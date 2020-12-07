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Стрельба на границе: россияне возбудили дело о нападении на военнослужащего

Стрельба на границе: россияне возбудили дело о нападении на военнослужащего

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело дело о посягательстве на жизнь военнослужащего. В ведомстве утверждают, что дело возбуждено по факту нападения на отряд пограничников троих неизвестных, одного из которых застрелили.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"СКР возбудил дело о посягательств"Следственными органами СК по Белгородской области возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности)", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

В Следственном комитете РФ утверждают, что 3 декабря при пресечении попытки нарушения государственной границы России тремя вооруженными лицами произошла перестрелка с пограничниками, в результате которой один из нарушителей был уничтожен.

Читайте на Цензор.НЕТ: Во время стрельбы на границе Украины и России ФСБ застрелила жителя Сумской области Голубева, - СМИ

"У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения. Все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств", - сказала Петренко.

"В настоящее время следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели совершенного преступления", - добавила она.

4 декабря Погранслужба ФСБ РФ сообщила о попытке трех неизвестных нарушить границу со стороны Украины. При попытке задержания якобы произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные сбежали на территорию Украины.

Также на Цензор.НЕТ: ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись

В Госпогранслужбе Украины заявили, что не обнаружили подтверждения информации от Пограничной службы ФСБ РФ о нарушении группой лиц границы и перестрелки.

"Радіо Свобода" сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что во время стрельбы погиб гражданин Украины 1993 года рождения по фамилии Голубев - фигурант нескольких уголовных дело о хулиганстве и разбое. Источник подчеркивает, что россияне не предоставили доказательств агрессивных действий Голубева при задержании, и теперь пытаются скрыть ответственность за убийство гражданского лица.

Автор: 

граница (5260) россия (95402) стрельба (3251) Следком рф (277)


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Топ комментарии
+10
при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения

А танка не было? Обычно вооруженные до зубов контрабандисты на дело идут на танках. Если РСЗО сломаласьhttps://censor.net/ru/n3235451
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07.12.2020 16:00
+10
Танк зарилі на слєдуюшшій раз. Випілі немнога, дай думают, на атряд нападйом... Ну, а далі ви все знаєте...
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07.12.2020 16:03
+9
Не смогли значит втроем Кремль взять, нужно пятерых посылать.
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07.12.2020 16:04
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Правила форума Совет форумчан
Попочлєнці возвращалісь дамой)))
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07.12.2020 15:56 Ответить
при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения

А танка не было? Обычно вооруженные до зубов контрабандисты на дело идут на танках. Если РСЗО сломаласьhttps://censor.net/ru/n3235451
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07.12.2020 16:00 Ответить
Танк зарилі на слєдуюшшій раз. Випілі немнога, дай думают, на атряд нападйом... Ну, а далі ви все знаєте...
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07.12.2020 16:03 Ответить
на тихоходной Армате шли по камышу, но ручник заклинил и дальше пошли пешком.
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07.12.2020 16:14 Ответить
Не смогли значит втроем Кремль взять, нужно пятерых посылать.
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07.12.2020 16:04 Ответить
"скоро"- улюблене слово вологих мрійників нарасєї)
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07.12.2020 16:37 Ответить
Мне кажется что ето тот случай когда 2, 3 кацапа на нашей границе окажут сопротивление в ответ на требование предостааить документьі и будут ликвидированьі на месте
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07.12.2020 16:13 Ответить
амнистию сепарам, если захватят и спалят маскву
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07.12.2020 16:29 Ответить
Майнільський інцедент?
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07.12.2020 16:56 Ответить
Теперь в рашке по всех телеканалах будет вой о нападении укров, а лавроконь будет стучать копытом по трибуне ООН.
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07.12.2020 19:30 Ответить
Вбито громадянина України.
Не має значення фігурантом яких справ він був. Пам'ятаю рашисти на Азовському морі вбивали наших рибалок і ні чого вони тіпа були браконьєрами...
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07.12.2020 20:41 Ответить
Не, ну кацапы завалили своего по сути, только убить, ограбить и убитого во всём обвинить - стиль мокши.
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07.12.2020 20:52 Ответить
И парашют,который тянулся за ним.
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07.12.2020 21:08 Ответить
 
 