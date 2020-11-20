Карантин выходного дня - это даже не карантин, - главврач госпиталя МВД Сак
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Для того, чтобы разорвать цепочку передачи коронавируса, нужно ввести более жесткие ограничительные меры, чем карантин выходного дня.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил главврач госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, локдаун является самым эффективным способом снижения темпов распространения COVID-19.
"Да, это больно для экономики. Любой экономист сейчас вступит со мной, как с врачом, в дискуссию. И скажет: нет, минуточку! Давайте поговорим о том, что мы угробим экономику, и государству будет очень тяжело. Но на сегодняшний день, если мы говорим о жизни людей, то, действительно, нужно применять более решительные меры, более жесткие", - заявил он.
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Весной Сак с делегацией украинских врачей побывал в охваченной пандемией Италией и говорит, что тогда там существовали гораздо более жесткие ограничения, чем сейчас в Украине.
"Карантин выходного дня - это даже не карантин. Это просто какие-то ограничения в работе каких-то... Это даже не полумера по сравнению с тем, что было в Италии. В Италии нельзя выйти было, и сейчас точно так же, потому что очень жесткие меры предпринимает государство. Это штраф от 500 евро и выше. Это ограничения работы всех заведений", - рассказал он.
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Сак считает, что вводить локдаун нужно, не дожидаясь показателя в 15 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки.
"Я бы о локдауне говорил недели за 2 до этого эфира. Для того, чтобы разорвать вот эту цепочку эпидемиологического процесса и, возможно, сбить сейчас нагрузку на медицинские учреждения. ... Если не будет жестких ограничительных мер - наша медицинская система не выдержит такого количества пациентов. ... Без локдауна мы не справимся сейчас с ситуацией", - пояснил врач.
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Пожалуйста, подождите...
В 1932-1933 годах применили заградительные отряды для сдерживания перемещения голодающих людей.
Просто окружали села и убивали каждого, кто пытался нарушить территорию карантина.
Полный карантин возможен только в том случае, если людям есть что пожрать.
Якшо батько залишиться без грошей і дітям нічого буде їсти в прямому значенні цього слова то є два варіанти :
- від буде разом з помираючими від голоду дітьми сидіти вдома і дотримуватись карантину;
- від піде грабувати сусідів, можливо навіть з вбивством
залишити людей примусовими методами доступу до продуктів харчування - це не голодомор ?
а шо ж тоді в твоєму розумінні голодомор ?
Люди беспокоятся, что из-за быстрого распространения инфекции могут прекратиться поставки электричества и тепла и начнутся грабежи, объясняет владелец магазина. Оружие в шкафу, по выражению Швайгера, дает им чувство безопасности. Подобное уже было в Австрии во времена миграционного кризиса несколько дел назад, когда, опасаясь наплыва беженцев, австрийцы приобретали для личного пользования по 1400 единиц оружия в неделю.
согласен - карантин выходного дня не выход, а имитациция бривистками и клоунами борьбы с пандемией.
полный локдаун, особенно на продолжительное время - тоже не выход.
и тут мы пошли на 2й круг... - шо то делать надо.
но никто не знает шо, ваш клован поет про выходные дни,
наш про пандемии нет и все муйня...
може все таки учененьких поспрашивать, рекомендации там прогнозы...
и клоунов с обоих полюсов аккуратно, копняками, вытолкать на обочину?
Ваш вариант - на зло маме уши отморожу.
шоб вы так писать не читаючи уставали, как устаете перед ответом прочесть и подумать.
Особенно мне понравилось где он перечисляет институты и количество ученых медиков в Украине. Но с которыми никто не советуется.
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Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
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ВЫПЛАТИТЕ компенсацыи родственникам умерших ( которые первые 2-3 недели не могли купить элементарных масок , а потом 1-2 месяца- по спекулятивных цэнах ),
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Только за свой счет , а не за деньги народа..
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Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
, и..........- ЗАПУСКАЙТЕ на тв мертветчука - - - сериалы СЛУГ НАРОДА !..
Пускай сидят дома - и - - смотрят== = = =КАКИЕ они не ЛОХИ !!,,
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