Кабмин согласовал проект указа об увольнении главы Херсонской ОГА Гусева
На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Среди прочих - вопрос увольнения главы Херсонской ОГА Юрия Гусева.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно обнародованной нардепом информации, Кабинет министров согласовал проект указа президента об увольнении Юрия Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации в связи с переходом на другую работу.
Кроме этого, проектом распоряжения Кабинета Министров Украины Сергей Прохоров назначен первым заместителем Председателя Государственной инспекции градостроительства Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).
Также проектом распоряжения Кабинета Министров Украины Ирина Овчаренко уволена с должности первого заместителя Председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (по соглашению сторон).
Как сообщалось ранее, вчера в СМИ появилась информация о том, что глава Херсонской ОГА Юрий Гусев возглавил госконцерн "Укроборонпром".
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