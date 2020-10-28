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ВР (11730) журналістика (1614) свобода слова (376) Циба (10)

Журналістів 22 ЗМІ позбавили можливості відвідувати засідання ВР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Журналістів 22 ЗМІ позбавили можливості відвідувати засідання ВР

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова позбавив акредитації журналістів 22 видань. Причина - ці ЗМІ не відповіли на запит про те, як вони висвітлювали роботу парламенту. Після скандалу рішення пообіцяли переглянути.

Рішення позбавити ЗМІ акредитації було ухвалено на засіданні Комітету ВР з питань свободи слова 20 жовтня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт комітету.

"І.Кармелюк (керівниця пресслужби апарату ВР. - Ред.) зазначила, що на сьогодні у Верховній Раді України акредитовано понад 3000 представників засобів масової інформації. Пресслужбою Апарату Верховної Ради України їм були направлені листи з проханням надати матеріали про роботу парламенту за період акредитації 2019-2020 рр. Вона попросила Комітет позбавити акредитації журналістів тих видань, які не здійснюють висвітлення діяльності Верховної Ради України", - сказано в протоколі засідання комітету.

Серед ЗМІ, яких позбавили акредитації, опинися "Слідство.Інфо", "Громадське телебачення Донбасу", газета "НикВести".

Також читайте: Журналістам "Слідство.Інфо" заборонили відвідувати парламент: не всебічно висвітлюють роботу ВР. ДОКУМЕНТ

Заборона викликала обурення користувачів соцмереж.

Після цього член комітету ВР з питань свободи слова, народна депутатка СН Тетяна Циба заявила, що рішення переглянуть.

"На комітеті дійсно розглядали це питання. Був наданий список з декількох десятків ЗМІ, які, за інформацією пресслужби ВР, не відповіли на їхній запит про те, чи були ними зроблені хоч якісь матеріали, які стосувалися висвітлення парламентської діяльності", - пояснила вона.

За словами Циби, члени комітету не знайомилися зі списком, щоб їх не звинуватили в заангажованості і розділі журналістів на "хороших" і "поганих".

Також читайте: "Слуга народу" Потураєв щодо нового законопроєкту про медіа: до онлайн-медіа будуть такі самі вимоги, як до телебачення і радіо

"Про те, що в список потрапили і реальні, серйозні медіа ми дізналися тільки сьогодні, що наштовхує на думку про те, що пресслужба ВР або погано виконала свої обов'язки з моніторингу, або навмисно допустила потрапляння в список таких медіа. З цього приводу ми обов'язково проведемо роботу", - написала Циба.

"Всім, хто випадково був позбавлений акредитації, вона буде швидко відновлена", - пообіцяла депутатка.

Журналістів 22 ЗМІ позбавили можливості відвідувати засідання ВР 01


Журналістів 22 ЗМІ позбавили можливості відвідувати засідання ВР 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
А як добре все починалося... Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 5758
Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 8218
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28.10.2020 16:35
+11
зеленые уроды совсем берега теряют
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28.10.2020 16:38
+8
Як раз все і дуже міняється в гіршій бік. Не брешіть, зелень.
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28.10.2020 16:42
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А як добре все починалося... Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 5758
Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 8218
показати весь коментар
28.10.2020 16:35 Відповісти
Тобто Верховна Рада перестала бути легітимним вищим органом влади в Україні, тому що представників однієї з гілок влади обмежили в доступі в будівлю ВРУ.
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28.10.2020 16:39 Відповісти
как освещали работу Рады ?
в инфракрасном свете !!!!!!!!!!!! Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 8682

Джон Ланкастер в одиночку
Преимущественно ночью
Чем-то щёлкал, в чём был спрятан инфракрасный объектив
А потом в нормальном свете
Представало в чёрном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив
Клуб на улице Нагорной
Стал общественной уборной
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад
Искаженный микроплёнкой
ГУМ стал маленькой избёнкой
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ

Высоцкий, конечно-же
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28.10.2020 16:50 Відповісти
єгорка, ти щось перебухав, такої гілки влади як журналістська, на щастя не існує.
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28.10.2020 17:49 Відповісти
вопрос: "как они освещали работу парламента ?"
ответ: "так! они старались, но ничего не смогли сделать .... " Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 2411

если бы они еще освещали софитами Киву, Яременко и прочих извращенцев, это было

еще то кино Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 2411
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28.10.2020 16:43 Відповісти
ЗЕльоные идиоты !
Овощи !
Кактусы в горшочках !
Навуходоносоры.... !!!!! Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 8901
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28.10.2020 16:45 Відповісти
Ничего не меняется.
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28.10.2020 16:36 Відповісти
Як раз все і дуже міняється в гіршій бік. Не брешіть, зелень.
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28.10.2020 16:42 Відповісти
Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 9607
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28.10.2020 16:36 Відповісти
А "Руську правду" за що? не жаліють рідного брата?? Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 4175
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28.10.2020 16:38 Відповісти
росийскую правду вони залишили
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28.10.2020 16:39 Відповісти
№ 22 --- ??
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28.10.2020 16:41 Відповісти
упячку)
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28.10.2020 16:43 Відповісти
зеленые уроды совсем берега теряют
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28.10.2020 16:38 Відповісти
там шухрич главный..
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28.10.2020 17:19 Відповісти
драные засранцы !!!!!
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28.10.2020 16:39 Відповісти
голова комітету по свободі слова - Нестор Шухрич. Спасиба зеленскому...
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28.10.2020 16:41 Відповісти
А, еще забыли затонировать окна в новом прозрачном офисе. С этой прозрачностью никакой личной жизни!
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28.10.2020 16:42 Відповісти
Бєлорусізація на марші. А українці все довіряють.Самогубці.
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28.10.2020 16:44 Відповісти
Не вижу страна юа, newsone, и других вражеских пропагандонов
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28.10.2020 16:45 Відповісти
пишут писаки разне гадости про президента и про маму любит скорость.
От шо с ними делать?
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28.10.2020 16:45 Відповісти
А почему это комитет по свободе слова решает, какие материалы освещать журналистам? Вы там не попутали свои полномочия и обязанности?
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28.10.2020 16:48 Відповісти
Жаль .в этом списке нет Схем и медиа Шакалада.Тогда был бы вообще Армагеддон гиперзвуковой!
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28.10.2020 16:50 Відповісти
в темному кутку приємної форми пикатий тєлєвізор "Sony" показує смішне і водночас з тим трагічне кіно. Це не Кустуріца, і не Грінуей. Це засідання Верховної Ради. Журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР - Цензор.НЕТ 4909
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28.10.2020 16:53 Відповісти
Ви вам ще державний переворот здійснять.
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28.10.2020 16:58 Відповісти
А разве журналшлюхи петушария, ньюзван, 112, интера, наш, расскажут, как мертведчуки-суркисы-ахметовы-каломойше-зеленские писдят наши деньги? Поэтому и не пускают слидство и другие каналы в это ******** болото.
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28.10.2020 17:02 Відповісти
Теперь можно спокойно дрочить и вызывать проституток...
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28.10.2020 17:03 Відповісти
Зеленский *авно ещё то конечно,
но и Порошенко не подарок.Не подскажите,кто из топ-коррупционеров был посажен при Порошенко?
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28.10.2020 18:37 Відповісти
Ну за шавок Петушария я почему-то не переживаю.... Журналістів 22 ЗМІ позбавили можливості відвідувати засідання ВР - Цензор.НЕТ 4627
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28.10.2020 20:23 Відповісти
..ну- натихаря типа..- опзжоповцев пустим= и харэ..)))
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28.10.2020 23:22 Відповісти
 
 