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Массовое тестирование на COVID-19 проведут в Польше

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Массовое тестирование на COVID-19 проведут в Польше

В Польше адаптируют опыт массового тестирования Словакии, но так как население гораздо больше, сначала проведут исследование в трех воеводствах, где сейчас наблюдается самый высокий уровень заболеваемости COVID-19.

Силезское воеводство - одно из трех регионов Польши, где будет проведено массовое тестирование населения на коронавирус, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Скрининговое исследование - значительный логистический вызов, однако это правильный шаг, - отметил маршал Силезского воеводства Якуб Хелстовский в эфире "Польского радио Катовице", - Мы все хорошо знаем, что есть смысл тестировать, потому что всегда можно изолировать лиц, заразившихся вирусом, а следовательно, уменьшить его распространение. Бесспорно, это логистический, организационный вызов для региона, в котором 4,5 миллиона населения. Службы воеводы и кризисного управления должны представить план, как они будут это реализовать".

Подобное было весной, когда скрининговые исследования проводились среди работников шахт в Польше. Как считает Хелстовский, именно благодаря этому остановлено распространение коронавируса в горнодобывающей промышленности.

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Кроме Силезского воеводства, массовое тестирование населения планируется также в Подкарпатском и Малопольском воеводствах. Исследования будут проводиться с помощью антигенных тестов. Цель - выявить лиц, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, у которых есть симптомы.

Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска сообщил, что в ближайшие дни будут объявлены правила проведения тестирования.

По данным издания Interia.pl, в стране уже работает экспертная группа, которая занимается адаптацией словацкого опыта к реалиям Польши и готовит план массового тестирования населения.

"Я думаю, что мы будем следовать методу, который применялся в Словакии. Там было протестировано 3,8 миллиона граждан в три этапа", - сообщил Краска.

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Из-за того, что население Польши в несколько раз превышает словацкое (37,6 миллиона против почти 5,5), одновременного тестирования на всей территории страны не будет. В первую очередь его проведут в южных регионах, где сейчас наблюдается самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 - Силезском, Малопольском и Подкарпатском воеводствах.

Напомним, в Словакии с 23 октября до 8 ноября проводилось всеобщее бесплатное тестирование населения на коронавирус. Участвовать в акции можно было по желанию. Однако отказавшихся отправляли на 10-дневный карантин. В результате примерно половина населения 5,5-миллионной Словакии сдала тесты. Примерно у 1% протестированных был обнаружен COVID-19, их также отправили на карантин.

Автор: Анна Судак
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Во дураки Поляки, дороги надо строить...
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23.11.2020 17:12 Ответить
а вони і не переставали Массовое тестирование на COVID-19 проведут в Польше - Цензор.НЕТ 719 Массовое тестирование на COVID-19 проведут в Польше - Цензор.НЕТ 719
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23.11.2020 17:21 Ответить
с 5го декабря тестирование и ракоуско запускает.
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23.11.2020 17:14 Ответить
а толку? Илон Маск заявил о странных результатах четырех тестов на COVID Человечество пока еще не научилось определять ковид. Массовое тестирование на COVID-19 проведут в Польше - Цензор.НЕТ 9546
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23.11.2020 17:15 Ответить
ага, працюю в Польщі, в мого сусіда результат позитивний. в мене- негативний.... хоча я теж почувався погано
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23.11.2020 17:44 Ответить
11 ноября 2020 года аппеляционный Суд Португалии признал тесты ПЦР на ковид-19 неработающими, а карантин незаконным. Судебный процесс в Португалии начался после того, как четыре человека были принудительно помещены в карантин Региональным управлением здравоохранения (RHA). Один из этих людей прошел тест ПЦР, в то время как другие трое были признаны лицами «высокого риска заражения». RHA решило, что все они были «заразными», исходя из обстоятельств, и потребовал, чтобы они были помещены в принудительную изоляцию на двухнедельный период, который, похоже, используется в большинстве стран. Эти люди подали в суд за наукообразное мошенничество и выиграли, создав прецедент для того, чтобы тест ПЦР, был отвергнут как псевдонаучное шарлатанство, поскольку именно так и есть.
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23.11.2020 17:31 Ответить
 
 