Штаб Байдена требует его "безотлагательного признания" избранным президентом США

Представители штаба Джозефа Байдена направили в Управление общих служб США обращение о признании политика избранным президентом страны.

Об этом сообщает AP, информирует Цензор.НЕТ.

В документе утверждается, что победа демократа на выборах получила "независимое подтверждение", поэтому ведомство должно "безотлагательно признать Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом".

"Национальная безопасность и экономические интересы США зависят от того, продемонстрирует ли федеральное правительство ясно и без промедления готовность выполнить волю американского народа и осуществить гладкую и спокойную передачу власти", - говорится в обращении.

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Ранее Politico сообщила, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказалась признавать победу кандидата от Демократической партии на выборах. Как объяснили эксперты, без подтверждения главы ведомства Байден не сможет получить доступ к финансовым ресурсам. Мерфи, в свою очередь, представляет Республиканскую партию. Эмили Мерфи получила должность при Трампе в 2017 году.

Нынешний президент Дональд Трамп и соперник Байдена по выборам отказался признавать проигрыш и заявил, что будет через суд добиваться справедливого подсчета голосов.

В субботу, 7 ноября, ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, основываясь на результатах подсчета голосов. Демократический кандидат набрал более 270 необходимых для победы голосов выборщиков.

В то же время действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.

Подсчет голосов продолжается в Джорджии, Аризоне, Аляске и Северной Каролине.