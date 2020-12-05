Росія відновила укладання труб газопроводу "Північний потік-2"

У водах Німеччини російське судно "Фортуна" здійснюватиме до 31 грудня роботи з укладання труб у межах добудови газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в попередженні Федерального морського та гідрографічного агентства Німеччини.

Раніше компанія Nord Stream 2 AG заявляла про намір відновити 5 грудня призупинене рік тому будівництво морського відрізка газопроводу у виключній економічній зоні ФРН. У німецьких водах треба прокласти ще 16,5 км газопроводу.

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Як повідомлялось, Конгрес США досяг домовленості про включення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" у проєкт оборонного бюджету США. Вони будуть націлені на страхові та сертифікаційні компанії, що працюють із російськими суднами над завершенням проєкту.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудовано попри позицію США. Водночас точної дати закінчення будівництва він не назвав.

Наразі газопровід побудовано більш ніж на 90%. Передбачалося, що проєкт буде введено в експлуатацію до кінця 2019 року. Якщо зупинити будівництво не вдасться, газопровід може бути готовий у другій половині 2021 року.