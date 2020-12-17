"Шмигаль понюхав х#й", - Дубінський прокоментував спробу звільнити міністра екології

Очільник "Слуги народу" в Київській області Олександр Дубінський розповів, що його однопартійці не дали прем'єр-міністру Денису Шмигалю звільнити міністра екології Романа Абрамовського.

Своє бачення політичної колізії лідер "слуг народу" в Київській області озвучив у фейсбуці інформує Цензор.НЕТ.

"Шмигаль, як говорили за часів мого дитинства, понюхав х#й у спробі звільнити міністра, який боровся з шмигалівськими рішалами в лісовому господарстві", - написав народний обранець.

Дубінський також озвучив плани на майбутнє.

"Тепер чекаємо наступної дії - звільнення крадія глави Держлісагентства Кузьовича, а за ним і його патрона Шмигаля", - зазначив він.

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Нагадаємо, 15 грудня міністр екології Роман Абрамовський подав до Верховної Ради заяву про відставку. Голова ВР Разумков доручив розглянути питання про відставку профільному комітету ВР. Комітет попросив час на вивчення цього питання, і тому 16 грудня питання про відставку Абрамовського було знято з порядку денного парламенту.