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Кабмин согласовал проект указа об увольнении главы Херсонской ОГА Гусева

Кабмин согласовал проект указа об увольнении главы Херсонской ОГА Гусева

На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Среди прочих - вопрос увольнения главы Херсонской ОГА Юрия Гусева.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно обнародованной нардепом информации, Кабинет министров согласовал проект указа президента об увольнении Юрия Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации в связи с переходом на другую работу.

Кроме этого, проектом распоряжения Кабинета Министров Украины Сергей Прохоров назначен первым заместителем Председателя Государственной инспекции градостроительства Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

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Также проектом распоряжения Кабинета Министров Украины Ирина Овчаренко уволена с должности первого заместителя Председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (по соглашению сторон).

Как сообщалось ранее, вчера в СМИ появилась информация о том, что глава Херсонской ОГА Юрий Гусев возглавил госконцерн "Укроборонпром".

Автор: 

Кабмин (14025) назначение (2165) Укроборонпром (1238) Гусев Юрий (67) Мокан Василий (44)


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Охренеть, где ОГА и , где "Укроборонпром". Совсем у зелеых с головой вава...
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02.12.2020 14:47 Ответить
Можно и по другому: где Гусев и, где "Укроборонпром".
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02.12.2020 15:21 Ответить
Капець "Укроборонпрому".
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02.12.2020 15:34 Ответить
 
 