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Зеленський (22416) підприємці (616) Свириденко (285)

Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, - ОП

Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, - ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №582/2020 "Про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва" і затвердив її положення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Згідно з документом, цей консультативно-дорадчий орган при Президентові України створюється з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади й суб'єктів малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань.

Головою Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва Володимир Зеленський призначив заступника керівника Офісу Президента України Юлію Свириденко. Вона повинна у п'ятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

Глава ОП Андрій Єрмак закликав учасників максимально швидко організувати роботу органу та в короткі строки опрацювати пропозиції й підготувати рішення щодо розв'язання проблемних питань малого підприємництва.

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Заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський зауважив: "Хочемо почути пропозиції, у першу чергу від ФОПівських організацій, які уособлюють мале та мікропідприємництво в Україні. Ми хочемо послухати, що їх не влаштовує в існуючій системі".

За словами Юлії Свириденко, в Україні приблизно 1,8 млн малих підприємців, тому дуже важливо почути їхні реальні проблеми та допомогти їх вирішити.

"Рада буде працювати як дорадчий орган в Офісі Президента на регулярній основі. Ми кожного місяця будемо збиратися для того, щоб дивитися, чи є в нас прогрес. Я думаю, що в такому постійному діалозі ми зможемо напрацювати реальні рішення, які допоможуть розвитку тих, хто самозайнятий", – резюмувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив ексзаступницю міністра економіки Свириденко на пост заступника голови ОП, - указ

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Топ коментарі
+6
Уничтожать и развивать одновременно?
Это как слабительное со снатворным!
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22.12.2020 11:14
+4
Диснейленд по-зеленски
Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, - ОП - Цензор.НЕТ 2671
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22.12.2020 11:31
+3
Пропал дом(с)
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22.12.2020 11:09
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22.12.2020 11:09 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Hlopak_

https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1341267985890238467 2 ч

Сьогодні знов "ФОПи" будуть протестувати.
А очолює їх провокатор Доротич, який в 2010-му керував "Податковим Майданом", та злив його Азірову. За це отримав посаду голови "Укрпрофтуру" - держкомпанії, що керує усіма санаторіями Федерації профспілок України.
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22.12.2020 11:10 Відповісти
Ты точно врешь - тогда никто фискализирован не был, я Янык тогда пришел с Азаровым и во всем разобрался , но куда зеленому...
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22.12.2020 12:14 Відповісти
А как же Саакашвили с его реформ-конторой?
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22.12.2020 11:12 Відповісти
Счет насчет счета! Граф считает счета на своем счету! Мы еще сведем с вами счеты...
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22.12.2020 11:27 Відповісти
Уничтожать и развивать одновременно?
Это как слабительное со снатворным!
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22.12.2020 11:14 Відповісти
ПрезЕдент замкнутого циклу.
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22.12.2020 11:20 Відповісти
глядя на твои 8000грн компенсации малый бизнес разбежится как тараканы на кухне при включении света
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22.12.2020 11:17 Відповісти
Велічайший "особисто- контролер", творець незліченних "рад", імітатор бурхливої діяльності. На сцені Буба ВАЗеленський.
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22.12.2020 11:19 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Hlopak_

https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1341033007424135169 18 ч

Свій коронний номер "роялЪ" Зеля вкрав з шоу "Греція шукає таланти" (2011).


https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo

https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo Замполит гестапо @ZampolitGistapo

https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo



Хто ще не зрозумів, що до влади обрали кінчених воруватих злодюжок, які в своїй брехні заради грошей не зупиняться ні перед чим:
Play piano without hands Травень 2011 року.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSTmfBLyLdQ&feature=youtu.be&ab_channel=lolaisrael
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22.12.2020 11:21 Відповісти
Да сколько ж надо создавать советов, только под этой новостью: совет по решению проблем в градостроительстве,совет социального развития регионов, совет для диалога с микробизнесом, ранее координационный совет для противодействия коронавирусу и т.д.До ЗЕлени государство развивалось , пусть медленно но все же,работало, пришли интелеХтуалы с трускавецкими дипломами и без советов ну никак
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22.12.2020 11:23 Відповісти
Совет советует ставить малому бизнесу РРО и радоваться
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22.12.2020 11:23 Відповісти
ох ******... а это еще зачем??? Разве недостаточно той законодательной базы, что регламентирует отношения бизнеса и г-ва??? Кому-то захотелось пожирнее да послаще? Целый совет, консультативный орган, без обязательств, ответственности за решения и пр. Так, поговорить, рассказать, замылить очи... любое решение клоуна направлено на рассмешить комика...
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22.12.2020 11:24 Відповісти
Спрашиваю у жены: Почему в доме бардак? А она такая: Так нет "Совета по вопросам содействия развития предпринимательства уборки дома"
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22.12.2020 11:29 Відповісти
Надо отменить НДС и ввести систему 5.10
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22.12.2020 11:30 Відповісти
Це означає - що капут малому підприємництву. Їх надурять і зроблять своє - щоб працювали великі "підприємці"(друзі олігархи).
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22.12.2020 11:31 Відповісти
Диснейленд по-зеленски
Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, - ОП - Цензор.НЕТ 2671
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22.12.2020 11:31 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26047620.html Силиконовая эрекция
(Этот анекдот мне рассказала художница издательства "Просвита", где я был начальником издательского отдела, году так примерно в 99-м или 2000-м, я точно не помню.)

Приходит, значит, раз мужик к сексопатологу.
- Ну, что вас беспокоит? - спрашивает доктор.
- Доктор, скажите, а вот если эрекция есть, а эякуляции - нет?..
- Ну, - говорит доктор, - ну что вам сказать, ну такое бывает, конечно, если время от времени - то это в пределах нормы, но если слишком часто повторяется, то тогда будем лечить...
- Ага... - кивает мужик. - Скажите, а вот если наоборот, эякуляция есть, а эрекции - нет?..
- Ну, - говорит доктор, - ну это вообще не очень хороший признак, и если это один раз - то ничего, бывает, а вот если повторяется, то тогда вы ж так и говорите, будем разбираться...
- Ага... - кивает мужик. - Скажите, а вот если эрекция есть, и эякуляция тоже есть?..
- Ну, - говорит доктор, - ну это же отлично, это норма, это так и задумано...
- Ага, - кивает мужик. - Скажите, а вот если ни эрекции нет, ни эякуляции нет...
- Так, - выходит из себя врач. - Мужик, ты чё вообще хочешь, что тебе надо?
- Да нет... - смущается мужик. - Мне ничего не надо. Просто слова такие красивые, понимаете... "Эрекция"... "Эякуляция"...
* * *
Так вот.

Когда Владимир Зеленский начинает рассказывать про то, что нам нужно построить Лас-Вегас, или там Диснейленд, или силиконовую долину, или Голливуд, или зиккурат, или гиперлуп - вы не обращайте внимания.
Это просто слова красивые. "Диснейленд"... "Лас-Вегас"... "Эрекция"... "Эякуляция"...
https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/840096093492567 Владимир Завгородний
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22.12.2020 12:03 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26046213.html Украинские горки

Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, - ОП - Цензор.НЕТ 7269
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22.12.2020 12:06 Відповісти
Если бы Зеленский поднял экономику и люди почувствовали на себе это, то он бы был молодцом. Но, чтобы поднять экономику, то для этого нужно, чтобы Украина экспортировала много товаров в иностранные государства. А чтобы был такой экспорт, то для этого нужно производить востребованные товары раз, и чтобы были рынка сбыта этих товаров два. Потому что другого пути, чтобы в страну поступали новые деньги нет. Кредиты брать - это не новые деньги, а займы, которые нужно возвращать и с процентами и то бишь это новые деньги с отсрочкой на вывод со страны еще больших денег процентных. Кредиты нельзя брать! А если и берут кредиты, то эти деньги нужно использовать так, чтобы создать бизнес и с этого бизнеса получить доход и с этого дохода вернуть деньги кредиторам. А у нас вообще идиоты - берут кредиты и проедают их, а не создают источники доходов. Проблема Украины в том, что управляют ей всегда люди без мозгов, и за историю управления страны - это были вообще все время бандиты мафиозные, которые тоже не понимают ничего в бизнесе, а только знают, как украсть, а не создать доходный бизнес.
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22.12.2020 11:33 Відповісти
Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, - ОП - Цензор.НЕТ 2130
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22.12.2020 11:35 Відповісти
Усьо пропав малий і середній бізнес.
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22.12.2020 11:38 Відповісти
Задача власти не помогать бизнесу, а создать для него условия. Создать судебную систему честную. Налоги сделать маленькие и тогда будет больше создаваться бизнеса, а если бизнеса много, то с каждого маленькие налоги брать и от этого доходы с налогов государству будут больше, чем если бизнеса мало и он платит больше налоги. Льготы должны быть для нового бизнеса и первые пару лет вообще без налогов дать работать. Рейдеры не должны приходить и для этого должна быть правоохранительная система честная. Та с той гнилью, которая показывается в СХЕМАХ и Бигусе и т.п. то даже и мечтать о каком то улучшении самой системы подумать нельзя. Кругом мафия своих людей поставила и во власть и в суды и МВД и всюду вообщем. В такой гнилой системе ничего хорошего построить нельзя.
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22.12.2020 11:43 Відповісти
...фильм Наперстки! серия 1 студия Квартал 95
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22.12.2020 11:44 Відповісти
Щас они насодействуют. Что за полудурки? К чему не прикоснутся, все превращается в зеленоге г..но!
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22.12.2020 11:47 Відповісти
это такие падлы как и он Сам! я сидел при януковиче, я сидел при Юле! при Ющенко -хм... я тоже сидел! я сидел при революции,и после неё! я сидел перед угаром! после угара = я тоже сидел ! вот только во время каронавируса не сидел... но попробую...
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22.12.2020 14:56 Відповісти
 
 