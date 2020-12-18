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Следствие по делу МН17 устанавливает экипаж установки "Бук", - замгенпрокурора Мамедов

Следствие по делу МН17 устанавливает экипаж установки

Следствие по делу МН17 занимается установлением всех причастных к трагедии.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очень важным является установление всех лиц, причастных к этому страшному преступлению. Могу лишь сообщить, что задача участников совместной следственной группы не изменилось. Сейчас расследование направлено на установление экипажа установки "Бук" и лиц, находящихся выше по иерархии ", - сказал Мамедов.

По его словам, свидетелям по делу угрожает реальная опасность, поэтому к ним применены меры безопасности, например засекречивание имен.

По мнению Мамедова, судебный процесс в Нидерландах влияет на жизнь четырех обвиняемых по делу МН17.

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"Уверяю вас, что любой уголовный процесс влияет на жизнь человека, особенно если этот человек имеет статус подсудимого. Ведь за судебным процессом идет наказание ", - подчеркнул замгенпрокурора.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

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Топ комментарии
+8
Они уже давно червей кормят .
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18.12.2020 20:14
+1
ну да, а кстати, шо там с этими, ну, Бошировым и Педровым?

Понятно, там только эксгумация.
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18.12.2020 20:16
+1
Скиньте ему расследования "Bellingcat" 2014(!) года. А то причастных скоро внуки будут в лобик целовать(а некоторые из них уже целуют детей в пупок), а эти всё будут расследовать...
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18.12.2020 20:30
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Они уже давно червей кормят .
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18.12.2020 20:14 Ответить
И Цемах с ними.
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18.12.2020 21:25 Ответить
Давно.
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18.12.2020 20:18 Ответить
ну да, а кстати, шо там с этими, ну, Бошировым и Педровым?

Понятно, там только эксгумация.
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18.12.2020 20:16 Ответить
В принципі, весь склад групи, яка збила МН-17, давно встановлений. Біда тільки в тому, що їх, скоріш за все, вже немає - хто чайку попив, в кого серце не витримало, хто в аварії загинув. Лубянка таких хвостів не залишає...
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18.12.2020 20:29 Ответить
Скиньте ему расследования "Bellingcat" 2014(!) года. А то причастных скоро внуки будут в лобик целовать(а некоторые из них уже целуют детей в пупок), а эти всё будут расследовать...
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18.12.2020 20:30 Ответить
очень странно...уже года три как был назван даже бортовой номер техсредства перевозки,номер части.определён расчёт,обеспечивший отсрел и вдруг.."устанавливаются лица"..а кого тогда вызывала прокуратура Нидерландов на допрос в качестве членов экипажа того авто и установки?
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18.12.2020 21:08 Ответить
Экипаж бука расположен в высшем руководстве ватниками - шойгу, герасимов, карлик и далее по списку.
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18.12.2020 21:30 Ответить
экипаж - пуйло, шайга, конь армянский и машка захарова на кнопку жала
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18.12.2020 21:41 Ответить
что толку? приказ кто отдавал?
нашли стрелочников, которых на счет два - уберут
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19.12.2020 00:53 Ответить
 
 