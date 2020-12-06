Оппозиция в Армении выдвинула ультиматум Пашиняну: отставка до полудня 8 декабря
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В Ереване представители оппозиции выдвинули премьеру Николу Пашиняну ультиматум - уйти в отставку до полудня 8 декабря.
Об этом сообщает "Кавказский узел", передает Цензор.НЕТ.
"Мы даем время до вторника, 8 декабря, 12:00, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей командой этот вопрос и ушел в отставку. В противном случае по всей территории Армении будут начаты акции гражданского неповиновения", - заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
По его словам, это позволит достичь стабильности и согласия, а также избежать социального коллапса на фоне потери большей части Нагорного Карабаха. Пашиняну дали гарантии безопасности.
Выдвинутый оппозицией кандидат в премьеры Вазген Манукян (бывший министр обороны) призвал сформировать временное правительство.
"Мы никогда не смиримся с трехсторонним заявлением [о прекращении войны], но оно де-факто действует. Мы не сможем отказаться от него, поскольку это приведет к возобновлению войны с Турцией и Азербайджаном, а также будет рассматриваться как шаг против миротворческой миссии России. Мы этого не можем себе позволить, но в заявлении есть множество нюансов, которые временное правительство должно уточнить и решить вопросы с выгодой для нас", - заявил Манукян.
Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.
Пожалуйста, подождите...
- Пашинян, сэр.
Зрозуміло
Что, не свершилось? Союзников нет, ресурсов нет, экономических перспектив нет, страна в жо...пе на ближайшие надцать лет, кремлевские ставленники рулят в угоду России и т.д. Вот и вся разница между "Долой!" и "...а что потом?"
Видно - место такое, проклятое.
Рекомендую армянам изменить место заседания парламента и месторасположение здания правительства (кабинета министров). Старые же здания - разрушить и засыпать толстым слоем соли - говорят, соль очень хорошо от демонов и бесов помогает.
Азербайджан в результате конфликта получил назад кучу территорий. Строить там никто нихера (ахаха - "новую дорогу в степанакерт"), естественно, не будет - если за 30 лет до этого "вяликая армения" нихера не построила там нового, то с чего это она начнёт уже к фактически потерянному Карабаху что-то новое строить, в горах?!?
Также, Азербайджан получил прямую военную поддержку гораздо более сильного игрока, чем путлеровская ********* - Турцию. Так что через 5 лет, увидите, никаких "армянских карабахов" просто не станет - их с ********** выдавят и экономически, и политически. До этой осени - это было тяжело, Карабах сложная территория для отвоёвывания, потому и потерь столько у Азербайджана при тотальном воздушном преимуществе, а сейчас - это легче лёгкого.
Но что-то пошло не так. И теперь, всего через 1.5 года "законно назначенного" премьер-министра Пашинаня тоже обвиняют в узурпации власти, превышении полномочий и нац.предательстве.
Видно место такое - проклятое.
Кацапам прозахідний Пашинян як скалка у дупі. Хай буде і надалі головою Арменії
А по сути вопрос: ну, назовите хоть что-нибудь "прозападное" из действий Пашиняна за последние полтора года.
Но это логика, а логика у них не в почете, надо за власть бороться, используя тему военного поражения.
""Мы никогда не смиримся с трехсторонним заявлением [о прекращении войны], но оно де-факто действует. Мы не сможем отказаться от него, поскольку это приведет к возобновлению войны с Турцией и Азербайджаном, а также будет рассматриваться как шаг против миротворческой миссии России. Мы этого не можем себе позволить, но в заявлении есть множество нюансов, которые временное правительство должно уточнить и решить вопросы с выгодой для нас",
Мудило ванючее, уточнять ты будешь что-то когда выиграешь войну, а не проиграешь!
Создание российской военной базы в Нагорном Карабахе обеспечило бы безопасность и стабильность на территории непризнанной республики в долгосрочной перспективе. Об этом заявил советник президента НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян.
«Что, если Турция начнет подталкивать Азербайджан на агрессию? А если боевики выйдут из подчинения Турции и решат что-то здесь делать? В таком случае они могут специально попытаться нанести удар по имиджу России, не говоря о том, чтобы поставить нас в очень сложное положение с точки зрения безопасности», - заявил Бабаян в интервью РИА Новости.
Советник президента считает, что в этой ситуации было бы правильно разместить на территории НКР военную базу РФ.День Победы в Азербайджане - это очень хорошо, но...