Причиной постоянных конфликтов на Закарпатье является стремление Кремля и венгерского правительства ослабить Украину, - "слуга народа" Чернев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Конфликты на национальной почве на Закарпатье являются следствием недружественной политики со стороны Венгрии, которая выгодна и поддерживается Российской Федерацией.
Об этом Цензор.НЕТ заявил народный депутат из фракция "Слуга народа" Егор Чернев, руководитель делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО.
"Венгерские власти уже длительное время системно вмешивается во внутренние дела Украины и через своих агентов влияния пытается спровоцировать венгров Закарпатья на недружественные к украинскому государству действия. С другой стороны, есть фактор России, которая поддерживает такие стремления венгерских властей и придает ей экономическую и моральную поддержку. Опираясь на Кремль и выступая в роли его пятой колонны в НАТО и ЕС, официальный Будапешт пытается реализовать и свои собственные амбиции", - сказал Чернев.
По мнению нардепа, в сложившейся на Закарпатье ситуации украинские правоохранительные органы действуют правильно.
"Украинские правоохранители действуют в полном соответствии с действующим законодательством, и никаких поблажек для сепаратистов быть не может. Дело должно быть доведено до суда, а виновные понести наказание. Пока руководство Украины не политизирует проблему, желая сохранить хорошие отношения с Венгрией. Но, думаю, ситуация может измениться", - подчеркнул депутат.
"Слуга народа" считает, уто Украина должна, используя дипломатические рычаги и поддержку партнеров, заставить Венгрию уважать украинские законы и суверенитет.
"Причиной постоянных конфликтов является стремление Кремля и венгерского правительства ослабить Украину, поэтому их решение зависит не от нас. Однако мы должны задействовать все возможные дипломатические и политические рычаги, чтобы получить в этом противостоянии поддержку США, НАТО и ЕС и заставить Венгрию уважать наши законы и наш суверенитет", - уверен Чернев.
Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".
Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.
Ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.
Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.
1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.
Пожалуйста, подождите...
1. Чи є у них конфлікт з українцями в місцях їх (етнічних венгрів) компактного проживання на території України?
2. Чи мають вони бажання покинути територію України і ті місця де вони наразі проживають та повернутися на історичну землю своїх пращурів?
Як на мене конфлікт нагнітають венгерські уйобикі а не місцеві венгри на Закарпатті.
Почему не следуют простой логике Аристотеля?
Кстати кацапам тоже.
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Хм, так это и есть простейший приём выявить лжеца - говорит одно - делает другое.
Я бы привёл венграм закарпатья прямую аналогию какую технологию на них подопытных кроликах проводят - это пример того же Донбасса. Сначала науськали дурной народ, что они причасны к величию рассейскому, затем стали искушать неподчинением новой укр власти, а потом в результате кинули, мол, мы и не собирались вас к себе присоединять!
Точно также и закарпатьем решили сыграть. А бестолочи местные поддаются наверное этим искушениям. Как известно их христианства дьявол сначала искушает сотворить что-то, якобы во благо, а потом кидает! Подставляет под удар.
Этих аналогий пруд пруди. И не надо изобретать велосипед. всё давно известно и не раз опробовано.
Знаете ли вы древний советский анекдот о жадности, ненажерливости хохлов-украинец сочинённый в недрах пропаганды ссср, чтобы скинуть своё собственное дерьмо на кого-то иного? Анекдот заканчивается .... Ну а вагон яблок сможешь съесть? - спросили украинца.
Нет, - говорит - не з'їм, але все понадкусюю.
А теперь смотрите к чему єто и про кого.
Молдову кацапы съели? Нет, но надкусили!
Грузию съели? Нет, но надкусили!
Украину съели? Нет, но надкусили!
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Лично мне всё стало понятно к концу 2014. И просто наблюдаю верно ли...
Ну и кому же такие повадки надкусывать ближе? Украинцам, Молдаванам? Грузинам?
Ничего сложного просчитать кто что затеял нет. Критический склад ума просто редкость. Не путать с критиканством.
И я закрыл тему.
Хорош.
Хочете Угорщини - їдьте в Угорщину ,, але не робіть Угорщини з України !! В Україні ніякої Угорщини не буде , однозначно , ні її , ні Болгарії , ні Молдови , Румунії , Польщі та ін . А кацапії тим більше .. Невже це так важко зрозуміти ?
Жити в Україні може хто завгодно , але згідно українських законів , і по українським правилам крапка
ви - частина того "стрємлєнія"
Кремлевская ОПГ радотает кпуглосуточно!
Поэтому общество и превращается в толпу, Толпа создается чисто эмоционально. И так выбирается 73 процентами кто-то с кем-то, а спустя год - нет, откуда ж такие негодяи на нашу голову?
И точно так, как та лошадь, что всю жизнь проходила по кругу, и когда отвязали, уже не может прямо ходить -- точно так же взахлеб ругается расия и савок, а на деле -- все по тем же клише. Кругом враги и т.п. Русский шовинизм -- зло, а украинский - о, то уже самый смак.
От фактов же никуда не деться -- Украина, как и подавляющее большинство государств, многоэтнична. И привилегии или негативная дискриминация по одному признаку обязательно переходит в дискриминации по другим. Сегодня тот "титульный", кто в вышиванке, завтра - только тот, ктобелокурый и голубоглазый. Сегодня сосед "враг народа, антиукраинец" -- но завтра уже будешь ты...
так вже ж не ведуться на такі вибрики
я бачу в кого сумбур
не вперше коли у владі діла швах-традиційно впихують страшилки з Закарпаття...відволікають від негараздів...
якщо в 14тому забрали на схід погранців і бойові підрозділи...а мадяри відкрили границю для всіх...мої земляки не рванули ні в одну з бувших республік...в які вони входили...
тому про якесь приєднання-від"єднання ТЕПЕР смішно говорити...
вони показали що вони є громадянами нашої держави і Україна їх домівка...
то вся накип яка час від часу вспливає...
явно піар...тепер будуть до всрачки боотись з тим що самі спровокували...
щодо виїзджайте..
хто хотів-вже там...хто остався-значить їх домівка тут...
і не треба їм вказувати....
ми різні-але ми маємо жити разом і дружньо...може в тому і є істина...
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!