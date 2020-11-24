Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с Коломойским. Это главное политическое требование США, - Бутусов
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Владимир Зеленский в ближайшие дни будет собирать фракцию "СН", чтобы убедить депутатов проголосовать за все маяки МВФ и выполнить полностью подписанную программу.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Тимофей Милованов стал советником ОП и принял ответственное решение. Он первым среди сотрудников Владимира Зеленского публично сказал то, во что президент не хотел верить - кредита МВФ в этом году не будет. Даже какого-то небольшого кредита не будет, на что Зеленский все еще питает надежды. И здесь с Миловановым нельзя не согласиться, это реалистичный взгляд.
Миссия МВФ не прибыла в Украину, не выполнены 6 из 10 структурных маяков меморандума, по словам министра финансов Сергея Марченко, не решен конституционный кризис, и на декабрьском заседании руководства МВФ решение о выделении средств Украине не будет принято.
В Госказначействе, по данным экс-первого заместителя министра экономики Павла Кухты, не проводятся платежи по защищенным статьям бюджета уже на 3 миллиарда.
По различным оценкам дефицит бюджета-2020 составляет от 200 до 300 миллиардов, и источники восполнения не ясны.
Где-то надо брать деньги.
По данным Цензор.НЕТ президент Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с олигархом Игорем Коломойским. Решение по Коломойскому - главное политическое требование представителей США к президенту Украины.
Зеленский в ближайшие дни будет собирать фракцию, чтобы убедить своих депутатов проголосовать за все маяки МВФ, и выполнить полностью подписанную программу.
В таком случае после Нового года, а вероятно, уже после инаугурации нового президент США, директора МВФ смогут рассмотреть ситуацию в Украине и принять решение", - рассказал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Про це в ефірі "Прямого" заявив міністр інфраструктури України (2016-2019) Володимир Омелян.
"Зараз дуже все залежить від того, наскільки злагоджено буде працювати уряд, парламент, і які рішення може спродукувати Зеленський. Я не є оптимістом в цій ситуації та не бачу якогось позитивного сценарію. З сумом можу констатувати, що завдяки діям "зеленої команди" він (президент - ред.) фактично довів Україну до переддефолтного стану. Тобто це вже за пів кроку до технічного дефолту", - сказав ексміністр.
Ах уйди от меня, противный...
Цимбалюк размазал как "говно по стенах" Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
Тільки доконаний м***дак може говорити,
що чмошник з «кварталу»,
-зіц Коломойського,
може щось «расматрівать» без згоди свого хазяїна.
Тобто не буде траншей Міжнародного валютного фонду. А значить, не буде і іншої фінансової допомоги Україні. Запозичення, які можна буде взяти в такій ситуації, навряд чи навіть мінімально покриють суми виплат, які Україна повинна зробити за своїми борговими зобов'язаннями.
Це не якісь теоретичні розрахунки, а реальний трагічний результат перебування Володимира Зеленського на посаді президента України і діяльності двох його урядів. До фактичної відмови міжнародних фінансових інституцій від співпраці з українськими популістами привела некомпетентність влади і її повна залежність від олігархічних кланів, її невгамовна жага наживи і нерозуміння ситуації.
Є ліки від цієї напасті? Я вже говорив, що пігулка буде гіркою. І українцям доведеться її розжовувати на тлі майбутньої економічної і соціальної кризи. Тоді навіть найбільш неосвічений і інфантильний виборець, найбільш щирий прихильник популістів змушений буде змиритися з неминучим і визнати, що тільки переформатування української влади згори до низу дасть йому і його родині можливість врятуватися. І в українську політику почнуть повертатися спаплюжений професіоналізм, відповідальність і патріотизм. Власне, так, як це зараз відбувається в усьому світі.
Шкода тільки, що багато хто з наших співвітчизників цього вже не побачать.
мародерські тролі йдуть нафіг
Если он вернет украденные у вкладчиков Приватбанка деньги, то некоторое время обойдемся без денег МВФ.
С учетом остальных активов - года 3- 4 - это достаточно много, я уверен.
Как только повляются лидеры, за которыми люди идут, их убивают как Черновола.
Или как Сашка Белого.
Народный мэснык Ярош до сих пор старательно за него мстит.
А с героизацией Бандеры надо очень осторожно. В этом тише едешь, дальше будешь. Но они простейших вещей не понимают. Они одни из главных, кто прошляпил Крым. Среди них нет ни одного человека, кто способен предвидеть события, хотя бы на шаг вперед. Не говоря уже о нескольких шагах.
Надо учиться у евреев. Бабломойский, чем занимается, все рассчитал на много шагов вперед. Начиная от проекта внедрения ЗЕ, до дерибана украинской земли, который он сейчас активно осуществляет. И наверно осуществит. А националисты, как и все остальные, только ушами похлопают.
У них все расписано пошагово. И всякие варианты обхода препятствий. Целый проект. Я уверена, что проектом занимался коллектив доверенных людей, способных планировать события. Спец. технологии.
Тягнибок и все остальные свободовцы это хаос, который может быть управляемый со стороны. В том числе Бабломойским, когда ему нужно.
жёнушка зе, рассматривает разрыв отношений с муженьком коломойским