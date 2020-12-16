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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ наступного тижня перевірить розроблений механізм запрошення людей на вакцинацію, - Ляшко

МОЗ наступного тижня перевірить розроблений механізм запрошення людей на вакцинацію, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я планує наступного тижня розпочати пілотну експлуатацію програмного продукту, який дасть змогу відпрацювати механізм запрошення громадян на вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомив 16 грудня заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наступного тижня ми пілотуватимемо на прикладі одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги можливість запрошення людей старшого віку для проведення вакцинації від COVID-19. Навіть за відсутності вакцини це дасть змогу нам побачити, де можуть виникнути збої (під час проведення кампанії з вакцинації від COVID-19 - ред), і як оперативно це виправляти", - сказав він.

Ляшко також зазначив, що МОЗ планує централізовані закупівлі холодильного обладнання для транспортування та зберігання вакцини від COVID-19 із урахуванням використання різних вакцин.

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Водночас заступник міністра вважає, що місцева влада також має передбачити на 2021 рік кошти для закупівлі такого обладнання, яке використовуватиметься в кампанії з вакцинації від COVID-19, а потім для проведення рутинної вакцинації згідно з календарем щеплень. Коментуючи необхідність ухвалення національного плану вакцинації, Ляшко також повідомив, що "багато речей МОЗ уже виконало, ми визначили і координаторів, і визначені плани".

Він також наголосив, що проведення кампанії з вакцинації від COVID-19 потребуватиме ухвалення оперативних рішень, тому недоцільно затверджувати його на рівні постанови парламенту або уряду. "Питання про доцільність затвердження нацплану саме розпорядженням Кабміну сумнівно. Ми вважаємо, що до плану потрібно буде вносити зміни щонайменше раз або двічі на тиждень, тому я б виніс правку, щоб план затверджувався на рівні наказу МОЗ", - сказав він.

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Водночас парламентський комітет підтримав проект постанови Верховної Ради про ухвалення Національного плану проведення вакцинації від COVID-19 із урахуванням зауважень Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть у країну вже в лютому 2021 року.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Наверное титаническую работу провели...
Впервые в истории сложилась ситуация, когда требуется проинформировать граждан...
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16.12.2020 22:46
+2
ни в одной стране мира такое не проводилось - только в Украине - все может лажать, глючить, сбоить и зависать! Определенно тут какой то второй бермудский треугольник.... да что уж там - здесь может бесследно исчезнуть https://korrespondent.net/ukraine/4235701-v-hosrezerve-myshy-sely-2700-vahonov-zerna-mvd 2700 вагонов зерна, миллиардные кредиты исчезают едва пересекают границу, исчезают леса, ценные ископаемые, достойные условия труда и зарплаты , пенсионные сбережения и накопления в банках - но появляются шикарные и роскошнейшие виллы и особняки, машины и элитные квартирю у олигархических крыс!
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16.12.2020 22:59
+1
і гдє ви відєлі тєх людєй? в тєлєвізєрє?..
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16.12.2020 22:45
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і гдє ви відєлі тєх людєй? в тєлєвізєрє?..
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16.12.2020 22:45 Відповісти
Що характерно: не закупили НІХРІНА ,але планів-стратегій вже народили...
(в Польщі законтрачили на 45 млн доз,не враховуючи розподілу серед 27 країн ЄС)
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16.12.2020 23:54 Відповісти
Наверное титаническую работу провели...
Впервые в истории сложилась ситуация, когда требуется проинформировать граждан...
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16.12.2020 22:46 Відповісти
ни в одной стране мира такое не проводилось - только в Украине - все может лажать, глючить, сбоить и зависать! Определенно тут какой то второй бермудский треугольник.... да что уж там - здесь может бесследно исчезнуть https://korrespondent.net/ukraine/4235701-v-hosrezerve-myshy-sely-2700-vahonov-zerna-mvd 2700 вагонов зерна, миллиардные кредиты исчезают едва пересекают границу, исчезают леса, ценные ископаемые, достойные условия труда и зарплаты , пенсионные сбережения и накопления в банках - но появляются шикарные и роскошнейшие виллы и особняки, машины и элитные квартирю у олигархических крыс!
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16.12.2020 22:59 Відповісти
огласите вессписок пжалста! с КАКОГО ВОЗРАСТА БУДЕТ "СТАРШИЙ ВОЗРАСТ"?
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16.12.2020 22:55 Відповісти
А сколько будут платить за вакцинацию ???
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16.12.2020 22:56 Відповісти
Тем, кто согласится !?
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16.12.2020 23:05 Відповісти
Лучше проверьте Сохранность Вакцин , в чем будите хранить может в торговых холодильниках .
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16.12.2020 23:09 Відповісти
А просто слелают. +++добровольно++++ не сделаешь прививку === нахрен с работы === ))))добровольно))))🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑
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16.12.2020 23:12 Відповісти
Президент компании по выпуску вакцины от ковид 19- Pfizer и вся верхушка этой компании , отказались вакцинироваться ими же произведённой вакциной .Это заставляет подумать ,какую бадягу они нам приготовили .Это типа строители построили мост ,а при испытаниях его по нормам и правилам ,под мостом во время испытания не хотят стоять -сами не верят в то что построили .Это как то наводит на мысль о сокращении населения до золотого миллиарда .
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16.12.2020 23:18 Відповісти
"Дурень думкою багатіє"©
Шо тут ещё скажешь?
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16.12.2020 23:21 Відповісти
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко @leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 https://twitter.com/leusenko1



Влада не має права забороняти путінську вакцину.
Треба дозволити її поширювати тому, хто її і рекламує, але за умови, що на вакцинах обов'язково буде проставлений логотип ОПЗЖ і слоган - від медведчука з любов`ю. Нехай його паства колеться, нам що, шкода?
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16.12.2020 23:37 Відповісти
Які плани ? ЯКА ВАКЦИНАЦІЯ ? Ми нібито узгодили отримання максимум 8 млн. доз вакцини за гуманітарними програмами для країн третього світу.На наступний рік закладено бюджет на закупівлю МАКСИМУМ мільйона доз.
Цього вистачить для щеплення 4-5 млн громадян.Так що...
МОЗ наступного тижня перевірить розроблений механізм запрошення людей на вакцинацію, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2583
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16.12.2020 23:39 Відповісти
На проведение тренировки вакцинирования сперетического выделят миллион?
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17.12.2020 00:28 Відповісти
Работать надо,если думать не умеете, а не бежать впереди паровоза.
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17.12.2020 00:43 Відповісти
Білі піддослідні миші вколються без черги.
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17.12.2020 07:39 Відповісти
Пока не увижу онлайн вакцинацию всех сотрудников Pfizer и их детей , своим творением, я никаких вакцин в себя вводить не буду.
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17.12.2020 11:36 Відповісти
 
 