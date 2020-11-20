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Карантин выходного дня - это даже не карантин, - главврач госпиталя МВД Сак

Новости Цензор.НЕТ Общество

Карантин выходного дня - это даже не карантин, - главврач госпиталя МВД Сак

Для того, чтобы разорвать цепочку передачи коронавируса, нужно ввести более жесткие ограничительные меры, чем карантин выходного дня.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил главврач госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, локдаун является самым эффективным способом снижения темпов распространения COVID-19.

"Да, это больно для экономики. Любой экономист сейчас вступит со мной, как с врачом, в дискуссию. И скажет: нет, минуточку! Давайте поговорим о том, что мы угробим экономику, и государству будет очень тяжело. Но на сегодняшний день, если мы говорим о жизни людей, то, действительно, нужно применять более решительные меры, более жесткие", - заявил он.

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Весной Сак с делегацией украинских врачей побывал в охваченной пандемией Италией и говорит, что тогда там существовали гораздо более жесткие ограничения, чем сейчас в Украине.

"Карантин выходного дня - это даже не карантин. Это просто какие-то ограничения в работе каких-то... Это даже не полумера по сравнению с тем, что было в Италии. В Италии нельзя выйти было, и сейчас точно так же, потому что очень жесткие меры предпринимает государство. Это штраф от 500 евро и выше. Это ограничения работы всех заведений", - рассказал он.

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Сак считает, что вводить локдаун нужно, не дожидаясь показателя в 15 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки.

"Я бы о локдауне говорил недели за 2 до этого эфира. Для того, чтобы разорвать вот эту цепочку эпидемиологического процесса и, возможно, сбить сейчас нагрузку на медицинские учреждения. ... Если не будет жестких ограничительных мер - наша медицинская система не выдержит такого количества пациентов. ... Без локдауна мы не справимся сейчас с ситуацией", - пояснил врач.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
А с ним вообще полная жопа.
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20.11.2020 21:52
+7
скорее полный и безоговорочный пи#дец ...
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20.11.2020 22:02
+5
Гибридный президент, гибридный карантин
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20.11.2020 21:56
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Без ВСЕОБЩЕГО ,ПОЛНОГО карантина боюсь Украину ждут хреновые дела ...
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20.11.2020 21:47 Ответить
А с ним вообще полная жопа.
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20.11.2020 21:52 Ответить
скорее полный и безоговорочный пи#дец ...
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20.11.2020 22:02 Ответить
Они ее в любом случае ждут. Без вариантов. Хуже и быть не могло. Нужно объявлять локдаун на пару месяцев. А денег нет ни у населения, ни у государства... Зато местами "улицы заасфальтированы и освещены"(с).
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20.11.2020 21:56 Ответить
Ничто не ново под луной...

В 1932-1933 годах применили заградительные отряды для сдерживания перемещения голодающих людей.

Просто окружали села и убивали каждого, кто пытался нарушить территорию карантина.

Полный карантин возможен только в том случае, если людям есть что пожрать.
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20.11.2020 22:02 Ответить
133133 Зараз такого точно не буде.А от громадянський конфлікт,чи війна,більш вірогідно.
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20.11.2020 22:17 Ответить
Не буде чого саме ?

Якшо батько залишиться без грошей і дітям нічого буде їсти в прямому значенні цього слова то є два варіанти :

- від буде разом з помираючими від голоду дітьми сидіти вдома і дотримуватись карантину;

- від піде грабувати сусідів, можливо навіть з вбивством
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20.11.2020 22:31 Ответить
133133 То батьки просто будуть йти грабувати.Це в свою чергу переросте у війну.Якою москалі скористаються.І буде щось подібне до Сирії.Але це не Голодомор.
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20.11.2020 22:35 Ответить
.Але це не Голодомор


залишити людей примусовими методами доступу до продуктів харчування - це не голодомор ?

а шо ж тоді в твоєму розумінні голодомор ?
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20.11.2020 22:38 Ответить
133133 Війна це не Голодомор.
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20.11.2020 22:41 Ответить
с такими жопоруководяшими по любому Всякая нечисть каждый день несет всякую угрозу и никакого дельного совета никакого умного решения пиарщики хреновы Карантин вихідного дня - це навіть не карантин, - головний лікар госпіталю МВС Сак - Цензор.НЕТ 731
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20.11.2020 22:17 Ответить
Коронавирус в Австрии: местные жители активно скупают оружие

Люди беспокоятся, что из-за быстрого распространения инфекции могут прекратиться поставки электричества и тепла и начнутся грабежи, объясняет владелец магазина. Оружие в шкафу, по выражению Швайгера, дает им чувство безопасности. Подобное уже было в Австрии во времена миграционного кризиса несколько дел назад, когда, опасаясь наплыва беженцев, австрийцы приобретали для личного пользования по 1400 единиц оружия в неделю.
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20.11.2020 22:31 Ответить
А нам, два пана з "нагородними" пстолетами, Звезданутий і Шкіряк казали що не можна населенню зброю давати... Карантин вихідного дня - це навіть не карантин, - головний лікар госпіталю МВС Сак - Цензор.НЕТ 7063
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21.11.2020 08:24 Ответить
Так может и второй тур выюоров отмените? Это же из- за выборов ыспышка. И может быть обратно адаптивный карантин вернете? Не везде же одинаково?
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20.11.2020 21:48 Ответить
Карантин выходного дня - это даже не карантин, - главврач госпиталя МВД Сак - Цензор.НЕТ 9418 Карантин выходного дня - это даже не карантин, - главврач госпиталя МВД Сак - Цензор.НЕТ 2392
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20.11.2020 21:51 Ответить
Карантин выходного дня - это даже не карантин, - главврач госпиталя МВД Сак - Цензор.НЕТ 2206
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20.11.2020 21:50 Ответить
Гибридный президент, гибридный карантин
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20.11.2020 21:56 Ответить
ясно, шо шо то делать надо.
согласен - карантин выходного дня не выход, а имитациция бривистками и клоунами борьбы с пандемией.
полный локдаун, особенно на продолжительное время - тоже не выход.
и тут мы пошли на 2й круг... - шо то делать надо.
но никто не знает шо, ваш клован поет про выходные дни,
наш про пандемии нет и все муйня...

може все таки учененьких поспрашивать, рекомендации там прогнозы...
и клоунов с обоих полюсов аккуратно, копняками, вытолкать на обочину?
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20.11.2020 21:59 Ответить
Ты если в с вой выходной день будешь дома сидеть, то в этот день ты не заразишься, не обратишься за медицинской помощью. НО это не ваш вариант...
Ваш вариант - на зло маме уши отморожу.
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20.11.2020 22:07 Ответить
вы внимательно прочли мой мессадже? понимаю, трудно, многа буков.
шоб вы так писать не читаючи уставали, как устаете перед ответом прочесть и подумать.
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20.11.2020 22:12 Ответить
кароче дохтор топит за рузкэ вакцину..
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20.11.2020 21:59 Ответить
какими именно словами ?
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20.11.2020 22:03 Ответить
бред, де вы ето увидели?
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20.11.2020 22:04 Ответить
надо сменить ник на бредман.. Карантин выходного дня - это даже не карантин, - главврач госпиталя МВД Сак - Цензор.НЕТ 6247
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20.11.2020 22:10 Ответить
Доктор Комаровский о карантине выходного дня.

Особенно мне понравилось где он перечисляет институты и количество ученых медиков в Украине. Но с которыми никто не советуется.
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20.11.2020 22:09 Ответить
Що з коновала взяти? Може закрити поліцію на карантин? Толку з них Україні ні якого.
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20.11.2020 22:11 Ответить
Карантин вихідного дня - це навіть не карантин, - головний лікар госпіталю МВС Сак - Цензор.НЕТ 7316 Карантин вихідного дня - це навіть не карантин, - головний лікар госпіталю МВС Сак - Цензор.НЕТ 7719
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20.11.2020 22:13 Ответить
3э-CУKИ !! -
-
Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
.
ВЫПЛАТИТЕ компенсацыи родственникам умерших ( которые первые 2-3 недели не могли купить элементарных масок , а потом 1-2 месяца- по спекулятивных цэнах ),
.
Только за свой счет , а не за деньги народа..
.
.
Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
, и..........- ЗАПУСКАЙТЕ на тв мертветчука - - - сериалы СЛУГ НАРОДА !..

Пускай сидят дома - и - - смотрят== = = =КАКИЕ они не ЛОХИ !!,,
,
!
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20.11.2020 22:41 Ответить
Вот повылазили всякие "специалисты" типа бубочкиной команды (шоблы). Ну и главврачи типа вздумали, что они тоже типа врачи. Только непонятно в каких болезнях. Кроме текущих унитазов в больнице и денег за коммуналку. Это тело говорит: "...нужно применять более решительные меры, более жесткие". Так давай родной расстреливать заболевших! И через пару недель эпидемия будет побеждена.
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20.11.2020 22:45 Ответить
... навіть це не привід аби вводити локдаун, бо економіка постраждає...
Карантин вихідного дня - це навіть не карантин, - головний лікар госпіталю МВС Сак - Цензор.НЕТ 4592
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20.11.2020 22:49 Ответить
Давайте всі вимагати негайної беззастережної капітуляції Зеленського і вводу локдаун для освіти, промисловість і торгівлю не трогати!!! Головне джерело зараження це діти і молодь з безсимптомним протіканням короновірусу.
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21.11.2020 00:14 Ответить
Карантин выходного дня - это даже не карантин, -

Карантин вихідного дня - це навіть не карантин, - головний лікар госпіталю МВС Сак - Цензор.НЕТ 1490
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21.11.2020 01:08 Ответить
 
 