"Решения определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер", - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что решения определенных органов государственной власти представляют угрозу национальной безопасности Украины.
Об этом Данилов сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Решения определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины", - подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Пожалуйста, подождите...
Почему РНБО закрывает на это глаза ?
И когда наконец украинцам разрешать иметь нормальные европейские авто по европейским ценам ? Бо Васадзе своим законом сделал хорошо только автоолигархам , а простых украинцев надеется грузить своими кацапскими развалюхами
результати будуть до кінця тижня. результати прогнозовані і передбачені.
настрій у суспільстві нагадує один відомий вислів - "а я даже не пойму, я сейчас обеспокоен или всё ещё взволнован, потому что впечатление будто мне по...уй", а це саме те що їм потрібно.
Опять, как это было в 2013-2014 одна надежда на НАРОД!
Сейчас "советники" Зеленского уже формируют тезис-оправдание ситуации с решением КС по принципу "они все назначены до нас".
Конституционный суд Украины тихо и смирно сидел при Порошенко ибо существовал Президент и его власть. Тот же Конституционный суд и прочие творят что угодно ибо Зеленский тянет максимум на карикатуру власти, да и то осуществляемую Ермаком. Отсюда все проблемы. Власть не осуществляющая свои функции должна уйти.
Для вопящих "А что он может сделать". Три варианта:
Вариант №1. Мягкий. Провести финансово-хозяйственную проверку деятельности Конституционного суда. Поверьте - там такое ... Сразу станет понятно за какие деньги покупают недвижимость судьи КС.
Вариант №2 Средний. Отозвать назначенных Президентом судей ВС как "утративших доверие". Отозвать Верховной Радой избранных ею судей по той же формулировке.
Вариант №3 Жесткий. Провести референдум по доверию КС, ВС и местным судам и на его основе вычистить ВСЮ систему. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Или ему пох.
Бюджет з дірою у 300 ярдів.
Розікрали коронавірусний фонд.
Перед Путіним прогинаються та виконують всі його забаганки.
Гуманітарна політика - просрана, міжнародна підтримка - втрачена, безпекова складова - нівельована.
Треба визнати, за такий короткий термін, так швидко все проє..ти - це треба вміти.
С.Кабакаєв
«Конституционный суд признал 27 числа, - и сегодня решение опубликовано, - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. С 18:00 на сайте не будет реестра деклараций», - сообщил Новиков.
Он сказал, что решение КСУ возвращает Украину «не в 2013-й, а в 1991-й год, когда вообще не существовало никакого антикоррупционного законодательства». По словам Новикова, КСУ отменил все механизмы предотвращения коррупции, выстроенные за годы независимости.
Ви зробили це разом, довбойоби! Это - цена вашего выбора полтора года назад.
Вас, идиотов, предупреждали, что это - не шутки, что к выбору надо относится ответственно.
Конченные мрази, нагадившие у себя в доме, у нас, в нашем общем доме.
Nick Vest
Хтось може собі уявити Пастора, який мямлить, як цей мер луганська, про ЯКІСЬ органи влади, "намеківає"? Де б ми були в 2014 з такими презЕдентом, секретарем РНБО та слугами?
именно на дыбе и незаконно, так же как они(судьи) выносят незаконные решения..
Айварась Абромавічус який за 1,5 млн грн в місяць вміло розвалив оборонку, а Шмигаль Львівський автобусний завод ? У вас там є державні мужі з клепкою, а не мухами в головах як у Зеленського?
Бо закони про Конституційний Суд і про Судоустрій і статус Суддів (підписані Порошенко 17.07.2017 і 2.06.2016)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text
порушують всі базові статті Конституції України про рівноправ'я громадян (ст.21, 22, 24)
про верховенство права (ст.8)
про те, що "Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава" (ст.1)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
і перетворюють її в тоталітарну мафіозно-феодальну клоаку, де громадяни законодавчо поділені на касти з різними правами, відносно яких діють РІЗНІ закони.
Достатньо подивитись на ст.26, 27 Закону про КС (де судді КС прирівнені по зарплатам і пенсіям до суддів Верховного Суду), на ст.142 Розділу Х (про статус судді в відставці) і
п.24, 1), в) Розділу ХІІ (Прикінцеві і перехідні положення). Судді КС згідно них отримують мінімальний оклад "75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року" (тобто 75*2102=157тис. 650грн), що разом з різними доплатами (за посаду, за вислугу років, премії...) складає зарплату, наприклад, голови КС 440тис.грн на місяць.
Пенсія же суддів - 50% від винагороди + 2% за кожний рік поверх 20років стажу (ст.142) - БЕЗ ОПОДАТКУВАННЯ, З БЮДЖЕТУ, тобто запросто складає 300тис.грн і не обмежена, в принципі, нічим по закону про Судоустрій. В той час як пенсії "звичані" громадян обмежені 16тис.грн по закону про Пенсійне страхування. А середня зарплата в Україні на 1 січня - 2020 - 10727грн
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
440000/10727 = 41 - в таку кількість разів більше, ніж зарплата середнього українця, обходиться йому утримання (з бюджету) нелегитимного голови КСУ... В той час як середньому американцю з доходами $57тис. утримання президента США обходиться в $400тис. (в 7 разів більше середнього доходу), а кожного з 9 (всього 9 на весь США !) членів Верховного Суду - $246...$258тис (тобто зарплата судді ВС там в 4,5 рази більше середньої заплати по США).
Про пенсії взагалі мови немає. Для панів (суддів, інших держслужбовців) один закон (закон про Судоустрій... пенсії 300тис.грн і не обмежені), для рабів (решти "громадян") - інший і є 1800... максимум 16тис.грн.
PS. Все це по вашим "порошенківським" законам (в т.ч. і про пенсійне страхування), нешановні обожнювачі ПеПо. Під гаслом патриотизму - цілеспрямоване руйнування конституційних підвалин державності, всіх стимулів розвитку і перетворення її в бліду копію тоталітарної Росії. Руйнували Конституцію і будували тоталітарний храм для себе, а зараз плодами вашої щоденної руйнівної антидержавної праці користуються прямі вороги України. Що посієш...