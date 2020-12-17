"Шмигаль понюхав х#й", - Дубінський прокоментував спробу звільнити міністра екології
Очільник "Слуги народу" в Київській області Олександр Дубінський розповів, що його однопартійці не дали прем'єр-міністру Денису Шмигалю звільнити міністра екології Романа Абрамовського.
Своє бачення політичної колізії лідер "слуг народу" в Київській області озвучив у фейсбуці інформує Цензор.НЕТ.
"Шмигаль, як говорили за часів мого дитинства, понюхав х#й у спробі звільнити міністра, який боровся з шмигалівськими рішалами в лісовому господарстві", - написав народний обранець.
Дубінський також озвучив плани на майбутнє.
"Тепер чекаємо наступної дії - звільнення крадія глави Держлісагентства Кузьовича, а за ним і його патрона Шмигаля", - зазначив він.
Нагадаємо, 15 грудня міністр екології Роман Абрамовський подав до Верховної Ради заяву про відставку. Голова ВР Разумков доручив розглянути питання про відставку профільному комітету ВР. Комітет попросив час на вивчення цього питання, і тому 16 грудня питання про відставку Абрамовського було знято з порядку денного парламенту.
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И не только член...
головного москуміжвушної нервової трубки.
бувало мамка звуть - "санееeк де ты?"
прибигаеть и розумие то не вин прибиг, а його брат василий.....
наче вирисовуеться картина....
а шо б ви горя не мали ....
грозный, но бздливый - дальше сами -
хрень вроде бубы - и вроде ничего, но визгу? - ой йoйц...
В целом Государственное управление делами ("ДУСя") получит в следующем году 2,8 млрд грн. При этом Верховная Рада обойдется всего в 2,5 млрд.Сколько платим за президента Украины
Содержание Офиса президента (ОП) в 2021-м обойдется украинцам в 1,26 млрд грн. Это на 39% больше, чем в прошлом году. При этом расходы на медицину даже с учетом пандемии вырастут менее чем на 20%. Видимо, содержание президента сейчас более приоритетно, чем здравоохранение.https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/rashodyi-na-zelenskogo-vmeste-s-dusej-vzletyat-v-2021-m-chto-poluchit-prezident-za-schet-ukraintsev.htm
Я х.з. как можно богатому челу быть совкоп*даром - лицемерие ненавижу просто.
Икона зебилов, изображающих из себя интеллектуалов с тонкой душевной организацией и падающих в обморок от слова "мрази" в адрес их избранников.
Хуцпа - Еврейская борзость, оборзелость (англ. hutzpa, chutzpa, hutzpah, chutzpah, нем. Chuzpe, польск. hucpa, чешск. chucpe, итал. chutzpah )
Главная черта евреев - это хуцпа.
Объяснение слова "Хутцпа" из Википедии:
"Хутцпа" - "свойство эстраординарной наглости, нахальности, хамства, злости и нетерпимости по отношению к другим. Слово это на идиш, и пишется как חוצפה. Оригинально используется евреями Восточной Европы", и в своём оригинальном виде понятие существует только в еврейском языке.
пример хуцпы:
...парень, виновный в убийстве своих родителей, просит у судьи снисхождения на том основании, что он сирота.
еще пример:
Давид Сильверман, уличенный в ужасной детской порнографии и групповом изнасиловании девочек 13-15 лет, заявил в суде, что "он слишком религиозен, для того чтобы взглянуть на вещественные доказательства- порнографические фотографии, на которых он был заснят во время оргий."
Ні, не вийде з вас єврея.
Для нормального спілкування з представниками цих народів треба знати і враховувати ці особливості, щоб потім не робити великі очі і роззявлений рот.
Ваша тонка душевна організація може сприйняти настільки просте пояснення, чи ваші вразливі фільтри толерантності налаштовані на негайне відторгнення некошерної інформації? )))
І почьом такі ви можітє продать мінє ваші циркулі?
Адвокатская контора «Коган, Коган, Коган и Петренко». Заходит клиент. Он непременно хочет, чтобы его интересы представлял пан Петренко.
- Но почему не кто-нибудь из Коганов? - спрашивает секретарь.
- Этот Петренко, должно быть, очень хитроумный малый, раз ему удалось пролезть в такую тесную компанию.
относительнопорядочные люди.
Він поміняв місцями функції рота і ануса. - з рота ростікається діарея а анусом росповсюджуються догми "слуг... господ".
По простому, - ідійот, або єлє-єлє поц.
Во первых: он подрывает институт Депутатства, создавая негативный образ Народного Депутата Украины (гибридная война), во-вторых: говорят, он петух,)
Зазвичай пасивні завжди хочуть бути брутальними для компенсації своєї падшої негідності.
Это выражение подтверждает "высокий" интеллект, моральный дух и "интеллигентность" нашей "высокообразованной" парламентской "элиты". Русиш культуриш, а х..лиш!!