Минздрав на следующей неделе проверит разработанный механизм приглашения людей на вакцинацию, - Ляшко
Министерство здравоохранения планирует на следующей неделе начать пилотную эксплуатацию программного продукта, который позволит отработать механизм приглашения граждан на вакцинацию от COVID-19.
Об этом сообщил 16 декабря заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на заседании парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На следующей неделе мы будем пилотировать на примере одного из центров первичной медико-санитарной помощи возможность приглашения людей старшего возраста для проведения вакцинации от COVID-19. Даже при отсутствии вакцины это позволит нам увидеть, где могут возникнуть сбои (во время проведения кампании по вакцинации от COVID-19 - ИФ), и как оперативно это исправлять", - сказал он.
Ляшко также отметил, что Минздрав планирует централизованные закупки холодильного оборудования для транспортировки и хранения вакцины от COVID-19 с учетом использования разных вакцин.
Вместе с тем замминистра считает, что местные власти также должны предусмотреть на 2021 год средства для закупки такого оборудования, которое будет использоваться в кампании по вакцинации от COVID-19, а затем для проведения рутинной вакцинации согласно календарю прививок. Комментируя необходимость принятия национального плана вакцинации, Ляшко также сообщил, что "многие вещи Минздрав уже выполнил, мы определили и координаторов, и определенные планы".
Он также подчеркнул, что проведение кампании по вакцинации от COVID-19 будет требовать принятия оперативных решений, поэтому нецелесообразно утверждать его на уровне постановления парламента или правительства. "Вопрос о целесообразности утверждения нацплана именно распоряжением Кабмина сомнительно. Мы считаем, что в план нужно будет вносить изменения как минимум раз или два в неделю, поэтому я бы вынес правку, чтобы план утверждался на уровне приказа Минздрава", - сказал он.
Вместе с тем, парламентский комитет поддержал проект постановления Верховной Рады о принятии Национального плана проведения вакцинации от COVID-19 с учетом замечаний Минздрава.
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в страну уже в феврале 2021 года.
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https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко @leusenko1
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Влада не має права забороняти путінську вакцину.
Треба дозволити її поширювати тому, хто її і рекламує, але за умови, що на вакцинах обов'язково буде проставлений логотип ОПЗЖ і слоган - від медведчука з любов`ю. Нехай його паства колеться, нам що, шкода?
Цього вистачить для щеплення 4-5 млн громадян.Так що...