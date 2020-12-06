Оппозиция в Армении выдвинула ультиматум Пашиняну: отставка до полудня 8 декабря

В Ереване представители оппозиции выдвинули премьеру Николу Пашиняну ультиматум - уйти в отставку до полудня 8 декабря.

Об этом сообщает "Кавказский узел", передает Цензор.НЕТ.

"Мы даем время до вторника, 8 декабря, 12:00, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей командой этот вопрос и ушел в отставку. В противном случае по всей территории Армении будут начаты акции гражданского неповиновения", - заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

По его словам, это позволит достичь стабильности и согласия, а также избежать социального коллапса на фоне потери большей части Нагорного Карабаха. Пашиняну дали гарантии безопасности.

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Выдвинутый оппозицией кандидат в премьеры Вазген Манукян (бывший министр обороны) призвал сформировать временное правительство.

"Мы никогда не смиримся с трехсторонним заявлением [о прекращении войны], но оно де-факто действует. Мы не сможем отказаться от него, поскольку это приведет к возобновлению войны с Турцией и Азербайджаном, а также будет рассматриваться как шаг против миротворческой миссии России. Мы этого не можем себе позволить, но в заявлении есть множество нюансов, которые временное правительство должно уточнить и решить вопросы с выгодой для нас", - заявил Манукян.

Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.