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Разумков про рішення КС: Рада і президент швидко відреагують на ситуацію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про рішення КС: Рада і президент швидко відреагують на ситуацію

Парламент і президент швидко відреагують на ситуацію щодо рішення Конституційного Суду про визнання неконституційними окремих положень Закону "Про запобігання корупції" та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Думаю, буде достатньо швидкою реакція як з боку парламенту, так і з боку Президента, і ми будемо вирішувати, найімовірніше, на законодавчому рівні, доопрацьовувати ті механізми, які є сьогодні, для того щоб ця система продовжувала працювати. Ми будемо це у достатньо швидкому режимі вирішувати, тому що дозволити собі сьогодні її зруйнувати не може ні влада, ні держава в цілому", - наголосив спікер Ради.

За його словами, це особливо важливо з огляду на заяву НАЗК про те, що це рішення КСУ блокує призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів. Це паралізує вертикаль місцевого самоврядування, а в умовах децентралізації призведе до розбалансування вертикалі влади в державі.

Водночас він назвав "неприпустимим" тиск на будь-яку гілку влади, в тому числі судової.

"Але якщо виходити з антикорупційної реформи, вона для держави більш ніж важлива", - зазначив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без зміни складу КС будь-який новий закон про відновлення роботи НАЗК буде 100% скасований, - Новіков

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 3717
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29.10.2020 13:19
+16
Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 1651
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29.10.2020 13:14
+12
Ну, а действия какие? Там уже вчера судей арестовать нужно было. Сместить за содействие коррупции. Да они уже по уши в дерьме. Осталось только сортиры мыть отправить.
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29.10.2020 13:17
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Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 1651
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29.10.2020 13:14 Відповісти
Ну это известный факт , перед сном нужно считать либо овечек либо слоненят( розовых).
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29.10.2020 13:19 Відповісти
Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
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29.10.2020 13:24 Відповісти
Не верю ! А мне на выборах доказывали , что президентом может быть каждый , а он классный менеджер раскрутил 95 квартал , сериалы в ********* и аще за него 73% ( они то знают за кого нужно голосовать ).
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29.10.2020 13:29 Відповісти
Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 784
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29.10.2020 13:17 Відповісти
Вместе с Разумковым...КС...и ВЛЕЛИЧАЙШИМ ЛИДЕРОМ **********!
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29.10.2020 13:19 Відповісти
А можна назвати прізвища суддів Конституційного суду, які були призначені на посади монобільшістю СН або особисто Зеленеським?
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29.10.2020 13:23 Відповісти
Скоко скоко времени было у зелёной шоблы чтоб назначить своих правильных?
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29.10.2020 13:39 Відповісти
Ти взагалі розбираєшся в питанні призначення суддів КС і строках дії їх повноважень?
Якби Зеленський почав незаконно звільняти і призначати суддів, які обіймають свої посади з 2013, 2014, 2016, 2018 років - вереск про авторитаризм було б чутно від Ужгорода до Донецька.
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29.10.2020 13:43 Відповісти
так ПІСЛЯ рішення КС вереск чути у цілому світі,а рашист "тримає локоть на уровне эполетов" із стаканом "бояришні" все з тим же лозунгом що і в "слуги"-"мЫ их(українців) сделали" Разумков про рішення КС: Рада і президент швидко відреагують на ситуацію - Цензор.НЕТ 329
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29.10.2020 14:55 Відповісти
Да не реагировать нуно , а садить а то вас посодют на бутылку .
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29.10.2020 13:17 Відповісти
Ну, а действия какие? Там уже вчера судей арестовать нужно было. Сместить за содействие коррупции. Да они уже по уши в дерьме. Осталось только сортиры мыть отправить.
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29.10.2020 13:17 Відповісти
Бачив я реакцію вувузели на допит журналістом ВВС- сміх невпопад та нервове посмикування рилом.
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29.10.2020 13:18 Відповісти
Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 9669
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29.10.2020 13:18 Відповісти
Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 3717
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29.10.2020 13:19 Відповісти
Просто интересно, есть ли в принципе такие уникумы, которые думают, что всю эту хрень можно было проделать без одобрения власти?
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29.10.2020 13:22 Відповісти
Є, я наприклад. Цю хрєнь можна елементарно зробити без схвалення влади.
Ібо, судддю можна призначити, але неможливо усунути з посади без його згоди (тобто за власним бажанням).
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29.10.2020 13:35 Відповісти
С хорошим "удобрением", да.
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29.10.2020 14:00 Відповісти
Быстро отреагируют это как? Тра*нут себя в за*ницу?
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29.10.2020 13:24 Відповісти
Балаган, відосіки etc. Головне швидко.
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29.10.2020 13:27 Відповісти
Та так "швидко" як по поїздці в Оман, незабаром рік, а там все туман.
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29.10.2020 14:02 Відповісти
Підуть до Бєні і скажуть :"Ми так не граємо"
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29.10.2020 14:29 Відповісти
бла-бла-бла (занеси еще бабла)
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29.10.2020 13:24 Відповісти
Ну а что вы хотели?)) Зелемойскому нужны рабы, "бидло" так сказать. А то вишь , чо удумали по Эвропам шастать и бабло там зарабатывать. Тут за пайку надо вкалывать)
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29.10.2020 13:25 Відповісти
Смихуёчки закончились.Теперь эта мелкая зелёная дрянь будет просто гадить как сможет в отместку.
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29.10.2020 13:26 Відповісти
Авжеж, янелох відосіки у фб запіліт, Зрада балаган влаштує. Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 2796
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29.10.2020 13:26 Відповісти
Не вмикай дурня, це ваших рук справа, але не пройшло. Здавай назад.
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29.10.2020 13:27 Відповісти
Быстро это как...?. Сутки уже прошли....реагирования не видно и не слышно...
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29.10.2020 13:27 Відповісти
А чего тут "реагировать"? Срочно внести изменение в конституцию и законы и распустить КС "к едрени фени" как утратиаший доверия народа Украины (и не только его)!
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29.10.2020 13:28 Відповісти
Кто ж этот суд накажет? Зюзенька , который поручил этому суду принять решение о роспуске Рады? Они теперь повязаны...
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29.10.2020 13:54 Відповісти
надо понимать, что если не решить проблему формальным (законным) способом, то гнойник всервно прорвется (рано или поздно) и "мусорной люстрацией" уже не отделаются (французы в свое время поступали дальновиднее - рубили зажраашиеся бошки)!
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29.10.2020 14:10 Відповісти
Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 4845
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29.10.2020 13:29 Відповісти
Реагируют быстро, а выполнять забывают. Сегодня одно, завтра другое, остается только реагировать, попробуй исправь пол тыщи идиотов.
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29.10.2020 13:29 Відповісти
Цей КС визнав законним незаконний розпуск минулої Ради, чим і показав що виконує забаганки блазня.
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29.10.2020 13:30 Відповісти
А блазень теперь хочет затереть, то свое и суда незаконое решение о роспуске ВР.
Но не получится. Все хорошо все запомнили
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29.10.2020 13:52 Відповісти
Зеленский сыграет членом на рояле,
Новую мелодию
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29.10.2020 13:30 Відповісти
Какая-то подства с этой Зюзиной притворной суетой

Сдается мне, что это какая кумедь - судьи КС - плохиши, и мудрый и справедливый вовочка им погрозит пальчиком или разгонит.
И решит сразу два вопроса - поднимет на несколько процентов свой завалившийсяй рейтинг
И второй вопрос - избавиться(если сможет, конечно) от того суда, который на его просьбу принял незаконное решениео роспуске ВР
И этим закроет этот вопрос о своем незаконном поступке.
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29.10.2020 13:31 Відповісти
Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 2150
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29.10.2020 13:32 Відповісти
Шо, зелечмошники, доголосовались?
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29.10.2020 13:34 Відповісти
Украину ждут досрочные выборы у ВР Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию - Цензор.НЕТ 2109
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29.10.2020 13:37 Відповісти
Щось не бачу швидкості.
Сидять, в носі длубають...
Ганьба, що ви до такого допустили.
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29.10.2020 13:39 Відповісти
уже надо было отреагировать....мрази зеленые
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29.10.2020 13:39 Відповісти
Коломойский акбар и Зеленский пророк его...
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29.10.2020 13:44 Відповісти
не старайся быть хорошим для всех. обосрались вы. и ВР и ваш янелох, президент этой страны. помните как он с патриотом на востоке разговаривал? в каком тоне он это делал? а где же его удаль зеленская делась, когда с влиятельными людьми приходиться говорить? и не этот ли КС ну увидел наруения конституции при роспуске парламента. все сито белыми нитками и не ззнаю, есть ли нормальный человек в Украине который поверит, что это сделано без ведома ЗЕ. я НЕ ВЕРЮ
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29.10.2020 13:45 Відповісти
Він усе тримає на контролі 😀ну ви знаєте яким - спочатку потрібно об.... тися , а потім все виправляти !
Але "трималка" вже не та, не витримує... Бригада швидкої вже скоро пропишеться у приміщенні через стінку 😄
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29.10.2020 13:49 Відповісти
Схвалять це рішення? Разумков про рішення КС: Рада і президент швидко відреагують на ситуацію - Цензор.НЕТ 5749
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29.10.2020 13:49 Відповісти
Де СБУ? Як завжди десь підживається за малу частку.
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29.10.2020 13:53 Відповісти
Та ще тюль на ринку в Одесі міряє. Там таку "схему" розкрили, ниточки до Ердогана тянуться.
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29.10.2020 14:06 Відповісти
З ринку по нитці, СБУ-шнікам на нову автівка бізнес-класа або хатинку на Лазурному узбережжі. Мертвечук жадібний, ще можливо Тупіна розлючіти.
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29.10.2020 16:40 Відповісти
Абсолютно зрозуміло, що без ТРЕТЬОГО МАЙДАНУ ситуацію в країні вже виправити неможливо. Коли початок? Хто поведе людей?
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29.10.2020 14:07 Відповісти
поставить КС вне закона, принять в турборежиме закон об этом и отправить весь состав "судей" туда, куда Макар телят не гонял...
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29.10.2020 14:21 Відповісти
Вау, Разумков вже у Рейхстазі засідає? А чи не пора брати Рейхстаг?
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29.10.2020 14:30 Відповісти
Разумков про рішення КС: Рада і президент швидко відреагують на ситуацію - Цензор.НЕТ 43
Разумков про рішення КС: Рада і президент швидко відреагують на ситуацію - Цензор.НЕТ 2054
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29.10.2020 14:30 Відповісти
ВОТ где нужно всем не безразличным гражданам Украины объединится выйти на майдан и сказать НАХ Конституционному суду Украины.
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29.10.2020 14:54 Відповісти
Разумков про рішення КС: Рада і президент швидко відреагують на ситуацію - Цензор.НЕТ 9880
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29.10.2020 15:05 Відповісти
Ronin:
Верховна Рада... вона сьогодні така... пахне хвоєю сосєн...
- Девочки вернулись с передовой?
- "Еліта" така, як і країна. А колись тут працювали Лук'яненко, Юхновський, Жулинський, Чорновіл.
(Фото старе атмосферне з архівів ВР. Автор фото - Yan Dobronosov)…
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29.10.2020 15:05 Відповісти
раньше они шутки ради играли членом на рояле, сегодня они играют "шутку" Баха на члене.
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29.10.2020 15:29 Відповісти
А ЄС не думає, що агенти Кремля тихою сапою, методом маленьких кроків пхають Україну в лапи Російської імперії? Вони звичайно можуть про це і не думати, але тоді отримають подібну до сталінського СРСР державу - тоталітарну РФ з новачком і ЯЗ та кордони РФ під їх боком . А у кремля РФ є багато попутників у нас , тут вдома: це 24 відсотки дурнів від природи, які сплутали картинку з тележуйки для мізків і реальних політиків, це відверті вороги, яким не дає спокою розвал червоної імперії, що їх ріднить з австрійцями, які радо зустріли і цьомали Гітлера з ностальгії по великій імперії Габсбургів і валом йшли служити в ГЕСТАПО і СС, це Російська церква, це і різні ОПЗЖ, які їздять до РФ (окупанта!)отримують кремлівський пряник, оскільки там в Дирі їх підконтрольна мафіозна територія, це і мафія казнокрадів, яка радо зустріла рішення КС суду, адже судді це вже теж, нажаль є мафія в мантіях. Тому спротив є колосальний і чим все це закінчиться ніхто не знає, термідором чи реставрацією Російської імперії? Тут важко це передбачити, що в голові світових гравців від геополітики.
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29.10.2020 15:49 Відповісти
Нехай Зеленський вибачиться перед Порошенком за брехню, якою його поливав. Публічно, при всіх.

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29.10.2020 18:20 Відповісти
 
 