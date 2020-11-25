УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13813 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Російські терористи збили Боїнг
3 775 20
армія РФ (13507) Гаага (254) допит (675) суд (8047) Пулатов (21)

Суд у справі MH17 вирішив допитати російських військовослужбовців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Суд у справі MH17 вирішив допитати російських військовослужбовців

Окружний суд Гааги вирішив запросити на допит військових 53-ї зенітно-ракетної бригади Росії у статусі свідків у справі про катастрофу рейсу MH17. Цим судді частково задовольнили клопотання захисту обвинуваченого Олега Пулатова.

Про це стало відомо в ході слухання в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Голова судової колегії Хендрік Стейнхейс заявив, що допит членів зенітно-ракетної бригади буде доцільним, щоб дізнатися, чи були вони залучені до транспортування зенітно-ракетного комплексу "Бук" в Україну.

Також було відзначено, що раніше Росія відмовляла в запитах на юридичну допомогу, але тепер суд допускає, що ситуація може змінитися в разі запиту від обвинуваченого або його адвокатів.

Читайте також: Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова

Інші вимоги захисту Пулатова у вигляді допиту експертів та свідків, які розглядають альтернативні версії катастрофи малазійського Boeing під Первомайському були відхилені. Прокурори наполягали на відхилення усіх клопотань захисту, крім допиту в якості свідка Сергія Дубінського, який фігурує як обвинувачений у справі.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Вони вже всі звільнились та виїхали в невідомому напрямку. Суд по делу MH17 решил допросить российских военнослужащих - Цензор.НЕТ 9534
показати весь коментар
25.11.2020 16:06
+5
Всі причетні вже годують хробаків, чи годуються жаб*ячею цицькою. Кацапи свідків не лишають.
показати весь коментар
25.11.2020 16:38
+3
Сколько можно воду в ступе толочь ? Без прямого руководства путлера не было -бы этого ужасного теракта
показати весь коментар
25.11.2020 17:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони вже всі звільнились та виїхали в невідомому напрямку. Суд по делу MH17 решил допросить российских военнослужащих - Цензор.НЕТ 9534
показати весь коментар
25.11.2020 16:06 Відповісти
Всі причетні вже годують хробаків, чи годуються жаб*ячею цицькою. Кацапи свідків не лишають.
показати весь коментар
25.11.2020 16:38 Відповісти
Они все были отставниками на момент крушения
показати весь коментар
25.11.2020 16:41 Відповісти
Сколько можно воду в ступе толочь ? Без прямого руководства путлера не было -бы этого ужасного теракта
показати весь коментар
25.11.2020 17:03 Відповісти
цікаво, чому у всіх потвор однакові призвіща?
показати весь коментар
25.11.2020 16:07 Відповісти
ничего они вам не расскажут.... из борща!!!
показати весь коментар
25.11.2020 16:12 Відповісти
ага и кацапо-фашисты сразу признаются 'что это они сбили'
да они без команды ***** и срать не сядут!этож рабы покорные!
показати весь коментар
25.11.2020 16:13 Відповісти
Тыц😂🌷×××
показати весь коментар
25.11.2020 16:21 Відповісти
Мало вам кацапской брехни? Ну послушаете еще...
показати весь коментар
25.11.2020 16:15 Відповісти
поставлена задача тянуть резинку
показати весь коментар
26.11.2020 00:30 Відповісти
Аха...да да ждите... они уже выехали к Вам))) во наивные.
показати весь коментар
25.11.2020 16:19 Відповісти
Дятлы , сколько можно ?
показати весь коментар
25.11.2020 17:05 Відповісти
З-під землі діставати збираються,чи як?Їх давно вже черви зжерли.Хоча можна запросити досвідченого медіума)))
показати весь коментар
25.11.2020 16:19 Відповісти
Для начала надо узнать, где их прикопали
А как они трупы допрашивать собрались?
показати весь коментар
25.11.2020 16:24 Відповісти
Так они ж могут появиться только в сопровождении Кобзона и Захарченко , на спиритическом сеансе .
показати весь коментар
25.11.2020 16:40 Відповісти
Я представляю что расеянские ублюдки там на рассказывают! Суд у справі MH17 вирішив допитати російських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 2891
показати весь коментар
25.11.2020 16:48 Відповісти
53 бригада после ЗГВ на колодках стояла, кого они собрались искать?
показати весь коментар
25.11.2020 19:56 Відповісти
..ну очень умно... Суд у справі MH17 вирішив допитати російських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 9106 моя кошка по ковру катается...)))
показати весь коментар
25.11.2020 22:38 Відповісти
невже досі живий?
фантастика
показати весь коментар
26.11.2020 00:28 Відповісти
 
 