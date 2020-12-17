Іран спеціально затягує переговори щодо збитого літака МАУ, - Єнін

Іран на переговорах щодо збитого літака МАУ біля Тегерана свідомо затягує час, щоб знизити громадський інтерес до трагедії, що може вплинути на рівень відповідальності і компенсації.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо весь арсенал, скажімо, інструментарію по ухиленню від надання прямих відповідей, розтягування часу. І я абсолютно можу зрозуміти таку тактику іранської сторони, їхнім прямим бажанням є зниження суспільного інтересу до трагедії. Зменшення резонансу і, на їхню думку, це може вплинути в тому числі й на рівень відповідальності, яку понесе іранська сторона, і так само на рівень компенсації", - розповів Єнін.

За словами заступника міністра, Україна має величезний досвід переговорів з Російською Федерацією – неконструктивний характер поведінки російських партнерів призвів до того, що відповідні справи досить швидко були прийняті до розгляду чи то міжнародним судом ООН, чи то міжнародним арбітражами.

Також читайте: Версія, що літак МАУ в Ірані збили через людську помилку викликає багато запитань, - глава МЗС Канади Шампань

"Я жодним чином не хотів би погрожувати тим, що Україна найближчим часом звернеться до міжнародного суду або вживатиме інших механізмів захисту порушених прав. Однак така опція є й іранська сторона має про неї пам’ятати", - підкреслив Єнін.

"Чого хотіли б ми – це спільна слідча група, яка дозволяла б доступ до всіх матеріалів кримінального розслідування, яке здійснюється іранською стороною, фактично, в режимі онлайн. Ми б хотіли спільне проведення слідчих дій – це спільні допити, експертизи. Якщо станеться так, що переговори зайдуть в глухий кут, ми змушені будемо використовувати інші правові механізми відновлення порушених прав", - додав Єнін.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.