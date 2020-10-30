Мы выявили недостоверную информацию в декларациях 2 судей. Здесь есть конфликт интересов, - НАПК о решении КС про лишение полномочий агентства

Коррупционные практики в Украине побеждают на самом высоком уровне судьи Конституционного Суда приняли решение в "деле о незаконном обогащении" в собственных интересах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАПК.

В сообщении отмечается: "Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда - Ирины Завгородней и Сергея Головатого.

Это нарушение статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Сегодня судьи голосовали по делу о признании этой статьи неконституционной.

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Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях.

Так, в декларации Сергея Головатого за 2019 год выявлено 3,6 млн грн. недостоверных сведений.

В декларации Ирины Завгородней за 2018 обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 - 754 тыс. грн.

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"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного Суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которой зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ Украинской к правде о жизни чиновников ", - отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

Отметим, что во время проверки ежегодных деклараций судьи Конституционного Суда Владимира Мойсика НАПК установило признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - использование заведомо поддельного документа.

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Ранее НАПК также составило административные протоколы по непредставлению сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями КСУ Владимиром Мойсиком и Игорем Слиденко.

После обнародования решения мы продолжим информировать общество о дальнейших результатах работы в направлении развития указанных практик".