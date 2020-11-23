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Масове тестування на COVID-19 проведуть у Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Масове тестування на COVID-19 проведуть у Польщі

У Польщі адаптують досвід масового тестування Словаччини, але оскільки населення набагато більше, спочатку проведуть дослідження у трьох воєводствах, де зараз спостерігається найвищий рівень захворюваності на COVID-19.

Сілезьке воєводство - однин із трьох регіонів Польщі, де буде проведене масове тестування населення на коронавірус, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Скринінгові дослідження є значним логістичним викликом, проте це правильний крок, – відзначив маршал Сілезького воєводства Якуб Хелстовський в ефірі Польського радіо Катовиці: "Ми всі добре знаємо, що є сенс тестувати, бо завжди можна відізолювати осіб, які інфікувалися вірусом, а отже, зменшити його поширення. Безперечно, це логістичний, організаційний виклик для регіону, в якому 4,5 мільйони населення. Служби воєводи і кризового управління повинні представити план, як вони будуть це реалізувати".

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Подібне було навесні, коли скринінгові дослідження проводилися серед працівників шахт. Як вважає маршал Якуб Хелстовський, саме завдяки цьому зупинено поширення коронавірусу в гірничодобувній промисловості.

Крім Сілезького воєводства, масове тестування населення планується також у Підкарпатському і Малопольському воєводствах. Дослідження проводитимуться за допомогою антигенних тестів. Метою є виявити осіб, заражених коронавірусом SARS-CoV-2, в яких не розвинулися симптоми.

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Заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска повідомив, що найближчими днями будуть оголошені правила проведення тестування.

За даними видання Interia.pl, у країні вже працює експертна група, яка займається адаптацією словацького досвіду до реалій Польщі і готує план масового тестування населення.

"Я думаю, що ми будемо слідувати методу, який застосовувався в Словаччині. Там було протестовано 3,8 мільйона громадян у три етапи", - повідомив Краска.

Тестування на всій території країни не буде. Насамперед його проведуть в південних регіонах, де зараз спостерігається найвищий рівень захворюваності COVID-19 - Сілезькому, Малопольському і Підкарпатському воєводствах.

Нагадаємо, у Словаччині з 23 жовтня до 8 листопада проводилося загальне безкоштовне тестування населення на коронавірус. Брати участь в акції можна було за своїм бажанням. Проте тим, хто відмовився здати аналізи, довелося піти на 10-денний карантин. У результаті приблизно половина населення 5,5-мільйонної Словаччини здала тести. Приблизно у 1% протестованих було виявлено COVID-19, їх також відправили на карантин.
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Во дураки Поляки, дороги надо строить...
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23.11.2020 17:12 Відповісти
а вони і не переставали Массовое тестирование на COVID-19 проведут в Польше - Цензор.НЕТ 719 Массовое тестирование на COVID-19 проведут в Польше - Цензор.НЕТ 719
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23.11.2020 17:21 Відповісти
с 5го декабря тестирование и ракоуско запускает.
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23.11.2020 17:14 Відповісти
а толку? Илон Маск заявил о странных результатах четырех тестов на COVID Человечество пока еще не научилось определять ковид. Массовое тестирование на COVID-19 проведут в Польше - Цензор.НЕТ 9546
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23.11.2020 17:15 Відповісти
ага, працюю в Польщі, в мого сусіда результат позитивний. в мене- негативний.... хоча я теж почувався погано
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23.11.2020 17:44 Відповісти
11 ноября 2020 года аппеляционный Суд Португалии признал тесты ПЦР на ковид-19 неработающими, а карантин незаконным. Судебный процесс в Португалии начался после того, как четыре человека были принудительно помещены в карантин Региональным управлением здравоохранения (RHA). Один из этих людей прошел тест ПЦР, в то время как другие трое были признаны лицами «высокого риска заражения». RHA решило, что все они были «заразными», исходя из обстоятельств, и потребовал, чтобы они были помещены в принудительную изоляцию на двухнедельный период, который, похоже, используется в большинстве стран. Эти люди подали в суд за наукообразное мошенничество и выиграли, создав прецедент для того, чтобы тест ПЦР, был отвергнут как псевдонаучное шарлатанство, поскольку именно так и есть.
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23.11.2020 17:31 Відповісти
 
 