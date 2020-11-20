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Україна веде переговори з усіма потенційними виробниками COVID-вакцини, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна веде переговори з усіма потенційними виробниками COVID-вакцини, - Ляшко

Офіційний Київ веде переговори і підписує договори з усіма потенційними виробниками вакцини проти COVID-19 для організації поставок вакцин в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу" на каналі 1+1.

"Країна працює з усіма потенційними виробниками вакцин, підписує вже договори на поставку вакцин і для інших груп населення. Ми говоримо про те, щоб нам щонайменше в країну завести одночасно 15 млн доз вакцини", - зазначив Ляшко.

Він додав, що першими в Україні планують вакцинувати медиків, також до пріоритетної групи населення потраплять люди, які перебувають у медичній групі ризику, тобто люди у яких під час перенесення коронавірусної інфекції найчастіше розвиваються ускладнення. За словами Ляшка, Національна технічна група зараз розглядає три механізми транспортування, зберігання і використання вакцин і все залежить від того, за якої температури потрібно її зберігати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко

Ляшко також розповів, що в Україні поки розглядають різні механізми проведення щеплень, зокрема розглядається можливість вакцинації громадян в амбулаторіях, поліклініках та в приватних медичних установах. Він зазначив, що більш конкретні механізми вакцинації будуть розроблені після того, як буде відомо, яка саме вакцина буде закуплена.

Заступник міністра зазначив, що контроль за вакцинацією населення буде здійснювати Міністерство охорони здоров'я спільно з департаментом охорони здоров'я в місцевих адміністраціях.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Радуцкий уже нашел за границей покупателей? Сколько из того, что весной-летом под пиаром завез в Украину ЗеМародер дошло до обычного украинца? Сотни тысяч китайских тестов и миллионы масок, где оказались? А миллиардный ковидный фонд? Вот и я о том же...

Украина ведет переговоры со всеми потенциальными производителями COVID-вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1544
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20.11.2020 01:08
+3
Порахувати, скільки в день повідомлень про ковід - добрих 30%-40% від усіх новин.
Це просто не можливо.
Довбуть і довбуть.
Більше нічого в світі нема.
Хай Бог милує !
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20.11.2020 02:56
+2
А у них вакцина ветеринарная...
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20.11.2020 00:53
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ради граждан ведет переговоры или ради своих холуев?
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20.11.2020 00:40 Відповісти
С вражеской россией тоже?
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20.11.2020 00:44 Відповісти
А у них вакцина ветеринарная...
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20.11.2020 00:53 Відповісти
для малороссов самое то
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20.11.2020 00:57 Відповісти
а глупый Израиль купил, 1,5 млн. доз...
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20.11.2020 01:42 Відповісти
Враньё
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20.11.2020 04:50 Відповісти
И не только купили, но также Нетаньяху провел телефонные переговоры с Пукиным чтобы начать производство Раша-вакцины в Израиле. Ссылка на израильские новости пойдет? ссылка
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20.11.2020 16:29 Відповісти
для домбасят сойдет!
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20.11.2020 08:23 Відповісти
Вколи собі ту вакцину, а ми подивимось які будуть наслідки.
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20.11.2020 00:58 Відповісти
Радуцкий уже нашел за границей покупателей? Сколько из того, что весной-летом под пиаром завез в Украину ЗеМародер дошло до обычного украинца? Сотни тысяч китайских тестов и миллионы масок, где оказались? А миллиардный ковидный фонд? Вот и я о том же...

Украина ведет переговоры со всеми потенциальными производителями COVID-вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1544
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20.11.2020 01:08 Відповісти
Ніхто не буде ту вакцину колоти. По-перше, її ще немає, по-друге, вірус мутує, а по-третє, навіть після вакцини від грипу люди важко її переносять, почуваються наче при самому грипі, це розповідали ті, хто вакцинувався проти грипу в Італії . Люди будуть боятися цієї вакцини, як бояться самого коронавірусу. Замкнуте коло буде.
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20.11.2020 01:11 Відповісти
Всі віруси мутують, тільки лишаються в тій же групі, і тому антитіла, які зумовлює вакцина, потенційно ефективні й проти мутованого вірусу. Тому якщо вакцина є - то вона буде однаково ефективна й у майбутньому. Та й в Україні достатньо фармацептичних фірм, щоб створити такого роду вакцину. Тільки ж здається в Україні ще вакцини навіть від грипу не виробляють. Там же бухого кума не посадиш за мікроскоп - треба професіонала. У всьому цивілізовані світі в керівниках відомі професіонали, а в Україні - куми-дебіли, і всілякі лопухи. Яка там вакцина, якщо в голові як би щось поцупити.
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20.11.2020 02:19 Відповісти
Порахувати, скільки в день повідомлень про ковід - добрих 30%-40% від усіх новин.
Це просто не можливо.
Довбуть і довбуть.
Більше нічого в світі нема.
Хай Бог милує !
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20.11.2020 02:56 Відповісти
Ще є війна, розруха, тотальне зубожіння населення і малороси при владі. Весело, хоч вішайся.
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20.11.2020 06:17 Відповісти
ещё новости про природные катаклизмы забыл к плохому...
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20.11.2020 08:48 Відповісти
Сами с собой тоже??? Или где уже тот изобретатель?
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20.11.2020 05:58 Відповісти
Перемовини з виробниками вакцин - це про відкати, чи "як зробити зелений гешефт"?
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20.11.2020 06:57 Відповісти
 
 