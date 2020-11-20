Карантин выходного дня - это даже не карантин, - главврач госпиталя МВД Сак

Для того, чтобы разорвать цепочку передачи коронавируса, нужно ввести более жесткие ограничительные меры, чем карантин выходного дня.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил главврач госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, локдаун является самым эффективным способом снижения темпов распространения COVID-19.

"Да, это больно для экономики. Любой экономист сейчас вступит со мной, как с врачом, в дискуссию. И скажет: нет, минуточку! Давайте поговорим о том, что мы угробим экономику, и государству будет очень тяжело. Но на сегодняшний день, если мы говорим о жизни людей, то, действительно, нужно применять более решительные меры, более жесткие", - заявил он.

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Весной Сак с делегацией украинских врачей побывал в охваченной пандемией Италией и говорит, что тогда там существовали гораздо более жесткие ограничения, чем сейчас в Украине.

"Карантин выходного дня - это даже не карантин. Это просто какие-то ограничения в работе каких-то... Это даже не полумера по сравнению с тем, что было в Италии. В Италии нельзя выйти было, и сейчас точно так же, потому что очень жесткие меры предпринимает государство. Это штраф от 500 евро и выше. Это ограничения работы всех заведений", - рассказал он.

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Сак считает, что вводить локдаун нужно, не дожидаясь показателя в 15 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки.

"Я бы о локдауне говорил недели за 2 до этого эфира. Для того, чтобы разорвать вот эту цепочку эпидемиологического процесса и, возможно, сбить сейчас нагрузку на медицинские учреждения. ... Если не будет жестких ограничительных мер - наша медицинская система не выдержит такого количества пациентов. ... Без локдауна мы не справимся сейчас с ситуацией", - пояснил врач.

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