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Новини За кордоном
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Росія відновила укладання труб газопроводу "Північний потік-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія відновила укладання труб газопроводу

У водах Німеччини російське судно "Фортуна" здійснюватиме до 31 грудня роботи з укладання труб у межах добудови газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в попередженні Федерального морського та гідрографічного агентства Німеччини.

Раніше компанія Nord Stream 2 AG заявляла про намір відновити 5 грудня призупинене рік тому будівництво морського відрізка газопроводу у виключній економічній зоні ФРН. У німецьких водах треба прокласти ще 16,5 км газопроводу.

Читайте також: Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту

Як повідомлялось, Конгрес США досяг домовленості про включення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" у проєкт оборонного бюджету США. Вони будуть націлені на страхові та сертифікаційні компанії, що працюють із російськими суднами над завершенням проєкту.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудовано попри позицію США. Водночас точної дати закінчення будівництва він не назвав.

Наразі газопровід побудовано більш ніж на 90%. Передбачалося, що проєкт буде введено в експлуатацію до кінця 2019 року. Якщо зупинити будівництво не вдасться, газопровід може бути готовий у другій половині 2021 року.
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Топ коментарі
+22
Необязательно. Если вдруг что-то забудет - есть кому подсказать и напомнить. Так что лучше тебе, ватка, опять возложить свои надежды на Йеллоустоунский вулкан.
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05.12.2020 16:27
+20
молодцы так держать, я поддерживаю, чем больше бабла утопят вместе с трубой, тем меньше кассир выдаст бабла впопучленцам в растовских ******.
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05.12.2020 15:06
+18
утопят еще пару ярдов зелени ... кацапы чего только не сделают ради красивой картинки перед НГ-выступлением ботоксного кремлевского гнома перед своим стадом по телеку ... есть хорошая поговорка: если бы понты светились, в Мацкве были бы белые ночи... Россия возобновила укладку труб газопровода "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 9723
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05.12.2020 15:15
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Какой на)(рен бизнес и причем здесь Байден? Это пиар акция типа "посмотрите, мы строим СП2, нас никто не остановит." Кто-то бабло получит, но эти 2,5 км на самом деле не приближают завершение проекта.
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05.12.2020 17:28 Відповісти
Немцы под нас капают!
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05.12.2020 16:49 Відповісти
а як же бонби германські на дні морскому...забули про них....
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05.12.2020 17:01 Відповісти
Байден наближається, Байден наближається, Байден наближається )))

Байден все дозволить, Байден все забуде, Байден все пробаче, и тобі юначе.
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05.12.2020 17:02 Відповісти
дружба Берлина и Москвы, ни к добру
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05.12.2020 17:15 Відповісти
последний раз когда дружили 2 мировая началась
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05.12.2020 17:23 Відповісти
хорошо в Польше подружили)) парады)) хороводы водили)) дружба фашиста и кацапа навека)) но не долго немецкая гармошка с бабалайкой играла.
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05.12.2020 17:34 Відповісти
Що мені підказує що не запустять кацапи цей Норд стрім..Ніколи
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05.12.2020 17:44 Відповісти
Если трубоукладчик рашкинский, то следует ожидать беды.
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05.12.2020 18:06 Відповісти
Взірвати судно і трубопровід розрізати на металобрухт,зробити те саме,що вони зробили з Донбасом.
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05.12.2020 18:25 Відповісти
Да пусть уже достроят и окончательно уже разорвем экономические связи в этой сфере.У нас тут за сраные игрушки на елку целая зрадная эпопея при этом лярды долларов за транзит рашкинского газа мы брать не стесняемся.
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05.12.2020 19:03 Відповісти
До Нового Року бідолашні хочуть поспіти Росія відновила укладання труб газопроводу "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9344

Бажаю гарних санкцій як Німечинні так і Кремляндії
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05.12.2020 19:27 Відповісти
Слава Байдону!
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05.12.2020 19:36 Відповісти
Пускай,пускай потешатся,мы мол достроим! Куда там! Американские санкции распугали всех строителей и теперь розовощекий пупс будет только с сожалением вспоминать как щедрой рукой одарял бандитов на Дамбасе..Все! Нет СП 2,нет и денег на войну! Вообще то говоря, ни на что денег теперь нет...
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05.12.2020 23:59 Відповісти
Интересно наблюдать, как кацапотвари лайкают своим соседям по столу в Лахти ))
Нифига не палятся Росія відновила укладання труб газопроводу "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 27
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06.12.2020 00:55 Відповісти
Росія відновила укладання труб газопроводу "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4447 "Судно для укладки труб "Северного потока - 2" развернулось обратно"...
22:04 05.12.2020
Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока - 2", после выхода из порта Висмар развернулось в обратную сторону, свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.
Ранее днем "Фортуна" вышла из порта Висмар и направилось на северо-восток, в сторону Ростока. Однако в настоящий момент судно развернулось в противоположном направлении... мабуть газового ключа забули Росія відновила укладання труб газопроводу "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8014
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06.12.2020 10:03 Відповісти
"Фортуна", одним словом. ))) Что тут скажешь. Они б еще, как капитан Врунгель, назвали бы "Победа", то можно было бы открывать шампанское.
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06.12.2020 14:08 Відповісти
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