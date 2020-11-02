Земельна реформа - це неминучий процес, - глава "Держгеокадастру" Лещенко

Реалізацію земельної реформи в Україні не зупинить ні Конституційний Суд України, ні політики, які намагаються заробити собі додаткові "очки", маніпулюючи цим питанням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", про це заявив глава Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко.

За словами глави "Держгеокадастру", ситуація, коли політики долучаються до руйнування досягнень, до яких країна рухалася протягом десятиліть, є неприпустимою.

"Сьогодні ми бачимо, як в екстреному режимі робляться спроби завдати удару по ще одному беззаперечному досягненню - земельній реформі, завдяки якій вперше за 20 років може бути наведений лад у сфері земельних правовідносин. Земельна реформа - це про відновлення справедливості. Бо поки 7-ми мільйонам пайовиків в Україні з 2001 року не давали права розпоряджатися своїм майном, мільйони гектарів земель під особисте селянське господарство виводили із державної власності. Ці землі продавались і фізособам, і юридичним особами, і навіть іноземцям, чим так лякали громадян політики, які були активними противниками земельної реформи", - сказав Лещенко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КС вирішив 2 жовтня розглянути питання про ринок землі.

Колишній журналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомив, що "своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі".