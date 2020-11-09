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Байден (2317) вибори (6158) США (14451)

Штаб Байдена вимагає його "невідкладного визнання" обраним президентом США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Штаб Байдена вимагає його

Представники штабу Джозефа Байдена направили в Управління загальних служб США звернення про визнання політика обраним президентом країни.

Про це повідомляє AP, інформує Цензор.НЕТ.

У документі стверджується, що перемога демократа на виборах отримала "незалежне підтвердження", тому відомство має "невідкладно визнати Джо Байдена і Камалу Харріс обраними президентом і віцепрезиденткою".

"Національна безпека й економічні інтереси США залежать від того, чи продемонструє федеральний уряд чітко і без зволікання готовність виконати волю американського народу і здійснити гладку і спокійну передачу влади", - йдеться у зверненні.

Також читайте: Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN

Раніше Politico повідомила, що глава Управління загальних служб США Емілі Мерфі відмовилася визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії на виборах. Як пояснили експерти, без підтвердження глави відомства Байден не зможе отримати доступ до фінансових ресурсів. Мерфі зі свого боку представляє Республіканську партію. Емілі Мерфі отримала посаду за Трампа в 2017 році.

Нинішній президент Дональд Трамп і суперник Байдена на виборах відмовився визнавати програш і заявив, що буде через суд домагатися справедливого підрахунку голосів.

У суботу, 7 листопада, провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборників.

Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.

Підрахунок голосів триває в Джорджії, Аризоні, Алясці та Північній Кароліні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Читаю кремлевских чертей, так те фантазируют о возможном майдане в США и третьем туре в пользу Трампа.
После победы жестко-антироссийского Байдена они совсем долбануслись бедолашные Штаб Байдена требует его "безотлагательного признания" избранным президентом США - Цензор.НЕТ 2007
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09.11.2020 10:40
+10
Це значить - перестати танці з бубном навколо виборів.
Він вже обраний президент (втім, формально, виборщики ще не з'їхалися на голосування), а до виконання обов'язків стане 20 січня.
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09.11.2020 10:37
+10
Так то оно так, но есть историческая традиция, не раскачивать лодку и признавать победу соперника(что конечно не в духе Трампа).
То, что сейчас происходит - подрыв государственных институтов и вызов противостояния в американском обществе, чего умные политики (до Трампа) всегда пытались избежать
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09.11.2020 10:44
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Что значит признать президентом, президентом США до 20 января будет Трамп.
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09.11.2020 10:34 Відповісти
Це значить - перестати танці з бубном навколо виборів.
Він вже обраний президент (втім, формально, виборщики ще не з'їхалися на голосування), а до виконання обов'язків стане 20 січня.
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09.11.2020 10:37 Відповісти
Так то оно так, но есть историческая традиция, не раскачивать лодку и признавать победу соперника(что конечно не в духе Трампа).
То, что сейчас происходит - подрыв государственных институтов и вызов противостояния в американском обществе, чего умные политики (до Трампа) всегда пытались избежать
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09.11.2020 10:44 Відповісти
От, от, до цього і закликає штаб Байдена - визнати їх перемогу.
А те що зараз там відбувається - буревій "Трамп" в склянці води. Згадайте 2016-й те саме тільки з боку Демів. І скінчилося швидше (поправка на ковід-реалії).
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09.11.2020 10:59 Відповісти
👍👍👍
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09.11.2020 10:59 Відповісти
Есть у них такой термин "elected president". Типа уже избран, но пока не вступил в должность.
Именно этого они и требуют. Завершить этот этап и перейти к следующему
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09.11.2020 11:16 Відповісти
"elected president" официальный статус. Ему полагается президенстская охрана, финансировние и т. д. По-сути с этого начинается процедура передачи власти.
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09.11.2020 11:22 Відповісти
Поспішають, аби встигнути за живого Байдена?
Хлопці й дівчата, не переймайтеся через це - пройде судова маячня і визнають.
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09.11.2020 10:35 Відповісти
Вице-президент кажись индуска.
Если деда ласты склеит, то будет очередной прикол - индуска-президент США.
До этого тоже были приколы в виде чёрного Обамы и клоуна Трампа.
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09.11.2020 11:27 Відповісти
ее отец с Ямайки, а мать - индуска

А також " род. 20 октября 1964, Окленд, Калифорния)", тобто 56 років живе в США.

І що? Питання ж не у тому хто віце-, а у визнанні Байдена за переможця.

Якщо діду склеїть ласти до 20 січня - оце буде прикол з приколів.
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09.11.2020 11:41 Відповісти
Американские выборы стали украинскими, где обычно везде идут суды,затяжка подсчетов результатов выборов, обвинения в фальсификациях, где царствует беспредел и полное отсутствие совести и здравого смысла. Только в Украине в маленьком городке с населением 20000 чел. может подсчет голосов идти 7 дней и никого это не волнует!
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09.11.2020 10:36 Відповісти
Зате ти можеш спостерігати як проходили вибори в США 100 років тому коли переїзд з одного міста до іншого займав тижні й місяці. Штаб Байдена требует его "безотлагательного признания" избранным президентом США - Цензор.НЕТ 9491
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09.11.2020 10:40 Відповісти
Они еще и расейские! От их результатов напрямую зависит насколько будет болеть их задница и страдать вяличие
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09.11.2020 10:46 Відповісти
Что ты мелешь? Как Лукашеску ведет себя Трампукович, т.е. отказывается принять волю народа.
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09.11.2020 10:59 Відповісти
В США кладбищами за Байдена голосуют - по 12 тысяч мертвых душ в шести штатах...И это только малая часть фальсификацй. Американцы не хотят Преза с деменцией, не хотят социалиста, что навезет сирийцев, которые будут жить за счет американцев в социальных домах.Американцы не хотят чтобы у них отняли право иметь оружие, как хотят социалисты и будут защищать свою свободу, американские законы и Конституцию. которые хотят уничтожить социалисты - леваки.
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09.11.2020 11:27 Відповісти
Ну хоть один адекватный человек в комментах.. люто плюсую.
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09.11.2020 11:40 Відповісти
Я не американец. А как украинец я за Байдена, потому, как Трамп - это и есть "левак". С одной стороны он стены с Мексикой строит, а с другой с диктаторами дружит. Клоун и неадекват.
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09.11.2020 11:55 Відповісти
Да, по поводу "мертвых душ" пруф давай, а то я тоже могу тебе с три короба тут наговорить о том, что Трамп с ****** любовники.
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09.11.2020 11:57 Відповісти
Штаб Байдена вимагає його "невідкладного визнання" обраним президентом США - Цензор.НЕТ 9009
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09.11.2020 11:59 Відповісти
Читаю кремлевских чертей, так те фантазируют о возможном майдане в США и третьем туре в пользу Трампа.
После победы жестко-антироссийского Байдена они совсем долбануслись бедолашные Штаб Байдена требует его "безотлагательного признания" избранным президентом США - Цензор.НЕТ 2007
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09.11.2020 10:40 Відповісти
Да какого жестко-антироссийского? Что один, что второй старые придурки для отвода глаз. Политику формируют другие люди и со сменой президента ничего существенно не изменится. У США всегда будет антироссийская риторика, неважно кого выберут президентом. Они являются самым сильным государством и будут давить всех кто может им оказать конкуренцию. Закон джунглей. Никакой майдан в штатах невозможен, уровень благополучия там слишком высок и это зало успеха.
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09.11.2020 10:52 Відповісти
Кацап, какую конкуренцию может оказывать твоя отсталая недоимперия с технологиями СССР 70-годов Соединенным Штатам с самыми передовыми технологиям?
Не нужно тут шпарить свою кремлевскую пропагандонь про то, что США всегда будет вести антироссийскую политику. Будете вести себя нормально, соблюдать международное право, будет в россии демократия и свободные выборы и не будет никакой антироссийской риторики.
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09.11.2020 11:00 Відповісти
Моя страна куда более развитая чем Россия, в которой я никогда не жил и жить не собираюсь. В штатах власти имеют мозг(в отличии от тебя) и понимают, что любая отсталая страна рано или поздно может стать передовой, если ей не мешать. Штатам плевать на право и демократию в других государствах, их интересует только благополучие своей страны и в этом я их политику поддерживаю, ибо они ставят интересы своих граждан выше всего. Ты можешь называть любое мнение которое тебе не нравится пропагандой, это признак того, что у тебя нет итнеллекта.
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09.11.2020 11:17 Відповісти
Кацап, был бы у тебя интеллект ты бы думал своей головой, а не повторял как попугай пропаганду с российского телевидения. На самом деле, в твоем, так называемом мнении, нет твоего мнения есть лишь фразы, которые ты тупо и бездумно повторяешь как попка. Всю это пропагандситкую говномуть, что ты из себя выдавил я уже слышал тысячи раз от обитателей нищей бензоколонки, которая вот вот станет передовой.
Не смеши народ, кацап под прокси
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09.11.2020 11:26 Відповісти
Тебе виднее что там по российскому телевидению говорят, у меня рос каналы уже лет 15 как отключены. Ты даже не способен понять что тебе пишут. Я тебе про штаты, а ты как упорлтый про Россию зададил. Мне плевать что там у россиян происходит и что они говорят. Мне неинтересна страна где 10 лет заправлял алкаш и 20 лет царёк нагибает 140 миллионов населения.
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09.11.2020 11:40 Відповісти
А почему штаты должны волноваться за соблюдение международного права и демократию и свободные выборы в россии? Почему они к примеру, не переживают за Саудовскую Аравию?
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09.11.2020 11:52 Відповісти
"жестко-антироссийского Байдена ". омегалул! что Байден сделал для Украины во время своего пребывания у власти? Как правильно сказал Трамп, поставил одеяла. Байден - старый коррумированный чинуша, который воспринимает нас как банановую республику, в которой его сын получает сомнительные бабки и имеет всякие амурные приключения. И единственный его интерес здесь в том, чтобы сохранить этот статус-кво. И да, ему 78. Почитай позицию будущего (через максимум 2 года после еще-не-факт-что вступления в должность Байдена, скриньте) президента Харрис. Велкам ту коммунистические толерантные штаты Америки. Надеюсь, что Трамп засудит эту самопровозглашенную шоблу и останется у руля, как на данный момент единственный гарант величия США, а не окончательного превращения в толерантную помойку. И да, если есть что возразить - по сути, пожалуйста.
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09.11.2020 11:23 Відповісти
я так понимаю на этом сайте "по сути" это только один аргумент - ты кацап и кремлебот.
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09.11.2020 11:29 Відповісти
нет, это ты - глупый порохобот, т.к. по сути возразить нечего. достань из-за щеки рошенку и попробуй разобраться в вопросе. А не слушать эКспрессо тв.
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09.11.2020 11:35 Відповісти
вы там определитесь, кремлебот я или порохобот.
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09.11.2020 11:41 Відповісти
порохобот, я же сказал. где я называл вас кремлеботом? кремлебот это я, по вашему безосновательному утверждению. хотя к к-цапам отношусь явно похуже Байдена
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09.11.2020 11:46 Відповісти
Ну значит буду порохоботом, хотя в этой ветке я уже и кремлебот. Порохобот может быть кремлеботом? Я ещё могу быть зеботом если что.
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09.11.2020 11:53 Відповісти
Не нужно разрушать розовые мечты, где Байден прийде - порядок наведе. Штаб Байдена вимагає його "невідкладного визнання" обраним президентом США - Цензор.НЕТ 4555
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09.11.2020 11:44 Відповісти
У кого, уТрампа? Да нп смешите меня, этот самовлюбленный нарцис Трамп, будет истерить до последнего. До20 января 2021 года. Ведь у него таков уровень интеллекта, что родист он в среднестатистической американской семье, а не у папаши миллиардера, то мыл бы он посуду в шабат, в кошерном еврейском кафе.
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09.11.2020 10:44 Відповісти
Никогда трампуше не прощу Маккейна,вдова которого -величайшая женщина-отомстила дони конкретно)
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09.11.2020 10:46 Відповісти
Хрен їм. Путін вгрохав мілярди в цю фальсіфікацію виборів, для перемоги демократів. А переміг Трамп.
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09.11.2020 10:53 Відповісти
Треба Україні,по принципу як з Білоруссю,признати Трампа "самопровозглошоним"...Трампа це так вразить,що він тут же привітає Байдена з перемогою...
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09.11.2020 10:59 Відповісти
Штаб Байдена вимагає його "невідкладного визнання" обраним президентом США - Цензор.НЕТ 966
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09.11.2020 10:59 Відповісти
Рыжий муд-ила украл победу у Клинтон, которая набрала на 3 ляма больше голосов. Байден выиграл в 4 колеблющихся штатах с перевесом почти 5 млн. Он уничтожит позорную стату по ковиду и вернет Флориду, ставшую рассадником заразы и которую лубянский псих обвешал мордами латиноамериканских диктаторов.
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09.11.2020 11:04 Відповісти
Почалося
Штаб Байдена вимагає його "невідкладного визнання" обраним президентом США - Цензор.НЕТ 7323
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09.11.2020 11:04 Відповісти
Байден уже приступил к исполнению обязанностей Президента США. Пока неофициально, но на плотность запаха это не влияет Штаб Байдена вимагає його "невідкладного визнання" обраним президентом США - Цензор.НЕТ 8173
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09.11.2020 11:25 Відповісти
Мнение жителей Америки о выборах, которое вам не расскажут в СМИ:
https://www.youtube.com/watch?v=L_xNvkrj8Xo
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09.11.2020 11:22 Відповісти
Штаб Байдена вимагає його "невідкладного визнання" обраним президентом США - Цензор.НЕТ 4321
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09.11.2020 11:48 Відповісти
В документе утверждается, что победа демократа на выборах получила "независимое подтверждение", поэтому ведомство должно "безотлагательно признать Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом".Источник: https://censor.net/ru/n3229831

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Штаб Байдена вимагає його "невідкладного визнання" обраним президентом США - Цензор.НЕТ 894 ще один "президент света"....
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09.11.2020 11:52 Відповісти
Анекдот

Трамп отказался признавать своё поражение на выборах. Потому что русские не сдаются!
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09.11.2020 11:55 Відповісти
...После того, как СМИ США объявили Байдена победителем президентской гонки, глава NASA Джим Брайденстайн рассказал о своих планах на будущее.
Он намерен подать в отставку со своего поста, даже если Джо Байден будет просить его остаться и продолжать работу при новой администрации.
"Всем нужен кто-то, имеющий тесные отношения с президентом США. Кто-то, пользующийся доверием администрации... Речь идет про Административно-бюджетное управление, Национальный совет по космосу, Совет национальной безопасности. Думаю, я не гожусь для этого в новой администрации", - заявил Джим Брайденстайн в интервью Aviation Week, как передает Gazeta.
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09.11.2020 12:03 Відповісти
Кацапня кирпичами срет.
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09.11.2020 13:38 Відповісти
Немає більшого щастя, ніж нещастя довбанутого сусіда. Кацапня ф шокє, шо Трамп програв. Треба радіти хочаб цьому факту. Кацапня та наша хохлорня злились в шизофренічному екстазі та показали себе в усій красі.
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09.11.2020 13:51 Відповісти
шиш тебе, а не признание, лузер-фальсификатор 125%.
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09.11.2020 16:25 Відповісти
 
 