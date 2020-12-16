МОЗ наступного тижня перевірить розроблений механізм запрошення людей на вакцинацію, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я планує наступного тижня розпочати пілотну експлуатацію програмного продукту, який дасть змогу відпрацювати механізм запрошення громадян на вакцинацію від COVID-19.
Про це повідомив 16 грудня заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наступного тижня ми пілотуватимемо на прикладі одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги можливість запрошення людей старшого віку для проведення вакцинації від COVID-19. Навіть за відсутності вакцини це дасть змогу нам побачити, де можуть виникнути збої (під час проведення кампанії з вакцинації від COVID-19 - ред), і як оперативно це виправляти", - сказав він.
Ляшко також зазначив, що МОЗ планує централізовані закупівлі холодильного обладнання для транспортування та зберігання вакцини від COVID-19 із урахуванням використання різних вакцин.
Водночас заступник міністра вважає, що місцева влада також має передбачити на 2021 рік кошти для закупівлі такого обладнання, яке використовуватиметься в кампанії з вакцинації від COVID-19, а потім для проведення рутинної вакцинації згідно з календарем щеплень. Коментуючи необхідність ухвалення національного плану вакцинації, Ляшко також повідомив, що "багато речей МОЗ уже виконало, ми визначили і координаторів, і визначені плани".
Він також наголосив, що проведення кампанії з вакцинації від COVID-19 потребуватиме ухвалення оперативних рішень, тому недоцільно затверджувати його на рівні постанови парламенту або уряду. "Питання про доцільність затвердження нацплану саме розпорядженням Кабміну сумнівно. Ми вважаємо, що до плану потрібно буде вносити зміни щонайменше раз або двічі на тиждень, тому я б виніс правку, щоб план затверджувався на рівні наказу МОЗ", - сказав він.
Водночас парламентський комітет підтримав проект постанови Верховної Ради про ухвалення Національного плану проведення вакцинації від COVID-19 із урахуванням зауважень Міністерства охорони здоров'я.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть у країну вже в лютому 2021 року.
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https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко @leusenko1
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Влада не має права забороняти путінську вакцину.
Треба дозволити її поширювати тому, хто її і рекламує, але за умови, що на вакцинах обов'язково буде проставлений логотип ОПЗЖ і слоган - від медведчука з любов`ю. Нехай його паства колеться, нам що, шкода?
Цього вистачить для щеплення 4-5 млн громадян.Так що...