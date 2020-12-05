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Новости За рубежом
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Россия возобновила укладку труб газопровода "Северный поток-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия возобновила укладку труб газопровода

В водах Германии российское судно "Фортуна" будет осуществлять до 31 декабря работы по трубоукладке в рамках достройки газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в предупреждении Федерального морского и гидрографического агентства Германии.

Ранее компания Nord Stream 2 AG заявляла о намерении возобновить 5 декабря приостановленное год назад строительство морского отрезка газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. В немецких водах надо проложить еще 16,5 км газопровода.

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Как сообщалось, Конгресс США достиг договоренности о включении санкций против газопровода "Северный поток-2" в проект оборонного бюджета США. Они будут нацелены на страховые и сертификационные компании, работающие с российскими судами над завершением проекта.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты окончания строительства он не назвал.

На данный момент газопровод достроен более чем на 90 процентов. Предполагалось, что проект будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Если остановить строительство не удастся, газопровод может быть готов во второй половине 2021 года.
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Топ комментарии
+22
Необязательно. Если вдруг что-то забудет - есть кому подсказать и напомнить. Так что лучше тебе, ватка, опять возложить свои надежды на Йеллоустоунский вулкан.
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05.12.2020 16:27
+20
молодцы так держать, я поддерживаю, чем больше бабла утопят вместе с трубой, тем меньше кассир выдаст бабла впопучленцам в растовских ******.
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05.12.2020 15:06
+18
утопят еще пару ярдов зелени ... кацапы чего только не сделают ради красивой картинки перед НГ-выступлением ботоксного кремлевского гнома перед своим стадом по телеку ... есть хорошая поговорка: если бы понты светились, в Мацкве были бы белые ночи... Россия возобновила укладку труб газопровода "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 9723
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05.12.2020 15:15
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Страница 2 из 2
Какой на)(рен бизнес и причем здесь Байден? Это пиар акция типа "посмотрите, мы строим СП2, нас никто не остановит." Кто-то бабло получит, но эти 2,5 км на самом деле не приближают завершение проекта.
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05.12.2020 17:28 Ответить
Немцы под нас капают!
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05.12.2020 16:49 Ответить
а як же бонби германські на дні морскому...забули про них....
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05.12.2020 17:01 Ответить
Байден наближається, Байден наближається, Байден наближається )))

Байден все дозволить, Байден все забуде, Байден все пробаче, и тобі юначе.
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05.12.2020 17:02 Ответить
дружба Берлина и Москвы, ни к добру
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05.12.2020 17:15 Ответить
последний раз когда дружили 2 мировая началась
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05.12.2020 17:23 Ответить
хорошо в Польше подружили)) парады)) хороводы водили)) дружба фашиста и кацапа навека)) но не долго немецкая гармошка с бабалайкой играла.
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05.12.2020 17:34 Ответить
Що мені підказує що не запустять кацапи цей Норд стрім..Ніколи
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05.12.2020 17:44 Ответить
Если трубоукладчик рашкинский, то следует ожидать беды.
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05.12.2020 18:06 Ответить
Взірвати судно і трубопровід розрізати на металобрухт,зробити те саме,що вони зробили з Донбасом.
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05.12.2020 18:25 Ответить
Да пусть уже достроят и окончательно уже разорвем экономические связи в этой сфере.У нас тут за сраные игрушки на елку целая зрадная эпопея при этом лярды долларов за транзит рашкинского газа мы брать не стесняемся.
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05.12.2020 19:03 Ответить
До Нового Року бідолашні хочуть поспіти Росія відновила укладання труб газопроводу "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9344

Бажаю гарних санкцій як Німечинні так і Кремляндії
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05.12.2020 19:27 Ответить
Слава Байдону!
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05.12.2020 19:36 Ответить
Пускай,пускай потешатся,мы мол достроим! Куда там! Американские санкции распугали всех строителей и теперь розовощекий пупс будет только с сожалением вспоминать как щедрой рукой одарял бандитов на Дамбасе..Все! Нет СП 2,нет и денег на войну! Вообще то говоря, ни на что денег теперь нет...
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05.12.2020 23:59 Ответить
Интересно наблюдать, как кацапотвари лайкают своим соседям по столу в Лахти ))
Нифига не палятся Росія відновила укладання труб газопроводу "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 27
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06.12.2020 00:55 Ответить
Росія відновила укладання труб газопроводу "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4447 "Судно для укладки труб "Северного потока - 2" развернулось обратно"...
22:04 05.12.2020
Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока - 2", после выхода из порта Висмар развернулось в обратную сторону, свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.
Ранее днем "Фортуна" вышла из порта Висмар и направилось на северо-восток, в сторону Ростока. Однако в настоящий момент судно развернулось в противоположном направлении... мабуть газового ключа забули Росія відновила укладання труб газопроводу "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8014
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06.12.2020 10:03 Ответить
"Фортуна", одним словом. ))) Что тут скажешь. Они б еще, как капитан Врунгель, назвали бы "Победа", то можно было бы открывать шампанское.
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06.12.2020 14:08 Ответить
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