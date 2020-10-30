РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13599 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
9 423 63
ВР (28728) КС (2131) Разумков Дмитрий (1521)

Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию

Парламент и Президент быстро отреагируют на ситуацию относительно решения Конституционного Суда о признании неконституционными отдельных положений Закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Думаю, будет достаточно быстрой реакция как со стороны парламента, так и со стороны президента, и мы будем решать, скорее всего, на законодательном уровне, дорабатывать те механизмы, которые есть сегодня, для того чтобы эта система продолжала работать. Мы будем это в достаточно быстром режиме решать, потому что позволить себе сегодня ее разрушить не может ни власть, ни государство в целом", - подчеркнул спикер Рады.

По словам Разумкова, это особенно важно, учитывая заявление НАПК о том, что это решение КСУ блокирует назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов. Это парализует вертикаль местного самоуправления, а в условиях децентрализации приведет к разбалансировке вертикали власти в государстве.

В то же время глава парламента назвал "недопустимым" давление на любую ветвь власти, в том числе судебную.

"Но если исходить из антикоррупционной реформы, она для государства более чем важна", - отметил Разумков.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Также читайте: "Слуга народа" Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его "ватным клоуном": "Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным"

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 3717
показать весь комментарий
29.10.2020 13:19
+16
Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 1651
показать весь комментарий
29.10.2020 13:14
+12
Ну, а действия какие? Там уже вчера судей арестовать нужно было. Сместить за содействие коррупции. Да они уже по уши в дерьме. Осталось только сортиры мыть отправить.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 1651
показать весь комментарий
29.10.2020 13:14 Ответить
Ну это известный факт , перед сном нужно считать либо овечек либо слоненят( розовых).
показать весь комментарий
29.10.2020 13:19 Ответить
Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
показать весь комментарий
29.10.2020 13:24 Ответить
Не верю ! А мне на выборах доказывали , что президентом может быть каждый , а он классный менеджер раскрутил 95 квартал , сериалы в ********* и аще за него 73% ( они то знают за кого нужно голосовать ).
показать весь комментарий
29.10.2020 13:29 Ответить
Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 784
показать весь комментарий
29.10.2020 13:17 Ответить
Вместе с Разумковым...КС...и ВЛЕЛИЧАЙШИМ ЛИДЕРОМ **********!
показать весь комментарий
29.10.2020 13:19 Ответить
А можна назвати прізвища суддів Конституційного суду, які були призначені на посади монобільшістю СН або особисто Зеленеським?
показать весь комментарий
29.10.2020 13:23 Ответить
Скоко скоко времени было у зелёной шоблы чтоб назначить своих правильных?
показать весь комментарий
29.10.2020 13:39 Ответить
Ти взагалі розбираєшся в питанні призначення суддів КС і строках дії їх повноважень?
Якби Зеленський почав незаконно звільняти і призначати суддів, які обіймають свої посади з 2013, 2014, 2016, 2018 років - вереск про авторитаризм було б чутно від Ужгорода до Донецька.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:43 Ответить
так ПІСЛЯ рішення КС вереск чути у цілому світі,а рашист "тримає локоть на уровне эполетов" із стаканом "бояришні" все з тим же лозунгом що і в "слуги"-"мЫ их(українців) сделали" Разумков про рішення КС: Рада і президент швидко відреагують на ситуацію - Цензор.НЕТ 329
показать весь комментарий
29.10.2020 14:55 Ответить
Да не реагировать нуно , а садить а то вас посодют на бутылку .
показать весь комментарий
29.10.2020 13:17 Ответить
Ну, а действия какие? Там уже вчера судей арестовать нужно было. Сместить за содействие коррупции. Да они уже по уши в дерьме. Осталось только сортиры мыть отправить.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:17 Ответить
Бачив я реакцію вувузели на допит журналістом ВВС- сміх невпопад та нервове посмикування рилом.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:18 Ответить
Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 9669
показать весь комментарий
29.10.2020 13:18 Ответить
Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 3717
показать весь комментарий
29.10.2020 13:19 Ответить
Просто интересно, есть ли в принципе такие уникумы, которые думают, что всю эту хрень можно было проделать без одобрения власти?
показать весь комментарий
29.10.2020 13:22 Ответить
Є, я наприклад. Цю хрєнь можна елементарно зробити без схвалення влади.
Ібо, судддю можна призначити, але неможливо усунути з посади без його згоди (тобто за власним бажанням).
показать весь комментарий
29.10.2020 13:35 Ответить
С хорошим "удобрением", да.
показать весь комментарий
29.10.2020 14:00 Ответить
Быстро отреагируют это как? Тра*нут себя в за*ницу?
показать весь комментарий
29.10.2020 13:24 Ответить
Балаган, відосіки etc. Головне швидко.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:27 Ответить
Та так "швидко" як по поїздці в Оман, незабаром рік, а там все туман.
показать весь комментарий
29.10.2020 14:02 Ответить
Підуть до Бєні і скажуть :"Ми так не граємо"
показать весь комментарий
29.10.2020 14:29 Ответить
бла-бла-бла (занеси еще бабла)
показать весь комментарий
29.10.2020 13:24 Ответить
Ну а что вы хотели?)) Зелемойскому нужны рабы, "бидло" так сказать. А то вишь , чо удумали по Эвропам шастать и бабло там зарабатывать. Тут за пайку надо вкалывать)
показать весь комментарий
29.10.2020 13:25 Ответить
Смихуёчки закончились.Теперь эта мелкая зелёная дрянь будет просто гадить как сможет в отместку.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:26 Ответить
Авжеж, янелох відосіки у фб запіліт, Зрада балаган влаштує. Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 2796
показать весь комментарий
29.10.2020 13:26 Ответить
Не вмикай дурня, це ваших рук справа, але не пройшло. Здавай назад.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:27 Ответить
Быстро это как...?. Сутки уже прошли....реагирования не видно и не слышно...
показать весь комментарий
29.10.2020 13:27 Ответить
А чего тут "реагировать"? Срочно внести изменение в конституцию и законы и распустить КС "к едрени фени" как утратиаший доверия народа Украины (и не только его)!
показать весь комментарий
29.10.2020 13:28 Ответить
Кто ж этот суд накажет? Зюзенька , который поручил этому суду принять решение о роспуске Рады? Они теперь повязаны...
показать весь комментарий
29.10.2020 13:54 Ответить
надо понимать, что если не решить проблему формальным (законным) способом, то гнойник всервно прорвется (рано или поздно) и "мусорной люстрацией" уже не отделаются (французы в свое время поступали дальновиднее - рубили зажраашиеся бошки)!
показать весь комментарий
29.10.2020 14:10 Ответить
Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 4845
показать весь комментарий
29.10.2020 13:29 Ответить
Реагируют быстро, а выполнять забывают. Сегодня одно, завтра другое, остается только реагировать, попробуй исправь пол тыщи идиотов.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:29 Ответить
Цей КС визнав законним незаконний розпуск минулої Ради, чим і показав що виконує забаганки блазня.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:30 Ответить
А блазень теперь хочет затереть, то свое и суда незаконое решение о роспуске ВР.
Но не получится. Все хорошо все запомнили
показать весь комментарий
29.10.2020 13:52 Ответить
Зеленский сыграет членом на рояле,
Новую мелодию
показать весь комментарий
29.10.2020 13:30 Ответить
Какая-то подства с этой Зюзиной притворной суетой

Сдается мне, что это какая кумедь - судьи КС - плохиши, и мудрый и справедливый вовочка им погрозит пальчиком или разгонит.
И решит сразу два вопроса - поднимет на несколько процентов свой завалившийсяй рейтинг
И второй вопрос - избавиться(если сможет, конечно) от того суда, который на его просьбу принял незаконное решениео роспуске ВР
И этим закроет этот вопрос о своем незаконном поступке.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:31 Ответить
Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 2150
показать весь комментарий
29.10.2020 13:32 Ответить
Шо, зелечмошники, доголосовались?
показать весь комментарий
29.10.2020 13:34 Ответить
Украину ждут досрочные выборы у ВР Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 2109
показать весь комментарий
29.10.2020 13:37 Ответить
Щось не бачу швидкості.
Сидять, в носі длубають...
Ганьба, що ви до такого допустили.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:39 Ответить
уже надо было отреагировать....мрази зеленые
показать весь комментарий
29.10.2020 13:39 Ответить
Коломойский акбар и Зеленский пророк его...
показать весь комментарий
29.10.2020 13:44 Ответить
не старайся быть хорошим для всех. обосрались вы. и ВР и ваш янелох, президент этой страны. помните как он с патриотом на востоке разговаривал? в каком тоне он это делал? а где же его удаль зеленская делась, когда с влиятельными людьми приходиться говорить? и не этот ли КС ну увидел наруения конституции при роспуске парламента. все сито белыми нитками и не ззнаю, есть ли нормальный человек в Украине который поверит, что это сделано без ведома ЗЕ. я НЕ ВЕРЮ
показать весь комментарий
29.10.2020 13:45 Ответить
Він усе тримає на контролі 😀ну ви знаєте яким - спочатку потрібно об.... тися , а потім все виправляти !
Але "трималка" вже не та, не витримує... Бригада швидкої вже скоро пропишеться у приміщенні через стінку 😄
показать весь комментарий
29.10.2020 13:49 Ответить
Схвалять це рішення? Разумков про рішення КС: Рада і президент швидко відреагують на ситуацію - Цензор.НЕТ 5749
показать весь комментарий
29.10.2020 13:49 Ответить
Де СБУ? Як завжди десь підживається за малу частку.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:53 Ответить
Та ще тюль на ринку в Одесі міряє. Там таку "схему" розкрили, ниточки до Ердогана тянуться.
показать весь комментарий
29.10.2020 14:06 Ответить
З ринку по нитці, СБУ-шнікам на нову автівка бізнес-класа або хатинку на Лазурному узбережжі. Мертвечук жадібний, ще можливо Тупіна розлючіти.
показать весь комментарий
29.10.2020 16:40 Ответить
Абсолютно зрозуміло, що без ТРЕТЬОГО МАЙДАНУ ситуацію в країні вже виправити неможливо. Коли початок? Хто поведе людей?
показать весь комментарий
29.10.2020 14:07 Ответить
поставить КС вне закона, принять в турборежиме закон об этом и отправить весь состав "судей" туда, куда Макар телят не гонял...
показать весь комментарий
29.10.2020 14:21 Ответить
Вау, Разумков вже у Рейхстазі засідає? А чи не пора брати Рейхстаг?
показать весь комментарий
29.10.2020 14:30 Ответить
Разумков про рішення КС: Рада і президент швидко відреагують на ситуацію - Цензор.НЕТ 43
Разумков про рішення КС: Рада і президент швидко відреагують на ситуацію - Цензор.НЕТ 2054
показать весь комментарий
29.10.2020 14:30 Ответить
ВОТ где нужно всем не безразличным гражданам Украины объединится выйти на майдан и сказать НАХ Конституционному суду Украины.
показать весь комментарий
29.10.2020 14:54 Ответить
Разумков про рішення КС: Рада і президент швидко відреагують на ситуацію - Цензор.НЕТ 9880
показать весь комментарий
29.10.2020 15:05 Ответить
Ronin:
Верховна Рада... вона сьогодні така... пахне хвоєю сосєн...
- Девочки вернулись с передовой?
- "Еліта" така, як і країна. А колись тут працювали Лук'яненко, Юхновський, Жулинський, Чорновіл.
(Фото старе атмосферне з архівів ВР. Автор фото - Yan Dobronosov)…
Показати більше...
показать весь комментарий
29.10.2020 15:05 Ответить
раньше они шутки ради играли членом на рояле, сегодня они играют "шутку" Баха на члене.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:29 Ответить
А ЄС не думає, що агенти Кремля тихою сапою, методом маленьких кроків пхають Україну в лапи Російської імперії? Вони звичайно можуть про це і не думати, але тоді отримають подібну до сталінського СРСР державу - тоталітарну РФ з новачком і ЯЗ та кордони РФ під їх боком . А у кремля РФ є багато попутників у нас , тут вдома: це 24 відсотки дурнів від природи, які сплутали картинку з тележуйки для мізків і реальних політиків, це відверті вороги, яким не дає спокою розвал червоної імперії, що їх ріднить з австрійцями, які радо зустріли і цьомали Гітлера з ностальгії по великій імперії Габсбургів і валом йшли служити в ГЕСТАПО і СС, це Російська церква, це і різні ОПЗЖ, які їздять до РФ (окупанта!)отримують кремлівський пряник, оскільки там в Дирі їх підконтрольна мафіозна територія, це і мафія казнокрадів, яка радо зустріла рішення КС суду, адже судді це вже теж, нажаль є мафія в мантіях. Тому спротив є колосальний і чим все це закінчиться ніхто не знає, термідором чи реставрацією Російської імперії? Тут важко це передбачити, що в голові світових гравців від геополітики.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:49 Ответить
Нехай Зеленський вибачиться перед Порошенком за брехню, якою його поливав. Публічно, при всіх.

показать весь комментарий
29.10.2020 18:20 Ответить
 
 