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Новости Политика Украины
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ВР (28728) журналистика (3166) свобода слова (1159) Цыба (9)

Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР

Комитет Верховной Рады по свободе слова лишил аккредитации журналистов 22 изданий. Причина - то, что эти СМИ не ответили на запрос о том, как они освещали работу парламента. После скандала решение пообещали пересмотреть.

Решение лишить СМИ аккредитации было принято на заседании Комитета ВР по вопросам свободы слова 20 октября. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт комитета.

"И.Кармелюк (руководитель пресс-службы аппарата ВР. - Ред.) отметила, что на сегодня в Верховной Раде Украины аккредитовано более 3000 представителей средств массовой информации. Пресс-службой Аппарата Верховной Рады Украины им были направлены письма с просьбой предоставить материалы о работе парламента за период аккредитации 2019-2020 гг. Она попросила Комитет лишить аккредитации журналистов тех изданий, которые не осуществляют освещение деятельности Верховной Рады Украины", - сказано в протоколе заседания комитета.

Среди СМИ, которых лишили аккредитации, оказались "Слідство.Інфо", "Громадське телебачення Донбасу", газета "Ник Вести".

Читайте на Цензор.НЕТ: Журналистам "Слідство.Інфо" запретили посещать парламент: не всесторонне освещают работу ВР. ДОКУМЕНТ

Запрет вызвал возмущений пользователей соцсетей.

После этого член комитета ВР по вопросам свободы слова, народный депутат СН Татьяна Цыба заявила, что решение пересмотрят.

"На комитете действительно рассматривали этот вопрос. Был предоставлен список из нескольких десятков СМИ, которые, по информации пресс-службы ВР, не ответили на их запрос о том, были ли ими следаны хоть какие-то материалы, которые касались освещения парламентской деятельности", - пояснила она.

По словам Цыбы, члены комитета не знакомились со списком, чтобы их не обвинили в заангажированности и разделе журналистов на "хороших" и "плохих".

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Потураев о новом законопроекте о медиа: к онлайн-медиа будут такие же требования, как к телевидению и радио

"О том, что в список попали и реальные, серьезные медиа мы узнали только сегодня, что наталкивает на мысль о том, что пресс-служба ВР или плохо выполнила свои обязанности по мониторингу, или намеренно допустила попадание в список таких медиа. По этому поводу мы обязательно проведем работу", - написала Цыба.

"Всем, кто случайно был лишен аккредитации, она будет быстро восстановлена", - пообещала депутат.

Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР 01


Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
А як добре все починалося... Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 5758
Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 8218
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28.10.2020 16:35
+11
зеленые уроды совсем берега теряют
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28.10.2020 16:38
+8
Як раз все і дуже міняється в гіршій бік. Не брешіть, зелень.
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28.10.2020 16:42
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А як добре все починалося... Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 5758
Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 8218
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28.10.2020 16:35 Ответить
Тобто Верховна Рада перестала бути легітимним вищим органом влади в Україні, тому що представників однієї з гілок влади обмежили в доступі в будівлю ВРУ.
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28.10.2020 16:39 Ответить
как освещали работу Рады ?
в инфракрасном свете !!!!!!!!!!!! Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 8682

Джон Ланкастер в одиночку
Преимущественно ночью
Чем-то щёлкал, в чём был спрятан инфракрасный объектив
А потом в нормальном свете
Представало в чёрном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив
Клуб на улице Нагорной
Стал общественной уборной
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад
Искаженный микроплёнкой
ГУМ стал маленькой избёнкой
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ

Высоцкий, конечно-же
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28.10.2020 16:50 Ответить
єгорка, ти щось перебухав, такої гілки влади як журналістська, на щастя не існує.
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28.10.2020 17:49 Ответить
вопрос: "как они освещали работу парламента ?"
ответ: "так! они старались, но ничего не смогли сделать .... " Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 2411

если бы они еще освещали софитами Киву, Яременко и прочих извращенцев, это было

еще то кино Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 2411
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28.10.2020 16:43 Ответить
ЗЕльоные идиоты !
Овощи !
Кактусы в горшочках !
Навуходоносоры.... !!!!! Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 8901
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28.10.2020 16:45 Ответить
Ничего не меняется.
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28.10.2020 16:36 Ответить
Як раз все і дуже міняється в гіршій бік. Не брешіть, зелень.
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28.10.2020 16:42 Ответить
Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 9607
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28.10.2020 16:36 Ответить
А "Руську правду" за що? не жаліють рідного брата?? Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 4175
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28.10.2020 16:38 Ответить
росийскую правду вони залишили
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28.10.2020 16:39 Ответить
№ 22 --- ??
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28.10.2020 16:41 Ответить
упячку)
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28.10.2020 16:43 Ответить
зеленые уроды совсем берега теряют
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28.10.2020 16:38 Ответить
там шухрич главный..
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28.10.2020 17:19 Ответить
драные засранцы !!!!!
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28.10.2020 16:39 Ответить
голова комітету по свободі слова - Нестор Шухрич. Спасиба зеленскому...
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28.10.2020 16:41 Ответить
А, еще забыли затонировать окна в новом прозрачном офисе. С этой прозрачностью никакой личной жизни!
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28.10.2020 16:42 Ответить
Бєлорусізація на марші. А українці все довіряють.Самогубці.
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28.10.2020 16:44 Ответить
Не вижу страна юа, newsone, и других вражеских пропагандонов
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28.10.2020 16:45 Ответить
пишут писаки разне гадости про президента и про маму любит скорость.
От шо с ними делать?
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28.10.2020 16:45 Ответить
А почему это комитет по свободе слова решает, какие материалы освещать журналистам? Вы там не попутали свои полномочия и обязанности?
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28.10.2020 16:48 Ответить
Жаль .в этом списке нет Схем и медиа Шакалада.Тогда был бы вообще Армагеддон гиперзвуковой!
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28.10.2020 16:50 Ответить
в темному кутку приємної форми пикатий тєлєвізор "Sony" показує смішне і водночас з тим трагічне кіно. Це не Кустуріца, і не Грінуей. Це засідання Верховної Ради. Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 4909
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28.10.2020 16:53 Ответить
Ви вам ще державний переворот здійснять.
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28.10.2020 16:58 Ответить
А разве журналшлюхи петушария, ньюзван, 112, интера, наш, расскажут, как мертведчуки-суркисы-ахметовы-каломойше-зеленские писдят наши деньги? Поэтому и не пускают слидство и другие каналы в это ******** болото.
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28.10.2020 17:02 Ответить
Теперь можно спокойно дрочить и вызывать проституток...
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28.10.2020 17:03 Ответить
Зеленский *авно ещё то конечно,
но и Порошенко не подарок.Не подскажите,кто из топ-коррупционеров был посажен при Порошенко?
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28.10.2020 18:37 Ответить
Ну за шавок Петушария я почему-то не переживаю.... Журналістів 22 ЗМІ позбавили можливості відвідувати засідання ВР - Цензор.НЕТ 4627
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28.10.2020 20:23 Ответить
..ну- натихаря типа..- опзжоповцев пустим= и харэ..)))
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28.10.2020 23:22 Ответить
 
 