Разумков про рішення КС: Рада і президент швидко відреагують на ситуацію
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Парламент і президент швидко відреагують на ситуацію щодо рішення Конституційного Суду про визнання неконституційними окремих положень Закону "Про запобігання корупції" та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.
"Думаю, буде достатньо швидкою реакція як з боку парламенту, так і з боку Президента, і ми будемо вирішувати, найімовірніше, на законодавчому рівні, доопрацьовувати ті механізми, які є сьогодні, для того щоб ця система продовжувала працювати. Ми будемо це у достатньо швидкому режимі вирішувати, тому що дозволити собі сьогодні її зруйнувати не може ні влада, ні держава в цілому", - наголосив спікер Ради.
За його словами, це особливо важливо з огляду на заяву НАЗК про те, що це рішення КСУ блокує призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів. Це паралізує вертикаль місцевого самоврядування, а в умовах децентралізації призведе до розбалансування вертикалі влади в державі.
Водночас він назвав "неприпустимим" тиск на будь-яку гілку влади, в тому числі судової.
"Але якщо виходити з антикорупційної реформи, вона для держави більш ніж важлива", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
Будь ласка, зачекайте...
Якби Зеленський почав незаконно звільняти і призначати суддів, які обіймають свої посади з 2013, 2014, 2016, 2018 років - вереск про авторитаризм було б чутно від Ужгорода до Донецька.
Ібо, судддю можна призначити, але неможливо усунути з посади без його згоди (тобто за власним бажанням).
Но не получится. Все хорошо все запомнили
Новую мелодию
Сдается мне, что это какая кумедь - судьи КС - плохиши, и мудрый и справедливый вовочка им погрозит пальчиком или разгонит.
И решит сразу два вопроса - поднимет на несколько процентов свой завалившийсяй рейтинг
И второй вопрос - избавиться(если сможет, конечно) от того суда, который на его просьбу принял незаконное решениео роспуске ВР
И этим закроет этот вопрос о своем незаконном поступке.
Сидять, в носі длубають...
Ганьба, що ви до такого допустили.
Але "трималка" вже не та, не витримує... Бригада швидкої вже скоро пропишеться у приміщенні через стінку 😄
Верховна Рада... вона сьогодні така... пахне хвоєю сосєн...
- Девочки вернулись с передовой?
- "Еліта" така, як і країна. А колись тут працювали Лук'яненко, Юхновський, Жулинський, Чорновіл.
(Фото старе атмосферне з архівів ВР. Автор фото - Yan Dobronosov)…
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