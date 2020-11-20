Україна веде переговори з усіма потенційними виробниками COVID-вакцини, - Ляшко

Офіційний Київ веде переговори і підписує договори з усіма потенційними виробниками вакцини проти COVID-19 для організації поставок вакцин в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу" на каналі 1+1.

"Країна працює з усіма потенційними виробниками вакцин, підписує вже договори на поставку вакцин і для інших груп населення. Ми говоримо про те, щоб нам щонайменше в країну завести одночасно 15 млн доз вакцини", - зазначив Ляшко.

Він додав, що першими в Україні планують вакцинувати медиків, також до пріоритетної групи населення потраплять люди, які перебувають у медичній групі ризику, тобто люди у яких під час перенесення коронавірусної інфекції найчастіше розвиваються ускладнення. За словами Ляшка, Національна технічна група зараз розглядає три механізми транспортування, зберігання і використання вакцин і все залежить від того, за якої температури потрібно її зберігати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко

Ляшко також розповів, що в Україні поки розглядають різні механізми проведення щеплень, зокрема розглядається можливість вакцинації громадян в амбулаторіях, поліклініках та в приватних медичних установах. Він зазначив, що більш конкретні механізми вакцинації будуть розроблені після того, як буде відомо, яка саме вакцина буде закуплена.

Заступник міністра зазначив, що контроль за вакцинацією населення буде здійснювати Міністерство охорони здоров'я спільно з департаментом охорони здоров'я в місцевих адміністраціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медики, люди з супутніми захворюваннями та особи похилого віку, - Степанов назвав, кого вакцинуватимуть першими