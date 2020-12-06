Опозиція у Вірменії висунула ультиматум Пашиняну: відставка до опівдня 8 грудня
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Єревані представники опозиції висунули прем'єру Ніколу Пашиняну ультиматум - піти у відставку до опівдня 8 грудня.
Про це повідомляє "Кавказький вузол", передає Цензор.НЕТ.
"Ми даємо час до вівторка, 8 грудня, 12:00, щоб Нікол Пашинян обговорив зі своєю командою це питання і пішов у відставку. Інакше на всій території Вірменії розпочнуться акції громадянської непокори", - заявив представник партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян.
За його словами, це дозволить досягти стабільності і злагоди, а також уникнути соціального колапсу на тлі втрати більшої частини Нагірного Карабаху. Пашиняну надали гарантії безпеки.
Висунутий опозицією кандидат у прем'єри Вазген Манукян (колишній міністр оборони) закликав сформувати тимчасовий уряд.
"Ми ніколи не погодимося з тристоронньою заявою [про припинення війни], але вона де-факто діє. Ми не зможемо відмовитися від неї, оскільки це призведе до відновлення війни з Туреччиною та Азербайджаном, а також буде розглядатися як крок проти миротворчої місії Росії. Ми цього не можемо собі дозволити, але в заяві є безліч нюансів, які тимчасовий уряд має уточнити і вирішити питання з вигодою для нас", - заявив Манукян.
Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.
Будь ласка, зачекайте...
- Пашинян, сэр.
Зрозуміло
Что, не свершилось? Союзников нет, ресурсов нет, экономических перспектив нет, страна в жо...пе на ближайшие надцать лет, кремлевские ставленники рулят в угоду России и т.д. Вот и вся разница между "Долой!" и "...а что потом?"
Видно - место такое, проклятое.
Рекомендую армянам изменить место заседания парламента и месторасположение здания правительства (кабинета министров). Старые же здания - разрушить и засыпать толстым слоем соли - говорят, соль очень хорошо от демонов и бесов помогает.
Азербайджан в результате конфликта получил назад кучу территорий. Строить там никто нихера (ахаха - "новую дорогу в степанакерт"), естественно, не будет - если за 30 лет до этого "вяликая армения" нихера не построила там нового, то с чего это она начнёт уже к фактически потерянному Карабаху что-то новое строить, в горах?!?
Также, Азербайджан получил прямую военную поддержку гораздо более сильного игрока, чем путлеровская ********* - Турцию. Так что через 5 лет, увидите, никаких "армянских карабахов" просто не станет - их с ********** выдавят и экономически, и политически. До этой осени - это было тяжело, Карабах сложная территория для отвоёвывания, потому и потерь столько у Азербайджана при тотальном воздушном преимуществе, а сейчас - это легче лёгкого.
Но что-то пошло не так. И теперь, всего через 1.5 года "законно назначенного" премьер-министра Пашинаня тоже обвиняют в узурпации власти, превышении полномочий и нац.предательстве.
Видно место такое - проклятое.
Кацапам прозахідний Пашинян як скалка у дупі. Хай буде і надалі головою Арменії
А по сути вопрос: ну, назовите хоть что-нибудь "прозападное" из действий Пашиняна за последние полтора года.
Но это логика, а логика у них не в почете, надо за власть бороться, используя тему военного поражения.
""Мы никогда не смиримся с трехсторонним заявлением [о прекращении войны], но оно де-факто действует. Мы не сможем отказаться от него, поскольку это приведет к возобновлению войны с Турцией и Азербайджаном, а также будет рассматриваться как шаг против миротворческой миссии России. Мы этого не можем себе позволить, но в заявлении есть множество нюансов, которые временное правительство должно уточнить и решить вопросы с выгодой для нас",
Мудило ванючее, уточнять ты будешь что-то когда выиграешь войну, а не проиграешь!
Создание российской военной базы в Нагорном Карабахе обеспечило бы безопасность и стабильность на территории непризнанной республики в долгосрочной перспективе. Об этом заявил советник президента НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян.
«Что, если Турция начнет подталкивать Азербайджан на агрессию? А если боевики выйдут из подчинения Турции и решат что-то здесь делать? В таком случае они могут специально попытаться нанести удар по имиджу России, не говоря о том, чтобы поставить нас в очень сложное положение с точки зрения безопасности», - заявил Бабаян в интервью РИА Новости.
Советник президента считает, что в этой ситуации было бы правильно разместить на территории НКР военную базу РФ.День Победы в Азербайджане - это очень хорошо, но...