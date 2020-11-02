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КС (928) ринок землі (201) Лещенко Роман (61)

Земельна реформа - це неминучий процес, - глава "Держгеокадастру" Лещенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Земельна реформа - це неминучий процес, - глава "Держгеокадастру" Лещенко

Реалізацію земельної реформи в Україні не зупинить ні Конституційний Суд України, ні політики, які намагаються заробити собі додаткові "очки", маніпулюючи цим питанням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", про це заявив глава Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко.

За словами глави "Держгеокадастру", ситуація, коли політики долучаються до руйнування досягнень, до яких країна рухалася протягом десятиліть, є неприпустимою.

"Сьогодні ми бачимо, як в екстреному режимі робляться спроби завдати удару по ще одному беззаперечному досягненню - земельній реформі, завдяки якій вперше за 20 років може бути наведений лад у сфері земельних правовідносин. Земельна реформа - це про відновлення справедливості. Бо поки 7-ми мільйонам пайовиків в Україні з 2001 року не давали права розпоряджатися своїм майном, мільйони гектарів земель під особисте селянське господарство виводили із державної власності. Ці землі продавались і фізособам, і юридичним особами, і навіть іноземцям, чим так лякали громадян політики, які були активними противниками земельної реформи", - сказав Лещенко.

Читайте: КС сьогодні розгляне подання про тлумачення "землі" як основного багатства: про скасування чого-небудь не йдеться, - суддя Сліденко

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КС вирішив 2 жовтня розглянути питання про ринок землі.

Колишній журналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомив, що "своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі".

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Топ коментарі
+8
Финны тоже когда-то решили продать свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и территорий Финляндии и превратила их в секретные военные объекты РФ на территории Финляндии.
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это не финские, а российские земли и они на "своих российских" землях на территории Финляндии что захотят, то и сделают и будут их защищать с оружием в руках., Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
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02.11.2020 15:52
+4
Как раз чего и добивались все эти радетели "рынга зымли" , так это легализацию данных хапков .
Терь можно говорить , шо не хапнул , а купил на тендере ...

А пока существовал запрет , то имущественные права на нераспаёванную землю легко можно было бы оспорить через суд !
Реформу суда нужно было делать (а не землю продавать иностранным банкам) . Причём не с высших судов начинать , а вернуть израние судей первой инстанции .
Потому , что на "самой земле" и решается , какими будут в будущем суды более высших инстанций .
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02.11.2020 15:43
+4
От же ж падлюка. Хто вам дав право продавати національне багатство? ОБІГ землі , так, неминучій. Але по цивілізованих Законах. Україна - не бананова республіка, уроди.
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02.11.2020 15:43
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ага, ровно до решения КС, а потом все будем дружно ахать и охать..., про что сыр-бор, никакой земли уже давно нет, ее уже давно раздали своим людям, тупо нечего продавать, разве что землю под свалками...
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02.11.2020 15:33 Відповісти
да конечно, в моем районе есть гектар 50 заброшеного сада фиговых слив, никому нафиг не нужны, хоть бы какой солдат НАТО взял по базу
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02.11.2020 15:36 Відповісти
Как раз чего и добивались все эти радетели "рынга зымли" , так это легализацию данных хапков .
Терь можно говорить , шо не хапнул , а купил на тендере ...

А пока существовал запрет , то имущественные права на нераспаёванную землю легко можно было бы оспорить через суд !
Реформу суда нужно было делать (а не землю продавать иностранным банкам) . Причём не с высших судов начинать , а вернуть израние судей первой инстанции .
Потому , что на "самой земле" и решается , какими будут в будущем суды более высших инстанций .
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02.11.2020 15:43 Відповісти
Если бы у вас забрали квартиру через реестр чёрный нотариус вы бы тоже сказали, что вор её имеет право продать?!

Пруст проводят аудит и сажают, как обещали, а не узаконивают незаконное.
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02.11.2020 15:46 Відповісти
Земельная реформа - это неизбежный процесс, - глава "Госгеонедр" Лещенко

Это да. И закончится этот процесс с таким же резульаттом, как и прочие реформы в этой стране: судебная, милицейская, медицинская.. Земельная реформа - это неизбежный процесс, - глава "Госгеонедр" Лещенко - Цензор.НЕТ 1823
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02.11.2020 15:39 Відповісти
Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра.Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
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02.11.2020 15:40 Відповісти
Скільки землі державної власності лишилося?
- Коли вам казали, що в країні 10 млн га земель державної власності, то це була брехня. Країна фактично розграбована. Залишилося надзвичайно мало - близько 2 млн га ми передаємо в об'єднані територіальні громади, і лишається вільних 0,75 млн га.
30 років держава жила у викривленому дзеркалі. Держгеокадастр інституційно існував як механізм дерибану української землі державної форми власності з метою її акумулювання в окремих сім'ях, які сьогодні надзвичайно багаті і можуть бути учасниками окремого земельного Forbes.https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/20/666422/ это для таких как вы, правдолюбов
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02.11.2020 16:25 Відповісти
это для таких как вы, правдолюбов/ Коммент Ивана Петровича Сидорова был адресован патриотам Израиля .Чтобы они растолковали Зеленскому что на его исторической родине нет рынка земли. Но они почему то этого не делают. / Может быть Вы знаете, что наговорил Коломойский в Хайфе об опыте над украинцами ?
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02.11.2020 16:44 Відповісти
мы сделаем все для того, чтобы оборот сельскохозяйственной земли в Украине стартовал с 1 июля 2021 года. Даже если решение КСУ будет не на стороне реформы", - заявил Лещенко.Источник: https://censor.net/ru/n3228572

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Земельная реформа - это неизбежный процесс, - глава "Госгеонедр" Лещенко - Цензор.НЕТ 4252 А це вже тюрма...Мабуть вже грошенятами натарився - а тут облом...
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02.11.2020 15:42 Відповісти
Да наверняка всякие фонды и левые банки заплатили !
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02.11.2020 15:45 Відповісти
хаос, кремлём контролируемый, всё , что в омане прописали
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02.11.2020 15:43 Відповісти
От же ж падлюка. Хто вам дав право продавати національне багатство? ОБІГ землі , так, неминучій. Але по цивілізованих Законах. Україна - не бананова республіка, уроди.
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02.11.2020 15:43 Відповісти
право дали сваты из 95 квартала в омане
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02.11.2020 15:57 Відповісти
Не тільки. За цей "закон" проголосували ще й "ЄС" і "Голос".
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02.11.2020 16:15 Відповісти
а как можно назвать страну в которой живут такие банановые как ты?))
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02.11.2020 18:34 Відповісти
Финны тоже когда-то решили продать свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и территорий Финляндии и превратила их в секретные военные объекты РФ на территории Финляндии.
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это не финские, а российские земли и они на "своих российских" землях на территории Финляндии что захотят, то и сделают и будут их защищать с оружием в руках., Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
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02.11.2020 15:52 Відповісти
не пи*ди, у них была частная собственность, кацы выкупили земли но никто ничего не строил,
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02.11.2020 18:32 Відповісти
Помещики в царской росеи тоже так думали а потом висели себе кто на осине ,кто на берёзе ... Земельная реформа - это неизбежный процесс, - глава "Госгеонедр" Лещенко - Цензор.НЕТ 926
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02.11.2020 15:54 Відповісти
Я бы сказал, что процесс деления земель это в первую очередь вечный процесс и он неизбежен! Земельна реформа - це неминучий процес, - глава "Держгеонадр" Лещенко - Цензор.НЕТ 5015
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02.11.2020 16:12 Відповісти
Только после референдума, или в чем проблема?
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02.11.2020 16:14 Відповісти
хватит, вы дебилы уже себе президента выбрали 73 процентами))))
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02.11.2020 18:35 Відповісти
До референдума не успеем ,землю стырят олигархи.
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02.11.2020 18:57 Відповісти
Нет продаже земли!
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02.11.2020 17:16 Відповісти
Как это нет? Уже все, что кроме просто,Украли и жрать не будет чьо.
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02.11.2020 18:56 Відповісти
Земля это товар , которого нельзя произвести, значит продавать его в классическрм виде как квартиры или машины нельзя.
Какуе то часть Земли надо передать в собственность местным жителям в селах,что было и сделано передав по 5-8 га на семью,а остальную гос.землю отдать в оренду равными частями местным жителями и тем кто хочет переехать в село и занятся с/х, зарабатывать и платить налоги, а как можно зарабатывать не на своей или арендованной Земле,главный вопрос кто это будет владеть и зарабатывать, как обычно кучка соросятины прихватизировавших гос.активы при том не не зависимо они про Российские или про Американские или еще какие они всеанти народные,илибудет владеть и зарабатывать народ , но для этого надо не грабить население и его сбережения высокими % ставками и рейдерством,и прихватизируя Землю и другие гос.активы, а создавать условия для работы и жизни на Земле , создавать кооперативы, вместо агрохолдингов где владельцами бизнеса не бандиты во власти которые стали мультимиллиардерами, а народ по 5-20 га Земли на руки и продавать продукцию по всему Миру,на миллиарды $ и евро,как делают это в Европе ни чего не надо придумывать все уже придумано до нас в Европе, раз мы туда идем, а не в рабство .
Только после проработки в новых условиях, как Европе где населению предоставится свобода от рейдерства и в место субсидий отмена НДС, когда население начнет зарабатывать можно приоткрыть рынок на ту часть которая была передана в пай но прелелах общины,при том продавая этот пай по средне Европейским ценам от 6 тыс.евро за 1 га, продавец должен заплатить 50% в бюджет общины, а когда уже кооперативы окончательно станут на ноги можно и открывать рынок как в Голландии и Германн по тамошним ценам 50-80 тис.за 1га и пусть пркупают кто хочет, а за 80 тыс.не скупишь Земельку и то под сельское хозяйство, все остальное наперсточничесво и воровство.
Судя по всему, как использовали фонд короновируса, новая власть которую переизбрал народ и не собираются покончить с эпохой бедностьи , а наоборот сделать нищету,потому они и хотят дограбить страну, а народ окончательно закаболить в рабство или умертвить при помощи не финансирования мелицини и образования.
Между прочим власть отвечает согласно конституции за благосостояние народа, а не это простые прелвыборные обещания,а потому за не надлежащее исполнение можно и в тюрьму сесьть так, что переизберать их надо как можно скорее и садать, они себя уже проявили и не один закон, который идет во вред народу, считать не действительным, кто хочет покупать ворованное пусть знают, что прийдется возвращать и отвечать.
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02.11.2020 17:57 Відповісти
а почему дачи, сады продают? отобрать)))
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02.11.2020 18:40 Відповісти
Дачи и сады это не активы и капитал, а места проживания и личного хозяйства но выращенную продукцию можно продавать даже в СССРе не запрещали, а сейчас идет к тому, что у народа влать по мимо гос.активов может забрать и обложить налогами и личное хозяйство и паи, настолько они ненавидят людей. Наоборот речь идет о том, что только население может владеть, зарабатывать и жить на своей Земле, а не быть изгнаным, как при Сталине, это же большеврки, что бы захватить власть устроили 100 % монополю на активы сначала просто отбирали продукты в счет налогов, а потом и Землю.только потом при Хрущеве пошло послабление и прекратился голод,теже методы колониализма по отношению к народу дуйствуют и сейчас у нынешней власти, надо меньше коррупции и бльше свободы для народа, тогда и страна подымется, а не ворье.
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03.11.2020 00:55 Відповісти
Дачи и сады это не активы и капитал,, ты серьезно? может отдашь мне дачу?))) дело в том что все кто реально работают на земле за частную собственность а вот трутни типа тебя кричат что это народное достояние)))
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03.11.2020 06:01 Відповісти
Вы долПоебы хоть знаете сколько воруют на госземлях, и сколько людям платя за аренду земли. Кретины идейно патриотичные и романтичные. Рынок должен быть иначе Украине конец потому как все украли пока вы тут триндели.
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02.11.2020 18:55 Відповісти
 
 