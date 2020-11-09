Штаб Байдена требует его "безотлагательного признания" избранным президентом США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Представители штаба Джозефа Байдена направили в Управление общих служб США обращение о признании политика избранным президентом страны.
Об этом сообщает AP, информирует Цензор.НЕТ.
В документе утверждается, что победа демократа на выборах получила "независимое подтверждение", поэтому ведомство должно "безотлагательно признать Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом".
"Национальная безопасность и экономические интересы США зависят от того, продемонстрирует ли федеральное правительство ясно и без промедления готовность выполнить волю американского народа и осуществить гладкую и спокойную передачу власти", - говорится в обращении.
Ранее Politico сообщила, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказалась признавать победу кандидата от Демократической партии на выборах. Как объяснили эксперты, без подтверждения главы ведомства Байден не сможет получить доступ к финансовым ресурсам. Мерфи, в свою очередь, представляет Республиканскую партию. Эмили Мерфи получила должность при Трампе в 2017 году.
Нынешний президент Дональд Трамп и соперник Байдена по выборам отказался признавать проигрыш и заявил, что будет через суд добиваться справедливого подсчета голосов.
В субботу, 7 ноября, ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, основываясь на результатах подсчета голосов. Демократический кандидат набрал более 270 необходимых для победы голосов выборщиков.
В то же время действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.
Подсчет голосов продолжается в Джорджии, Аризоне, Аляске и Северной Каролине.
Пожалуйста, подождите...
Він вже обраний президент (втім, формально, виборщики ще не з'їхалися на голосування), а до виконання обов'язків стане 20 січня.
То, что сейчас происходит - подрыв государственных институтов и вызов противостояния в американском обществе, чего умные политики (до Трампа) всегда пытались избежать
А те що зараз там відбувається - буревій "Трамп" в склянці води. Згадайте 2016-й те саме тільки з боку Демів. І скінчилося швидше (поправка на ковід-реалії).
Именно этого они и требуют. Завершить этот этап и перейти к следующему
Хлопці й дівчата, не переймайтеся через це - пройде судова маячня і визнають.
Если деда ласты склеит, то будет очередной прикол - индуска-президент США.
До этого тоже были приколы в виде чёрного Обамы и клоуна Трампа.
А також " род. 20 октября 1964, Окленд, Калифорния)", тобто 56 років живе в США.
І що? Питання ж не у тому хто віце-, а у визнанні Байдена за переможця.
Якщо діду склеїть ласти до 20 січня - оце буде прикол з приколів.
После победы жестко-антироссийского Байдена они совсем долбануслись бедолашные
Не нужно тут шпарить свою кремлевскую пропагандонь про то, что США всегда будет вести антироссийскую политику. Будете вести себя нормально, соблюдать международное право, будет в россии демократия и свободные выборы и не будет никакой антироссийской риторики.
Не смеши народ, кацап под прокси
https://www.youtube.com/watch?v=L_xNvkrj8Xo
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ще один "президент света"....
Трамп отказался признавать своё поражение на выборах. Потому что русские не сдаются!
Он намерен подать в отставку со своего поста, даже если Джо Байден будет просить его остаться и продолжать работу при новой администрации.
"Всем нужен кто-то, имеющий тесные отношения с президентом США. Кто-то, пользующийся доверием администрации... Речь идет про Административно-бюджетное управление, Национальный совет по космосу, Совет национальной безопасности. Думаю, я не гожусь для этого в новой администрации", - заявил Джим Брайденстайн в интервью Aviation Week, как передает Gazeta.