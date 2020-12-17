Иран специально затягивает переговоры по сбитому самолету МАУ, - Енин

Иран на переговорах по сбитому самолету МАУ возле Тегерана сознательно затягивает время, чтобы снизить общественный интерес к трагедии, что может повлиять на уровень ответственности и компенсации.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем весь арсенал, скажем, инструментария по уклонению от дачи прямых ответов, растягивания времени. И я абсолютно могу понять такую тактику иранской стороны, их прямым желанием является снижение общественного интереса к трагедии. Уменьшение резонанса и, по их мнению, это может повлиять в том числе и на уровень ответственности, которую понесет иранская сторона, и также на уровень компенсации", - рассказал Енин.

По словам замминистра, Украина имеет огромный опыт переговоров с Российской Федерацией, и неконструктивный характер поведения российских партнеров привел к тому, что соответствующие дела достаточно быстро были приняты к рассмотрению либо международным судом ООН, либо международными арбитражами.

"Я никоим образом не хотел бы угрожать тем, что Украина в ближайшее время обратится в международный суд или будет принимать другие механизмы защиты нарушенных прав. Однако такая опция есть и иранская сторона должна о ней помнить", - подчеркнул Енин.

"Чего хотели бы мы - это совместная следственная группа, которая разрешила бы доступ ко всем материалам уголовного расследования, которое осуществляется иранской стороной фактически в режиме онлайн. Мы бы хотели совместного проведения следственных действий - это совместные допросы, экспертизы. Если случится так, что переговоры зайдут в тупик, мы вынуждены будем использовать другие правовые механизмы восстановления нарушенных прав", - добавил Енин.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В ноябре стало известно, что иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ.

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