Массовое тестирование на COVID-19 проведут в Польше

В Польше адаптируют опыт массового тестирования Словакии, но так как население гораздо больше, сначала проведут исследование в трех воеводствах, где сейчас наблюдается самый высокий уровень заболеваемости COVID-19.

Силезское воеводство - одно из трех регионов Польши, где будет проведено массовое тестирование населения на коронавирус, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Скрининговое исследование - значительный логистический вызов, однако это правильный шаг, - отметил маршал Силезского воеводства Якуб Хелстовский в эфире "Польского радио Катовице", - Мы все хорошо знаем, что есть смысл тестировать, потому что всегда можно изолировать лиц, заразившихся вирусом, а следовательно, уменьшить его распространение. Бесспорно, это логистический, организационный вызов для региона, в котором 4,5 миллиона населения. Службы воеводы и кризисного управления должны представить план, как они будут это реализовать".

Подобное было весной, когда скрининговые исследования проводились среди работников шахт в Польше. Как считает Хелстовский, именно благодаря этому остановлено распространение коронавируса в горнодобывающей промышленности.

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Кроме Силезского воеводства, массовое тестирование населения планируется также в Подкарпатском и Малопольском воеводствах. Исследования будут проводиться с помощью антигенных тестов. Цель - выявить лиц, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, у которых есть симптомы.

Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска сообщил, что в ближайшие дни будут объявлены правила проведения тестирования.

По данным издания Interia.pl, в стране уже работает экспертная группа, которая занимается адаптацией словацкого опыта к реалиям Польши и готовит план массового тестирования населения.

"Я думаю, что мы будем следовать методу, который применялся в Словакии. Там было протестировано 3,8 миллиона граждан в три этапа", - сообщил Краска.

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Из-за того, что население Польши в несколько раз превышает словацкое (37,6 миллиона против почти 5,5), одновременного тестирования на всей территории страны не будет. В первую очередь его проведут в южных регионах, где сейчас наблюдается самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 - Силезском, Малопольском и Подкарпатском воеводствах.

Напомним, в Словакии с 23 октября до 8 ноября проводилось всеобщее бесплатное тестирование населения на коронавирус. Участвовать в акции можно было по желанию. Однако отказавшихся отправляли на 10-дневный карантин. В результате примерно половина населения 5,5-миллионной Словакии сдала тесты. Примерно у 1% протестированных был обнаружен COVID-19, их также отправили на карантин.