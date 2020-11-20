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Украина ведет переговоры со всеми потенциальными производителями COVID-вакцины, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина ведет переговоры со всеми потенциальными производителями COVID-вакцины, - Ляшко

Официальный Киев ведет переговоры и подписывает договоры со всеми потенциальными производителями вакцины от COVID-19 для организации поставок вакцин в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" на канале 1 + 1.

"Страна работает со всеми потенциальными производителями вакцин, подписывает уже договоры на поставку вакцин и для других групп населения. Мы говорим о том, чтобы нам как минимум в страну завести одновременно 15 млн доз вакцины", - отметил Ляшко.

Он добавил, что первыми в Украине планируют вакцинировать медиков, также в приоритетную группу населения попадут люди, которые находятся в медицинской группе риска, то есть люди у которых при переносе коронавирусной инфекции чаще всего развиваются осложнения. По словам Ляшко, Национальная техническая группа сейчас рассматривает три механизма транспортировки, хранения и использования вакцин и все зависит от того, при какой температуре нужно ее хранить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос о том, нужно ли вакцинировать переболевших коронавирусом обсуждается на уровне ученых, - Ляшко

Ляшко также рассказал, что в Украине пока рассматривают различные механизмы проведения прививок, в частности рассматривается возможность вакцинации граждан в амбулаториях, поликлиниках и в частных медицинских учреждениях. Он отметил, что более конкретные механизмы вакцинации будут разработаны после того, как будет известно какая именно вакцина будет закуплена.

Заместитель министра отметил, что контроль за вакцинацией населения будет осуществлять Министерство здравоохранения совместно с департаментом здравоохранения в местных администрациях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медики, люди с сопутствующими заболеваниями и пожилые, - Степанов назвал, кого будут вакцинировать первыми

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Радуцкий уже нашел за границей покупателей? Сколько из того, что весной-летом под пиаром завез в Украину ЗеМародер дошло до обычного украинца? Сотни тысяч китайских тестов и миллионы масок, где оказались? А миллиардный ковидный фонд? Вот и я о том же...

Украина ведет переговоры со всеми потенциальными производителями COVID-вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1544
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20.11.2020 01:08
+3
Порахувати, скільки в день повідомлень про ковід - добрих 30%-40% від усіх новин.
Це просто не можливо.
Довбуть і довбуть.
Більше нічого в світі нема.
Хай Бог милує !
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20.11.2020 02:56
+2
А у них вакцина ветеринарная...
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20.11.2020 00:53
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ради граждан ведет переговоры или ради своих холуев?
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20.11.2020 00:40 Ответить
С вражеской россией тоже?
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20.11.2020 00:44 Ответить
А у них вакцина ветеринарная...
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20.11.2020 00:53 Ответить
для малороссов самое то
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20.11.2020 00:57 Ответить
а глупый Израиль купил, 1,5 млн. доз...
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20.11.2020 01:42 Ответить
Враньё
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20.11.2020 04:50 Ответить
И не только купили, но также Нетаньяху провел телефонные переговоры с Пукиным чтобы начать производство Раша-вакцины в Израиле. Ссылка на израильские новости пойдет? ссылка
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20.11.2020 16:29 Ответить
для домбасят сойдет!
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20.11.2020 08:23 Ответить
Вколи собі ту вакцину, а ми подивимось які будуть наслідки.
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20.11.2020 00:58 Ответить
Радуцкий уже нашел за границей покупателей? Сколько из того, что весной-летом под пиаром завез в Украину ЗеМародер дошло до обычного украинца? Сотни тысяч китайских тестов и миллионы масок, где оказались? А миллиардный ковидный фонд? Вот и я о том же...

Украина ведет переговоры со всеми потенциальными производителями COVID-вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1544
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20.11.2020 01:08 Ответить
Ніхто не буде ту вакцину колоти. По-перше, її ще немає, по-друге, вірус мутує, а по-третє, навіть після вакцини від грипу люди важко її переносять, почуваються наче при самому грипі, це розповідали ті, хто вакцинувався проти грипу в Італії . Люди будуть боятися цієї вакцини, як бояться самого коронавірусу. Замкнуте коло буде.
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20.11.2020 01:11 Ответить
Всі віруси мутують, тільки лишаються в тій же групі, і тому антитіла, які зумовлює вакцина, потенційно ефективні й проти мутованого вірусу. Тому якщо вакцина є - то вона буде однаково ефективна й у майбутньому. Та й в Україні достатньо фармацептичних фірм, щоб створити такого роду вакцину. Тільки ж здається в Україні ще вакцини навіть від грипу не виробляють. Там же бухого кума не посадиш за мікроскоп - треба професіонала. У всьому цивілізовані світі в керівниках відомі професіонали, а в Україні - куми-дебіли, і всілякі лопухи. Яка там вакцина, якщо в голові як би щось поцупити.
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20.11.2020 02:19 Ответить
Порахувати, скільки в день повідомлень про ковід - добрих 30%-40% від усіх новин.
Це просто не можливо.
Довбуть і довбуть.
Більше нічого в світі нема.
Хай Бог милує !
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20.11.2020 02:56 Ответить
Ще є війна, розруха, тотальне зубожіння населення і малороси при владі. Весело, хоч вішайся.
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20.11.2020 06:17 Ответить
ещё новости про природные катаклизмы забыл к плохому...
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20.11.2020 08:48 Ответить
Сами с собой тоже??? Или где уже тот изобретатель?
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20.11.2020 05:58 Ответить
Перемовини з виробниками вакцин - це про відкати, чи "як зробити зелений гешефт"?
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20.11.2020 06:57 Ответить
 
 