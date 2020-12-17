"Шмыгаль понюхал х#й", - Дубинский прокомментировал попытку уволить министра экологии

Глава "Слуги народа" в Киевской области Александр Дубинский рассказал, что его однопартийцы не дали премьер-министру Денису Шмыгалю уволить министра экологии Романа Абрамовского.

Свое видение политической коллизии лидер "слуг народа" в Киевской области озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Шмыгаль, как говорили во времена моего детства, понюхал х#й в попытке уволить министра, боровшегося с шмыгалевскими решалами в лесном хозяйстве", - написал народный избранник.

Дубинский также озвучил планы на будущее.

"Теперь ждем следующего действия - увольнения проворовавшегося главы Гослесагентства Кузьовича, а за ним и его патрона Шмыгаля", - отметил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада сняла с повестки дня вопрос об отставке министра экологии Абрамовского

Напомним, 15 декабря министр экологии Роман Абрамовский подал в Верховную Раду заявление об отставке. Председатель ВР Разумков поручил рассмотреть вопрос об отставке профильному комитету ВР. Комитет попросил время на изучение этого вопроса, и потому 16 декабря вопрос об отставке Абрамовского был снят с повестки дня парламента.