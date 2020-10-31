Разумков про рішення КС: Рада і президент швидко відреагують на ситуацію

Парламент і президент швидко відреагують на ситуацію щодо рішення Конституційного Суду про визнання неконституційними окремих положень Закону "Про запобігання корупції" та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Думаю, буде достатньо швидкою реакція як з боку парламенту, так і з боку Президента, і ми будемо вирішувати, найімовірніше, на законодавчому рівні, доопрацьовувати ті механізми, які є сьогодні, для того щоб ця система продовжувала працювати. Ми будемо це у достатньо швидкому режимі вирішувати, тому що дозволити собі сьогодні її зруйнувати не може ні влада, ні держава в цілому", - наголосив спікер Ради.

За його словами, це особливо важливо з огляду на заяву НАЗК про те, що це рішення КСУ блокує призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів. Це паралізує вертикаль місцевого самоврядування, а в умовах децентралізації призведе до розбалансування вертикалі влади в державі.

Водночас він назвав "неприпустимим" тиск на будь-яку гілку влади, в тому числі судової.

"Але якщо виходити з антикорупційної реформи, вона для держави більш ніж важлива", - зазначив Разумков.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.