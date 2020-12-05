Россия возобновила укладку труб газопровода "Северный поток-2"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В водах Германии российское судно "Фортуна" будет осуществлять до 31 декабря работы по трубоукладке в рамках достройки газопровода "Северный поток-2".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в предупреждении Федерального морского и гидрографического агентства Германии.
Ранее компания Nord Stream 2 AG заявляла о намерении возобновить 5 декабря приостановленное год назад строительство морского отрезка газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. В немецких водах надо проложить еще 16,5 км газопровода.
Как сообщалось, Конгресс США достиг договоренности о включении санкций против газопровода "Северный поток-2" в проект оборонного бюджета США. Они будут нацелены на страховые и сертификационные компании, работающие с российскими судами над завершением проекта.
Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты окончания строительства он не назвал.
На данный момент газопровод достроен более чем на 90 процентов. Предполагалось, что проект будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Если остановить строительство не удастся, газопровод может быть готов во второй половине 2021 года.
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Байден все дозволить, Байден все забуде, Байден все пробаче, и тобі юначе.
Бажаю гарних санкцій як Німечинні так і Кремляндії
Нифига не палятся
22:04 05.12.2020
Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока - 2", после выхода из порта Висмар развернулось в обратную сторону, свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.
Ранее днем "Фортуна" вышла из порта Висмар и направилось на северо-восток, в сторону Ростока. Однако в настоящий момент судно развернулось в противоположном направлении... мабуть газового ключа забули