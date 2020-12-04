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Новости Политика Украины
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Венгрия (1564) Закарпатье (2399) Чернев (89)

Причиной постоянных конфликтов на Закарпатье является стремление Кремля и венгерского правительства ослабить Украину, - "слуга народа" Чернев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Причиной постоянных конфликтов на Закарпатье является стремление Кремля и венгерского правительства ослабить Украину, -

Конфликты на национальной почве на Закарпатье являются следствием недружественной политики со стороны Венгрии, которая выгодна и поддерживается Российской Федерацией.

Об этом Цензор.НЕТ заявил народный депутат из фракция "Слуга народа" Егор Чернев, руководитель делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО.

"Венгерские власти уже длительное время системно вмешивается во внутренние дела Украины и через своих агентов влияния пытается спровоцировать венгров Закарпатья на недружественные к украинскому государству действия. С другой стороны, есть фактор России, которая поддерживает такие стремления венгерских властей и придает ей экономическую и моральную поддержку. Опираясь на Кремль и выступая в роли его пятой колонны в НАТО и ЕС, официальный Будапешт пытается реализовать и свои собственные амбиции", - сказал Чернев.

По мнению нардепа, в сложившейся на Закарпатье ситуации украинские правоохранительные органы действуют правильно.

"Украинские правоохранители действуют в полном соответствии с действующим законодательством, и никаких поблажек для сепаратистов быть не может. Дело должно быть доведено до суда, а виновные понести наказание. Пока руководство Украины не политизирует проблему, желая сохранить хорошие отношения с Венгрией. Но, думаю, ситуация может измениться", - подчеркнул депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский

"Слуга народа" считает, уто Украина должна, используя дипломатические рычаги и поддержку партнеров, заставить Венгрию уважать украинские законы и суверенитет.

"Причиной постоянных конфликтов является стремление Кремля и венгерского правительства ослабить Украину, поэтому их решение зависит не от нас. Однако мы должны задействовать все возможные дипломатические и политические рычаги, чтобы получить в этом противостоянии поддержку США, НАТО и ЕС и заставить Венгрию уважать наши законы и наш суверенитет", - уверен Чернев.

Также читайте: Обострение на Закарпатье спровоцировала нынешняя власть из-за неудачи на выборах, - Москаль

Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

Ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Розумієш , це все то так , АЛЕ ... Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 1703 . От у мене колишній сусід ,теж , точно так же як і ти мислив і говорив ( влада , закони , люди ,, все йому було не таке ) , врешті зібрав чемодан і рвонув з сім'єю на пмж в Канаду . До нього 0 претензій ,, бо він не отримував тут в Україні канадського паспорта і не співав канадського гімну . Зібрався мовчки , продав все що мав тут , і поїхав . То чому так не можуть закарпатські угорці Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2529 .?? Їх же тут ніхто силою не тримає ,, не така вам Україна , не такі закони , не така влада , то збирайте валізи і ..здуйте куди хочете , під три чорти ,, не каламутьте воду .

Хочете Угорщини - їдьте в Угорщину ,, але не робіть Угорщини з України !! В Україні ніякої Угорщини не буде , однозначно , ні її , ні Болгарії , ні Молдови , Румунії , Польщі та ін . А кацапії тим більше .. Невже це так важко зрозуміти ?
Жити в Україні може хто завгодно , але згідно українських законів , і по українським правилам крапка
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04.12.2020 22:07
+5
Так если Венгрия такая классная комфортная и наверное зажиточная страна, то почему я не слышу от Венгрии примерно такого: Граждане Закарпатья, угорцы по национальности! Если Вам фигово в Украине, то продайте своё имущество тем кто нуждается в нём и милости просим на родину! Мы способны всех вас накормить и обогреть, дать кров (хотя вы и сами купите, раз продали в Украине своё имущество) и живите на здоровье в комфортных для себя и родных условиях!
Почему не следуют простой логике Аристотеля?
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04.12.2020 22:09
+4
Мета РФіі,це повернення України в "родную говень" Московську орду!! Ну а мад"яри сподіваються під цей бедлам урвати собі шматок !!))))
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04.12.2020 21:15
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Правила форума Совет форумчан
Венгрия идёт на Х.йло !
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04.12.2020 21:06 Ответить
Треба серед етнічних венгрів на Закарпатті провести референдум з такими питаннями.
1. Чи є у них конфлікт з українцями в місцях їх (етнічних венгрів) компактного проживання на території України?
2. Чи мають вони бажання покинути територію України і ті місця де вони наразі проживають та повернутися на історичну землю своїх пращурів?
Як на мене конфлікт нагнітають венгерські уйобикі а не місцеві венгри на Закарпатті. Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 9974
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04.12.2020 22:28 Ответить
нарешті, і до віслюків щось починає доходити
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04.12.2020 21:06 Ответить
ок кэп
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04.12.2020 21:07 Ответить
ні. Просто вони кумедні.Нагадують моську яка на слона тявкає. Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7208
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04.12.2020 22:30 Ответить
Мета РФіі,це повернення України в "родную говень" Московську орду!! Ну а мад"яри сподіваються під цей бедлам урвати собі шматок !!))))
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04.12.2020 21:15 Ответить
Почему-то ровно на о,оо1оооо% есть уверенность, что "слуги" народа укрепляют позицию Украины всеми своими действиями, заявлениями, за-конами и за-сосами с опазжопами..
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04.12.2020 21:21 Ответить
а по моему вся причина подобных конфликтов это неэффективная работа власти! Которая не способна поднять экономику, поднять уровень жизни населения всей страны, все 30 лет власть только набивала свои карманы и карманы своих родственников! Вот результат, люди тянутся туда где, как они считают, им будет лучше жить! и естественно сомтрят туда куда ближе! Если бы уровень жизни был выше чем в венгрии, польше , то поверьте с этой же проблемой столкнулась бы венгрия, польша!
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04.12.2020 21:21 Ответить
це утопія..... якщо тобі не подобається країна, в якій ти живеш - збираєш речі і валиш в Уйобщину..... а не тягнеш з собою шмат української землі, яка належить українцям
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04.12.2020 21:31 Ответить
Да согласен, но это работает когда это единичные случаи, меньшинство на той или иной территории, но когда выходит большинство, да еще агрессивно настроенное из вне, не получается такой подход! увы.. как мы видим это реальность! утопией оказалось противоположное ваше заключение ..."валиш в....." ! Согласитесь , что это факт!?
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04.12.2020 21:38 Ответить
у випадку лугандона, погоджуся з вашим твердженням.... у випадку Закарпаття - кардинально ні..... не можуть 50 тис. упоротих ******* вирішувати щось в області
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05.12.2020 06:59 Ответить
и да.. если рассуждать про шмат земли, то те венгры которые живут в Закарпатье, тоже есть граждане Украины и им, по конституции, тоже принадлежит шмат земли, воздуха, недр, воды!? как быть? чья правда? они собственники всего этого, части, по закону! Не подумайте я их не оправдываю.. я ищу причину, основную, не из вне, а внутри страны! ведь согласитесь , как это не печально, но самая основная причина этих событий именно внутри страны, благодаря нашим властьимущим за все 30 лет!?
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04.12.2020 22:09 Ответить
по Конституції? по якій? мадярській, чи Конституції України? в них подвійне громадяство.....ждя початку нехай визначаться, громадянами якої країни вони є
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05.12.2020 07:02 Ответить
а вот тут спасибо нашим властьимущим, которые первыми начали делать себе по три гражданства вопреки закона! Как там коломойский говорил "у нас запрещено двойное гражданство, а тройное нет"........... как то так!
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05.12.2020 11:33 Ответить
и да... у многих людей Украины , в основном кто ближе к границам, по два гражданства.. и что делать нужно? граждане какой они страны?
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05.12.2020 11:36 Ответить
До тех пор пока Медведчук энд К будут себя привольно чувствовать в Украине до тех пор Украину будут рвать на части кацы и мядяро подобные.. И ни одна власть, бывшая и теперешняя, не хочет указать место таким кацо- медведчукам..
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04.12.2020 21:31 Ответить
да у меня такое впечатление что не тольло пока они будут, а и многие другие, которые как и они пекутся только о своем благосостоянии!
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04.12.2020 21:39 Ответить
Так если чьему-то желудку жрачка лучше и в больших объёмах в какой-то Индонезии или Австралии, то выход какой?.... а?
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04.12.2020 21:39 Ответить
тут не в желудке только дело! Согласитесь? И я же написал "люди тянутся туда где, как они считают, им будет лучше жить! и естественно смотрят туда куда ближе! "
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04.12.2020 22:05 Ответить
В следующей новости я написал:
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04.12.2020 22:08 Ответить
это мой первый пост был!!
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04.12.2020 22:22 Ответить
Так если Венгрия такая классная комфортная и наверное зажиточная страна, то почему я не слышу от Венгрии примерно такого: Граждане Закарпатья, угорцы по национальности! Если Вам фигово в Украине, то продайте своё имущество тем кто нуждается в нём и милости просим на родину! Мы способны всех вас накормить и обогреть, дать кров (хотя вы и сами купите, раз продали в Украине своё имущество) и живите на здоровье в комфортных для себя и родных условиях!
Почему не следуют простой логике Аристотеля?
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04.12.2020 22:09 Ответить
Израиль Венгрии в пример.
Кстати кацапам тоже.
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04.12.2020 22:13 Ответить
извините.. в чем пример?
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04.12.2020 22:20 Ответить
Приезжать на землю обетованную из коммунистического ссср! Три волны исхода было, не считая из Египта и Вавилона Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 9457
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04.12.2020 22:34 Ответить
тут немного другое.. Израиль нуждался в населении, и населении своей веры, окружены они по моему другой верой, вот поэтому и созывали население в свой регион! Тут же желание властьимущих венгров и россии именно в амбиции земельной, империя!
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04.12.2020 22:53 Ответить
Так пусть так прямо ВНР и признается своим братьям в Закарпатье: Вы, на самом деле нам нахер не впали, просто нам тут посоветовали чтоб мы соседу постоянно срали в огород !(Админ простите, погорячился).
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04.12.2020 22:58 Ответить
Ну раз они им агитацию присылают, то видать они косвенно им признались, ибо если бы было по другому, то делая им благо в виде помощи , стройки школ, ивл, и другое финансирование для их жизнедеятельности было бы более обильным и они бы четко дали знать этим жителям, что мол ребята мы помогаем, но не желаем отделять эту территорию от Украины, но судя по кулуарным разговором, они, власти венгрии, преследуют именно другое, посылая вместе с помощью всякого рода агитацию (последние обыски) но политика это такая штука в которой нельзя говорить определенные свои желания в открытую, это как шахматная игра! Власть венгрии преследует исключительно интересы своей страны и они не обязаны в открытую об этом говорить всем, они ждут момента! И поверьте, так делают абсолютно все страны, могут говорить одно, а делать совсем противоположное в интересах своих (пример германия и северный поток) помните какие изначально были заявления меркель, но результат показал абсолютно другое и поверьте как только северный запустят, те слова, что условием постройки северного это частичное сохранение транзита через нашу ГТС окажутся просто словами!
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04.12.2020 23:21 Ответить
И поверьте, так делают абсолютно все страны, могут говорить одно, а делать совсем противоположное
-----------------------------
Хм, так это и есть простейший приём выявить лжеца - говорит одно - делает другое.
Я бы привёл венграм закарпатья прямую аналогию какую технологию на них подопытных кроликах проводят - это пример того же Донбасса. Сначала науськали дурной народ, что они причасны к величию рассейскому, затем стали искушать неподчинением новой укр власти, а потом в результате кинули, мол, мы и не собирались вас к себе присоединять!
Точно также и закарпатьем решили сыграть. А бестолочи местные поддаются наверное этим искушениям. Как известно их христианства дьявол сначала искушает сотворить что-то, якобы во благо, а потом кидает! Подставляет под удар.
Этих аналогий пруд пруди. И не надо изобретать велосипед. всё давно известно и не раз опробовано.
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04.12.2020 23:36 Ответить
донбасс никто и не собирался присоединять изначально! Это был отвлекающий маневр внимания от крыма, для закрепления на нем ! тут же ситуация другая!
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04.12.2020 23:43 Ответить
Ниже комент...о том что и Крым и Донбасс это надкус.
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04.12.2020 23:47 Ответить
Крым надкус, а вот Донбасс это кость кинутая РФ на растерзание дабы отвлечь этим всех "собак" от крыма.. так в принципе и вышло, с началом военных действий участь Крыма отошла на задний план в мировом сообществе, новостях.. Если бы хотели, то Донбасс так же как и крым присоединили за два дня! но уже 7 лет прошло, да и ОРДЛО многие уже поняли что их использовали в принципе, но вот только признаться в этом многие не хотят!
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05.12.2020 00:06 Ответить
ну и сами посудите, если бы они , их братья, действительно были очень нужны, они бы давно их забрали к себе, создав им благоприятные условия (а они их могли создать)! а так нет! Значит цели преследуются другие, но определенная роль для достижения скрытой цели отведена этим братьям населяющих закарпатье! Россия открыла ящик пандоры "возвращение исконно русских земель" и в принципе мир достаточно спокойно на это отреагировал , высказывая "озабоченность"... но я надеюсь что этот ящик пандоры в определенный момент сожрет и их (китай тоже считает сибирь своими исконно китайскими землями) вопрос времени, эконом состояния и стечение обстоятельств в одну точкуХ! Но пока ситуация не настороне Украины, ведь не только венгры потирают руки за спиной и польша и румыния и по моему еще кто то делали в разные промежутки времени разного рода поползновения на заполучить часть Украины на протяжении 30 лет нашей независимости, вот только по настоящему, благодаря нашим властьимущим, независимость, к сожалению, так и осталась только на бумаге!
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04.12.2020 23:31 Ответить
ну да.
Знаете ли вы древний советский анекдот о жадности, ненажерливости хохлов-украинец сочинённый в недрах пропаганды ссср, чтобы скинуть своё собственное дерьмо на кого-то иного? Анекдот заканчивается .... Ну а вагон яблок сможешь съесть? - спросили украинца.
Нет, - говорит - не з'їм, але все понадкусюю.
А теперь смотрите к чему єто и про кого.
Молдову кацапы съели? Нет, но надкусили!
Грузию съели? Нет, но надкусили!
Украину съели? Нет, но надкусили!
------------
Лично мне всё стало понятно к концу 2014. И просто наблюдаю верно ли...
Ну и кому же такие повадки надкусывать ближе? Украинцам, Молдаванам? Грузинам?
Ничего сложного просчитать кто что затеял нет. Критический склад ума просто редкость. Не путать с критиканством.
И я закрыл тему.
Хорош.
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04.12.2020 23:45 Ответить
лет за 5-6 до 2014, я тогда еще знакомым в разговорах говорил, что будет война, крутили у виска)))) а теперь говорят откуда ты знал? да оно все к тому шло, властьимущие сталкивали лбами свой электорат ! Да и Дудаев , царствие небесное ему, еще в далеких 90 говорил, что следующая после Чечни Крым, Украина, а он знал что говорил, видать эти планы уже тогда были нарисованы!
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05.12.2020 00:02 Ответить
Дудаев привел Чечню к разрухе, Кадыровы превели её к процветанию.
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05.12.2020 10:27 Ответить
Ну у меня на счет этого другое мнение... посмотрите док филь рен тв "Чеченски капкан" думаю и у вас поменяется мнение!
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05.12.2020 11:30 Ответить
статистику по рождаемости хоть взгляни, сьезди посмотри какие там города отстроили.
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07.12.2020 09:46 Ответить
ла я не спорю о рождаемости.. на кавказе всегда детей много рожают, как и в других мусульманских странах....речь шла совсем о другом.. смотрите "чеченский капкан"!
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07.12.2020 11:27 Ответить
Без війни удаєва кацапи не платили би данину КаДиркі...
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27.12.2020 11:33 Ответить
Розумієш , це все то так , АЛЕ ... Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 1703 . От у мене колишній сусід ,теж , точно так же як і ти мислив і говорив ( влада , закони , люди ,, все йому було не таке ) , врешті зібрав чемодан і рвонув з сім'єю на пмж в Канаду . До нього 0 претензій ,, бо він не отримував тут в Україні канадського паспорта і не співав канадського гімну . Зібрався мовчки , продав все що мав тут , і поїхав . То чому так не можуть закарпатські угорці Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2529 .?? Їх же тут ніхто силою не тримає ,, не така вам Україна , не такі закони , не така влада , то збирайте валізи і ..здуйте куди хочете , під три чорти ,, не каламутьте воду .

Хочете Угорщини - їдьте в Угорщину ,, але не робіть Угорщини з України !! В Україні ніякої Угорщини не буде , однозначно , ні її , ні Болгарії , ні Молдови , Румунії , Польщі та ін . А кацапії тим більше .. Невже це так важко зрозуміти ?
Жити в Україні може хто завгодно , але згідно українських законів , і по українським правилам крапка
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04.12.2020 22:07 Ответить
я вас полностью поддерживаю в ваших рассуждениях! Но желание угорцев это один из факторов, есть еще и подковерное желание венгерских властей!!!!!! и это самое плохое, ведь именно они своими "добрыми намерениями" и провоцируют местное население! И никому не секрет, что венгрия преследует создание великой венгерской империи (недавние находки при обысках это подтверждают) так что в совокупности всех факторов выплывает не очень хорошая картинка! Властьимущим и всем нам нужно понять и зарубить себе, что не существует в мире государств которые помогая нам , не преследуют своих целей во благо свое страны! Это как в бизнесе - бизнес это война, человек человеку волк, в мире бизнеса кто успел, тот и съел!!! Увы это реальность мира и это нужно понимать и всегда помнить, и быть на чеку!
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04.12.2020 22:19 Ответить
ви більше про них базікаєте, ніж тих "конфліктів"
ви - частина того "стрємлєнія"
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04.12.2020 21:33 Ответить
Слова я слишу мужа-не ребенка (с).
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04.12.2020 21:46 Ответить
Розумні слова...
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04.12.2020 22:19 Ответить
Угорці живуть міфом про велику Угорщину, так як вірмени жили міфом про Велику Вірменію. Амбіції вірмен обламали азербайджанці. Прийде час і українці обламають угорцям імперський гонор.
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04.12.2020 22:56 Ответить
та пох які у їх "стрємленія" - отвєтка повинна бути адекватною , а не просто популістичний пистьош...
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05.12.2020 01:04 Ответить
та це у венгрів орбан кочевряжиться, нащадок диких половців, які прийшли у Венгрію з северного рейха. Зі зміною нащадка ракоши , надя (останній до речі приймав безпосередню участь в розстрілі царя северного рейха) бели куна, відійде і сама тупикова ідея перегляду кордонів. Теперішня (як говорив сталін) венгерська кліка, ще темний силует мракобісся на європейськіх теренах.
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05.12.2020 03:15 Ответить
О, путин виноват что слседние к венгрии украинцы хотят жить не хуже этих венгров) с хорошей страны никто не побежит.... Пусть венгры завидуют как круто в укоаинн и не надо будет искать оправданий)
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05.12.2020 03:24 Ответить
Так не біжать чомусь мадяри з України...
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27.12.2020 11:35 Ответить
Дикі тюркські кочовики прийшли на наші землі Паннонії-Закарпаття "погостювати". Пора вертатися дамой до Уралу.
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05.12.2020 05:29 Ответить
Да всем же ясно, что этот шухер на Закарпатье - очередная подлянка Кремля. Если там что то получится(проканает) то это будет козырь в оправдании оккупации Крыма и Донбасса.
Кремлевская ОПГ радотает кпуглосуточно!
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05.12.2020 10:03 Ответить
Венгры, Поляки, Русские. кто еще хочет свои земли получить обратно ?
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05.12.2020 10:25 Ответить
Гагаузи)))
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27.12.2020 11:36 Ответить
Боже, какой же сумбур у людей в головах.Вместо истории хотя бы Европы - какой-то коктейль из разных СМИ вперемешку с осколками "истории КПСС". Вместо хотя бы основ правоведения - опять же хлам. Вместо разумного, спокойного прагматичного подхода к решению проблем -- какие-то эмоциональные речевки.
Поэтому общество и превращается в толпу, Толпа создается чисто эмоционально. И так выбирается 73 процентами кто-то с кем-то, а спустя год - нет, откуда ж такие негодяи на нашу голову?
И точно так, как та лошадь, что всю жизнь проходила по кругу, и когда отвязали, уже не может прямо ходить -- точно так же взахлеб ругается расия и савок, а на деле -- все по тем же клише. Кругом враги и т.п. Русский шовинизм -- зло, а украинский - о, то уже самый смак.
От фактов же никуда не деться -- Украина, как и подавляющее большинство государств, многоэтнична. И привилегии или негативная дискриминация по одному признаку обязательно переходит в дискриминации по другим. Сегодня тот "титульный", кто в вышиванке, завтра - только тот, ктобелокурый и голубоглазый. Сегодня сосед "враг народа, антиукраинец" -- но завтра уже будешь ты...
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05.12.2020 11:12 Ответить
ти глянь мітла сепарська як мете...тихенько так підводив...і гоп...пішли в ходу вишиванки...
так вже ж не ведуться на такі вибрики Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7986
я бачу в кого сумбур Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 6670
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05.12.2020 11:27 Ответить
Бачиш? Ну: нарешті в дзеркало подивився
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05.12.2020 11:33 Ответить
щодо ситуації...
не вперше коли у владі діла швах-традиційно впихують страшилки з Закарпаття...відволікають від негараздів...
якщо в 14тому забрали на схід погранців і бойові підрозділи...а мадяри відкрили границю для всіх...мої земляки не рванули ні в одну з бувших республік...в які вони входили...
тому про якесь приєднання-від"єднання ТЕПЕР смішно говорити...
вони показали що вони є громадянами нашої держави і Україна їх домівка...
то вся накип яка час від часу вспливає...
явно піар...тепер будуть до всрачки боотись з тим що самі спровокували...
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05.12.2020 11:38 Ответить
боротись*
щодо виїзджайте..
хто хотів-вже там...хто остався-значить їх домівка тут...
і не треба їм вказувати....
ми різні-але ми маємо жити разом і дружньо...може в тому і є істина...
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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05.12.2020 11:42 Ответить
нє? що то: справді така шиза: або лиш прикидується народ, який навчився на клаві стукати, але читати написане власноручно влом?
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05.12.2020 13:46 Ответить
 
 