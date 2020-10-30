Мы выявили недостоверную информацию в декларациях 2 судей. Здесь есть конфликт интересов, - НАПК о решении КС про лишение полномочий агентства
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Коррупционные практики в Украине побеждают на самом высоком уровне судьи Конституционного Суда приняли решение в "деле о незаконном обогащении" в собственных интересах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАПК.
В сообщении отмечается: "Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда - Ирины Завгородней и Сергея Головатого.
Это нарушение статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Сегодня судьи голосовали по делу о признании этой статьи неконституционной.
Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях.
Так, в декларации Сергея Головатого за 2019 год выявлено 3,6 млн грн. недостоверных сведений.
В декларации Ирины Завгородней за 2018 обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 - 754 тыс. грн.
"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного Суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которой зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ Украинской к правде о жизни чиновников ", - отметил Председатель НАПК Александр Новиков.
Отметим, что во время проверки ежегодных деклараций судьи Конституционного Суда Владимира Мойсика НАПК установило признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - использование заведомо поддельного документа.
Ранее НАПК также составило административные протоколы по непредставлению сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями КСУ Владимиром Мойсиком и Игорем Слиденко.
После обнародования решения мы продолжим информировать общество о дальнейших результатах работы в направлении развития указанных практик".
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Источник: https://censor.net/ru/n3227442
Це тому Головатий виступив проти суддівського беззаконня?
Може в НАПК дійсно ідіоти працюють?
Вот в Словакии 11 судей в один день арестовали за телефонные консультации с властью .
Причём их слушали с 2006 года . И сейчас антикоррупционные органы потянули за ниточку - короче судебная власть в ауте , никто не знает кого опять прихватят в полиции 😀😀😀
2 дні після виборів: - Скасовує кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
14 судей Конституционного Суда получили от 277 тыс. гривен до 350 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, в то время как в сентябре судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты
Об этом говорится в ответе Конституционного Суда на запрос Українських Новин.
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
Также средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
А що НАЗК 2 роки робив ?
Сделайте приемлемую формулировку незаконного обогащения и примите!
Например можно накрутить в законе про госслужащих что на госслужбу не могут приниматься лица, у которых жена, сват и брат (перечислить) владеют имуществом, происхождение которых не может быть подтверждено документально. А в случае выявления такого у уже служащих - безоговорочное увольнение и запрет на службу в течении ____ лет в зависимости от размера!
В идеале, если им что то не нравится, то они должны перенапрявлять такое рассмотрение во "вне".... В Венецианку что ли...Или др международную суд организацию.