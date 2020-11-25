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Суд по делу MH17 решил допросить российских военнослужащих

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Суд по делу MH17 решил допросить российских военнослужащих

Окружной суд Гааги решил пригласить на допрос военных 53-й зенитно-ракетной бригады России в статусе свидетелей по делу о крушении рейса MH17. Этим судьи частично удовлетворили ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова.

Об этом стало известно в ходе слушания в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс заявил, что допрос членов зенитно-ракетной бригады будет целесообразным, чтобы узнать, были ли они вовлечены в транспортировку зенитно-ракетного комплекса "Бук" в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд в Гааге отказался рассматривать альтернативные версии крушения рейса MH17, предложенные защитой ГРУшника Пулатова

Также было отмечено, что прежде Россия отказывала в запросах на юридическую помощь, но теперь суд допускает, что ситуация может измениться в случае запроса от обвиняемого или его адвокатов.

Остальные требования защиты Пулатова в виде допроса экспертов и свидетелей, рассматривающих альтернативные версии крушения малазийского Boeing были отклонены. Прокуроры настаивали на отклонении всех ходатайств защиты, кроме допроса в качестве свидетеля Сергея Дубинского, который фигурирует как обвиняемый в деле.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.
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Топ комментарии
+5
Вони вже всі звільнились та виїхали в невідомому напрямку. Суд по делу MH17 решил допросить российских военнослужащих - Цензор.НЕТ 9534
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25.11.2020 16:06
+5
Всі причетні вже годують хробаків, чи годуються жаб*ячею цицькою. Кацапи свідків не лишають.
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25.11.2020 16:38
+3
Сколько можно воду в ступе толочь ? Без прямого руководства путлера не было -бы этого ужасного теракта
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25.11.2020 17:03
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Вони вже всі звільнились та виїхали в невідомому напрямку. Суд по делу MH17 решил допросить российских военнослужащих - Цензор.НЕТ 9534
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25.11.2020 16:06 Ответить
Всі причетні вже годують хробаків, чи годуються жаб*ячею цицькою. Кацапи свідків не лишають.
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25.11.2020 16:38 Ответить
Они все были отставниками на момент крушения
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25.11.2020 16:41 Ответить
Сколько можно воду в ступе толочь ? Без прямого руководства путлера не было -бы этого ужасного теракта
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25.11.2020 17:03 Ответить
цікаво, чому у всіх потвор однакові призвіща?
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25.11.2020 16:07 Ответить
ничего они вам не расскажут.... из борща!!!
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25.11.2020 16:12 Ответить
ага и кацапо-фашисты сразу признаются 'что это они сбили'
да они без команды ***** и срать не сядут!этож рабы покорные!
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25.11.2020 16:13 Ответить
Тыц😂🌷×××
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25.11.2020 16:21 Ответить
Мало вам кацапской брехни? Ну послушаете еще...
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25.11.2020 16:15 Ответить
поставлена задача тянуть резинку
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26.11.2020 00:30 Ответить
Аха...да да ждите... они уже выехали к Вам))) во наивные.
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25.11.2020 16:19 Ответить
Дятлы , сколько можно ?
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25.11.2020 17:05 Ответить
З-під землі діставати збираються,чи як?Їх давно вже черви зжерли.Хоча можна запросити досвідченого медіума)))
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25.11.2020 16:19 Ответить
Для начала надо узнать, где их прикопали
А как они трупы допрашивать собрались?
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25.11.2020 16:24 Ответить
Так они ж могут появиться только в сопровождении Кобзона и Захарченко , на спиритическом сеансе .
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25.11.2020 16:40 Ответить
Я представляю что расеянские ублюдки там на рассказывают! Суд у справі MH17 вирішив допитати російських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 2891
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25.11.2020 16:48 Ответить
53 бригада после ЗГВ на колодках стояла, кого они собрались искать?
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25.11.2020 19:56 Ответить
..ну очень умно... Суд у справі MH17 вирішив допитати російських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 9106 моя кошка по ковру катается...)))
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25.11.2020 22:38 Ответить
невже досі живий?
фантастика
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26.11.2020 00:28 Ответить
 
 