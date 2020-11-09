Штаб Байдена вимагає його "невідкладного визнання" обраним президентом США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Представники штабу Джозефа Байдена направили в Управління загальних служб США звернення про визнання політика обраним президентом країни.
Про це повідомляє AP, інформує Цензор.НЕТ.
У документі стверджується, що перемога демократа на виборах отримала "незалежне підтвердження", тому відомство має "невідкладно визнати Джо Байдена і Камалу Харріс обраними президентом і віцепрезиденткою".
"Національна безпека й економічні інтереси США залежать від того, чи продемонструє федеральний уряд чітко і без зволікання готовність виконати волю американського народу і здійснити гладку і спокійну передачу влади", - йдеться у зверненні.
Раніше Politico повідомила, що глава Управління загальних служб США Емілі Мерфі відмовилася визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії на виборах. Як пояснили експерти, без підтвердження глави відомства Байден не зможе отримати доступ до фінансових ресурсів. Мерфі зі свого боку представляє Республіканську партію. Емілі Мерфі отримала посаду за Трампа в 2017 році.
Нинішній президент Дональд Трамп і суперник Байдена на виборах відмовився визнавати програш і заявив, що буде через суд домагатися справедливого підрахунку голосів.
У суботу, 7 листопада, провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборників.
Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.
Підрахунок голосів триває в Джорджії, Аризоні, Алясці та Північній Кароліні.
Будь ласка, зачекайте...
Він вже обраний президент (втім, формально, виборщики ще не з'їхалися на голосування), а до виконання обов'язків стане 20 січня.
То, что сейчас происходит - подрыв государственных институтов и вызов противостояния в американском обществе, чего умные политики (до Трампа) всегда пытались избежать
А те що зараз там відбувається - буревій "Трамп" в склянці води. Згадайте 2016-й те саме тільки з боку Демів. І скінчилося швидше (поправка на ковід-реалії).
Именно этого они и требуют. Завершить этот этап и перейти к следующему
Хлопці й дівчата, не переймайтеся через це - пройде судова маячня і визнають.
Если деда ласты склеит, то будет очередной прикол - индуска-президент США.
До этого тоже были приколы в виде чёрного Обамы и клоуна Трампа.
А також " род. 20 октября 1964, Окленд, Калифорния)", тобто 56 років живе в США.
І що? Питання ж не у тому хто віце-, а у визнанні Байдена за переможця.
Якщо діду склеїть ласти до 20 січня - оце буде прикол з приколів.
После победы жестко-антироссийского Байдена они совсем долбануслись бедолашные
Не нужно тут шпарить свою кремлевскую пропагандонь про то, что США всегда будет вести антироссийскую политику. Будете вести себя нормально, соблюдать международное право, будет в россии демократия и свободные выборы и не будет никакой антироссийской риторики.
Не смеши народ, кацап под прокси
https://www.youtube.com/watch?v=L_xNvkrj8Xo
-----------------------------------
ще один "президент света"....
Трамп отказался признавать своё поражение на выборах. Потому что русские не сдаются!
Он намерен подать в отставку со своего поста, даже если Джо Байден будет просить его остаться и продолжать работу при новой администрации.
"Всем нужен кто-то, имеющий тесные отношения с президентом США. Кто-то, пользующийся доверием администрации... Речь идет про Административно-бюджетное управление, Национальный совет по космосу, Совет национальной безопасности. Думаю, я не гожусь для этого в новой администрации", - заявил Джим Брайденстайн в интервью Aviation Week, как передает Gazeta.