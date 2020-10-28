Постраждалі країни домагатимуться від Ірану виплати компенсацій, - МЗС

Міжнародна група з координації допомоги сім'ям жертв збитого в січні під Тегераном Boeing рейсу PS752 компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) вимагає покарати винних у катастрофі. Глави МЗС Канади, Афганістану, Великої Британії, Швеції та України провели віртуальну зустріч, під час якої обговорили хід розслідування.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі країни мають намір домагатися від Ірану виплати компенсацій сім'ям загиблих.

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"Координаційна група продовжуватиме вимагати притягнути до відповідальності винних осіб, закликаючи до повного та прозорого кримінального розслідування та неупередженого судового розгляду з метою досягнення справедливості заради допомоги жертвам цієї трагедії", - йдеться в повідомленні.

Координаційна група також продовжує закликати Іран провести незалежне та всебічне розслідування причин та факторів, що призвели до збиття літака, відповідно до стандартів та порядку, викладених у Додатку 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

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Міністри підтвердили зобов'язання діяти спільно і в подальшому працювати над досягненням спільної мети - справедливого розслідування, покарання винних і виплати родичам компенсацій.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

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