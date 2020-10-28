Пострадавшие страны будут добиваться от Ирана выплаты компенсаций, - МИД

Международная группа по координации помощи семьям жертв сбитого в январе под Тегераном Boeing рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) требуют наказать виновных в катастрофе. Главы МИД Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины провели виртуальную встречу, во время которой обсудили ход расследования.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие страны намерены добиваться от Ирана выплаты компенсаций семьям погибших.

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"Координационная группа будет продолжать требовать привлечь к ответственности виновных лиц, призывая к полному и прозрачному уголовному расследованию и беспристрастному судебному разбирательству с целью достижения справедливости ради помощи родственникам жертв этой трагедии", - говорится в сообщении.

Координационная группа также продолжает призывать Иран провести независимое и всестороннее расследование причин и факторов, которые привели к трагедии, в соответствии со стандартами и порядком, изложенными в Конвенции о международной гражданской авиации.

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Министры подтвердили обязательства действовать сообща и в дальнейшем работать над достижением общих целей - справедливого расследования, наказания виновных и выплаты родственникам компенсаций.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.