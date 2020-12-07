Стрельба на границе: россияне возбудили дело о нападении на военнослужащего

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело дело о посягательстве на жизнь военнослужащего. В ведомстве утверждают, что дело возбуждено по факту нападения на отряд пограничников троих неизвестных, одного из которых застрелили.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"СКР возбудил дело о посягательств"Следственными органами СК по Белгородской области возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности)", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

В Следственном комитете РФ утверждают, что 3 декабря при пресечении попытки нарушения государственной границы России тремя вооруженными лицами произошла перестрелка с пограничниками, в результате которой один из нарушителей был уничтожен.

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"У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения. Все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств", - сказала Петренко.

"В настоящее время следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели совершенного преступления", - добавила она.

4 декабря Погранслужба ФСБ РФ сообщила о попытке трех неизвестных нарушить границу со стороны Украины. При попытке задержания якобы произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные сбежали на территорию Украины.

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В Госпогранслужбе Украины заявили, что не обнаружили подтверждения информации от Пограничной службы ФСБ РФ о нарушении группой лиц границы и перестрелки.

"Радіо Свобода" сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что во время стрельбы погиб гражданин Украины 1993 года рождения по фамилии Голубев - фигурант нескольких уголовных дело о хулиганстве и разбое. Источник подчеркивает, что россияне не предоставили доказательств агрессивных действий Голубева при задержании, и теперь пытаются скрыть ответственность за убийство гражданского лица.