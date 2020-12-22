Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №582/2020 "О Совете по вопросам содействия развитию малого предпринимательства" и утвердил его положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Согласно документу, этот консультативно-совещательный орган при Президенте Украины создается с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений.
Председателем Совета по вопросам содействия развития малого предпринимательства Зеленский назначил заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлию Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.
Глава ОП Андрей Ермак призвал участников максимально быстро организовать работу органа и в короткие сроки проработать предложения и подготовить решение по проблемным вопросам малого предпринимательства.
Заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский отметил: "Хотим услышать предложения, в первую очередь от ФОПовских организаций, которые олицетворяют малое и микропредпринимательство в Украине. Мы хотим послушать, что их не устраивает в существующей системе".
По словам Юлии Свириденко, в Украине около 1,8 млн малых предпринимателей, поэтому очень важно услышать их реальные проблемы и помочь их решить.
"Совет будет работать как совещательный орган в Офисе Президента на регулярной основе. Мы каждый месяц будем собираться для того, чтобы смотреть, есть ли у нас прогресс. Я думаю, что в таком постоянном диалоге мы сможем выработать реальные решения, которые помогут развитию тех, кто самозанят", - резюмировала она.
Пожалуйста, подождите...
https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1341267985890238467 2 ч
Сьогодні знов "ФОПи" будуть протестувати.
А очолює їх провокатор Доротич, який в 2010-му керував "Податковим Майданом", та злив його Азірову. За це отримав посаду голови "Укрпрофтуру" - держкомпанії, що керує усіма санаторіями Федерації профспілок України.
Это как слабительное со снатворным!
https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1341033007424135169 18 ч
Свій коронний номер "роялЪ" Зеля вкрав з шоу "Греція шукає таланти" (2011).
https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo
https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo Замполит гестапо @ZampolitGistapo
https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo
Хто ще не зрозумів, що до влади обрали кінчених воруватих злодюжок, які в своїй брехні заради грошей не зупиняться ні перед чим:
Play piano without hands Травень 2011 року.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSTmfBLyLdQ&feature=youtu.be&ab_channel=lolaisrael
(Этот анекдот мне рассказала художница издательства "Просвита", где я был начальником издательского отдела, году так примерно в 99-м или 2000-м, я точно не помню.)
Приходит, значит, раз мужик к сексопатологу.
- Ну, что вас беспокоит? - спрашивает доктор.
- Доктор, скажите, а вот если эрекция есть, а эякуляции - нет?..
- Ну, - говорит доктор, - ну что вам сказать, ну такое бывает, конечно, если время от времени - то это в пределах нормы, но если слишком часто повторяется, то тогда будем лечить...
- Ага... - кивает мужик. - Скажите, а вот если наоборот, эякуляция есть, а эрекции - нет?..
- Ну, - говорит доктор, - ну это вообще не очень хороший признак, и если это один раз - то ничего, бывает, а вот если повторяется, то тогда вы ж так и говорите, будем разбираться...
- Ага... - кивает мужик. - Скажите, а вот если эрекция есть, и эякуляция тоже есть?..
- Ну, - говорит доктор, - ну это же отлично, это норма, это так и задумано...
- Ага, - кивает мужик. - Скажите, а вот если ни эрекции нет, ни эякуляции нет...
- Так, - выходит из себя врач. - Мужик, ты чё вообще хочешь, что тебе надо?
- Да нет... - смущается мужик. - Мне ничего не надо. Просто слова такие красивые, понимаете... "Эрекция"... "Эякуляция"...
* * *
Так вот.
Когда Владимир Зеленский начинает рассказывать про то, что нам нужно построить Лас-Вегас, или там Диснейленд, или силиконовую долину, или Голливуд, или зиккурат, или гиперлуп - вы не обращайте внимания.
Это просто слова красивые. "Диснейленд"... "Лас-Вегас"... "Эрекция"... "Эякуляция"...
https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/840096093492567 Владимир Завгородний