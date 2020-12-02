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Кабмін погодив проєкт указу про звільнення голови Херсонської ОДА Гусєва

Кабмін погодив проєкт указу про звільнення голови Херсонської ОДА Гусєва

На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Серед інших - питання звільнення голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу", постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з оприлюдненою нардепом інформацією, Кабінет Міністрів погодив проєкт указу президента про звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Крім цього, проєктом розпорядження Кабінету Міністрів України Сергія Прохорова призначено першим заступником Голови Державної інспекції містобудування України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

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Також проєктом розпорядження Кабінету Міністрів України Ірина Овчаренко звільнена з посади першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби (за згодою сторін).

Як повідомлялося раніше, вчора в ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв очолив держконцерн "Укроборонпром".

Автор: 

Кабмін (14065) призначення (2272) Укроборонпром (1732) Гусєв Юрій (82) Мокан Василь (55)


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Охренеть, где ОГА и , где "Укроборонпром". Совсем у зелеых с головой вава...
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02.12.2020 14:47 Відповісти
Можно и по другому: где Гусев и, где "Укроборонпром".
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02.12.2020 15:21 Відповісти
Капець "Укроборонпрому".
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02.12.2020 15:34 Відповісти
 
 