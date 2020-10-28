Журналістів 22 ЗМІ позбавили можливості відвідувати засідання ВР
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Комітет Верховної Ради з питань свободи слова позбавив акредитації журналістів 22 видань. Причина - ці ЗМІ не відповіли на запит про те, як вони висвітлювали роботу парламенту. Після скандалу рішення пообіцяли переглянути.
Рішення позбавити ЗМІ акредитації було ухвалено на засіданні Комітету ВР з питань свободи слова 20 жовтня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт комітету.
"І.Кармелюк (керівниця пресслужби апарату ВР. - Ред.) зазначила, що на сьогодні у Верховній Раді України акредитовано понад 3000 представників засобів масової інформації. Пресслужбою Апарату Верховної Ради України їм були направлені листи з проханням надати матеріали про роботу парламенту за період акредитації 2019-2020 рр. Вона попросила Комітет позбавити акредитації журналістів тих видань, які не здійснюють висвітлення діяльності Верховної Ради України", - сказано в протоколі засідання комітету.
Серед ЗМІ, яких позбавили акредитації, опинися "Слідство.Інфо", "Громадське телебачення Донбасу", газета "НикВести".
Заборона викликала обурення користувачів соцмереж.
Після цього член комітету ВР з питань свободи слова, народна депутатка СН Тетяна Циба заявила, що рішення переглянуть.
"На комітеті дійсно розглядали це питання. Був наданий список з декількох десятків ЗМІ, які, за інформацією пресслужби ВР, не відповіли на їхній запит про те, чи були ними зроблені хоч якісь матеріали, які стосувалися висвітлення парламентської діяльності", - пояснила вона.
За словами Циби, члени комітету не знайомилися зі списком, щоб їх не звинуватили в заангажованості і розділі журналістів на "хороших" і "поганих".
"Про те, що в список потрапили і реальні, серйозні медіа ми дізналися тільки сьогодні, що наштовхує на думку про те, що пресслужба ВР або погано виконала свої обов'язки з моніторингу, або навмисно допустила потрапляння в список таких медіа. З цього приводу ми обов'язково проведемо роботу", - написала Циба.
"Всім, хто випадково був позбавлений акредитації, вона буде швидко відновлена", - пообіцяла депутатка.
Будь ласка, зачекайте...
в инфракрасном свете !!!!!!!!!!!!
Джон Ланкастер в одиночку
Преимущественно ночью
Чем-то щёлкал, в чём был спрятан инфракрасный объектив
А потом в нормальном свете
Представало в чёрном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив
Клуб на улице Нагорной
Стал общественной уборной
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад
Искаженный микроплёнкой
ГУМ стал маленькой избёнкой
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ
Высоцкий, конечно-же
ответ: "так! они старались, но ничего не смогли сделать .... "
если бы они еще освещали софитами Киву, Яременко и прочих извращенцев, это было
еще то кино
Овощи !
Кактусы в горшочках !
Навуходоносоры.... !!!!!
От шо с ними делать?
но и Порошенко не подарок.Не подскажите,кто из топ-коррупционеров был посажен при Порошенко?