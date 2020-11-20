Держдепартамент США попередив Лукашенка: настав час зупинити насильство
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Офіційний Вашингтон попередив режим у Білорусі про необхідність негайно зупинити насильство, порушення прав людини в республіці і звільнити затриманих активістів.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднив на офіційній твіттер-сторінці заступник речника Держдепартаменту США Кейл Браун.
"Більш ніж 100 днів влада Білорусі здійснювала тривалі і грубі порушення прав людини проти білоруського народу. Прийшов час зупинити насильство, звільнити затриманих, ставитися з повагою до прав людини і ввести діалог із білоруським суспільством", - підкреслив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.
Американська сторона виступила із заявою на адресу режиму в Білорусі після повідомлень про арешти журналістів на тлі масових заворушень правоохоронних органів республіки, підпорядкованих Лукашенкові.
Нагадаємо 15 листопада в Білорусі пройшли акції пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побиття силовиками. За даними правозахисного центру "Весна", під час недільних демонстрацій затримано 1279 осіб.
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Повлиять на слетевшего с катушек диктатора они не могут, а любые санкции еще больше толкнут Беларусь в цепкие объятья "братишек".
Ситуацию могли бы изменить беларусы изнутри, но на это надежды еще меньше.
А нам придется привыкать жить с двумя накрепко поехавшими соседями вместо одного.
А на когу езе и легитимность всех его подписей и пр. после 1994 г.
Вот и живи теперь с этим...
Вводи локдаун, израильский вариант!
Включая их штрафы за невыполнение.