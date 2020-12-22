РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7627 посетителей онлайн
Новости
1 737 26
Зеленский (19024) предприниматели (1234) Свириденко (115)

Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, - ОП

Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №582/2020 "О Совете по вопросам содействия развитию малого предпринимательства" и утвердил его положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Согласно документу, этот консультативно-совещательный орган при Президенте Украины создается с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений.

Председателем Совета по вопросам содействия развития малого предпринимательства Зеленский назначил заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлию Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.

Глава ОП Андрей Ермак призвал участников максимально быстро организовать работу органа и в короткие сроки проработать предложения и подготовить решение по проблемным вопросам малого предпринимательства.

Читайте: Большинство предпринимателей получат компенсации за ужесточение карантина до конца года, - совещание у Зеленского

Заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский отметил: "Хотим услышать предложения, в первую очередь от ФОПовских организаций, которые олицетворяют малое и микропредпринимательство в Украине. Мы хотим послушать, что их не устраивает в существующей системе".

По словам Юлии Свириденко, в Украине около 1,8 млн малых предпринимателей, поэтому очень важно услышать их реальные проблемы и помочь их решить.

"Совет будет работать как совещательный орган в Офисе Президента на регулярной основе. Мы каждый месяц будем собираться для того, чтобы смотреть, есть ли у нас прогресс. Я думаю, что в таком постоянном диалоге мы сможем выработать реальные решения, которые помогут развитию тех, кто самозанят", - резюмировала она.

Также читайте: Зеленский назначил экс-замминистра экономики Свириденко на пост замглавы ОП, - указ

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Уничтожать и развивать одновременно?
Это как слабительное со снатворным!
показать весь комментарий
22.12.2020 11:14
+4
Диснейленд по-зеленски
Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, - ОП - Цензор.НЕТ 2671
показать весь комментарий
22.12.2020 11:31
+3
Пропал дом(с)
показать весь комментарий
22.12.2020 11:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пропал дом(с)
показать весь комментарий
22.12.2020 11:09 Ответить
https://mobile.twitter.com/Hlopak_

https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1341267985890238467 2 ч

Сьогодні знов "ФОПи" будуть протестувати.
А очолює їх провокатор Доротич, який в 2010-му керував "Податковим Майданом", та злив його Азірову. За це отримав посаду голови "Укрпрофтуру" - держкомпанії, що керує усіма санаторіями Федерації профспілок України.
показать весь комментарий
22.12.2020 11:10 Ответить
Ты точно врешь - тогда никто фискализирован не был, я Янык тогда пришел с Азаровым и во всем разобрался , но куда зеленому...
показать весь комментарий
22.12.2020 12:14 Ответить
А как же Саакашвили с его реформ-конторой?
показать весь комментарий
22.12.2020 11:12 Ответить
Счет насчет счета! Граф считает счета на своем счету! Мы еще сведем с вами счеты...
показать весь комментарий
22.12.2020 11:27 Ответить
Уничтожать и развивать одновременно?
Это как слабительное со снатворным!
показать весь комментарий
22.12.2020 11:14 Ответить
ПрезЕдент замкнутого циклу.
показать весь комментарий
22.12.2020 11:20 Ответить
глядя на твои 8000грн компенсации малый бизнес разбежится как тараканы на кухне при включении света
показать весь комментарий
22.12.2020 11:17 Ответить
Велічайший "особисто- контролер", творець незліченних "рад", імітатор бурхливої діяльності. На сцені Буба ВАЗеленський.
показать весь комментарий
22.12.2020 11:19 Ответить
https://mobile.twitter.com/Hlopak_

https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1341033007424135169 18 ч

Свій коронний номер "роялЪ" Зеля вкрав з шоу "Греція шукає таланти" (2011).


https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo

https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo Замполит гестапо @ZampolitGistapo

https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo



Хто ще не зрозумів, що до влади обрали кінчених воруватих злодюжок, які в своїй брехні заради грошей не зупиняться ні перед чим:
Play piano without hands Травень 2011 року.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSTmfBLyLdQ&feature=youtu.be&ab_channel=lolaisrael
показать весь комментарий
22.12.2020 11:21 Ответить
Да сколько ж надо создавать советов, только под этой новостью: совет по решению проблем в градостроительстве,совет социального развития регионов, совет для диалога с микробизнесом, ранее координационный совет для противодействия коронавирусу и т.д.До ЗЕлени государство развивалось , пусть медленно но все же,работало, пришли интелеХтуалы с трускавецкими дипломами и без советов ну никак
показать весь комментарий
22.12.2020 11:23 Ответить
Совет советует ставить малому бизнесу РРО и радоваться
показать весь комментарий
22.12.2020 11:23 Ответить
ох ******... а это еще зачем??? Разве недостаточно той законодательной базы, что регламентирует отношения бизнеса и г-ва??? Кому-то захотелось пожирнее да послаще? Целый совет, консультативный орган, без обязательств, ответственности за решения и пр. Так, поговорить, рассказать, замылить очи... любое решение клоуна направлено на рассмешить комика...
показать весь комментарий
22.12.2020 11:24 Ответить
Спрашиваю у жены: Почему в доме бардак? А она такая: Так нет "Совета по вопросам содействия развития предпринимательства уборки дома"
показать весь комментарий
22.12.2020 11:29 Ответить
Надо отменить НДС и ввести систему 5.10
показать весь комментарий
22.12.2020 11:30 Ответить
Це означає - що капут малому підприємництву. Їх надурять і зроблять своє - щоб працювали великі "підприємці"(друзі олігархи).
показать весь комментарий
22.12.2020 11:31 Ответить
Диснейленд по-зеленски
Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, - ОП - Цензор.НЕТ 2671
показать весь комментарий
22.12.2020 11:31 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26047620.html Силиконовая эрекция
(Этот анекдот мне рассказала художница издательства "Просвита", где я был начальником издательского отдела, году так примерно в 99-м или 2000-м, я точно не помню.)

Приходит, значит, раз мужик к сексопатологу.
- Ну, что вас беспокоит? - спрашивает доктор.
- Доктор, скажите, а вот если эрекция есть, а эякуляции - нет?..
- Ну, - говорит доктор, - ну что вам сказать, ну такое бывает, конечно, если время от времени - то это в пределах нормы, но если слишком часто повторяется, то тогда будем лечить...
- Ага... - кивает мужик. - Скажите, а вот если наоборот, эякуляция есть, а эрекции - нет?..
- Ну, - говорит доктор, - ну это вообще не очень хороший признак, и если это один раз - то ничего, бывает, а вот если повторяется, то тогда вы ж так и говорите, будем разбираться...
- Ага... - кивает мужик. - Скажите, а вот если эрекция есть, и эякуляция тоже есть?..
- Ну, - говорит доктор, - ну это же отлично, это норма, это так и задумано...
- Ага, - кивает мужик. - Скажите, а вот если ни эрекции нет, ни эякуляции нет...
- Так, - выходит из себя врач. - Мужик, ты чё вообще хочешь, что тебе надо?
- Да нет... - смущается мужик. - Мне ничего не надо. Просто слова такие красивые, понимаете... "Эрекция"... "Эякуляция"...
* * *
Так вот.

Когда Владимир Зеленский начинает рассказывать про то, что нам нужно построить Лас-Вегас, или там Диснейленд, или силиконовую долину, или Голливуд, или зиккурат, или гиперлуп - вы не обращайте внимания.
Это просто слова красивые. "Диснейленд"... "Лас-Вегас"... "Эрекция"... "Эякуляция"...
https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/840096093492567 Владимир Завгородний
показать весь комментарий
22.12.2020 12:03 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26046213.html Украинские горки

Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, - ОП - Цензор.НЕТ 7269
показать весь комментарий
22.12.2020 12:06 Ответить
Если бы Зеленский поднял экономику и люди почувствовали на себе это, то он бы был молодцом. Но, чтобы поднять экономику, то для этого нужно, чтобы Украина экспортировала много товаров в иностранные государства. А чтобы был такой экспорт, то для этого нужно производить востребованные товары раз, и чтобы были рынка сбыта этих товаров два. Потому что другого пути, чтобы в страну поступали новые деньги нет. Кредиты брать - это не новые деньги, а займы, которые нужно возвращать и с процентами и то бишь это новые деньги с отсрочкой на вывод со страны еще больших денег процентных. Кредиты нельзя брать! А если и берут кредиты, то эти деньги нужно использовать так, чтобы создать бизнес и с этого бизнеса получить доход и с этого дохода вернуть деньги кредиторам. А у нас вообще идиоты - берут кредиты и проедают их, а не создают источники доходов. Проблема Украины в том, что управляют ей всегда люди без мозгов, и за историю управления страны - это были вообще все время бандиты мафиозные, которые тоже не понимают ничего в бизнесе, а только знают, как украсть, а не создать доходный бизнес.
показать весь комментарий
22.12.2020 11:33 Ответить
Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, - ОП - Цензор.НЕТ 2130
показать весь комментарий
22.12.2020 11:35 Ответить
Усьо пропав малий і середній бізнес.
показать весь комментарий
22.12.2020 11:38 Ответить
Задача власти не помогать бизнесу, а создать для него условия. Создать судебную систему честную. Налоги сделать маленькие и тогда будет больше создаваться бизнеса, а если бизнеса много, то с каждого маленькие налоги брать и от этого доходы с налогов государству будут больше, чем если бизнеса мало и он платит больше налоги. Льготы должны быть для нового бизнеса и первые пару лет вообще без налогов дать работать. Рейдеры не должны приходить и для этого должна быть правоохранительная система честная. Та с той гнилью, которая показывается в СХЕМАХ и Бигусе и т.п. то даже и мечтать о каком то улучшении самой системы подумать нельзя. Кругом мафия своих людей поставила и во власть и в суды и МВД и всюду вообщем. В такой гнилой системе ничего хорошего построить нельзя.
показать весь комментарий
22.12.2020 11:43 Ответить
...фильм Наперстки! серия 1 студия Квартал 95
показать весь комментарий
22.12.2020 11:44 Ответить
Щас они насодействуют. Что за полудурки? К чему не прикоснутся, все превращается в зеленоге г..но!
показать весь комментарий
22.12.2020 11:47 Ответить
это такие падлы как и он Сам! я сидел при януковиче, я сидел при Юле! при Ющенко -хм... я тоже сидел! я сидел при революции,и после неё! я сидел перед угаром! после угара = я тоже сидел ! вот только во время каронавируса не сидел... но попробую...
показать весь комментарий
22.12.2020 14:56 Ответить
 
 