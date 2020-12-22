Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, - ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №582/2020 "Про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва" і затвердив її положення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Згідно з документом, цей консультативно-дорадчий орган при Президентові України створюється з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади й суб'єктів малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань.

Головою Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва Володимир Зеленський призначив заступника керівника Офісу Президента України Юлію Свириденко. Вона повинна у п'ятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

Глава ОП Андрій Єрмак закликав учасників максимально швидко організувати роботу органу та в короткі строки опрацювати пропозиції й підготувати рішення щодо розв'язання проблемних питань малого підприємництва.

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Заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський зауважив: "Хочемо почути пропозиції, у першу чергу від ФОПівських організацій, які уособлюють мале та мікропідприємництво в Україні. Ми хочемо послухати, що їх не влаштовує в існуючій системі".

За словами Юлії Свириденко, в Україні приблизно 1,8 млн малих підприємців, тому дуже важливо почути їхні реальні проблеми та допомогти їх вирішити.

"Рада буде працювати як дорадчий орган в Офісі Президента на регулярній основі. Ми кожного місяця будемо збиратися для того, щоб дивитися, чи є в нас прогрес. Я думаю, що в такому постійному діалозі ми зможемо напрацювати реальні рішення, які допоможуть розвитку тих, хто самозайнятий", – резюмувала вона.

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