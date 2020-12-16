Минздрав на следующей неделе проверит разработанный механизм приглашения людей на вакцинацию, - Ляшко

Министерство здравоохранения планирует на следующей неделе начать пилотную эксплуатацию программного продукта, который позволит отработать механизм приглашения граждан на вакцинацию от COVID-19.

Об этом сообщил 16 декабря заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на заседании парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На следующей неделе мы будем пилотировать на примере одного из центров первичной медико-санитарной помощи возможность приглашения людей старшего возраста для проведения вакцинации от COVID-19. Даже при отсутствии вакцины это позволит нам увидеть, где могут возникнуть сбои (во время проведения кампании по вакцинации от COVID-19 - ИФ), и как оперативно это исправлять", - сказал он.

Ляшко также отметил, что Минздрав планирует централизованные закупки холодильного оборудования для транспортировки и хранения вакцины от COVID-19 с учетом использования разных вакцин.

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Вместе с тем замминистра считает, что местные власти также должны предусмотреть на 2021 год средства для закупки такого оборудования, которое будет использоваться в кампании по вакцинации от COVID-19, а затем для проведения рутинной вакцинации согласно календарю прививок. Комментируя необходимость принятия национального плана вакцинации, Ляшко также сообщил, что "многие вещи Минздрав уже выполнил, мы определили и координаторов, и определенные планы".

Он также подчеркнул, что проведение кампании по вакцинации от COVID-19 будет требовать принятия оперативных решений, поэтому нецелесообразно утверждать его на уровне постановления парламента или правительства. "Вопрос о целесообразности утверждения нацплана именно распоряжением Кабмина сомнительно. Мы считаем, что в план нужно будет вносить изменения как минимум раз или два в неделю, поэтому я бы вынес правку, чтобы план утверждался на уровне приказа Минздрава", - сказал он.

Вместе с тем, парламентский комитет поддержал проект постановления Верховной Рады о принятии Национального плана проведения вакцинации от COVID-19 с учетом замечаний Минздрава.

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Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в страну уже в феврале 2021 года.