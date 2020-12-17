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"Шмыгаль понюхал х#й", - Дубинский прокомментировал попытку уволить министра экологии

Глава "Слуги народа" в Киевской области Александр Дубинский рассказал, что его однопартийцы не дали премьер-министру Денису Шмыгалю уволить министра экологии Романа Абрамовского.

Свое видение политической коллизии лидер "слуг народа" в Киевской области озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Шмыгаль, как говорили во времена моего детства, понюхал х#й в попытке уволить министра, боровшегося с шмыгалевскими решалами в лесном хозяйстве", - написал народный избранник.

Дубинский также озвучил планы на будущее.

"Теперь ждем следующего действия - увольнения проворовавшегося главы Гослесагентства Кузьовича, а за ним и его патрона Шмыгаля", - отметил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада сняла с повестки дня вопрос об отставке министра экологии Абрамовского

Напомним, 15 декабря министр экологии Роман Абрамовский подал в Верховную Раду заявление об отставке. Председатель ВР Разумков поручил рассмотреть вопрос об отставке профильному комитету ВР. Комитет попросил время на изучение этого вопроса, и потому 16 декабря вопрос об отставке Абрамовского был снят с повестки дня парламента.

Шмыгаль понюхал х#й, - Дубинский прокомментировал попытку уволить министра экологии 01

Автор: 

отставка (3153) Минэкологии (276) Дубинский Александр (429) Шмыгаль Денис (2683) Абрамовский Роман (50)


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Топ комментарии
+62
Нет. Такой зеленый имбецил должен быть в Раде, чтобы постоянно и каждодневно напоминать зебилам какое ничтожество они привели во власть. Это их уровень интеллекта и культуры. Это "зеркало" их мозгов.
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17.12.2020 00:51
+58
Що ж у нього за дєцтво було?)))) Гомосяче?
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17.12.2020 00:16
+54
"Шмыгаль понюхал х#й", - Дубинский прокомментировал попытку уволить министра экологии - Цензор.НЕТ 314
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17.12.2020 01:06
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После такого, избиратели Дубинского, если у них есть совесть, должны убиться об стену.
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17.12.2020 03:41 Ответить
Я знаю дуууже багатьох, хто за нього голосував (бо це бидло пройшло по моєму округу). А ьот на виборах міського голови "ізбірітєль показал дубінскому йух", бо кандидат цього бидла не пройшов)))
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17.12.2020 07:13 Ответить
Мама любит нюхать.
И не только член...
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17.12.2020 04:36 Ответить
мама капризная ....
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17.12.2020 04:45 Ответить
Де зростала ця холера? У виправному поселенні? І воно депутат Верховної Ради з такими низькими показниками людської якості
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17.12.2020 05:39 Ответить
АУЕ головного моску міжвушної нервової трубки.
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17.12.2020 05:55 Ответить
Только посмотрите на это фото и подумайте ,как с ним обращались в школе. Становится сразу понятно,откуда у него все эти комплексы)))
"Шмыгаль понюхал х#й", - Дубинский прокомментировал попытку уволить министра экологии - Цензор.НЕТ 617
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17.12.2020 05:48 Ответить
то не вин - то його брат близнець василий....
бувало мамка звуть - "санееeк де ты?"
прибигаеть и розумие то не вин прибиг, а його брат василий.....
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17.12.2020 06:08 Ответить
Його брата вбив Порох у Румунії.
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17.12.2020 07:11 Ответить
а ерика то була сестра того брата, котрого порох вбив у Румунії...
наче вирисовуеться картина....
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17.12.2020 07:35 Ответить
І теж з'їв. Увійшов у смак канібалізму, так би мовити...
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17.12.2020 07:36 Ответить
де ви таких потвор знаходите?
а шо б ви горя не мали ....
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17.12.2020 06:12 Ответить
не это точно партия клоунов....
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17.12.2020 06:14 Ответить
дубинский сильный, но легкий.
грозный, но бздливый - дальше сами -
хрень вроде бубы - и вроде ничего, но визгу? - ой йoйц...
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17.12.2020 06:39 Ответить
Дніще...що не так в голові людини яка такими словами висловлює свої почуття? Проте ми на це явище заслуговуємо((((
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17.12.2020 06:58 Ответить
Ну й бидло....
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17.12.2020 07:10 Ответить
Вероятно детство этого морального урода переобувшегося в лапти ,судя по лексике , прошло в мордовских лагерях .
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17.12.2020 07:34 Ответить
И он там много нюхал, всякого и разного...
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17.12.2020 10:39 Ответить
Восприятие мира - исключительно через физиологию. Одним словом - существо.
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17.12.2020 07:39 Ответить
Та не просто фізіологію, а хардкорні збочення. Не здивуюся, якщо Дубіна таємно практикує фельчинг (гуглити не рекомендую - ґапетита зіпсується надовго).
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17.12.2020 08:02 Ответить
Спасибо, что предупредили! А, то от зеленых "открытий чудных" уже реально подташнивает.
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17.12.2020 08:26 Ответить
Бюджет на Офис президента Владимира Зеленского в 2021-м увеличился на 39%. Это https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/v-ukraine-prinyali-byudzhet-na-2021-j-zabrali-u-vrachej-i-pensionerov-i-otdadut-prokuroram.htm одна из самых быстрорастущих статей расходов . В казне не нашли деньги на сохранение всех обещанных выплат (отменили повышение окладов учителям, проигнорировали просьбу повысить зарплаты медикам), однако нашли деньги на обслуживание власти.
В целом Государственное управление делами ("ДУСя") получит в следующем году 2,8 млрд грн. При этом Верховная Рада обойдется всего в 2,5 млрд.Сколько платим за президента Украины
Содержание Офиса президента (ОП) в 2021-м обойдется украинцам в 1,26 млрд грн. Это на 39% больше, чем в прошлом году. При этом расходы на медицину даже с учетом пандемии вырастут менее чем на 20%. Видимо, содержание президента сейчас более приоритетно, чем здравоохранение.https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/rashodyi-na-zelenskogo-vmeste-s-dusej-vzletyat-v-2021-m-chto-poluchit-prezident-za-schet-ukraintsev.htm
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17.12.2020 07:53 Ответить
НА НОВЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ ??,,
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17.12.2020 10:04 Ответить
Як зелені пояснювали-" Обрані депутати - це зріз суспільства". Невже суспільство настільки хворе? Тотальна заклопотаність геніталіями,проститутками, коханками,дупами та ін.Тотальна невихованість.Фейкова освіта.Вони захопили владу та керують долями40 мільйонів людей !
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17.12.2020 08:17 Ответить
Когда прибьют крысу коломойского?
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17.12.2020 08:19 Ответить
Довыберались земрази интеллектуалов ?Или вам внукам Швондера такая риторика нравиться ? Тогда еще зесанека гляньте на ютубе ,вам понравиться эти мра.... и.
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17.12.2020 08:20 Ответить
Как же ЗаЕ..., эта синагога в Раде
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17.12.2020 08:35 Ответить
дубинский-позор еврейской нации
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17.12.2020 12:08 Ответить
Тупой собачий рот поведал нам о своем гомосячем детстве. Я думаю, что к его к детским привычкам нюхать хер и клей, добавилось еще и нюхать кокс.
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17.12.2020 08:38 Ответить
Когда его уже в психушку посадят?
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17.12.2020 08:42 Ответить
уровень дебильненского "высочайшый" - и слог, и палитура... и скорость любит...в общем, парень хоть куда... почти что украинский жириновский...
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17.12.2020 09:15 Ответить
Это совкодрочер. Но ни за что не пересядет с фошистской Мазерати в скрепную "капейку".
Я х.з. как можно богатому челу быть совкоп*даром - лицемерие ненавижу просто.
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17.12.2020 09:44 Ответить
Він не совкодрочер- просто у нього така робота. Якщо гарно заплатять - завтра він буде ярим "бєндєровцем". Для таких як цей пудель всі високі людські пориви - "какая разніца", аби він і його мама сладко спали і їли
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17.12.2020 10:39 Ответить
Ну и уроды управляют страной!
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17.12.2020 09:47 Ответить
Вони не управляють, а просто стрижуть баранів
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17.12.2020 10:35 Ответить
Тим часом Гепа теж "в некотором смысле этих слов" понюхав хій )))0))0)))
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17.12.2020 09:51 Ответить
"Шмигаль понюхав х#й", - Дубінський прокоментував спробу звільнити міністра екології - Цензор.НЕТ 916
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17.12.2020 11:23 Ответить
+
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17.12.2020 11:46 Ответить
дубинский в детстве не только нюхал но и пробовал.... ))))))))))))))))))))))))))))
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17.12.2020 09:58 Ответить
А вот это вот " ...боровшегося с шмыгалевскими решалами в лесном хозяйстве ...", кроме слов "самого честного депутата Дубинского" имеет хоть какое-то подтверждение? А то, как-то после "мама любит скорость" все что оно говорит, воспринимается как очередной словесный понос.
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17.12.2020 10:09 Ответить
Боже, и эту мерзость кто-то читает и комментирует?
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17.12.2020 10:10 Ответить
Какой слог!
Икона зебилов, изображающих из себя интеллектуалов с тонкой душевной организацией и падающих в обморок от слова "мрази" в адрес их избранников.
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17.12.2020 10:29 Ответить
залік легенького тролінга
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17.12.2020 10:34 Ответить
Пудель Каломойського має наглість ще когось звинувачувати. Зараз це має зворотній ефект: мабуть, Шмигаль, гарний хлопець, якщо ця мразота на нього гавкає.
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17.12.2020 10:33 Ответить
Нахабство, - одна з основних рис єврейського характеру.

Хуцпа - Еврейская борзость, оборзелость (англ. hutzpa, chutzpa, hutzpah, chutzpah, нем. Chuzpe, польск. hucpa, чешск. chucpe, итал. chutzpah )
Главная черта евреев - это хуцпа.
Объяснение слова "Хутцпа" из Википедии:
"Хутцпа" - "свойство эстраординарной наглости, нахальности, хамства, злости и нетерпимости по отношению к другим. Слово это на идиш, и пишется как חוצפה. Оригинально используется евреями Восточной Европы", и в своём оригинальном виде понятие существует только в еврейском языке.

пример хуцпы:
...парень, виновный в убийстве своих родителей, просит у судьи снисхождения на том основании, что он сирота.

еще пример:
Давид Сильверман, уличенный в ужасной детской порнографии и групповом изнасиловании девочек 13-15 лет, заявил в суде, что "он слишком религиозен, для того чтобы взглянуть на вещественные доказательства- порнографические фотографии, на которых он был заснят во время оргий."
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17.12.2020 11:00 Ответить
Узагальнення тут ні до чого. Знаю багато дуже достойних людей єврейського походження патріотів України і немало чистокровних українців, які і маму рідну продадуть за дешево
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17.12.2020 11:07 Ответить
Ви начебто соромитеся єврейської хуцпи.
Ні, не вийде з вас єврея.
"Шмигаль понюхав х#й", - Дубінський прокоментував спробу звільнити міністра екології - Цензор.НЕТ 3132
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17.12.2020 11:18 Ответить
Ви, мабуть, начиталися книг про сіонських мудреців. Ви вже заодно купіть циркуль для вимірювання черепів. Вам пригодиться
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17.12.2020 11:24 Ответить
Різні народи мають свої етнопсихологічні особливості. Мають? - Мають.
Для нормального спілкування з представниками цих народів треба знати і враховувати ці особливості, щоб потім не робити великі очі і роззявлений рот.
Ваша тонка душевна організація може сприйняти настільки просте пояснення, чи ваші вразливі фільтри толерантності налаштовані на негайне відторгнення некошерної інформації? )))
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17.12.2020 11:37 Ответить
Отож я й кажу купіть циркуль і починайте вже зараз, щоб потім не робити круглі очі.
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17.12.2020 11:43 Ответить
Ну, добре (зітхаючи). Здаюся.
І почьом такі ви можітє продать мінє ваші циркулі?
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17.12.2020 11:48 Ответить
Знаю багато дуже достойних людей єврейського походження патріотів України і немало чистокровних українців, які і маму рідну продадуть за дешево/ Евреи на бытовом уровне-милейшие люди. Евреи во власти-чудовища.
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17.12.2020 11:19 Ответить
Ви в курсі, що в Ізраїлі при владі 99,9% - євреї? а в США половина президентів була єврейського походження? щось не чути щоб вони їли християнських дітей
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17.12.2020 11:26 Ответить
А можна поподробнєй про 00,1%? Ето хто ж так ухітрілся попасть в столь тєсную компанію? )))

Адвокатская контора «Коган, Коган, Коган и Петренко». Заходит клиент. Он непременно хочет, чтобы его интересы представлял пан Петренко.
- Но почему не кто-нибудь из Коганов? - спрашивает секретарь.
- Этот Петренко, должно быть, очень хитроумный малый, раз ему удалось пролезть в такую тесную компанию.
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17.12.2020 11:55 Ответить
ти будеш шокований, але 21% громадян Ізраїлю - араби, 30% - вихідці з СССР, серед яких багато чистокровних словян. Відповідний склад кнесета, приблизно
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17.12.2020 12:30 Ответить
"Шмигаль понюхав х#й", - Дубінський прокоментував спробу звільнити міністра екології - Цензор.НЕТ 4630
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17.12.2020 13:10 Ответить
Ви в курсі, що в Ізраїлі при владі 99,9% - євреї? / В своём комменте Иван Петрович Сидоров сказал о евреях во власти в Украине. Но вот и израильские уроды: премьер Шарон-каратель, президент Кацав-насильник , премьер Ольмерт-вор, премьер Нетаньяха- предатель сионизма и офшорный путина холуй. Президент Ривлин в Верховной раде обвинил ОУН в уничтожении евреев в Бабьем Яру. Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета. Скандал в кнессете: израильский депутат публично осквернил Библию / а в США половина президентів була єврейського походження?-В США, где живут 39 процентов всех евреев, никогда не было президента -еврея. Ну, американцы, и ту-пы-еее.
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17.12.2020 13:00 Ответить
Яка тупа мерзота та наволоч.
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17.12.2020 10:35 Ответить
3/4 Рады - точна такая же быдлоэлита. Большинство из 1/4 - тупорылое чмо, попавшее за деньги. И лишь 1/10 всех депутатов способные к законодательному творчеству и относительно порядочные люди.
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17.12.2020 10:43 Ответить
Январь 2013 - ноябрь 2014 - штатный помощник на платной основе нардепа 7-го созыва от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партии регионов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александра Бобкова , который после начала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) российско-украинской войны (укр.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 русск. на Донбассе перешёл на сторону террористов и возглавил роту «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%C2%BB Пятнашка (укр.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1 русск. »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . За 2019 год задекларировал 2,5 млн грн и 460 тысяч евро наличными, которые хранятся в украинском филиале российского «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Сбербанка ».Ще куча підприємств на жінці, а що цікаво -строительство жилых и нежилых зданий, водных сооружений, торговля стройматериалами). Це що, не використання службового становища? І щуку кинули у річку.
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17.12.2020 10:41 Ответить
Нарід вибирає- значить подобається. Іноді таке враження, що наш нарід купить і мотузку, на якій його ж і повісять. Аби тільки наобіцяли, що мотузка буде вдвічі дешевша
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17.12.2020 11:11 Ответить
бородатая, говорящая, бенина Жопа и гражданин Румынии "обиделся" на ахметовского, хитрожопого маланчика шПигеля )))))) под молчаливое согласия главного ЗЕБЕнчика.....
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17.12.2020 10:42 Ответить
Тяжелое детство было у Дубинского
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17.12.2020 10:44 Ответить
Ще не факт. Він же все робить за гроші або вкусниє канфєткі.
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17.12.2020 11:29 Ответить
А теперь давайте представим, что о нас думают в Европе... Если позволяем скотам управлять огромной страной. Думаю, многие знают, что Польша по численности населения почти равна Украине. Но на этом сходство заканчивается.
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17.12.2020 10:52 Ответить
Вони вже не думають, а відкрито говорять, не соромлячись: це там, де моніка зелінські президент. Іспанський сором
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17.12.2020 11:31 Ответить
Не понюхал, а облобызал.
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17.12.2020 10:53 Ответить
Нюхают Все по Очереди.
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17.12.2020 10:54 Ответить
Яке воно кончене, а ще працювало журналістом на коломойському каналі!
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17.12.2020 11:02 Ответить
Яке ж воно дибільне
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17.12.2020 11:07 Ответить
то собачьи рты #пать, то х#й нюхать... ну и увлечения у депутата слуг...)
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17.12.2020 11:22 Ответить
Спогади про щасливе дитинство і юність.
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17.12.2020 11:32 Ответить
Блин хоть он и Дубинский ,но этот брутальный мачо ,поддастал ,его в детстве няня не учила хорошим манерам , ему только можно борделем мужским управлять 🤔🤫😠
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17.12.2020 11:34 Ответить
редчайший случай .когда фамилия соответствует действительности....дубина......и не скажеш шо еврей .под кацапа маскируется
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17.12.2020 11:49 Ответить
Бородатая кончита Дубина лично голосовал за назначение Шмыгаля Премьер-министром! Все зафиксировано). Так что шляпу ты мразь нюхаешь вместе со всеми слугами).
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17.12.2020 11:51 Ответить
Брутальний мішігіна коп - Дубінський символ "сексі" у "слугах господ"
Він поміняв місцями функції рота і ануса. - з рота ростікається діарея а анусом росповсюджуються догми "слуг... господ".
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17.12.2020 11:55 Ответить
Мішігінєр копф - дурна голова.
По простому, - ідійот, або єлє-єлє поц.

"Шмигаль понюхав х#й", - Дубінський прокоментував спробу звільнити міністра екології - Цензор.НЕТ 2411
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17.12.2020 12:06 Ответить
И еще одна деталь: все наверно заметили, шо кончита Дубина практически во всех своих влогах намеренно обильно употребляет много матерных слов.

Во первых: он подрывает институт Депутатства, создавая негативный образ Народного Депутата Украины (гибридная война), во-вторых: говорят, он петух,)
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17.12.2020 11:56 Ответить
А він активний чи пасивний підораст.
Зазвичай пасивні завжди хочуть бути брутальними для компенсації своєї падшої негідності.
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17.12.2020 12:35 Ответить
Нюхать х## и е#ть собак в их вонючие собачьи рты - все что нужно знать об увлечениях Дубинского
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17.12.2020 13:05 Ответить
"Шмыгаль понюхал х#й"

Это выражение подтверждает "высокий" интеллект, моральный дух и "интеллигентность" нашей "высокообразованной" парламентской "элиты". Русиш культуриш, а х..лиш!!
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17.12.2020 15:01 Ответить
А раньше здесь все писали что дубина румын или цыган.
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17.12.2020 20:59 Ответить
Якщо жуже культурно,то просто - поц.
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17.12.2020 21:35 Ответить
говорящая сабака каломойского станет скулящей сабакой нюхающая х..й и калбоса... и просящаяся на родину... в румунию.
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17.12.2020 23:22 Ответить
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