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"Шмигаль понюхав х#й", - Дубінський прокоментував спробу звільнити міністра екології

Очільник "Слуги народу" в Київській області Олександр Дубінський розповів, що його однопартійці не дали прем'єр-міністру Денису Шмигалю звільнити міністра екології Романа Абрамовського.

Своє бачення політичної колізії лідер "слуг народу" в Київській області озвучив у фейсбуці інформує Цензор.НЕТ.

"Шмигаль, як говорили за часів мого дитинства, понюхав х#й у спробі звільнити міністра, який боровся з шмигалівськими рішалами в лісовому господарстві", - написав народний обранець.

Дубінський також озвучив плани на майбутнє.

"Тепер чекаємо наступної дії - звільнення крадія глави Держлісагентства Кузьовича, а за ним і його патрона Шмигаля", - зазначив він.

Також читайте: Очільники Мінекології та Мінветеранів подали у відставку, - Разумков

Нагадаємо, 15 грудня міністр екології Роман Абрамовський подав до Верховної Ради заяву про відставку. Голова ВР Разумков доручив розглянути питання про відставку профільному комітету ВР. Комітет попросив час на вивчення цього питання, і тому 16 грудня питання про відставку Абрамовського було знято з порядку денного парламенту.

Шмигаль понюхав х#й, - Дубінський прокоментував спробу звільнити міністра екології 01

Автор: 

відставка (1462) Мінекології (310) Дубінський Олександр (491) Шмигаль Денис (4572) Абрамовський Роман (58)


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Топ коментарі
+62
Нет. Такой зеленый имбецил должен быть в Раде, чтобы постоянно и каждодневно напоминать зебилам какое ничтожество они привели во власть. Это их уровень интеллекта и культуры. Это "зеркало" их мозгов.
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17.12.2020 00:51
+58
Що ж у нього за дєцтво було?)))) Гомосяче?
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17.12.2020 00:16
+54
"Шмыгаль понюхал х#й", - Дубинский прокомментировал попытку уволить министра экологии - Цензор.НЕТ 314
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17.12.2020 01:06
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После такого, избиратели Дубинского, если у них есть совесть, должны убиться об стену.
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17.12.2020 03:41 Відповісти
Я знаю дуууже багатьох, хто за нього голосував (бо це бидло пройшло по моєму округу). А ьот на виборах міського голови "ізбірітєль показал дубінскому йух", бо кандидат цього бидла не пройшов)))
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17.12.2020 07:13 Відповісти
Мама любит нюхать.
И не только член...
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17.12.2020 04:36 Відповісти
мама капризная ....
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17.12.2020 04:45 Відповісти
Де зростала ця холера? У виправному поселенні? І воно депутат Верховної Ради з такими низькими показниками людської якості
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17.12.2020 05:39 Відповісти
АУЕ головного моску міжвушної нервової трубки.
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17.12.2020 05:55 Відповісти
Только посмотрите на это фото и подумайте ,как с ним обращались в школе. Становится сразу понятно,откуда у него все эти комплексы)))
"Шмыгаль понюхал х#й", - Дубинский прокомментировал попытку уволить министра экологии - Цензор.НЕТ 617
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17.12.2020 05:48 Відповісти
то не вин - то його брат близнець василий....
бувало мамка звуть - "санееeк де ты?"
прибигаеть и розумие то не вин прибиг, а його брат василий.....
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17.12.2020 06:08 Відповісти
Його брата вбив Порох у Румунії.
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17.12.2020 07:11 Відповісти
а ерика то була сестра того брата, котрого порох вбив у Румунії...
наче вирисовуеться картина....
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17.12.2020 07:35 Відповісти
І теж з'їв. Увійшов у смак канібалізму, так би мовити...
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17.12.2020 07:36 Відповісти
де ви таких потвор знаходите?
а шо б ви горя не мали ....
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17.12.2020 06:12 Відповісти
не это точно партия клоунов....
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17.12.2020 06:14 Відповісти
дубинский сильный, но легкий.
грозный, но бздливый - дальше сами -
хрень вроде бубы - и вроде ничего, но визгу? - ой йoйц...
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17.12.2020 06:39 Відповісти
Дніще...що не так в голові людини яка такими словами висловлює свої почуття? Проте ми на це явище заслуговуємо((((
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17.12.2020 06:58 Відповісти
Ну й бидло....
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17.12.2020 07:10 Відповісти
Вероятно детство этого морального урода переобувшегося в лапти ,судя по лексике , прошло в мордовских лагерях .
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17.12.2020 07:34 Відповісти
И он там много нюхал, всякого и разного...
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17.12.2020 10:39 Відповісти
Восприятие мира - исключительно через физиологию. Одним словом - существо.
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17.12.2020 07:39 Відповісти
Та не просто фізіологію, а хардкорні збочення. Не здивуюся, якщо Дубіна таємно практикує фельчинг (гуглити не рекомендую - ґапетита зіпсується надовго).
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17.12.2020 08:02 Відповісти
Спасибо, что предупредили! А, то от зеленых "открытий чудных" уже реально подташнивает.
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17.12.2020 08:26 Відповісти
Бюджет на Офис президента Владимира Зеленского в 2021-м увеличился на 39%. Это https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/v-ukraine-prinyali-byudzhet-na-2021-j-zabrali-u-vrachej-i-pensionerov-i-otdadut-prokuroram.htm одна из самых быстрорастущих статей расходов . В казне не нашли деньги на сохранение всех обещанных выплат (отменили повышение окладов учителям, проигнорировали просьбу повысить зарплаты медикам), однако нашли деньги на обслуживание власти.
В целом Государственное управление делами ("ДУСя") получит в следующем году 2,8 млрд грн. При этом Верховная Рада обойдется всего в 2,5 млрд.Сколько платим за президента Украины
Содержание Офиса президента (ОП) в 2021-м обойдется украинцам в 1,26 млрд грн. Это на 39% больше, чем в прошлом году. При этом расходы на медицину даже с учетом пандемии вырастут менее чем на 20%. Видимо, содержание президента сейчас более приоритетно, чем здравоохранение.https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/rashodyi-na-zelenskogo-vmeste-s-dusej-vzletyat-v-2021-m-chto-poluchit-prezident-za-schet-ukraintsev.htm
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17.12.2020 07:53 Відповісти
НА НОВЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ ??,,
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17.12.2020 10:04 Відповісти
Як зелені пояснювали-" Обрані депутати - це зріз суспільства". Невже суспільство настільки хворе? Тотальна заклопотаність геніталіями,проститутками, коханками,дупами та ін.Тотальна невихованість.Фейкова освіта.Вони захопили владу та керують долями40 мільйонів людей !
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17.12.2020 08:17 Відповісти
Когда прибьют крысу коломойского?
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17.12.2020 08:19 Відповісти
Довыберались земрази интеллектуалов ?Или вам внукам Швондера такая риторика нравиться ? Тогда еще зесанека гляньте на ютубе ,вам понравиться эти мра.... и.
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17.12.2020 08:20 Відповісти
Как же ЗаЕ..., эта синагога в Раде
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17.12.2020 08:35 Відповісти
дубинский-позор еврейской нации
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17.12.2020 12:08 Відповісти
Тупой собачий рот поведал нам о своем гомосячем детстве. Я думаю, что к его к детским привычкам нюхать хер и клей, добавилось еще и нюхать кокс.
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17.12.2020 08:38 Відповісти
Когда его уже в психушку посадят?
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17.12.2020 08:42 Відповісти
уровень дебильненского "высочайшый" - и слог, и палитура... и скорость любит...в общем, парень хоть куда... почти что украинский жириновский...
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17.12.2020 09:15 Відповісти
Это совкодрочер. Но ни за что не пересядет с фошистской Мазерати в скрепную "капейку".
Я х.з. как можно богатому челу быть совкоп*даром - лицемерие ненавижу просто.
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17.12.2020 09:44 Відповісти
Він не совкодрочер- просто у нього така робота. Якщо гарно заплатять - завтра він буде ярим "бєндєровцем". Для таких як цей пудель всі високі людські пориви - "какая разніца", аби він і його мама сладко спали і їли
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17.12.2020 10:39 Відповісти
Ну и уроды управляют страной!
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17.12.2020 09:47 Відповісти
Вони не управляють, а просто стрижуть баранів
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17.12.2020 10:35 Відповісти
Тим часом Гепа теж "в некотором смысле этих слов" понюхав хій )))0))0)))
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17.12.2020 09:51 Відповісти
"Шмигаль понюхав х#й", - Дубінський прокоментував спробу звільнити міністра екології - Цензор.НЕТ 916
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17.12.2020 11:23 Відповісти
+
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17.12.2020 11:46 Відповісти
дубинский в детстве не только нюхал но и пробовал.... ))))))))))))))))))))))))))))
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17.12.2020 09:58 Відповісти
А вот это вот " ...боровшегося с шмыгалевскими решалами в лесном хозяйстве ...", кроме слов "самого честного депутата Дубинского" имеет хоть какое-то подтверждение? А то, как-то после "мама любит скорость" все что оно говорит, воспринимается как очередной словесный понос.
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17.12.2020 10:09 Відповісти
Боже, и эту мерзость кто-то читает и комментирует?
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17.12.2020 10:10 Відповісти
Какой слог!
Икона зебилов, изображающих из себя интеллектуалов с тонкой душевной организацией и падающих в обморок от слова "мрази" в адрес их избранников.
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17.12.2020 10:29 Відповісти
залік легенького тролінга
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17.12.2020 10:34 Відповісти
Пудель Каломойського має наглість ще когось звинувачувати. Зараз це має зворотній ефект: мабуть, Шмигаль, гарний хлопець, якщо ця мразота на нього гавкає.
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17.12.2020 10:33 Відповісти
Нахабство, - одна з основних рис єврейського характеру.

Хуцпа - Еврейская борзость, оборзелость (англ. hutzpa, chutzpa, hutzpah, chutzpah, нем. Chuzpe, польск. hucpa, чешск. chucpe, итал. chutzpah )
Главная черта евреев - это хуцпа.
Объяснение слова "Хутцпа" из Википедии:
"Хутцпа" - "свойство эстраординарной наглости, нахальности, хамства, злости и нетерпимости по отношению к другим. Слово это на идиш, и пишется как חוצפה. Оригинально используется евреями Восточной Европы", и в своём оригинальном виде понятие существует только в еврейском языке.

пример хуцпы:
...парень, виновный в убийстве своих родителей, просит у судьи снисхождения на том основании, что он сирота.

еще пример:
Давид Сильверман, уличенный в ужасной детской порнографии и групповом изнасиловании девочек 13-15 лет, заявил в суде, что "он слишком религиозен, для того чтобы взглянуть на вещественные доказательства- порнографические фотографии, на которых он был заснят во время оргий."
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17.12.2020 11:00 Відповісти
Узагальнення тут ні до чого. Знаю багато дуже достойних людей єврейського походження патріотів України і немало чистокровних українців, які і маму рідну продадуть за дешево
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17.12.2020 11:07 Відповісти
Ви начебто соромитеся єврейської хуцпи.
Ні, не вийде з вас єврея.
"Шмигаль понюхав х#й", - Дубінський прокоментував спробу звільнити міністра екології - Цензор.НЕТ 3132
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17.12.2020 11:18 Відповісти
Ви, мабуть, начиталися книг про сіонських мудреців. Ви вже заодно купіть циркуль для вимірювання черепів. Вам пригодиться
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17.12.2020 11:24 Відповісти
Різні народи мають свої етнопсихологічні особливості. Мають? - Мають.
Для нормального спілкування з представниками цих народів треба знати і враховувати ці особливості, щоб потім не робити великі очі і роззявлений рот.
Ваша тонка душевна організація може сприйняти настільки просте пояснення, чи ваші вразливі фільтри толерантності налаштовані на негайне відторгнення некошерної інформації? )))
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17.12.2020 11:37 Відповісти
Отож я й кажу купіть циркуль і починайте вже зараз, щоб потім не робити круглі очі.
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17.12.2020 11:43 Відповісти
Ну, добре (зітхаючи). Здаюся.
І почьом такі ви можітє продать мінє ваші циркулі?
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17.12.2020 11:48 Відповісти
Знаю багато дуже достойних людей єврейського походження патріотів України і немало чистокровних українців, які і маму рідну продадуть за дешево/ Евреи на бытовом уровне-милейшие люди. Евреи во власти-чудовища.
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17.12.2020 11:19 Відповісти
Ви в курсі, що в Ізраїлі при владі 99,9% - євреї? а в США половина президентів була єврейського походження? щось не чути щоб вони їли християнських дітей
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17.12.2020 11:26 Відповісти
А можна поподробнєй про 00,1%? Ето хто ж так ухітрілся попасть в столь тєсную компанію? )))

Адвокатская контора «Коган, Коган, Коган и Петренко». Заходит клиент. Он непременно хочет, чтобы его интересы представлял пан Петренко.
- Но почему не кто-нибудь из Коганов? - спрашивает секретарь.
- Этот Петренко, должно быть, очень хитроумный малый, раз ему удалось пролезть в такую тесную компанию.
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17.12.2020 11:55 Відповісти
ти будеш шокований, але 21% громадян Ізраїлю - араби, 30% - вихідці з СССР, серед яких багато чистокровних словян. Відповідний склад кнесета, приблизно
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17.12.2020 12:30 Відповісти
"Шмигаль понюхав х#й", - Дубінський прокоментував спробу звільнити міністра екології - Цензор.НЕТ 4630
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17.12.2020 13:10 Відповісти
Ви в курсі, що в Ізраїлі при владі 99,9% - євреї? / В своём комменте Иван Петрович Сидоров сказал о евреях во власти в Украине. Но вот и израильские уроды: премьер Шарон-каратель, президент Кацав-насильник , премьер Ольмерт-вор, премьер Нетаньяха- предатель сионизма и офшорный путина холуй. Президент Ривлин в Верховной раде обвинил ОУН в уничтожении евреев в Бабьем Яру. Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета. Скандал в кнессете: израильский депутат публично осквернил Библию / а в США половина президентів була єврейського походження?-В США, где живут 39 процентов всех евреев, никогда не было президента -еврея. Ну, американцы, и ту-пы-еее.
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17.12.2020 13:00 Відповісти
Яка тупа мерзота та наволоч.
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17.12.2020 10:35 Відповісти
3/4 Рады - точна такая же быдлоэлита. Большинство из 1/4 - тупорылое чмо, попавшее за деньги. И лишь 1/10 всех депутатов способные к законодательному творчеству и относительно порядочные люди.
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17.12.2020 10:43 Відповісти
Январь 2013 - ноябрь 2014 - штатный помощник на платной основе нардепа 7-го созыва от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партии регионов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александра Бобкова , который после начала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) российско-украинской войны (укр.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 русск. на Донбассе перешёл на сторону террористов и возглавил роту «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%C2%BB Пятнашка (укр.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1 русск. »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . За 2019 год задекларировал 2,5 млн грн и 460 тысяч евро наличными, которые хранятся в украинском филиале российского «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Сбербанка ».Ще куча підприємств на жінці, а що цікаво -строительство жилых и нежилых зданий, водных сооружений, торговля стройматериалами). Це що, не використання службового становища? І щуку кинули у річку.
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17.12.2020 10:41 Відповісти
Нарід вибирає- значить подобається. Іноді таке враження, що наш нарід купить і мотузку, на якій його ж і повісять. Аби тільки наобіцяли, що мотузка буде вдвічі дешевша
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17.12.2020 11:11 Відповісти
бородатая, говорящая, бенина Жопа и гражданин Румынии "обиделся" на ахметовского, хитрожопого маланчика шПигеля )))))) под молчаливое согласия главного ЗЕБЕнчика.....
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17.12.2020 10:42 Відповісти
Тяжелое детство было у Дубинского
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17.12.2020 10:44 Відповісти
Ще не факт. Він же все робить за гроші або вкусниє канфєткі.
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17.12.2020 11:29 Відповісти
А теперь давайте представим, что о нас думают в Европе... Если позволяем скотам управлять огромной страной. Думаю, многие знают, что Польша по численности населения почти равна Украине. Но на этом сходство заканчивается.
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17.12.2020 10:52 Відповісти
Вони вже не думають, а відкрито говорять, не соромлячись: це там, де моніка зелінські президент. Іспанський сором
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17.12.2020 11:31 Відповісти
Не понюхал, а облобызал.
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17.12.2020 10:53 Відповісти
Нюхают Все по Очереди.
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17.12.2020 10:54 Відповісти
Яке воно кончене, а ще працювало журналістом на коломойському каналі!
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17.12.2020 11:02 Відповісти
Яке ж воно дибільне
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17.12.2020 11:07 Відповісти
то собачьи рты #пать, то х#й нюхать... ну и увлечения у депутата слуг...)
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17.12.2020 11:22 Відповісти
Спогади про щасливе дитинство і юність.
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17.12.2020 11:32 Відповісти
Блин хоть он и Дубинский ,но этот брутальный мачо ,поддастал ,его в детстве няня не учила хорошим манерам , ему только можно борделем мужским управлять 🤔🤫😠
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17.12.2020 11:34 Відповісти
редчайший случай .когда фамилия соответствует действительности....дубина......и не скажеш шо еврей .под кацапа маскируется
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17.12.2020 11:49 Відповісти
Бородатая кончита Дубина лично голосовал за назначение Шмыгаля Премьер-министром! Все зафиксировано). Так что шляпу ты мразь нюхаешь вместе со всеми слугами).
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17.12.2020 11:51 Відповісти
Брутальний мішігіна коп - Дубінський символ "сексі" у "слугах господ"
Він поміняв місцями функції рота і ануса. - з рота ростікається діарея а анусом росповсюджуються догми "слуг... господ".
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17.12.2020 11:55 Відповісти
Мішігінєр копф - дурна голова.
По простому, - ідійот, або єлє-єлє поц.

"Шмигаль понюхав х#й", - Дубінський прокоментував спробу звільнити міністра екології - Цензор.НЕТ 2411
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17.12.2020 12:06 Відповісти
И еще одна деталь: все наверно заметили, шо кончита Дубина практически во всех своих влогах намеренно обильно употребляет много матерных слов.

Во первых: он подрывает институт Депутатства, создавая негативный образ Народного Депутата Украины (гибридная война), во-вторых: говорят, он петух,)
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17.12.2020 11:56 Відповісти
А він активний чи пасивний підораст.
Зазвичай пасивні завжди хочуть бути брутальними для компенсації своєї падшої негідності.
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17.12.2020 12:35 Відповісти
Нюхать х## и е#ть собак в их вонючие собачьи рты - все что нужно знать об увлечениях Дубинского
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17.12.2020 13:05 Відповісти
"Шмыгаль понюхал х#й"

Это выражение подтверждает "высокий" интеллект, моральный дух и "интеллигентность" нашей "высокообразованной" парламентской "элиты". Русиш культуриш, а х..лиш!!
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17.12.2020 15:01 Відповісти
А раньше здесь все писали что дубина румын или цыган.
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17.12.2020 20:59 Відповісти
Якщо жуже культурно,то просто - поц.
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17.12.2020 21:35 Відповісти
говорящая сабака каломойского станет скулящей сабакой нюхающая х..й и калбоса... и просящаяся на родину... в румунию.
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17.12.2020 23:22 Відповісти
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