів, - НАЗК про рішення КС щодо позбавлення повноважень агентства - Цензор.НЕТ 339 Конспіролог ...
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28.10.2020 08:52 Ответить
Короче , нормальных судов в Украине не будет, ПОКА СУДЕЙ НЕ НАЧНУТ САДИТЬ
Вот в Словакии 11 судей в один день арестовали за телефонные консультации с властью .

Причём их слушали с 2006 года . И сейчас антикоррупционные органы потянули за ниточку - короче судебная власть в ауте , никто не знает кого опять прихватят в полиции 😀😀😀
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27.10.2020 23:45 Ответить
хм.. а подскажите мне пожалуйста - а какой там был первый вопрос в опросе у преЗЕдента?! Ми виявили недостовірну інформацію в деклараціях 2 суддів. Тут є конфлікт інтересів, - НАЗК про рішення КС щодо позбавлення повноважень агентства - Цензор.НЕТ 8658
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27.10.2020 23:47 Ответить
та пох опрос, головне, що лохи подумали, що преЗЕдента цікавить їх думка))
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28.10.2020 00:07 Ответить
2 тижні до виборів: -"Я хочу почути твою думку про довічне ув'язнення за корупцію."- це був 1-й вопрос
2 дні після виборів: - Скасовує кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
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28.10.2020 00:20 Ответить
совпадение? не думаю (с)
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28.10.2020 08:02 Ответить
Средняя зарплата судей КС за сентябрь - треть миллиона гривен

14 судей Конституционного Суда получили от 277 тыс. гривен до 350 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, в то время как в сентябре судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты
Об этом говорится в ответе Конституционного Суда на запрос Українських Новин.
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27.10.2020 23:48 Ответить
Размер должностного оклада всех судей составил 197 тыс. гривен.
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
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27.10.2020 23:49 Ответить
Как сообщали Українськi Новини, глава КС Тупицкий за два месяца получил почти 100 тыс. гривен отпускных в то время как зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили на период карантина.

Также средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
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27.10.2020 23:50 Ответить
Вот и за что украинцы , получая по 6-10 тыс гривен , СОДЕРЖАТ ЭТУ КАСТУ СУДЕЙ ?
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27.10.2020 23:52 Ответить
Конституційний суд ворож, до України злочинна організація. Це ворог паразит,
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27.10.2020 23:53 Ответить
Ми виявили недостовірну інформацію в деклараціях 2 суддів. Тут є конфлікт інтересів, - НАЗК про рішення КС щодо позбавлення повноважень агентства - Цензор.НЕТ 6620 Ми виявили недостовірну інформацію в деклараціях 2 суддів. Тут є конфлікт інтересів, - НАЗК про рішення КС щодо позбавлення повноважень агентства - Цензор.НЕТ 6620 Ми виявили недостовірну інформацію в деклараціях 2 суддів. Тут є конфлікт інтересів, - НАЗК про рішення КС щодо позбавлення повноважень агентства - Цензор.НЕТ 6620
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28.10.2020 08:06 Ответить
Коррупционеры не хотят чтобы с ними боролись. Зненацька!
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27.10.2020 23:56 Ответить
Твари паразитические. Посадить с конфискацией
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27.10.2020 23:57 Ответить
А, може, краще того ... Шматок залізничної рейки на шию підлому, антиукраїнському колективу і в море. Хоча б в Київське в найглибшому місці. На корм сомам та ракам.
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28.10.2020 08:05 Ответить
Уявляєте, скільки всього можна було розбудувати в країні на гроші, що осідають в кишенях суддів, прокурорів, міністрів, депутатів всіх ланок, їх третіх і десятих помічників і т.д.?
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28.10.2020 00:06 Ответить
Кто бы сомневался о конфликтах интересов. Тут надо,используя этот факт как повод смести это судилище вообще, проведя изменения в конституцию, упразднив этих паразитов безвозвратно.
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28.10.2020 00:11 Ответить
Судью можно всю жизнь судить и не засудить, не говоря уже о засадить...
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28.10.2020 00:26 Ответить
Пропоную почати збір підписів за розпуск конституційного суду, внаслідок зради присязі суддями і втрати ним всякого авторитету ы морального права виносити вердикти. Мені такий суд не потрібний, а Вам? Скільки можна терпіти?
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28.10.2020 00:31 Ответить
Сбор подписей? А, ну ладно. Пиши сразу в спортлото! Детский сад, штаны на лямках...
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28.10.2020 00:42 Ответить
Якщо би тільки двох, то можна було б вважати , що в України корупції не існує!
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28.10.2020 00:37 Ответить
тобто Головатий проголосував ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ кримінальної відповідальності за недостовірні декларації, але наші чекісти знайшли в ГОЛОВАТОГО ПОРУШЕННЯ??? То виходить, що Головатий якийсь трохи тупуватий! Чи як? Чи наші чекісти якісь тупі і У СУДДІВ, ЯКІ ГОЛОСУВАЛИ ЗА СКАСУВАННЯ КРИМІНАЛУ НІЧОГО НА ЗНАЙШЛИ???
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28.10.2020 04:50 Ответить
Міг просто невірно заповнити декларацію. Тільки за 2019 р.
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28.10.2020 08:54 Ответить
Считается, что все профессии от людей и только три от боа: учителя, врачи и судьи. Об их благополучии общество должно заботиться, поскольку их деятельность и деньги - вещи мало совместимые. Зарплаты учителей - курам на смех, имеем в результате необразованных, не умеющих критически мыслить учащихся. Врачам - предоставили кабинет в государственной больнице - крутись как можешь, находи болезни, которых у пациента нет и спокойно их лечи, не замечая имеющихся. А, вот с судьями поступили гуманно - зарплаты, дай бог каждому. Но, что то у них не срослось: то ли свои потребности не контролируют, то ли на черный день собирают. Возвращаемся к учителям: каких воспитали, таких и имеем. Круг замкнулся.
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28.10.2020 07:03 Ответить
Маячня, читайте Макса Вебера. Його роботи багаторазово підтверджені українською практикою. Рівень заробітної плати ніяким чином не впливає на рівень якості та чесності виконання своїх обов'язків. Людина, яка не має совісті не купить її навіть за мільярди.
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28.10.2020 08:55 Ответить
Впливає. Розмір ЗП впливає. Це практика багатьох країн. Тому суддям так сильно підняли ЗП 2 роки назад.
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28.10.2020 08:59 Ответить
І усі вони діти нашого народу.
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28.10.2020 08:58 Ответить
В стране 73 % населения идиоты. Тут не про коррупцию думать надо.
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28.10.2020 07:46 Ответить
Бородатій бабушкє розкажете.
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28.10.2020 07:48 Ответить
Только не говорите, что зеленский тут не причем. Поскольку весь звездец который начался в стране почему то стартовал с лета 2019-го. Когда барыги уже давно след пиостыл. Кстати, скоро кс порадует и газпром: опзеже и тимошека подали соответствующий иск
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28.10.2020 08:13 Ответить
Кого з цих суддів він підписав на посаду? До Зеленського вони всі були чесними?
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28.10.2020 08:51 Ответить
Враховуючи вартість квитка на судівську посаду, там апріорі не може бути незаплямованих людей. Жодного.
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28.10.2020 08:50 Ответить
З зернятка правосуддя виростили з перегною мільйонних зарплат мафіозного тупорилого монстра.
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28.10.2020 08:53 Ответить
Зверніть увагу у Завгородньої невірні декларації за два останні роки.
А що НАЗК 2 роки робив ?
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28.10.2020 08:55 Ответить
Млять, хватит сраться!
Сделайте приемлемую формулировку незаконного обогащения и примите!
Например можно накрутить в законе про госслужащих что на госслужбу не могут приниматься лица, у которых жена, сват и брат (перечислить) владеют имуществом, происхождение которых не может быть подтверждено документально. А в случае выявления такого у уже служащих - безоговорочное увольнение и запрет на службу в течении ____ лет в зависимости от размера!
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28.10.2020 08:56 Ответить
Згоден. Якась єрунда. Наче ж вносили поправки у Закон і приймали.
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28.10.2020 09:00 Ответить
Або це була інша ситуація, а я плутаю.
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28.10.2020 09:01 Ответить
Попытка повтора 90-х, в мутной воде прихарлать все, что можно. Удобней всего это было сделать в 2014. Не получилось. Порошенко убрали, и пытаются снова. Но, нельзя в одну и ту же реку войти дважды. Теперь даже бабушки у подъездов разбираются в теневых схемах распила бюджета, отжатия желаемого, мочения конкурентов и всего прочего арсенала акул 90-х. Слуги народа - это те, кто по молодости не смог учавствовать в прихватизациях девяностых. Теперь это такой себе симбиоз старых и новых новыхукраинцев.
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28.10.2020 09:49 Ответить
Конфлікт інтересів держави й Коломойського...
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28.10.2020 10:11 Ответить
Харант,ау,де ти? Мовчить харант... заціпило йому... Майже хокку вийшло.
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28.10.2020 10:26 Ответить
Вообще то любое принятие решений касающихся КС законов самим КС - это конфликт интересов!
В идеале, если им что то не нравится, то они должны перенапрявлять такое рассмотрение во "вне".... В Венецианку что ли...Или др международную суд организацию.
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29.10.2020 14:39 Ответить
 
 