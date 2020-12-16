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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав на следующей неделе проверит разработанный механизм приглашения людей на вакцинацию, - Ляшко

Минздрав на следующей неделе проверит разработанный механизм приглашения людей на вакцинацию, - Ляшко

Министерство здравоохранения планирует на следующей неделе начать пилотную эксплуатацию программного продукта, который позволит отработать механизм приглашения граждан на вакцинацию от COVID-19.

Об этом сообщил 16 декабря заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на заседании парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На следующей неделе мы будем пилотировать на примере одного из центров первичной медико-санитарной помощи возможность приглашения людей старшего возраста для проведения вакцинации от COVID-19. Даже при отсутствии вакцины это позволит нам увидеть, где могут возникнуть сбои (во время проведения кампании по вакцинации от COVID-19 - ИФ), и как оперативно это исправлять", - сказал он.

Ляшко также отметил, что Минздрав планирует централизованные закупки холодильного оборудования для транспортировки и хранения вакцины от COVID-19 с учетом использования разных вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль просит ВОЗ ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину

Вместе с тем замминистра считает, что местные власти также должны предусмотреть на 2021 год средства для закупки такого оборудования, которое будет использоваться в кампании по вакцинации от COVID-19, а затем для проведения рутинной вакцинации согласно календарю прививок. Комментируя необходимость принятия национального плана вакцинации, Ляшко также сообщил, что "многие вещи Минздрав уже выполнил, мы определили и координаторов, и определенные планы".

Он также подчеркнул, что проведение кампании по вакцинации от COVID-19 будет требовать принятия оперативных решений, поэтому нецелесообразно утверждать его на уровне постановления парламента или правительства. "Вопрос о целесообразности утверждения нацплана именно распоряжением Кабмина сомнительно. Мы считаем, что в план нужно будет вносить изменения как минимум раз или два в неделю, поэтому я бы вынес правку, чтобы план утверждался на уровне приказа Минздрава", - сказал он.

Вместе с тем, парламентский комитет поддержал проект постановления Верховной Рады о принятии Национального плана проведения вакцинации от COVID-19 с учетом замечаний Минздрава.

Также читайте: Бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн украинцев из групп риска, - Степанов

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в страну уже в феврале 2021 года.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Наверное титаническую работу провели...
Впервые в истории сложилась ситуация, когда требуется проинформировать граждан...
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16.12.2020 22:46
+2
ни в одной стране мира такое не проводилось - только в Украине - все может лажать, глючить, сбоить и зависать! Определенно тут какой то второй бермудский треугольник.... да что уж там - здесь может бесследно исчезнуть https://korrespondent.net/ukraine/4235701-v-hosrezerve-myshy-sely-2700-vahonov-zerna-mvd 2700 вагонов зерна, миллиардные кредиты исчезают едва пересекают границу, исчезают леса, ценные ископаемые, достойные условия труда и зарплаты , пенсионные сбережения и накопления в банках - но появляются шикарные и роскошнейшие виллы и особняки, машины и элитные квартирю у олигархических крыс!
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16.12.2020 22:59
+1
і гдє ви відєлі тєх людєй? в тєлєвізєрє?..
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16.12.2020 22:45
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і гдє ви відєлі тєх людєй? в тєлєвізєрє?..
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16.12.2020 22:45 Ответить
Що характерно: не закупили НІХРІНА ,але планів-стратегій вже народили...
(в Польщі законтрачили на 45 млн доз,не враховуючи розподілу серед 27 країн ЄС)
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16.12.2020 23:54 Ответить
Наверное титаническую работу провели...
Впервые в истории сложилась ситуация, когда требуется проинформировать граждан...
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16.12.2020 22:46 Ответить
ни в одной стране мира такое не проводилось - только в Украине - все может лажать, глючить, сбоить и зависать! Определенно тут какой то второй бермудский треугольник.... да что уж там - здесь может бесследно исчезнуть https://korrespondent.net/ukraine/4235701-v-hosrezerve-myshy-sely-2700-vahonov-zerna-mvd 2700 вагонов зерна, миллиардные кредиты исчезают едва пересекают границу, исчезают леса, ценные ископаемые, достойные условия труда и зарплаты , пенсионные сбережения и накопления в банках - но появляются шикарные и роскошнейшие виллы и особняки, машины и элитные квартирю у олигархических крыс!
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16.12.2020 22:59 Ответить
огласите вессписок пжалста! с КАКОГО ВОЗРАСТА БУДЕТ "СТАРШИЙ ВОЗРАСТ"?
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16.12.2020 22:55 Ответить
А сколько будут платить за вакцинацию ???
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16.12.2020 22:56 Ответить
Тем, кто согласится !?
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16.12.2020 23:05 Ответить
Лучше проверьте Сохранность Вакцин , в чем будите хранить может в торговых холодильниках .
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16.12.2020 23:09 Ответить
А просто слелают. +++добровольно++++ не сделаешь прививку === нахрен с работы === ))))добровольно))))🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑
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16.12.2020 23:12 Ответить
Президент компании по выпуску вакцины от ковид 19- Pfizer и вся верхушка этой компании , отказались вакцинироваться ими же произведённой вакциной .Это заставляет подумать ,какую бадягу они нам приготовили .Это типа строители построили мост ,а при испытаниях его по нормам и правилам ,под мостом во время испытания не хотят стоять -сами не верят в то что построили .Это как то наводит на мысль о сокращении населения до золотого миллиарда .
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16.12.2020 23:18 Ответить
"Дурень думкою багатіє"©
Шо тут ещё скажешь?
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16.12.2020 23:21 Ответить
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко @leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 https://twitter.com/leusenko1



Влада не має права забороняти путінську вакцину.
Треба дозволити її поширювати тому, хто її і рекламує, але за умови, що на вакцинах обов'язково буде проставлений логотип ОПЗЖ і слоган - від медведчука з любов`ю. Нехай його паства колеться, нам що, шкода?
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16.12.2020 23:37 Ответить
Які плани ? ЯКА ВАКЦИНАЦІЯ ? Ми нібито узгодили отримання максимум 8 млн. доз вакцини за гуманітарними програмами для країн третього світу.На наступний рік закладено бюджет на закупівлю МАКСИМУМ мільйона доз.
Цього вистачить для щеплення 4-5 млн громадян.Так що...
МОЗ наступного тижня перевірить розроблений механізм запрошення людей на вакцинацію, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2583
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16.12.2020 23:39 Ответить
На проведение тренировки вакцинирования сперетического выделят миллион?
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17.12.2020 00:28 Ответить
Работать надо,если думать не умеете, а не бежать впереди паровоза.
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17.12.2020 00:43 Ответить
Білі піддослідні миші вколються без черги.
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17.12.2020 07:39 Ответить
Пока не увижу онлайн вакцинацию всех сотрудников Pfizer и их детей , своим творением, я никаких вакцин в себя вводить не буду.
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17.12.2020 11:36 Ответить
 
 