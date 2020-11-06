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Новости Политика Украины
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Зеленский (16489) религия (882) Томос (259) Ермак Андрей (1183)

Зеленский - первый президент, не использующий религию как политический инструмент, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский - первый президент, не использующий религию как политический инструмент, - Ермак

Политика президента Украины Владимира Зеленского в отношении религии заключается в том, что он не использует ее как политический инструмент.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1"

"Это первый президент, который сегодня не использует религию как политический инструмент", - сказал он , реагируя на вопрос о том, почему у команды Зеленского нет "выразительной религиозной политики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители Всеукраинского совета церквей на встрече с Зеленским раскритиковали инициированный им опрос. В ОП об этом умолчали, - источник

18 июня пятый президент Украины и действующий народный депутат "ЕС" Петр Порошенко заявил, что против него открыли дело за разжигание религиозной вражды из-за получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии.

Позднее в ГБР подтвердили, что расследуют такое дело. Производство было начато СБУ и после передано в ГБР.

Бывший мэр Харькова и бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин утверждает, что инициатором этого расследования стал именно он.
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Топ комментарии
+62
зеля первый президент которому плевать на религию. особенно на упц
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06.11.2020 07:29
+62
просто политика Зеленскавага-Ермака осуществляется в интересах секты УПЦ МП РПЦ ФСБ..
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06.11.2020 07:31
+48
він перший президент, який взагалі не використовує мізкі....
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06.11.2020 07:42
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Та вообще с мракобесием пора заканчивать
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06.11.2020 08:37 Ответить
Потому что он еврей, да и верует только в силу денег( наверное, у Коломойского научился...).
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06.11.2020 08:38 Ответить
А, що таке, знов "завхоз" рулить, а де ж медель-пендель, цей нач. АХО таки, вважає себе за пророка ,а українців за ідіотів, намагаючись, видавати бажане за дійсне...
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06.11.2020 08:40 Ответить
Религию не проигнорируешь.РПЦ - форпост идеологической диверсии, агентура некотоых спецслужб.
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06.11.2020 08:57 Ответить
А до якої релігії відноситься це тупий совкодрочерський долПойоП-нарколига?
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06.11.2020 12:31 Ответить
Так і повинно бути. У нас церква відокремлена від держави. Але деякі гетьмани-дячки рпц використовували церковні справи для піару.
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06.11.2020 08:52 Ответить
ЗЕ и мозг не использует. Так что теперь...
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06.11.2020 08:53 Ответить
Эта скотина еще как использует. Весной все проколы с короновирусом на православные церкви навешивал, а про синагоги ни слова. И это после того, как сотни тысяч потенциально инфицированных были свезены со всего мира и распущены по домам без обсервации.
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06.11.2020 10:57 Ответить
Да он же еврей!
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06.11.2020 08:53 Ответить
Малороський єврей. Особий екземпляр.
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06.11.2020 09:56 Ответить
Точніше - москальсько-комуністичний. Син та онук мусорів, правнук чекіста. Цього цілком достатньо не лише на зашморг, а й "на палю!".
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06.11.2020 13:11 Ответить
Як можна так брехати? Зеля, признання світом Православної церкви України Томасом, назвав його "термосом". Зеля і його вся команда ходить тільки в УПЦ (Українська православна церква московського патріархату) центр управління якої в москві. Зеля нагородив попів московської цекркви (УПЦ) орденами і медальками. Його перший заступник офісу президента недавно вінчався у московській церкві, пан розумков ходить у московську церкву, як спікер ВР України, пан Баканов, який командує СБУ ходить у московську церкву., в переговорну групу по Донбасу включено попів московської цекркви...Які ще потрібні докази, що ви слуги ворога, а не України?
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06.11.2020 08:56 Ответить
Всі перелічені - антиукраїнці!
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06.11.2020 09:03 Ответить
В нього рeлігія інша - гоі нe зрозуміють, тому він і мовчить
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06.11.2020 09:36 Ответить
а екскорононосець подав заяву на виключення його з лав попов московського патріархату? Чи на всякий випадов сховав посвідчення "поп кремля"?
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06.11.2020 10:16 Ответить
Ха ха он же еврей а все гои)))
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06.11.2020 09:00 Ответить
Это потому, что Вова использует другой Инструмент. Той, которым он по клавишам лабал
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06.11.2020 09:02 Ответить
І що в країні від цього краще стало?
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06.11.2020 09:02 Ответить
Як раз об'єеднати країну треба навколо ПЦУ. Він цього не робить бо він зрадник. А ОП на чолі з Тровимовим перешкоджає переходу парафій УПЦ в ПЦУ.
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06.11.2020 09:12 Ответить
Еще не вечер!
А вообще-то странно. В стране 94% не верующих, а вопросы религии их больше всего волнуют.
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06.11.2020 09:21 Ответить
Правда? Звідки такі цікаві данні. З гундяєвсру?
26 квітня 2018
"72% віруючих та 3% атеїстів: як в Україні ставляться до релігії."
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06.11.2020 10:31 Ответить
Навряд чи 72 %. Більшість фарисействують.
До речі ... 72 % дуже схожі на 73 % ...
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06.11.2020 10:37 Ответить
Та ви шо? Серед моїх 25%- більшість віруючі, як і я. До речі, Порошенко- віруюча людина. Тому ніякого з'язку між виборами та вірою немає.

Дві третини українців (65,7%) серед тих, хто визначився з вибором, вважають, що предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній повинен очолити церкву після об'єднання ПЦУ та УПЦ Московського патріархату.
Кандидатуру митрополита УПЦ МП Онуфрія підтримують 31,4%
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06.11.2020 11:09 Ответить
До речі, ПОПа - не людина. Взагалі. Він засновник партії ріьгів
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06.11.2020 13:14 Ответить
Не знаю хто така ПОПа, тому не можу сказати, чи вона засновувала партію ригів, чи ви, звично, брешите.
Бажаєте, висловити свої думки з приводу теми статті, чи просто повітря зіпсувати заглянули?
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06.11.2020 13:40 Ответить
ПОПа то абревіатура. Звинувачуєте мене в брехні? Але ж збрехали ви, назвавши рігівську курву - "дюдиною"! Так може для вас "мусора і москалі тоже люді"???
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08.11.2020 16:10 Ответить
Абривіатури ПОПа, не існує.
Поліція і мусора? Чи мусора і кацапи? В чому ви бачите тотожність?
І що з приводу маніпуляцій дерьмака ?
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08.11.2020 16:19 Ответить
Т.е. свои мозги включить совсем не судьба?
Кто такие верующие?
Верующие люди - это люди, хранящие верность заповедям Божиим, ведущие себя в соответствии с ними, и соблюдающие обряды и предписания нашей Святой Православной Церкви; люди, принимающие Священное Писание (Библию) как абсолютное знание, не подлежащее сомнению, и Православную Церковь как хранительницу и защитницу этого знания.
Побожиться и освятить колбасу на пасху - это не верующие!
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06.11.2020 12:17 Ответить
А послати війська в Донбас, Крим, Грузію, Сірію, Молдову і вбивати людей різних релігійних вподобань, то це віруючі?
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06.11.2020 12:34 Ответить
Где я подобное говорил?
Моя страна не посылала.
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06.11.2020 12:45 Ответить
Я не за Вас, я за москалів. Не турбуйтеся!
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06.11.2020 15:14 Ответить
То увімкніть мізки і зазначте, де я про освячення ковбаси, як прояв віри, написала? І звідки вам знати, що відчувають ті люди, які і ковбасу несуть святити на Великдень.
Їх віра, це їх таїнство між Богом та ними, і не нам з вами про це судити.
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06.11.2020 12:56 Ответить
Зеленскому ни во что верить не положено. Он зольдатен Путлера Таврического. Он, до конца, должен выполнить долг - засиранимать место президента Украины.
А, глашатай Дерьмак, обеспечивает клоуну Зеленскому, сносную, защиту от нападок, что-то типа этого: "Я тучи разведу руками..." Говорит там, где речь клоуна не прописана в лубянском сценарии. То есть, создает видимость, украинцам, что президент - настоящий; оба находятся под колпаком у путинской "оппозиции" - Медведчука и его ОПЗЖ (короче:ЖОПЫ). Ось така хня, малята.
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06.11.2020 09:28 Ответить
Значит религия будет использовать Зеленского.
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06.11.2020 09:28 Ответить
Гм. Интересно,а как можно использовать синагогу в политике,если каждую субботу туда не ходить?!!!
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06.11.2020 09:31 Ответить
Зеленський первый президент Украины, когда вместо него страной управляет завхоз.
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06.11.2020 09:32 Ответить
Президент повинен бути глибоко віруюча людина, яка любить Бога, відповідно людей. Заяви, що президент не використовує релігію, це фактично доказ того, що шановні, використовуєте!
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06.11.2020 09:37 Ответить
Да ему наплевать на все УПЦ. Он равину исповедуется.
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06.11.2020 09:43 Ответить
Потому что он ИУДЕЙ! Что он может использовать в православной Украине???
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06.11.2020 10:00 Ответить
и зря. пока в 21-м веке есть болваны, на которых можно воздействовать с помощью религии - этим нужно пользоваться.
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06.11.2020 10:37 Ответить
Для многих атеистов это связь со своими корнями и культурой.Это крайне необходимо для формирования нации.Получение Томоса это значимое событие для Украины!!!
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06.11.2020 11:14 Ответить
P.S.Это возвращение к своей сущности из *новой общности советский народ*
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06.11.2020 11:19 Ответить
я так и сказал: пока есть недалекие, верующие во всяких богов и целующие ручки попам - этим надо пользоваться!
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06.11.2020 15:52 Ответить
Я атеист. Наличие болванов и недалёких,пох....в и других любых слоёв общества не является причиной этим пользоваться.Болванов в любом обществе хватает и их большинство.Есть люди искренне верующие в бога,есть не верующие.Всё это мировозрение каждого.А получение Томаса,это тот документ,который объединяет общество.Без Веры,Армии,Мовы не будет сформирована нация и не будут созданы законы для народа и не будет их применения как в цивилизованных странах.Вас понимаю,что мы по одной стороны баррикад.Не согласен с *этим надо пользоваться*.Дураков меньше не стало ,а крайняя острая необходимость в Томосе начала существовать с 1991г.И в то время создатели наших государственных институтов этому приоритетному вопросу никакого внимания не уделяли.
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06.11.2020 19:17 Ответить
вера не объединяет. никого и ничего. и по определению не может объединять. только вносить раскол и агрессию руками сектантов и прочих, называющих себя верующими, ищущими оправдания своим непотребствам в вере и в мифическом боге, потому что им не достает ума на что-то другое. и этих болванов всегда будут использовать не те, так другие. они ни на что другое не годны.
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06.11.2020 21:42 Ответить
Церковь это и есть, то орудие о котором вы пишите Вера-это другое..Но у каждого народа есть своя история,Своя идентичность.Забывая свои корни,можно и мать родную продать или быть поху...м.Вера в бога- это мировозрение индивидума,а у атеиста своё мировозрение.Верующих в бога для меня выглядит глупым.Но я тоже верующий: в законы природы.После весны наступит лето,затем осень,зима.Христиане отличаются от мусульман или будистов и пр.В каждом обществе есть люди с разным мировозрением. В цивилизованном обществе с разными существенными противоречиями и религиями есть идентичность,.Житель этих стран себя считает неотъемлемой частью своей страны.Сорятся ,дерутся между собой,разные конфликты,но когда для их народа возникает или возникнет угроза,то объединятся в единое целое.Это потому,что там уже сформирована нация.У нас нация только начала формироваться. Томос это легитимность церкви, как института.Вера-это часть национальной культуры и проводником веры была церковь.Без сохранения национальной культуры нацию не создать.Коммунисты,которые прививали ВЕРУ в светлое будущее,создали формацию советский народ.И это им удалось создать стадо безмозглых и орудием для этого объединения была вера.Чтобы *схид и запад разом*,*Украина по над усэ* не достичь на практике без веры и сформированной нации. А то,что Вы описали-это удел церкви или шулеров во власти.
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07.11.2020 01:27 Ответить
вера - инструмент церкви. церковь сегодня это бизнес, просто бизнес, использующий веру. если сейчас светская власть верующих практически не эксплуатирует, церковь во все века использовала верующих и веру с той или иной целью. но если бы не было веры - церковь просто не смогла бы существовать. и не важно в кого верят, в бога или в генсека, коммунизм та же секта, в основе которой именно вера, называемая идеологией, там свои святые, свое писание, поклонение и ритуалы, т.е. все атрибуты, кроме связи с реальностью, все как в других религиозных течениях. вера по своей сути - иррациональна.
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07.11.2020 09:16 Ответить
Да,я обсолютно с Вами согласен. Но вера может быть индивидуальна.Церковь- это как теливизор,который старается навязать своё отношение к фактам.И одни верят,а другие нет.Исус Христос был или не был?Кто-то верит,что был такой человек.Но в церковь не ходят,потому что она заставляет приклонятся ему. и ещё не факт с какой целью он проповедовал то,что ему присваивают.Но если церковь существует как организация,то она должна быть легитимна и признана мировым сообществом.А вот игил не признан.Наша церковь должна быть индивидуальной,которая подчёркивает для всего мира нашу национальную идентичность.Без веры невозможно сформировать нацию.И с Вами соглашаюсь,только в другой редакции. Если есть факт наличие церкви,которая объединяет,то этот факт надо использовать по полной программе.
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07.11.2020 10:24 Ответить
повторюсь: церковь не объединяет. никогда ничего не объединяла, не объединяет и не объединит, внутри самой церкви никогда не было единства. стадо не верует в одного пастыря, всегда будет куча религий, течений, ответвлений и прочего. каждая церковь ВСЕГДА тянет одеяло на себя, обвиняя в ложности других божков и богов. церковь - это регресс. церкви не должно существовать. но она есть, потому что есть верующие. все же вопросы с иисусами, иссами и прочими катцелькоатлями и тескатлипоками вторичны. были они, не было их, какая нахрен разница, если есть альтернативно одаренные верующие?
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07.11.2020 12:55 Ответить
Вы всё время говорите об одном и том же.Как церковь запудривает мозги народу, включая элемент веры.Вера- это точно не церковь.Атеизм это тоже вера. Политики.которые стремятся к власти любыми способами пытаются чтобы им поверили.И все во всех обществах на это ведутся.Даже пох......ы. Кто-то идёт отдавать свой голос в пользу кого-то,а кто-то нет.Даже не смотря на стремительный технический прогресс и диффузии обществ во всём мире-национальности не исчезнут.А вот нация-это гражданство.И каждый хочет,чтобы его страна имела динамику роста развития.Но у каждого свои ценности.Более 90% населения у нас псевдоверующие(обманутые и убогие) даже без посещения церкви.Сами себя обманывают и не честные перед самим собой.Верить надо самому себе,но для этого надо стать свободным человеком.А свобода-это ОСОЗНАНАЯ необходимость.И если верующих,что сделали правильный и осознанный поступок и их будет большинство, то общество сформируется в нацию и каждый будет себя ощущать гражданином своей страны,а не носителем паспорта в своих штанах.И мои ценности в Вере,Мове,Армии.Кумиров среди богов,придуманых героев,одарёных личностей у меня нет,с тех пор,когда стал чувствовать себя свободным.А вот на этапе крещения Владимиром,общество сформировалось на основании веры в креста.Также во время 2-ой мировой объедение многих стран против фашизма произошло на основании Веры,что такого нельзя допустить.Но Вы и сами сказали,что есть альтернативно одарённые ВЕРУЮЩИЕ. Но уверен какая история нашего народа им не безразлична.Без веры,но не той о которой вы всё время пишите,создания гражданского общества не будет!!!Т.Е. нации.
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07.11.2020 15:06 Ответить
церковь не запудривает мозги ни кому! церковь использует веру недалеких, это разные вещи. более умные используют более тупых в своих корыстных целях. без веры и религии будет нормальное государство и нормальная нация, нормальное гражданское общество. вера отупляет, тормозит прогресс и науку, умный человек не будет верить во всякую ерунду, он будет анализировать, изучать, развиваться, не из века в век талдычить о каком-то боге от которого все зависит. вера - признак слабости и низкого интеллекта. умный человек максимум сделает вид, что он верит во всякую ерунду, для того, чтобы использовать остальных верующих баранов к своей выгоде.
зы и для полного понимания картины: все верующие альтернативно одаренные. ты либо веришь в мифического бога, сидящего на облачках, либо у тебя хватает умственного развития пытаться понять законы физики и механики, на принципах которых работает все в нашей вселенной. вере еще было место в 15 веке, но с началом развития наук вера исчезает. это наглядно видно уже сейчас. лет через 50-100, если прогресс продолжится такими же темпами и человечество не уничтожит себя - вера исчезнет окончательно. максимум останутся какие-нибудь мусульманские загончики, потому как они, благодаря именно вере сильно отстают от всей цивилизованной части Земли.
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07.11.2020 16:21 Ответить
Вера не исчезнит никогда!!! Ещё раз,вера это мировозрение.Вопрос- во что верить.Гипотеза-это тоже вера .Если гипотеза подтверждается фактом,то это потенциальное развитие.Если не подтверждено фактом,то это тупик. Вера -это признак силы.Благодаря ей принимаются созидательные или разрушительные действия.Я верю в законы физики и достигаю успеха в своей деятельности.То что Вы делаете гипотезу о исчезновением веры с развитием наук -это тоже Ваша вера.И если исчезает одна вера,просто на её место приходит другая. Например:когда учился в 60-х в 5классе искренне верил,что буду жить при коммунизме а к концу школы эта вера куда-то улетучилась. Но КПСС ещё долго существовала. Если вера идёт на развитие общества,то то учреждение которое её использует конструктивно.Если вера направлена на разрушение,то это учреждение деконструктивно.Поэтому на сегодня УПЦ является конструктивной,А церковь московского патриархата деструктивной. Но туда молиться не пойду.Без веры для принятия правильного решения никогда не будет положительного развития общества.Наш народ верил,что придёт Зеленский сыграет на рояле и зарплата увеличится на порядок.И церковь здесь не причём.Эту веру эксплуатирует государственный аппарат.Но слава богу эта вера начинает уходить в небытие.Мусульмане это общество с мусульманской цивилизацией.И у них своя вера.Любая наука бессильна для исчезновения веры.
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07.11.2020 20:54 Ответить
Так этому чмо *какая разница*.Он вообще не понимает где он находится.Ему яйца слегка прищемили и он ножками задрыгал.Такие вопросы неуместно задавать.
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06.11.2020 11:08 Ответить
хм??как то странно всё на цензоре стало??одни оглавления и ни какой толковой статьи??всё как некрологи оглавление и повтор(оглавления )в самой статье??и всё сводится к банальному ,,кто что сказал??"а говорят дерьмак-зелебоб или же наоборот!! Зеленський - перший президент, який не використовує релігію як політичний інструмент, - Єрмак - Цензор.НЕТ 328 Зеленський - перший президент, який не використовує релігію як політичний інструмент, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5496 Зеленський - перший президент, який не використовує релігію як політичний інструмент, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2618
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06.11.2020 11:10 Ответить
Не використовував, бо кількість іудеїв по пальцях можна порахувати і більшість з них сидить у ОПі, кабміні і ВР. А якби у нас було іудеїв відсотків з 50%, то тоді побачили б.
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06.11.2020 12:31 Ответить
" Он же еврей, ему не надо" Зеленський - перший президент, який не використовує релігію як політичний інструмент, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3197

Яков дов Блайх
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06.11.2020 12:35 Ответить
более того,

"Я из совецкой еврейской семьи"
В.Зеленский

его бох - ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ Зеленський - перший президент, який не використовує релігію як політичний інструмент, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4351
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06.11.2020 12:36 Ответить
Та він взагалі перший:
- перший клован на президентській посаді,
- перший члєнограй,
- перший чотирьохкратний ухилянт від армії,
- перший янєлох...
і т.і.
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06.11.2020 12:35 Ответить
хорошо. правильно.
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06.11.2020 14:09 Ответить
просто безбожник...
точнее пианист-безбожник
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06.11.2020 15:39 Ответить
Да пошел он в (+)
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06.11.2020 19:35 Ответить
Пхе... с головой дружил бы, с божьими помыслами не лез бы в президенты, если ты - вне компетенции.
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07.11.2020 02:01 Ответить
ах, варьете, варьете, шум в голове...
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07.11.2020 04:53 Ответить
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