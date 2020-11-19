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Госдепартамент США предупредил Лукашенко: пришло время остановить насилие

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Госдепартамент США предупредил Лукашенко: пришло время остановить насилие

Официальный Вашингтон предупредил режим в Беларуси о необходимости немедленно остановить насилие, нарушение прав человека в республике и освободить задержанных активистов.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовал на официальной твиттер-странице заместитель спикера Госдепартамента США Кейл Браун.

"Более 100 дней власти Беларуси совершали длительные и грубые нарушения прав человека против белорусского народа. Пришло время остановить насилие, освободить задержанных, относиться с уважением к правам человека и ввести диалог с белорусским обществом", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Американская сторона выступила с заявлением в адрес режима в Беларуси после сообщений об арестах журналистов на фоне массовых беспорядков правоохранительных органов республики, подчиненных Лукашенко.

Напомним 15 ноября в Беларуси прошли акции памяти активиста Романа Бондаренко, который умер после избиения силовиками. По данным правозащитного центра "Весна", во время воскресных демонстраций задержаны 1279 человек.

Также читайте: Помпео призвал власти Беларуси прекратить репрессии и провести новые выборы

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Пока ещё рулит кацапоТрамп это всё пустая болтовня..
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19.11.2020 23:55
+9
Байден, начинай принимать дела у рыжей ваты!!
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20.11.2020 00:18
+8
Да и дальше это будет пустой болтовней.
Повлиять на слетевшего с катушек диктатора они не могут, а любые санкции еще больше толкнут Беларусь в цепкие объятья "братишек".
Ситуацию могли бы изменить беларусы изнутри, но на это надежды еще меньше.
А нам придется привыкать жить с двумя накрепко поехавшими соседями вместо одного.
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20.11.2020 00:02
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Пока ещё рулит кацапоТрамп это всё пустая болтовня..
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19.11.2020 23:55 Ответить
Да и дальше это будет пустой болтовней.
Повлиять на слетевшего с катушек диктатора они не могут, а любые санкции еще больше толкнут Беларусь в цепкие объятья "братишек".
Ситуацию могли бы изменить беларусы изнутри, но на это надежды еще меньше.
А нам придется привыкать жить с двумя накрепко поехавшими соседями вместо одного.
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20.11.2020 00:02 Ответить
було б прикольно, як би амеріканці пригадали своє славетне минуле і почали діяти в кращих традиціях своєї країни - а саме - розпіздячили би цей бульборейх нафік
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20.11.2020 00:07 Ответить
Атомну бомбу на них скинути?
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20.11.2020 00:11 Ответить
занадто багато з гармати по мурахам! просто відпіздити дрючком
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20.11.2020 00:13 Ответить
Віддрючити поіменно
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20.11.2020 00:17 Ответить
атомну бульбу
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20.11.2020 00:43 Ответить
Знищити бульбодиктатора з ударного безпілотника.
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20.11.2020 08:09 Ответить
з ударного бульбольотника
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23.11.2020 19:51 Ответить
Сколько можно напоминать, что сегодня, после того, как колхозный фюрер стал окончательно нелегитимным, никаких "объятий" уже не закрепишь!
А на когу езе и легитимность всех его подписей и пр. после 1994 г.
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20.11.2020 10:39 Ответить
смело! )) рискуют, а вдруг ********** схватит автомат, колю с рожками и скажет, строго так, "иду на вы!" )) и писец будет омерике в этой войне ))
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19.11.2020 23:58 Ответить
Лукашонка их своими фекалиями зальет?
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20.11.2020 00:35 Ответить
Воно підпільний Кіндрат.. в надійному місті сховав аутамат.
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20.11.2020 00:03 Ответить
санкции на бульбафюрера
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20.11.2020 00:04 Ответить
Байден, начинай принимать дела у рыжей ваты!!
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20.11.2020 00:18 Ответить
477 избирательных округов, в которых победил Джо Байден, производят 70% ВВП США. И наоборот, на 2497 округов, голосовавших за Трампа, приходится менее 30% ВВП (с)

Вот и живи теперь с этим...
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20.11.2020 01:10 Ответить
так и говорили в прошлые выборы, что за Трампа проголосовали тогда фермеры, селюки, люмпены, бомжи. вот результат - поумнели , трезвеют люди от популизма.
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20.11.2020 01:15 Ответить
Держдепіські бандерівці білорусофобію затєвають.
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20.11.2020 00:27 Ответить
только не упоминайте мне здесь еще одну а-ля бульбофюрершу, шило-мыло здесь рекламировать.
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20.11.2020 00:31 Ответить
Ты не справедлив к ней. Попробуй посмотреть на нее с другой стороны. Может и поможет Держдепартамент США попередив Лукашенка: настав час зупинити насильство - Цензор.НЕТ 7036
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20.11.2020 02:12 Ответить
Держдепартамент США попередив Лукашенка: настав час зупинити насильство - Цензор.НЕТ 6559
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20.11.2020 01:58 Ответить
папередження... это сурьезно....
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20.11.2020 00:41 Ответить
Бешенного зверя не уговаривают, его пристреливают.
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20.11.2020 09:03 Ответить
А, надо всего лишь перестать покупать топливо у бульбафюрера...
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20.11.2020 10:01 Ответить
Бацька придурок!
Вводи локдаун, израильский вариант!
Включая их штрафы за невыполнение.
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20.11.2020 12:30 Ответить
 
 