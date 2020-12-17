Іран спеціально затягує переговори щодо збитого літака МАУ, - Єнін
Іран на переговорах щодо збитого літака МАУ біля Тегерана свідомо затягує час, щоб знизити громадський інтерес до трагедії, що може вплинути на рівень відповідальності і компенсації.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми спостерігаємо весь арсенал, скажімо, інструментарію по ухиленню від надання прямих відповідей, розтягування часу. І я абсолютно можу зрозуміти таку тактику іранської сторони, їхнім прямим бажанням є зниження суспільного інтересу до трагедії. Зменшення резонансу і, на їхню думку, це може вплинути в тому числі й на рівень відповідальності, яку понесе іранська сторона, і так само на рівень компенсації", - розповів Єнін.
За словами заступника міністра, Україна має величезний досвід переговорів з Російською Федерацією – неконструктивний характер поведінки російських партнерів призвів до того, що відповідні справи досить швидко були прийняті до розгляду чи то міжнародним судом ООН, чи то міжнародним арбітражами.
"Я жодним чином не хотів би погрожувати тим, що Україна найближчим часом звернеться до міжнародного суду або вживатиме інших механізмів захисту порушених прав. Однак така опція є й іранська сторона має про неї пам’ятати", - підкреслив Єнін.
"Чого хотіли б ми – це спільна слідча група, яка дозволяла б доступ до всіх матеріалів кримінального розслідування, яке здійснюється іранською стороною, фактично, в режимі онлайн. Ми б хотіли спільне проведення слідчих дій – це спільні допити, експертизи. Якщо станеться так, що переговори зайдуть в глухий кут, ми змушені будемо використовувати інші правові механізми відновлення порушених прав", - додав Єнін.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.
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В итоге ни Мамедов, ни Енин ничего за 10 месяцев не сделали, да и не смогут сделать, одна болтовня.
Ставьте им ультиматум - или полный доступ Украинской стороны к результатам всех экспертиз/отчетам/расследованию или немедленно направляем судебный иск в международные суды с требованием принудительного взыскания с Ирана денежной компенсации. Иран тянет время (под любым предлогом), уже прошло 10 месяцев - внятных четких ответов нет, по факту результата - 0. Заканчивайте с этим цирком, хватит позорить нашу страну. Формируйте и вместе с другими странами, граждане которых погибли, направляйте общий иск в международный суд.