"Шмыгаль понюхал х#й", - Дубинский прокомментировал попытку уволить министра экологии
Глава "Слуги народа" в Киевской области Александр Дубинский рассказал, что его однопартийцы не дали премьер-министру Денису Шмыгалю уволить министра экологии Романа Абрамовского.
Свое видение политической коллизии лидер "слуг народа" в Киевской области озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Шмыгаль, как говорили во времена моего детства, понюхал х#й в попытке уволить министра, боровшегося с шмыгалевскими решалами в лесном хозяйстве", - написал народный избранник.
Дубинский также озвучил планы на будущее.
"Теперь ждем следующего действия - увольнения проворовавшегося главы Гослесагентства Кузьовича, а за ним и его патрона Шмыгаля", - отметил он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Рада сняла с повестки дня вопрос об отставке министра экологии Абрамовского
Напомним, 15 декабря министр экологии Роман Абрамовский подал в Верховную Раду заявление об отставке. Председатель ВР Разумков поручил рассмотреть вопрос об отставке профильному комитету ВР. Комитет попросил время на изучение этого вопроса, и потому 16 декабря вопрос об отставке Абрамовского был снят с повестки дня парламента.
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И не только член...
головного москуміжвушної нервової трубки.
бувало мамка звуть - "санееeк де ты?"
прибигаеть и розумие то не вин прибиг, а його брат василий.....
наче вирисовуеться картина....
а шо б ви горя не мали ....
грозный, но бздливый - дальше сами -
хрень вроде бубы - и вроде ничего, но визгу? - ой йoйц...
В целом Государственное управление делами ("ДУСя") получит в следующем году 2,8 млрд грн. При этом Верховная Рада обойдется всего в 2,5 млрд.Сколько платим за президента Украины
Содержание Офиса президента (ОП) в 2021-м обойдется украинцам в 1,26 млрд грн. Это на 39% больше, чем в прошлом году. При этом расходы на медицину даже с учетом пандемии вырастут менее чем на 20%. Видимо, содержание президента сейчас более приоритетно, чем здравоохранение.https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/rashodyi-na-zelenskogo-vmeste-s-dusej-vzletyat-v-2021-m-chto-poluchit-prezident-za-schet-ukraintsev.htm
Я х.з. как можно богатому челу быть совкоп*даром - лицемерие ненавижу просто.
Икона зебилов, изображающих из себя интеллектуалов с тонкой душевной организацией и падающих в обморок от слова "мрази" в адрес их избранников.
Хуцпа - Еврейская борзость, оборзелость (англ. hutzpa, chutzpa, hutzpah, chutzpah, нем. Chuzpe, польск. hucpa, чешск. chucpe, итал. chutzpah )
Главная черта евреев - это хуцпа.
Объяснение слова "Хутцпа" из Википедии:
"Хутцпа" - "свойство эстраординарной наглости, нахальности, хамства, злости и нетерпимости по отношению к другим. Слово это на идиш, и пишется как חוצפה. Оригинально используется евреями Восточной Европы", и в своём оригинальном виде понятие существует только в еврейском языке.
пример хуцпы:
...парень, виновный в убийстве своих родителей, просит у судьи снисхождения на том основании, что он сирота.
еще пример:
Давид Сильверман, уличенный в ужасной детской порнографии и групповом изнасиловании девочек 13-15 лет, заявил в суде, что "он слишком религиозен, для того чтобы взглянуть на вещественные доказательства- порнографические фотографии, на которых он был заснят во время оргий."
Ні, не вийде з вас єврея.
Для нормального спілкування з представниками цих народів треба знати і враховувати ці особливості, щоб потім не робити великі очі і роззявлений рот.
Ваша тонка душевна організація може сприйняти настільки просте пояснення, чи ваші вразливі фільтри толерантності налаштовані на негайне відторгнення некошерної інформації? )))
І почьом такі ви можітє продать мінє ваші циркулі?
Адвокатская контора «Коган, Коган, Коган и Петренко». Заходит клиент. Он непременно хочет, чтобы его интересы представлял пан Петренко.
- Но почему не кто-нибудь из Коганов? - спрашивает секретарь.
- Этот Петренко, должно быть, очень хитроумный малый, раз ему удалось пролезть в такую тесную компанию.
относительнопорядочные люди.
Він поміняв місцями функції рота і ануса. - з рота ростікається діарея а анусом росповсюджуються догми "слуг... господ".
По простому, - ідійот, або єлє-єлє поц.
Во первых: он подрывает институт Депутатства, создавая негативный образ Народного Депутата Украины (гибридная война), во-вторых: говорят, он петух,)
Зазвичай пасивні завжди хочуть бути брутальними для компенсації своєї падшої негідності.
Это выражение подтверждает "высокий" интеллект, моральный дух и "интеллигентность" нашей "высокообразованной" парламентской "элиты". Русиш культуриш, а х..лиш!!