Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, - ОП
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №582/2020 "Про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва" і затвердив її положення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Згідно з документом, цей консультативно-дорадчий орган при Президентові України створюється з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади й суб'єктів малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань.
Головою Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва Володимир Зеленський призначив заступника керівника Офісу Президента України Юлію Свириденко. Вона повинна у п'ятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.
Глава ОП Андрій Єрмак закликав учасників максимально швидко організувати роботу органу та в короткі строки опрацювати пропозиції й підготувати рішення щодо розв'язання проблемних питань малого підприємництва.
Заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський зауважив: "Хочемо почути пропозиції, у першу чергу від ФОПівських організацій, які уособлюють мале та мікропідприємництво в Україні. Ми хочемо послухати, що їх не влаштовує в існуючій системі".
За словами Юлії Свириденко, в Україні приблизно 1,8 млн малих підприємців, тому дуже важливо почути їхні реальні проблеми та допомогти їх вирішити.
"Рада буде працювати як дорадчий орган в Офісі Президента на регулярній основі. Ми кожного місяця будемо збиратися для того, щоб дивитися, чи є в нас прогрес. Я думаю, що в такому постійному діалозі ми зможемо напрацювати реальні рішення, які допоможуть розвитку тих, хто самозайнятий", – резюмувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1341267985890238467 2 ч
Сьогодні знов "ФОПи" будуть протестувати.
А очолює їх провокатор Доротич, який в 2010-му керував "Податковим Майданом", та злив його Азірову. За це отримав посаду голови "Укрпрофтуру" - держкомпанії, що керує усіма санаторіями Федерації профспілок України.
Это как слабительное со снатворным!
https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1341033007424135169 18 ч
Свій коронний номер "роялЪ" Зеля вкрав з шоу "Греція шукає таланти" (2011).
https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo
https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo Замполит гестапо @ZampolitGistapo
https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo
Хто ще не зрозумів, що до влади обрали кінчених воруватих злодюжок, які в своїй брехні заради грошей не зупиняться ні перед чим:
Play piano without hands Травень 2011 року.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSTmfBLyLdQ&feature=youtu.be&ab_channel=lolaisrael
(Этот анекдот мне рассказала художница издательства "Просвита", где я был начальником издательского отдела, году так примерно в 99-м или 2000-м, я точно не помню.)
Приходит, значит, раз мужик к сексопатологу.
- Ну, что вас беспокоит? - спрашивает доктор.
- Доктор, скажите, а вот если эрекция есть, а эякуляции - нет?..
- Ну, - говорит доктор, - ну что вам сказать, ну такое бывает, конечно, если время от времени - то это в пределах нормы, но если слишком часто повторяется, то тогда будем лечить...
- Ага... - кивает мужик. - Скажите, а вот если наоборот, эякуляция есть, а эрекции - нет?..
- Ну, - говорит доктор, - ну это вообще не очень хороший признак, и если это один раз - то ничего, бывает, а вот если повторяется, то тогда вы ж так и говорите, будем разбираться...
- Ага... - кивает мужик. - Скажите, а вот если эрекция есть, и эякуляция тоже есть?..
- Ну, - говорит доктор, - ну это же отлично, это норма, это так и задумано...
- Ага, - кивает мужик. - Скажите, а вот если ни эрекции нет, ни эякуляции нет...
- Так, - выходит из себя врач. - Мужик, ты чё вообще хочешь, что тебе надо?
- Да нет... - смущается мужик. - Мне ничего не надо. Просто слова такие красивые, понимаете... "Эрекция"... "Эякуляция"...
* * *
Так вот.
Когда Владимир Зеленский начинает рассказывать про то, что нам нужно построить Лас-Вегас, или там Диснейленд, или силиконовую долину, или Голливуд, или зиккурат, или гиперлуп - вы не обращайте внимания.
Это просто слова красивые. "Диснейленд"... "Лас-Вегас"... "Эрекция"... "Эякуляция"...
https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/840096093492567 Владимир Завгородний