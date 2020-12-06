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Вірменія (661) Нагірний Карабах (459) Пашинян_Нікол (121)

Опозиція у Вірменії висунула ультиматум Пашиняну: відставка до опівдня 8 грудня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Опозиція у Вірменії висунула ультиматум Пашиняну: відставка до опівдня 8 грудня

У Єревані представники опозиції висунули прем'єру Ніколу Пашиняну ультиматум - піти у відставку до опівдня 8 грудня.

Про це повідомляє "Кавказький вузол", передає Цензор.НЕТ.

"Ми даємо час до вівторка, 8 грудня, 12:00, щоб Нікол Пашинян обговорив зі своєю командою це питання і пішов у відставку. Інакше на всій території Вірменії розпочнуться акції громадянської непокори", - заявив представник партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян.

За його словами, це дозволить досягти стабільності і злагоди, а також уникнути соціального колапсу на тлі втрати більшої частини Нагірного Карабаху. Пашиняну надали гарантії безпеки.

Читайте також: Близько 20 тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Вірменії Єревані, вимагають негайної відставки прем'єра Пашиняна. ФОТОрепортаж

Висунутий опозицією кандидат у прем'єри Вазген Манукян (колишній міністр оборони) закликав сформувати тимчасовий уряд.

"Ми ніколи не погодимося з тристоронньою заявою [про припинення війни], але вона де-факто діє. Ми не зможемо відмовитися від неї, оскільки це призведе до відновлення війни з Туреччиною та Азербайджаном, а також буде розглядатися як крок проти миротворчої місії Росії. Ми цього не можемо собі дозволити, але в заяві є безліч нюансів, які тимчасовий уряд має уточнити і вирішити питання з вигодою для нас", - заявив Манукян.

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.
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Топ коментарі
+20
"Дашнаки" вже століття носяться з своєю ідеєю "Великої Вірменії", і весь час результатом є тільки "удари з ноги", по морді, з "кривавими соплями"... "Замутили" різню турків і курдів, на початку Першої світової війни, на території "Турецької Вірменії" - отримали різню вірмен в 1916-му. "Замутили" те саме в Зангезурі, в Карабаху, в 1918-му - знову "отримали по морді" і втратили навіть те, що мали... "Замутили" в 90-ті, в Азербайджані - знову "отримали по морді"... Може, пора-б, своєю Вірменією зайняться спочатку, а не мріять про "Велику Айастан"?...
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06.12.2020 10:05
+18
ну що Пашинян допомогла тобі дружба з кацапами?
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06.12.2020 09:46
+18
Пашинян еще одно доказательство тому, что хуже войны с расеей, может быть только дружба с ней....
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06.12.2020 10:35
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Попал как кур в ощип.
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06.12.2020 09:44 Відповісти
Напротив он красиво сьедет с ситуации ,которую сам же и создал с гарантиями личной безопасности от своих политических оппонентов,а кремль добьётся своей цели и вернет лояльное себе правительство
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06.12.2020 11:27 Відповісти
Просто Пашинян считает себя прозападным политиком, Кремль его съедает технично. Неужели кто то считает, что Алиев мог бы напасть фактически на Армению без согласования с Кремлём?
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06.12.2020 20:39 Відповісти
какие выгоды?? вы о чем??? проблем много выше крыши... нет армии вооружения финансов человеческого ресурса. и еще Карабах де юре он Азербайджан а де факто он Армения.. а Пашинян да его роль в Истории незавидна...НО тут вопрос положить все на все и перенести войну на территорию Армении или... он выбрал или... решение так себе думаю Карабах еще долго будет бабахать и будут такие мировые передышки ибо все понимают- что война до победного конца это конец МИРУ..... закрутили мульку Ленин со товарищами и вот ответка прилетала обратно Азиры и да турки понимают спорность Карабаха в исторической и фактической ретроспективе НО... как говорят западло...
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06.12.2020 09:45 Відповісти
"Намолотив сім мішків гречаної вовни і всі - неповні...". Ти хоч розберися, ХТО, КОЛИ, і НАВІЩО "закрутив мульку"... Почитай дипломатичну переписку часів Миколи І. Зокрема, лист Грибоєдова, посла в Персії тих часів...
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06.12.2020 09:50 Відповісти
Шо это за потік підсвідомості?
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06.12.2020 09:53 Відповісти
Нет никакой спорности. И не будет.
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06.12.2020 10:31 Відповісти
ну що Пашинян допомогла тобі дружба з кацапами?
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06.12.2020 09:46 Відповісти
Не, Пашиняну допомогла дружба с Макроном
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06.12.2020 11:41 Відповісти
та якаж дружба,Макрон не признає Крим російским а Пашинян так?
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06.12.2020 11:46 Відповісти
Макрону и Пашиняну однаково пофиг чей Крым. Но ты продовжуй мрияти, что Макрон друг Украины бильш ниж Пашинян
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06.12.2020 13:37 Відповісти
- Берримор, что это за странный вой раздаётся над Ереваном? Вой с армянским акцентом!
- Пашинян, сэр.
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06.12.2020 09:46 Відповісти
Я добре пам'ятаю як наші дурачки писали про Пашиняна-який він рехворматор,от би нам такого і т.д.Про колгоспного усатого маньяка теж писали дохєра(який хазяїн,дороги,порядок і т.д.)Де зараз ці дебіли?
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06.12.2020 09:50 Відповісти
На месте, готовятся голосовать за жопоблок или петушария
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06.12.2020 09:54 Відповісти
Та за "сивочолого хетьмана".
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06.12.2020 10:26 Відповісти
Сивопейсного
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06.12.2020 11:46 Відповісти
Исполняется заказ Кремля , которому необходимо устранение Пашиняна.
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06.12.2020 09:58 Відповісти
Їх влаштує й переможений,опущений Пашинян,що з підібганим хвостом проситиме подачок.
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06.12.2020 11:16 Відповісти
Проросійська "опозиція" за гроші кремля вимагає відставку прозахідному прем'єру.
Зрозуміло
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06.12.2020 10:01 Відповісти
"Дашнаки" вже століття носяться з своєю ідеєю "Великої Вірменії", і весь час результатом є тільки "удари з ноги", по морді, з "кривавими соплями"... "Замутили" різню турків і курдів, на початку Першої світової війни, на території "Турецької Вірменії" - отримали різню вірмен в 1916-му. "Замутили" те саме в Зангезурі, в Карабаху, в 1918-му - знову "отримали по морді" і втратили навіть те, що мали... "Замутили" в 90-ті, в Азербайджані - знову "отримали по морді"... Може, пора-б, своєю Вірменією зайняться спочатку, а не мріять про "Велику Айастан"?...
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06.12.2020 10:05 Відповісти
если ему вернут всё, шо украдено из его кибинета, что было нажито непосильным трудом, он подаст в отставку ещё до завтрака.
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06.12.2020 10:06 Відповісти
Допустим, что сегодня утром Пашинян ушел. И вдруг свершилось: Армения стала третьей экономикой мира, Азербайджан и Турция отдали все территории и согласились платить дань 300 лет, ООН признал границы страны, как в древнем Урарту, Путин пожелал стать вассалом Армении а армян единогласно признали прародителями человечества?
Что, не свершилось? Союзников нет, ресурсов нет, экономических перспектив нет, страна в жо...пе на ближайшие надцать лет, кремлевские ставленники рулят в угоду России и т.д. Вот и вся разница между "Долой!" и "...а что потом?"
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06.12.2020 10:18 Відповісти
В позапрошлом году Пашинян стал премьером, "свергнув" путём уличных акций неповинования "ставленника путлера", "национального предателя" Саркисяна. И что же произошло за 1.5 года? Опача, уже Пашинян - "национальный предатель" и "ставленник путлера", которог освергают уличными акциями неповиновения.

Видно - место такое, проклятое.

Рекомендую армянам изменить место заседания парламента и месторасположение здания правительства (кабинета министров). Старые же здания - разрушить и засыпать толстым слоем соли - говорят, соль очень хорошо от демонов и бесов помогает.
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06.12.2020 22:55 Відповісти
А мне нынешняя оппозиция в Армении напоминает наших сторонников зебильной власти , которые сами воевать не хотят , потому что сцыкотно , но во всех бедах виноваты папередники
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06.12.2020 10:23 Відповісти
Та ні. Як істинні стороники педро. Кричать, дестабілізірувать, боротися за крісло, та "ложити" на смерті воїнів, цілістність країни.
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06.12.2020 10:32 Відповісти
С каких это пор вы зебилы стали сторонниками Порошенко??
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06.12.2020 10:41 Відповісти
Я открою тебе маленькую тайну , которую от тебя скрывает твой бог віслюк оманский - закончить войну можно или выиграть её или капитулировать , пример тому Армения с Азербайджаном
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06.12.2020 10:44 Відповісти
У них вже хата горить, а вони ще в сірники бавляться. Як діти.
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06.12.2020 10:23 Відповісти
По поводу чего, здесь, такой восторг? ***** шатает Пашиняна и Армению чтобы ещё больше укрепиться на Кавказе и остановить другого "самодержца" - Ердогана. Да и "победитель" - Азербайджан, получил *********** на своей официальной территории.
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06.12.2020 10:33 Відповісти
***** шатает армению не первый и не второй год. Никто, кроме собственной дурости и бредовых сказочных амбиций не мешает армянам помириться с соседями, наладить экономические связи и жить припеваючи - там море возможностей, но даже трубопроводы тянут мимо этих дебилов, каждый раз с удовольствием развешивающих уших перед очередным сказочником из *********.

Азербайджан в результате конфликта получил назад кучу территорий. Строить там никто нихера (ахаха - "новую дорогу в степанакерт"), естественно, не будет - если за 30 лет до этого "вяликая армения" нихера не построила там нового, то с чего это она начнёт уже к фактически потерянному Карабаху что-то новое строить, в горах?!?

Также, Азербайджан получил прямую военную поддержку гораздо более сильного игрока, чем путлеровская ********* - Турцию. Так что через 5 лет, увидите, никаких "армянских карабахов" просто не станет - их с ********** выдавят и экономически, и политически. До этой осени - это было тяжело, Карабах сложная территория для отвоёвывания, потому и потерь столько у Азербайджана при тотальном воздушном преимуществе, а сейчас - это легче лёгкого.
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06.12.2020 23:03 Відповісти
Пашинян еще одно доказательство тому, что хуже войны с расеей, может быть только дружба с ней....
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06.12.2020 10:35 Відповісти
Ну, Пашинян в 2018 стал главой страны на волне протестов, связанных с узурпацией власти предыдущим правителем по примеру *********. Напрямую о том, что протесты "*****************" никто особо не говорил - но это подразумевалось. Ибо "конституционная реформа" по передаче власти от президента к премьер-министру была проведена по наущению и по сценарию из пердорашки.

Но что-то пошло не так. И теперь, всего через 1.5 года "законно назначенного" премьер-министра Пашинаня тоже обвиняют в узурпации власти, превышении полномочий и нац.предательстве.

Видно место такое - проклятое.
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06.12.2020 23:09 Відповісти
*по передаче власти от всенародно избираемого президента к назначаемому премьер-министру
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06.12.2020 23:11 Відповісти
Все за московським сценарієм,ари продовжуют розгойдувати Кавказ!!!)))
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06.12.2020 10:54 Відповісти
В Ереване представители оппозиции выдвинули премьеру Николу Пашиняну ультиматум - уйти в отставку до полудня 8 декабря Источник: https://censor.net/ru/n3235249

Кацапам прозахідний Пашинян як скалка у дупі. Хай буде і надалі головою Арменії
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06.12.2020 10:59 Відповісти
Вы бредите насчет "прозападного пашиняна" - это на территории Армении войска ********* стояли 3 месяца и даже пытались постреливать из РСЗО (как в 2014 году на границе с Украиной, но в этот раз огребли по полной от ракет и БПЛА Азербайджана), а не на территории Азербайджана. И это российскими вооружениями воюет Армения, а не НАТО-овским. И это лично Пашинян за полтора года НИ ОДНОГО шага по выходу из ОДКБ не сделал. Этот человек - системный армянский политик, никакого отношения к "прозападности" не имеющий.
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06.12.2020 23:23 Відповісти
Головою думай, а не дупою, а потім друкуй
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07.12.2020 11:53 Відповісти
Вы свой опыт на меня не распространяйте. Если думаете седалещем, то не нужно приписывать этой привычки другим.

А по сути вопрос: ну, назовите хоть что-нибудь "прозападное" из действий Пашиняна за последние полтора года.
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11.12.2020 18:20 Відповісти
прекрасно. хитрожопые хои решили сковырнуть главного прихвостня ***** на ириваньском ханстве.
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06.12.2020 11:09 Відповісти
От до чого доводить загравання з кацапами...
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06.12.2020 11:33 Відповісти
В Беларуси жопозиция тоже ультиматум выдвигала
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06.12.2020 11:58 Відповісти
Ну вы сравнили... Сам Пашинян, как глава оппозиции, в позапрошлом году ровно на волне таких же "акций неповиновения" захватил власть в Армении. Там давняя традиция правителей свергать...
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06.12.2020 23:26 Відповісти
Если оппозиция говорит, что соглашение нужно, иначе возобновление безнадежной войны, то в чем тогда они видят вину Пашиняна, и почему он должен уйти, если все сделал правильно? Опозиція у Вірменії висунула ультиматум Пашиняну: відставка до опівдня 8 грудня - Цензор.НЕТ 5251
Но это логика, а логика у них не в почете, надо за власть бороться, используя тему военного поражения. Опозиція у Вірменії висунула ультиматум Пашиняну: відставка до опівдня 8 грудня - Цензор.НЕТ 3637
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06.12.2020 12:03 Відповісти
Не той народ "жидами" назвали... Євреї, коли їм в якійсь країні ставало паскудно, спокійно "збирали торби" і перебиралися в іншу (один раз їх "занесло", саме в Україні - у відповідь отримали "Коліївщину"). А вірмени постійно на всіх "***********", а коли отримують по морді, розмазують криваві соплі і скавчать про "геноцид"...
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06.12.2020 12:45 Відповісти
С точки зрения кремля - Пашинян должен был быть наказан, россияне, равно как азейбарджанцы и армяне должны были увидеть:"тот кто бузит, майданит, тот кто посматривает на запад-обязательно проиграет ". Это и есть меседж для стада и это работает
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06.12.2020 12:47 Відповісти
ШЫДЕВР ПАТРИОТИЧЕСКОГО КРЕТИНИЗМА:

""Мы никогда не смиримся с трехсторонним заявлением [о прекращении войны], но оно де-факто действует. Мы не сможем отказаться от него, поскольку это приведет к возобновлению войны с Турцией и Азербайджаном, а также будет рассматриваться как шаг против миротворческой миссии России. Мы этого не можем себе позволить, но в заявлении есть множество нюансов, которые временное правительство должно уточнить и решить вопросы с выгодой для нас",

Мудило ванючее, уточнять ты будешь что-то когда выиграешь войну, а не проиграешь!
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06.12.2020 13:03 Відповісти
Воевать дальше сильно ссыкотно, теперь хочется "решать вопросы". Тем более, что сейчас полезли в прессу свидетельства того, что в прошлом году азеры предлагали "решить вопросы" числами с 8-9 нулями.
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06.12.2020 23:29 Відповісти
Эта армянская апазицыя сильно напоминает мне местных барцов с минскими соглашениями!
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06.12.2020 13:05 Відповісти
Может сразу устройте референдум о присоединении Армении к парашке?
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06.12.2020 14:59 Відповісти
Ары не захотят. У ********* траблы с санкциями, визовым режимом и т.д. по отношению к ЕС и США.
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06.12.2020 23:31 Відповісти
В конце концов - они его зарежут, как положено, но это ничего не изменит. В этом плане армения уникальное место. Там будет плохо всегда, независимо от того, кто правит. Потому, что сами армяне не способны и не хотят изменений. По большому счету, их все устраивает, хотелось бы только - чуть больше денег и безвизовый перелет до парижу. Как наира говорит - никто меня не заставит отказаться от парижского кафе.
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06.12.2020 15:32 Відповісти
врага нужно добивать... вот к чему приводит полумера -

Создание российской военной базы в Нагорном Карабахе обеспечило бы безопасность и стабильность на территории непризнанной республики в долгосрочной перспективе. Об этом заявил советник президента НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян.

«Что, если Турция начнет подталкивать Азербайджан на агрессию? А если боевики выйдут из подчинения Турции и решат что-то здесь делать? В таком случае они могут специально попытаться нанести удар по имиджу России, не говоря о том, чтобы поставить нас в очень сложное положение с точки зрения безопасности», - заявил Бабаян в интервью РИА Новости.
Советник президента считает, что в этой ситуации было бы правильно разместить на территории НКР военную базу РФ.День Победы в Азербайджане - это очень хорошо, но...
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07.12.2020 06:25 Відповісти
 
 