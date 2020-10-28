Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР

Комитет Верховной Рады по свободе слова лишил аккредитации журналистов 22 изданий. Причина - то, что эти СМИ не ответили на запрос о том, как они освещали работу парламента. После скандала решение пообещали пересмотреть.

Решение лишить СМИ аккредитации было принято на заседании Комитета ВР по вопросам свободы слова 20 октября. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт комитета.

"И.Кармелюк (руководитель пресс-службы аппарата ВР. - Ред.) отметила, что на сегодня в Верховной Раде Украины аккредитовано более 3000 представителей средств массовой информации. Пресс-службой Аппарата Верховной Рады Украины им были направлены письма с просьбой предоставить материалы о работе парламента за период аккредитации 2019-2020 гг. Она попросила Комитет лишить аккредитации журналистов тех изданий, которые не осуществляют освещение деятельности Верховной Рады Украины", - сказано в протоколе заседания комитета.

Среди СМИ, которых лишили аккредитации, оказались "Слідство.Інфо", "Громадське телебачення Донбасу", газета "Ник Вести".

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Запрет вызвал возмущений пользователей соцсетей.

После этого член комитета ВР по вопросам свободы слова, народный депутат СН Татьяна Цыба заявила, что решение пересмотрят.

"На комитете действительно рассматривали этот вопрос. Был предоставлен список из нескольких десятков СМИ, которые, по информации пресс-службы ВР, не ответили на их запрос о том, были ли ими следаны хоть какие-то материалы, которые касались освещения парламентской деятельности", - пояснила она.

По словам Цыбы, члены комитета не знакомились со списком, чтобы их не обвинили в заангажированности и разделе журналистов на "хороших" и "плохих".

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"О том, что в список попали и реальные, серьезные медиа мы узнали только сегодня, что наталкивает на мысль о том, что пресс-служба ВР или плохо выполнила свои обязанности по мониторингу, или намеренно допустила попадание в список таких медиа. По этому поводу мы обязательно проведем работу", - написала Цыба.

"Всем, кто случайно был лишен аккредитации, она будет быстро восстановлена", - пообещала депутат.



