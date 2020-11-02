Земельная реформа - это неизбежный процесс, - глава "Госгеокадастра" Лещенко
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Реализацию земельной реформы в Украине не остановит ни Конституционный Суд Украины, ни политики, которые пытаются заработать себе дополнительные "очки", манипулируя этим вопросом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.
По словам главы "Госгеонедр", ситуация, когда политики приобщаются к разрушению достижений, к которым страна двигалась в течение десятилетий, является недопустимой.
"Сегодня много опытных политиков старого формата, а также лидеры парламентских фракций, в частности, Юлия Тимошенко, которые показательно выступали против открытия рынка земли в Украине, отмечают, что нельзя распускать Конституционный Суд Украины. Таким образом, играя на стороне судей КСУ, своими действиями они делают попытку остановить земельную реформу и не допустить старта оборота сельскохозяйственных земель. Земельная реформа - это неизбежный процесс, мы сделаем все для того, чтобы оборот сельскохозяйственной земли в Украине стартовал с 1 июля 2021 года. Даже если решение КСУ будет не на стороне реформы", - заявил Лещенко.
Напомним, ранее сообщалось, что КС решил 2 октября рассмотреть вопрос о рынке земли.
Бывший журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что "своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли".
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Терь можно говорить , шо не хапнул , а купил на тендере ...
А пока существовал запрет , то имущественные права на нераспаёванную землю легко можно было бы оспорить через суд !
Реформу суда нужно было делать (а не землю продавать иностранным банкам) . Причём не с высших судов начинать , а вернуть израние судей первой инстанции .
Потому , что на "самой земле" и решается , какими будут в будущем суды более высших инстанций .
Пруст проводят аудит и сажают, как обещали, а не узаконивают незаконное.
Это да. И закончится этот процесс с таким же резульаттом, как и прочие реформы в этой стране: судебная, милицейская, медицинская..
- Коли вам казали, що в країні 10 млн га земель державної власності, то це була брехня. Країна фактично розграбована. Залишилося надзвичайно мало - близько 2 млн га ми передаємо в об'єднані територіальні громади, і лишається вільних 0,75 млн га.
30 років держава жила у викривленому дзеркалі. Держгеокадастр інституційно існував як механізм дерибану української землі державної форми власності з метою її акумулювання в окремих сім'ях, які сьогодні надзвичайно багаті і можуть бути учасниками окремого земельного Forbes.https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/20/666422/ это для таких как вы, правдолюбов
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А це вже тюрма...Мабуть вже грошенятами натарився - а тут облом...
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это не финские, а российские земли и они на "своих российских" землях на территории Финляндии что захотят, то и сделают и будут их защищать с оружием в руках., Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
Какуе то часть Земли надо передать в собственность местным жителям в селах,что было и сделано передав по 5-8 га на семью,а остальную гос.землю отдать в оренду равными частями местным жителями и тем кто хочет переехать в село и занятся с/х, зарабатывать и платить налоги, а как можно зарабатывать не на своей или арендованной Земле,главный вопрос кто это будет владеть и зарабатывать, как обычно кучка соросятины прихватизировавших гос.активы при том не не зависимо они про Российские или про Американские или еще какие они всеанти народные,илибудет владеть и зарабатывать народ , но для этого надо не грабить население и его сбережения высокими % ставками и рейдерством,и прихватизируя Землю и другие гос.активы, а создавать условия для работы и жизни на Земле , создавать кооперативы, вместо агрохолдингов где владельцами бизнеса не бандиты во власти которые стали мультимиллиардерами, а народ по 5-20 га Земли на руки и продавать продукцию по всему Миру,на миллиарды $ и евро,как делают это в Европе ни чего не надо придумывать все уже придумано до нас в Европе, раз мы туда идем, а не в рабство .
Только после проработки в новых условиях, как Европе где населению предоставится свобода от рейдерства и в место субсидий отмена НДС, когда население начнет зарабатывать можно приоткрыть рынок на ту часть которая была передана в пай но прелелах общины,при том продавая этот пай по средне Европейским ценам от 6 тыс.евро за 1 га, продавец должен заплатить 50% в бюджет общины, а когда уже кооперативы окончательно станут на ноги можно и открывать рынок как в Голландии и Германн по тамошним ценам 50-80 тис.за 1га и пусть пркупают кто хочет, а за 80 тыс.не скупишь Земельку и то под сельское хозяйство, все остальное наперсточничесво и воровство.
Судя по всему, как использовали фонд короновируса, новая власть которую переизбрал народ и не собираются покончить с эпохой бедностьи , а наоборот сделать нищету,потому они и хотят дограбить страну, а народ окончательно закаболить в рабство или умертвить при помощи не финансирования мелицини и образования.
Между прочим власть отвечает согласно конституции за благосостояние народа, а не это простые прелвыборные обещания,а потому за не надлежащее исполнение можно и в тюрьму сесьть так, что переизберать их надо как можно скорее и садать, они себя уже проявили и не один закон, который идет во вред народу, считать не действительным, кто хочет покупать ворованное пусть знают, что прийдется возвращать и отвечать.