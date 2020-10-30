Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию
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Парламент и Президент быстро отреагируют на ситуацию относительно решения Конституционного Суда о признании неконституционными отдельных положений Закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
"Думаю, будет достаточно быстрой реакция как со стороны парламента, так и со стороны президента, и мы будем решать, скорее всего, на законодательном уровне, дорабатывать те механизмы, которые есть сегодня, для того чтобы эта система продолжала работать. Мы будем это в достаточно быстром режиме решать, потому что позволить себе сегодня ее разрушить не может ни власть, ни государство в целом", - подчеркнул спикер Рады.
По словам Разумкова, это особенно важно, учитывая заявление НАПК о том, что это решение КСУ блокирует назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов. Это парализует вертикаль местного самоуправления, а в условиях децентрализации приведет к разбалансировке вертикали власти в государстве.
В то же время глава парламента назвал "недопустимым" давление на любую ветвь власти, в том числе судебную.
"Но если исходить из антикоррупционной реформы, она для государства более чем важна", - отметил Разумков.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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Якби Зеленський почав незаконно звільняти і призначати суддів, які обіймають свої посади з 2013, 2014, 2016, 2018 років - вереск про авторитаризм було б чутно від Ужгорода до Донецька.
Ібо, судддю можна призначити, але неможливо усунути з посади без його згоди (тобто за власним бажанням).
Но не получится. Все хорошо все запомнили
Новую мелодию
Сдается мне, что это какая кумедь - судьи КС - плохиши, и мудрый и справедливый вовочка им погрозит пальчиком или разгонит.
И решит сразу два вопроса - поднимет на несколько процентов свой завалившийсяй рейтинг
И второй вопрос - избавиться(если сможет, конечно) от того суда, который на его просьбу принял незаконное решениео роспуске ВР
И этим закроет этот вопрос о своем незаконном поступке.
Сидять, в носі длубають...
Ганьба, що ви до такого допустили.
Але "трималка" вже не та, не витримує... Бригада швидкої вже скоро пропишеться у приміщенні через стінку 😄
Верховна Рада... вона сьогодні така... пахне хвоєю сосєн...
- Девочки вернулись с передовой?
- "Еліта" така, як і країна. А колись тут працювали Лук'яненко, Юхновський, Жулинський, Чорновіл.
(Фото старе атмосферне з архівів ВР. Автор фото - Yan Dobronosov)…
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