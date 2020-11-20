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Держдепартамент США попередив Лукашенка: настав час зупинити насильство

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Держдепартамент США попередив Лукашенка: настав час зупинити насильство

Офіційний Вашингтон попередив режим у Білорусі про необхідність негайно зупинити насильство, порушення прав людини в республіці і звільнити затриманих активістів.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднив на офіційній твіттер-сторінці заступник речника Держдепартаменту США Кейл Браун.

"Більш ніж 100 днів влада Білорусі здійснювала тривалі і грубі порушення прав людини проти білоруського народу. Прийшов час зупинити насильство, звільнити затриманих, ставитися з повагою до прав людини і ввести діалог із білоруським суспільством", - підкреслив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

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Американська сторона виступила із заявою на адресу режиму в Білорусі після повідомлень про арешти журналістів на тлі масових заворушень правоохоронних органів республіки, підпорядкованих Лукашенкові.

Нагадаємо 15 листопада в Білорусі пройшли акції пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побиття силовиками. За даними правозахисного центру "Весна", під час недільних демонстрацій затримано 1279 осіб.

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Топ коментарі
+13
Пока ещё рулит кацапоТрамп это всё пустая болтовня..
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19.11.2020 23:55
+9
Байден, начинай принимать дела у рыжей ваты!!
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20.11.2020 00:18
+8
Да и дальше это будет пустой болтовней.
Повлиять на слетевшего с катушек диктатора они не могут, а любые санкции еще больше толкнут Беларусь в цепкие объятья "братишек".
Ситуацию могли бы изменить беларусы изнутри, но на это надежды еще меньше.
А нам придется привыкать жить с двумя накрепко поехавшими соседями вместо одного.
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20.11.2020 00:02
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Пока ещё рулит кацапоТрамп это всё пустая болтовня..
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19.11.2020 23:55 Відповісти
Да и дальше это будет пустой болтовней.
Повлиять на слетевшего с катушек диктатора они не могут, а любые санкции еще больше толкнут Беларусь в цепкие объятья "братишек".
Ситуацию могли бы изменить беларусы изнутри, но на это надежды еще меньше.
А нам придется привыкать жить с двумя накрепко поехавшими соседями вместо одного.
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20.11.2020 00:02 Відповісти
було б прикольно, як би амеріканці пригадали своє славетне минуле і почали діяти в кращих традиціях своєї країни - а саме - розпіздячили би цей бульборейх нафік
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20.11.2020 00:07 Відповісти
Атомну бомбу на них скинути?
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20.11.2020 00:11 Відповісти
занадто багато з гармати по мурахам! просто відпіздити дрючком
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20.11.2020 00:13 Відповісти
Віддрючити поіменно
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20.11.2020 00:17 Відповісти
атомну бульбу
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20.11.2020 00:43 Відповісти
Знищити бульбодиктатора з ударного безпілотника.
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20.11.2020 08:09 Відповісти
з ударного бульбольотника
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23.11.2020 19:51 Відповісти
Сколько можно напоминать, что сегодня, после того, как колхозный фюрер стал окончательно нелегитимным, никаких "объятий" уже не закрепишь!
А на когу езе и легитимность всех его подписей и пр. после 1994 г.
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20.11.2020 10:39 Відповісти
смело! )) рискуют, а вдруг ********** схватит автомат, колю с рожками и скажет, строго так, "иду на вы!" )) и писец будет омерике в этой войне ))
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19.11.2020 23:58 Відповісти
Лукашонка их своими фекалиями зальет?
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20.11.2020 00:35 Відповісти
Воно підпільний Кіндрат.. в надійному місті сховав аутамат.
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20.11.2020 00:03 Відповісти
санкции на бульбафюрера
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20.11.2020 00:04 Відповісти
Байден, начинай принимать дела у рыжей ваты!!
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20.11.2020 00:18 Відповісти
477 избирательных округов, в которых победил Джо Байден, производят 70% ВВП США. И наоборот, на 2497 округов, голосовавших за Трампа, приходится менее 30% ВВП (с)

Вот и живи теперь с этим...
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20.11.2020 01:10 Відповісти
так и говорили в прошлые выборы, что за Трампа проголосовали тогда фермеры, селюки, люмпены, бомжи. вот результат - поумнели , трезвеют люди от популизма.
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20.11.2020 01:15 Відповісти
Держдепіські бандерівці білорусофобію затєвають.
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20.11.2020 00:27 Відповісти
только не упоминайте мне здесь еще одну а-ля бульбофюрершу, шило-мыло здесь рекламировать.
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20.11.2020 00:31 Відповісти
Ты не справедлив к ней. Попробуй посмотреть на нее с другой стороны. Может и поможет Держдепартамент США попередив Лукашенка: настав час зупинити насильство - Цензор.НЕТ 7036
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20.11.2020 02:12 Відповісти
Держдепартамент США попередив Лукашенка: настав час зупинити насильство - Цензор.НЕТ 6559
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20.11.2020 01:58 Відповісти
папередження... это сурьезно....
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20.11.2020 00:41 Відповісти
Бешенного зверя не уговаривают, его пристреливают.
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20.11.2020 09:03 Відповісти
А, надо всего лишь перестать покупать топливо у бульбафюрера...
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20.11.2020 10:01 Відповісти
Бацька придурок!
Вводи локдаун, израильский вариант!
Включая их штрафы за невыполнение.
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20.11.2020 12:30 Відповісти
 
 