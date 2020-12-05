Россия возобновила укладку труб газопровода "Северный поток-2"

В водах Германии российское судно "Фортуна" будет осуществлять до 31 декабря работы по трубоукладке в рамках достройки газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в предупреждении Федерального морского и гидрографического агентства Германии.

Ранее компания Nord Stream 2 AG заявляла о намерении возобновить 5 декабря приостановленное год назад строительство морского отрезка газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. В немецких водах надо проложить еще 16,5 км газопровода.

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Как сообщалось, Конгресс США достиг договоренности о включении санкций против газопровода "Северный поток-2" в проект оборонного бюджета США. Они будут нацелены на страховые и сертификационные компании, работающие с российскими судами над завершением проекта.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты окончания строительства он не назвал.

На данный момент газопровод достроен более чем на 90 процентов. Предполагалось, что проект будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Если остановить строительство не удастся, газопровод может быть готов во второй половине 2021 года.